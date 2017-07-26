Тайны Хара-Хото

Согласно одной из монгольских легенд, во времена, когда на месте каменистой пустыни Гоби еще плескались воды теплого моря, на его живописном берегу первыми потомками богов был построен прекрасный и богатый город, в котором жили мудрецы и торговцы, храбрые воины и умелые ремесленники.

Затерянный в песках…

Хара-Хото — именно так назывался легендарный древний город, о гибели которого повествует еще одно монгольское предание. В нем говорится о том, что последний правитель города батыр Хара-цзянь-цзюнь, желая отнять престол у китайского императора, объявил ему войну. Однако, проиграв ряд сражений, батыр был вынужден укрыться за неприступными стенами города. Не имея возможности взять город приступом, китайский император велел отвести от Хара-Хото русло реки Энцин-Гол и тем самым лишить его защитников воды.

Видя, что город и его жители обречены на неминуемую смерть, Хара-цзянь-цзюнь спрятал все свои несметные сокровища в потайном месте, умертвил жену и детей и дал решающее сражение, в котором был убит. Ворвавшиеся в Хара-Хото китайские войска уничтожили всех его жителей, а сам город превратили в руины…

О мертвом, затерянном в песках южной части пустыни Гоби городе издавна было известно русским путешественникам, ученым и исследователям. В 1907 году ученик Н. Пржевальского, известный русский исследователь Петр Кузьмич Козлов, организовав экспедицию, отправился в Монголию. После нескольких недель безуспешных поисков Козлову удалось заручиться поддержкой князя племени торгоут-бэйле, обитавшего в тех краях, и с помощью проводника 19 марта 1907 года экспедиция прибыла к мертвому городу, находившемуся у излучины реки Эизин-Гол.

Проводник, которого звали Бат, передал Козлову инструкции князя, в соответствии с которыми чужеземцам запрещалось заводить в разрушенный город вьючных животных, разжигать костры и принимать пищу внутри городских стен. Появляться в Хара-Хото не разрешалось и женщинам. Подобные запреты объяснялись тем, что их нарушение могло вызвать гнев духов-основателей древнего города. В подтверждение этого поверья Бат рассказал русским путешественникам историю о том, как столетие назад в поисках заблудившихся лошадей в город случайно забрела одна местная женщина. Среди разрушенных зданий она обнаружила несколько нитей крупного жемчуга. Едва выйдя из города, женщина вдруг попала в страшную песчаную бурю…

Через несколько дней ее полузасыпанный песком труп с зажатыми в ладони нитями жемчуга был найден проходившим мимо караваном…

Князь племени торгоут-бэйле также пожелал, чтобы русские исследователи в случае обнаружения ими сокровищ батыра Хара-цзянь-цзюня передали найденные богатства ему.

Бесценные находки

Глазам русских путешественников предстали высокие крепостные стены, почти полностью занесенные песком. У западной стены возвышались два мавзолея — субурганы, один из которых был полностью разрушен. Еще один хорошо сохранившийся мавзолей располагался за пределами крепости. Именно в нем исследователи наткнулись на ряд удивительных и бесценных, с исторической точки зрения, находок. Так, внутри мавзолея ученые обнаружили редчайшие образцы буддийской иконописи, выполненной цветными красками на шелковых холстах, множество металлических и деревянных статуэток. Особую ценность представляла найденная библиотека — более 2000 хорошо сохранившихся рукописных книг и свитков.

В центре мавзолея на каменном постаменте, из которого вверх уходил высокий металлический шест, лицом к лицу располагались двадцать глиняных фигур высотой в человеческий рост. Рядом с каждой из фигур, сложенные друг на друга, сотнями лежали рукописные листы. В дальнем углу субургана ученые наткнулись на хорошо сохранившийся скелет, находившийся в сидячем положении. Как предположили исследователи, скелет мог принадлежать духовному лицу, для кого, собственно, и был возведен этот мавзолей…

Немало любопытных и загадочных открытий ждало членов экспедиции и в самом городе. Так, в центре Хара-Хото учеными было очищено от песка странное строение — круглое, высотой в два с половиной метра каменное сооружение, напоминавшее гигантскую головку сыра. На верхней — плоской — его стороне исследователи наткнулись на непонятные клинописные письмена, отличавшиеся от тех, какими были выполнены найденные рукописи, и, по всей видимости, принадлежавшие гораздо более ранней эпохе, а также загадочные концентрические круги, спирали и сплетенные в причудливую паутину линии. Все это было выдолблено в прочном камне. По предположению ученых, строение в незапамятные времена вполне могло служить жителям города обсерваторией, а также священным местом, где древние жрецы приносили жертвы своим богам.

Еще одно любопытное открытие ждало русских исследователей в одном из полуразрушенных зданий. После тщательной расчистки глазам изумленных исследователей предстали хорошо сохранившиеся фрагменты настенной живописи, в которой, помимо ликов святых, присутствовали изображения странных существ: двухголовых птиц, рыб с человеческими головами, устрашающего вида драконов. Рядом с этими мифическими существами были расположены миниатюрные фигурки людей.

Хара-Хото приоткрывает свои тайны

В середине лета 1907 года Козлову от монгольских властей поступило предписание прекратить раскопки и покинуть страну. Мотивировано это было жалобами местного населения в администрацию, что чужаки оскверняют своим присутствием «Запретный город». По стечению обстоятельств, именно во время пребывания в Хара-Хото экспедиции в тех краях установилась небывалая засуха. В довершение по центральной части Монголии прокатилась серия мощных подземных толчков. Все это было истолковано старейшинами монгольских племен как знак того, что могущественные духи недовольны присутствием на их земле иноверцев.

Несмотря на препятствия, чинимые властями, Козлову удалось переправить значительную часть найденных экспонатов и рукописей в Санкт-Петербург, в Географическое общество. Благодаря тому, что в библиотеке мертвого города был найден словарь языка «си-ся», на котором разговаривали тангуты, некогда жившие в государстве, столицей которого был Хара-Хото, экспертам и ученым, входившим в состав Общества, удалось расшифровать большинство из обнаруженных рукописей. Часть свитков была заполнена всевозможными рецептами и снадобьями, помогавшими в лечении людей и домашнего скота. Немало места в найденных книгах уделено летописным хроникам, из которых стало известно, что примерно в 1226-1227 годах тангутское государство было разгромлено войсками Чингисхана, после чего вошло в состав великой монгольской державы.

Однако часть документов так и не удалось расшифровать. Связано это было с тем, что написаны они были на неизвестном исследователям языке. По одной из версий ученых, на загадочных свитках древние жрецы зашифровали некие магические тексты, знать которые простым смертным не позволялось. По другой — эти письмена являются, возможно, единственными материальными свидетельствами некоей загадочной цивилизации, создавшей город Хара-Хото.

Великий русский мыслитель и исследователь Азии Н.К. Рерих, познакомившись с артефактами, найденными в мертвом городе, сделал в дневнике следующую запись: «Вспоминается чудесное изображение женской головы. Если такие люди жили в городах пустынь, то как далеки были эти места от дикости!»

Возможно, наш великий соотечественник был прав, считая, что подобные творения могли быть созданы цивилизацией, намного опередившей в развитии свое время. Но о ней напоминают лишь безмолвные руины, засыпанные песком и овеянные множеством захватывающих легенд.









Источник: nashaplaneta.su