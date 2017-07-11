Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 июля 2017

Сирия потеряла из-за войны около $226 миллиардов

Длящийся с 2011 года военный конфликт в Сирии привел к тому, что разница между фактическим и ожидавшимся ростом экономики страны (упущенный рост ВВП) составила 226 миллиардов долларов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическое исследование Всемирного банка.

Аналитики банка также уточняют, «что разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры».

Согласно предыдущим исследованиям, опубликованным в СМИ, до войны ВВП Сирии составлял 60,2 млрд, сейчас же этот показатель не превышает 24 миллиардов.

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Мирное время: как долго продлится режим деэскалации на юго-западе Сирии

Россия, США и Иордания выступили гарантами перемирия в трёх провинциях на юго-западе Сирии. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20. По мнению экспертов, перемирие позволит Дамаску перебросить освободившиеся военные части на борьбу с «Исламским государством»* и другими террористическими группировками. Однако режим прекращения огня может способствовать усилению иранского влияния в регионе, а также укрепить позиции курдов. Это противоречит интересам Израиля и Турции.

Режим перемирия в трёх сирийских провинциях — Дараа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, — вступивший в силу 9 июля, сохраняется без явных нарушений.

Договорённость о перемирии была достигнута во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По итогам встречи политических лидеров эксперты из России, США и Иордании согласовали меморандум о перемирии. Обязанность отслеживать соблюдение режима прекращения огня взяла на себя российская сторона.

Как отметил Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой, позиция США стала более прагматичной.

«Есть понимание, что, объединяя усилия, мы можем многого добиться», — добавил российский президент.

Госдепартамент США охарактеризовал достигнутые соглашения как «более комплексный» поход, в отличие от прошлых инициатив по введению режима перемирия в САР. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства 7 июля. Подписанию меморандума предшествовали длительные переговоры между Москвой, Вашингтоном и Амманом, отметил дипломат. Цель соглашения — заморозка конфликта, необходимая для старта политического диалога, полагают в Госдепе. Американская сторона рассчитывает, что Москва «повлияет» на Тегеран и ливанскую группировку «Хезболла», чтобы они также поддерживали режим перемирия в САР.

Резкий поворот

Страны — гаранты перемирия надеются, что в будущем этот режим удастся распространить на всю территорию САР, об этом, в частности, заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

По информации американского издания The Daily Beast, Вашингтон планирует договориться о распределении зон влияния в САР, чтобы сохранить под контролем проамериканских группировок занятые ими территории. В этом случае, часть Сирии перейдёт в руки курдов, считают эксперты, и эта перспектива не может нравиться Ирану и Турции.

Если эти планы Вашингтона будут реализованы, под контролем американцев может остаться Эт-Танф — перевалочный пункт на пути из Ирака в Сирию. Такое мнение ранее в интервью RT высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Это совершенно не вписывается в планы Тегерана — район имеет стратегическое значение для переброски шиитского подкрепления в САР.

Однако пока речь идёт о перемирии только на юго-западе Сирии, вблизи границ Иордании и оспариваемых Израилем Голанских высот. Отметим, что ещё недавно Вашингтон в достаточно агрессивной манере обвинял Башара Асада в подготовке атаки против мирного населения с применением запрещённого химического оружия. Таким образом американские власти готовили почву для удара по правительственным позициям САР.

«По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», — заявила 6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако буквально за считаные дни Белый дом сменил тональность своих заявлений и принял на себя миротворческую миссию.

Позиции сторон

Дамаск на официальном уровне не прокомментировал договорённости о перемирии на юго-западе САР. Однако в интервью агентству Reuters неназванный представитель сирийского правительства отметил, что власти страны приветствуют любые меры, способные открыть возможности для мирного урегулирования ситуации.

Сирийское военное командование объявило о прекращении боевых действий в провинциях Дараа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда за несколько дней до вступления в силу меморандума о перемирии — 3 июля. Это решение было приурочено к переговорам враждующих сторон в Астане, стартовавшим 4 июля. Напомним, в начале мая при посредничестве Ирана, Турции и России на территории САР были созданы зоны деэскалации. Перемирие было объявлено на территории нескольких мухафаз (территориально-административная единица САР. — RT) — в Идлибе, Хомсе, Восточной Гуте, а также в Дараа и Эль-Кунейтре.

Дараа, Эль-Кунейтра и также Эс-Сувейда, ставшие предметом недавних переговоров России, Иордании и США, располагаются вдоль иорданской границы, а также в непосредственной близости от Голанских высот, на которые претендует Израиль.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Дараа и Эль-Кунейтре, где базируется не только умеренная оппозиция, но и террористические группировки. В конце июня присягнувшая «Исламскому государству» группировка «Джейш Халид ибн аль-Валид» предприняла наступление на позиции Свободной сирийской армии в Дараа. В начале июля боевики открыли огонь по столице провинции — городу Дараа — десятки жителей получили ранения, два человека погибли.

В Эль-Кунейтре, расположенной вблизи Голанских высот, наступление на САА недавно вели отряды вооружённой оппозиции и группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра»*. — RT). Параллельно удары по позициям правительственных войск наносили ВВС Израиля. Это далеко не первый авиаудар израильских военных по сирийской армии. Тель-Авив намерен закрепить за собой приграничные территории САР — Голанские высоты.

Как заявил 9 июля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив внимательно следит за развитием ситуации у своих границ.

Израильская сторона будет приветствовать перемирие в САР в том случае, если оно не позволит Ирану консолидировать свои силы в регионе. Этот вопрос — «красная линия» для Израиля, подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что в Вашингтоне и Москве с пониманием отнеслись к требованиям израильской стороны.

Следует отметить, что схожую цель может преследовать и Амман. Напомним, что в апреле 2017 года между Ираном и Иорданией разгорелся дипломатический скандал. В интервью The Washington Post иорданский король Абдалла II заявил о попытках Тегерана связать Ирак и Сирию с ливанской группировкой «Хезболла». Эти планы вызывают обеспокоенность в Иордании — по словам Абдаллы II, подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) дислоцированы всего в 70 км от иорданской границы.

Это интервью спровоцировало гневную реакцию Тегерана — официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми назвал слова иорданского монарха «глупыми и неосторожными».

«Подрезать крылья» Тегерану

Израиль — ключевой союзник США в регионе, и Вашингтон, несомненно, постарается выполнить пожелание Тель-Авива относительно шиитских формирований. Не исключено, что американская сторона стала гарантом перемирия на юго-западе САР не в последнюю очередь ради того, чтобы купировать растущую активность Ирана в регионе. Напомним, недавно КСИР нанёс ракетный удар по позициям ИГ в Сирии — по мнению экспертов, это был демонстративный акт.

Стабилизация ситуации в Ираке позволяет Тегерану наращивать своё влияние в Сирии, что совершенно не устраивает Амман, Вашингтон и Тель-Авив. В целом планы Ирана по выстраиванию доминирующей «шиитской оси» из Ирака, Ирана и Сирии с большой долей вероятности не устраивают и других региональных игроков.

К тому же, если планы Вашингтона по распространению режима тишины на всю территорию САР будут реализованы, в качестве проигравшей стороны выступит не только Тегеран, но и Анкара. Такую точку зрения в интервью RT высказал эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«Турция имеет стратегические интересы в Сирии и будет стремиться к тому, чтобы торпедировать российско-американские соглашения. Эрдоган опасается, что одним из итогов действий США в Сирии станет создание ещё одной курдской республики — такой пример уже есть в Ираке. Анкара мечтает установить турецкий контроль над былыми территориями Османской империи, а расширение влияния курдов под американским покровительством мешает этим планам», — отметил эксперт.

По вопросу возможной реакции Ирана мнения экспертов расходятся.

«Перемирие на юго-западе Сирии имеет большое значение для борьбы с «Исламским государством», — пояснил в интервью RT старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев. — Чем меньше ВКС РФ и сирийская правительственная армия будут отвлекаться на противостояние вооружённой оппозиции, тем больше сил они смогут перебрасывать на борьбу с ИГ. Заметно, что территории квазигосдуарства сокращаются, появление новой зоны деэскалации укладывается в эту логику. Возможно, что появление этих зон не устраивает Иран, но я считаю, что этот фактор не следует преувеличивать».

По мению Балмасова, создание зон перемирия препятствует распространению иранского влияния.

«На этом настаивает Израиль, и именно поэтому зонами перемирия выбран юго-запад САР — это «обрезает крылья» Тегерану. Сколько продлится перемирие предсказать сложно — сплетены интересы слишком многих игроков», — подчеркнул эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ), «Джабхат Фатх аш-Шам» — террористические группировки, запрещённые на территории России.

Надежда Алексеева, RT

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Президент США: дни ИГИЛ на Ближнем Востоке сочтены

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа в Мосуле говорит о том, что боевики террористической организации «Исламское государство»* будут уничтожены в Сирии и Ираке.

Об этом пишет RT.

«Победа в Мосуле сигнализирует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены», — заявил он.

Президент США также пообещал добиваться полного уничтожения ИГ и поздравил Ирак с освобождением Мосула от террористов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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ВКС РФ становятся ночным кошмаром для ИГИЛ в Дейр эз-Зор, громя базы и объекты боевиков

Летние сирийские ночи приносят ужас террористам ИГИЛ в г. Дейр эз-Зор и его окрестностях, так как ВКС России совершают большое количество авианалетов. Прошлой ночью ракетно-бомбовые удары ВКС РФ были нанесены по ряду баз боевиков в городах: Гараниеж (к востоку от Дейр эз-Зор), район Аль-Соур (север города) и Хувиджат Сакр (к юго-востоку от города). Российские боевые самолеты атаковали террористические базы, в результате чего были уничтожены транспортные средства, военная техника и личный состав ИГИЛ. ВВС Сирии не отставали от коллег и нанесли ряд авиаударов по позициям врага в горном массиве Тардах и на фермах Панорама, уничтожив при этом 4 пикапа. Ранее сообщалось, что несколько наступательных операций в г. Дейр эз-Зор окончились для боевиков плачевно. Банды ИГИЛ* постоянно атакуют оборону Сирийской Арабской Армии в районе дорожной развязки «Панорама» в западной части города. Недавно «игиловцы» начали наступление, штурмуя оборону правительственных войск к востоку от «Панорамы», что привело к ожесточенной битве, которая длилась несколько часов. Террористы ждали подкрепление из долины Тайем, однако конвой с дополнительными силами был остановлен бойцами САА после того, как несколько управляемых ракет попали в транспортные средства исламистов. Около 10 боевиков было уничтожено возле перекрестка «Панорама», и большое количество террористов было ликвидировано в долине Тайем, а выжившие члены ИГИЛ спаслись бегством. В ответ на атаки ИГИЛ, ВКС России совершают постоянные рейды в провинции Дейр эз-Зор, поражая позиции террористов. На минувшей неделе под огнем оказались объекты джихадистов в районах Умма, Джненах Аль-Багилия и в горах Тардех. Разозленные неудачами террористы отыгрываются на мирных жителях. Так они обстреливают район Кусур г. Дейр эз-Зор, ведя беспорядочный минометный огонь по густонаселенным кварталам. В ходе лишь одного такого недавнего обстрела погиб один человек и было ранено более 20. Читайте также: ВКС России разбомбили плотину ИГИЛ в Дейр-эз-Зор, предотвратив гуманитарную катастрофу (КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сирия: «Аль-Каида» громит ИГИЛ, в Идлибе схвачен русский главарь и 120 боевиков (ФОТО)

Разлад в стане боевиков переходит из фазы разногласий и недоверия в фазу междоусобиц и активного противостояния. Основным эпицентром стычек между боевиками в настоящее время являются провинции Идлиб и Дамаск. Только за минувшие сутки было зафиксировано несколько случаев вооруженных столкновений между представителями различных незаконных вооруженных формирований. Из наименее значимых конфликтов можно назвать перестрелки между местными племенами юго-восточнее Идлиба. Далее по нарастающей. «Джейш аль-Ислам» атаковала подразделения «Джебхат ан-Нусры»* и уничтожила пулеметный расчет. К северо-востоку от Дамаска все та же «Армия ислама» выбила боевиков «Джебхат ан-Нусры» с занимаемых ими ранее позиций, а также взяла под контроль районы Мисраба и Модира близ Идлиба. В свою очередь «Джебхат ан-Нусра» ведет подготовку к проведению операции против «Ахрар аш-Шам» в районе горного хребта Джебель-эз-Завие юго-западнее Идлиба. Предположительно, в данной операции будет задействовано не менее 750 боевиков. «Аль-Каида» громит ИГИЛ в Идлибе, задержав и убив более 120 боевиков Террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Аль-Каида» / «Джебхат ан-Нусра») начали широкомасштабную «спецоперацию» по разгрому «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Идлиб в воскресенье. Медиа-крыло сирийской «Аль-Каиды»* (ХТШ) опубликовало кадры, на которых крупные конвои боевиков штурмуют различные города и поселки, где, как сообщается, были обнаружены спящие ячейки ИГИЛ. «Аль-Каида» заявила, что они уже арестовали более 120 подозреваемых, включая влиятельного главаря Абу Ибрахима Аль-Ираки и 7 его телохранителей. Кроме того, более 20 боевиков было убито в ходе последних антиигиловских операций ХТШ. Также задержан этнический русский главарь одной из бандгрупп ИГИЛ по кличке Абу Сулейман Ар-Русси и его люди (см. фото). Ранее на минувшей неделе «Хайят Тахрир аш-Шам» провела аналогичную операцию вблизи турецкой границы, убив нескольких и арестовав 9 обвиняемых в связях с ИГИЛ в городе Салкин. В ответ на операцию «Джебхат ан-Нусры» против «спящих ячеек» ИГИЛ, находящихся в провинции Идлиб, «игиловцы», действующие в районе между Джиср-эш-Шугур и Даркуш, были приведены главарями в полную боевую готовность. Влияние ИГИЛ тает на глазах Если говорить об ИГИЛ в целом, то на территории Сирии влияние этой, некогда могущественнейшей в военном отношении, организации тает на глазах. Из ИГИЛ бегут члены группировки. Как стало известно из источника, владеющего информацией, ряд боевиков этой террористической организации в районах Ракки покидают ее ряды, после объявленной курдами амнистии некоторые даже стремятся встать под знамена Сирийских Демократических Сил. Вслед за влиянием ИГИЛ тает и авторитет этих распиаренных в свое время по первому классу ребят с автоматами и в резиновых тапочках. Сейчас они уже не вселяют такой ужас в сердца противника и их теснят по всем фронтам. Курды уже захватили ряд районов их самопровозглашенной столицы — Ракки. Чтобы пресечь дезертирство, главари ИГИЛ дали указание жестоко карать тех боевиков, которые покидают свои позиции. Так выглядит на данный момент картина междоусобных войн бандформирований. Читайте также: Бои в пустыне: ВКС РФ и Армия Сирии разгромили оборону ИГИЛ и заняли высоты в ходе продвижения к Дейр Зор (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Муляж

Муляж танка Халифата для обмана сирийской и российской авиации.И да, несмотря на объявления о взятии Мосула, город полностью не очищен, в небольшом районе на берегу Тигра более-менее организованное сопротивление боевиков сохраняется.В Сирии САА и иранские "прокси" сегодня серьезно потеснили "зеленых" в Сувейде.Настала пора собирать урожай. Положение Асада настолько безнадежно, что "кровавый тиран" освобождает территорию Сирии сотнями и тысячами километров. Совсем распоясался.Более подробно завтра в обзоре.

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Трамп поздравил Ирак с победой над ИГИЛ в Мосуле

Президент США Дональд Трамп направил поздравления премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади с победой над террористической группировкой ИГИЛ в Мосуле, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс. «Мы поздравляем премьер-министра аль-Абади, спецслужбы Ирака и всех жителей Ирака с победой над террористами, которые являются врагами всех цивилизованных людей», — сообщила Сандерс. Ранее аль-Абади официально объявил о победе над террористической группировкой ИГИЛ в Мосуле. Кампания по выдворению ИГИЛ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГИЛ* в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. Читайте также: Страшный удар «Медведей» ВКС РФ: Объекты ИГИЛ превратились в пыль (ВИДЕО, ФОТО) * Запрещенная на территории России террористическая организация

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