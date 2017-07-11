О неизвестной Вселенной

Допустим, на улице автовладелец выходит из своей машины и заявляет: "Я забираю с собой скорость этого автомобиля, и его никто не украдёт". И уходит, не приняв меры против угона автомашины.

Слово "волна" и выражение "волновой процесс" являются абсолютными синонимами, как и понятия "скорость" и "скоростной процесс". Они – отвлечённые понятия и сами по себе материей не являются. Отвлечённые понятия проявляются посредством материального объекта, среды, но, повторю, сами таковой не являются.

Любое явление понимается лишь тогда, когда постигается его СУТЬ. И главное условие этого – совершенно точные определения. К сожалению, нередко вместо правильного (т.е. научного) определения мы имеем фальсификацию, подлог. И хотя в большинстве случаев такое совершается невольно, мы все несём огромные потери.

Безусловно, такого человека разумным Вы не признаете. В данной ситуации Вам понятно, что скорость (она же – скоростной процесс) не является материальной вещью, которую можно взять с собой. Скорость упомянутой автомашины (или всякой другой) НЕ отделима от неё и появляется и существует ТОЛЬКО как процесс ЕЁ движения. Автомобиль остановился – скорость исчезла.



Казалось бы, всё просто. Но стоит лишь перейти к другим отвлечённым понятиям – и ситуация меняется кардинально. Сплошь и рядом наблюдается полнейшее непонимание, что такое отвлечённые понятия.

Когда мы бросаем камень в воду, то появляются волны. Однако они не есть новая материя. В изначально существующей водной среде возникает явление – волновой процесс. Не будь воды, не было бы волн. В данном случае материей волн служит вода. Если бы мы бросили камень в бензин, то возникли бы бензиновые волны. Но они сами по себе материей не являются.



Волны – лишь явление в материи, в среде. Волны, труд, скорость, время и другие отвлечённые понятия не могут существовать сами по себе. Если они появляются, то исключительно как проявление конкретной материи, объекта. И от него они НЕ отделимы.

Прочтите внимательно положение из физики, астрономии и химии:

В Космосе вакуум (пустота), где передвигаются волны, включая световые.

Неужели в вакууме? Как же процесс может существовать без материи?! Если есть волновой процесс, то, без сомнения, существует и среда! Волновой процесс НЕ отделим от материи и ДОКАЗЫВАЕТ, как в данном случае, её существование!



Если Вы что-то не понимаете, то прочитайте снова объяснение об отвлечённых понятиях выше. Для лучшего понимания я изложу приведённое положение несколько по-другому, но смысл двух высказываний одинаков:

Волны света являются проявлением пустоты, т.е. данные волновые процессы есть пустота.

Напомню, что "волна" и "волновой процесс" – абсолютные синонимы. Учёные помещают волновой процесс (как самостоятельную вещь) в пустоту, что НЕВОЗМОЖНО. Тогда следует признать и правоту упомянутого выше автовладельца, который якобы забирает скорость с собой. Учёные наделяют волны свойствами неких сгустков, которые существуют сами по себе, как нематериальная материя из детских сказок!

Ещё раз прошу разобраться с отвлечёнными понятиями ОСНОВАТЕЛЬНО! А в случае с так называемой пустотой вывод однозначен: если есть волновой процесс, то имеется и материя, в которой он возникает и существует. Не может волновой процесс существовать сам по себе, как не материальное явление! Вопрос лишь в том, что из себя материя (основа Вселенной) представляет?

Прошу Вас быть ПРЕДЕЛЬНО внимательными!!

Ответьте на вопрос: чем тела не из биологического мира (скажем, космические объекты или магнит) могут притянуть друг друга? Разве у них есть руки? Нет, конечно! Но, может быть, они имеют канаты с крючками и с липучками для абордажа?



Тоже нет! Чем же они хватают друг друга и притягивают? Чем магнит хватает другие тела и притягивает к себе? Я формулирую вопросы таким образом, чтобы Вы лучше поняли ситуацию. Указанным телам совершенно нечем притягивать и притягиваться.



Всё, что у них есть, так это сверхмалые волны. Но ими притянуть (подтянуть к себе!) невозможно, да и двигаются они навстречу, против движения сближающихся объектов. Учёные ВИДЯТ процесс сближения (не процесс притягивания!), но НЕ ПОНИМАЮТ его суть: механизм наблюдаемого явления. Они излагают исключительно видимость происходящего, но не его суть.



Явление, которое происходит в действительности (процесс сближения!), называется всеми ошибочно процессом притягивания или процессом тяготения.

Повторюсь, у тел для притягивания ничего нет, у них есть только сверхмалые волны. Они производят какое-то действие либо внутри тела, либо в окружающем его пространстве. Но тянуть объект, к которому сверхмалые волны летят навстречу, в противоположную сторону по отношению к своему движению они не могут.



Другими словами, двигающееся или неподвижное тело хватать и тащить назад к объекту (к тому же магниту), откуда эти сверхмалые волны вылетели, они не в состоянии.



Сама попытка объяснить процесс сближения тел такими терминами и определениями: гравитация (т.е. силы тяготения – таково значение этого термина), закон всемирного тяготения, силы притяжения, силы тяготения, тела притягивают и притягиваются – является фальсификацией наук, подлогом.



В обычном разговоре ещё можно употребить эти слова и выражения – и то не во всех случаях! Но выдавать их за научные термины НЕЛЬЗЯ! Каждое слово имеет определённый смысл, и он не должен подменяться ложью и неправильностью. Наука ТРЕБУЕТ совершенно точных и правильных определений! Если мы хотим постичь истину, то обязаны абсолютно всё называть СОВЕРШЕННО ТОЧНО!

Рассмотрим, как действуют сверхмалые волны на объект, к которому они летят от другого тела (от магнита или от тела в Космосе). Их действие может оказываться или на тело, или на окружающее его пространство. А возможно, то и другое одновременно. Следовательно, имеется только 2 варианта (или плюс третий – их сочетание). Не более того!

В первом варианте происходят какие-то изменения в теле, куда сверхмалые волны попадают. И тело, возможно (как предположение), приобретает некие свойства, которые позволяют ему отталкиваться сзади или с боковых сторон для движения навстречу к магниту или к космическому объекту. Хвататься за что-то в передней части ему нечем. Да и отталкиваться спереди можно лишь назад.



Таким образом, сближающиеся тела притягивать или притягиваться не могут даже теоретически! Они сближаются, но не притягиваются! А сближаются под действием сил, которые могут появиться только сзади и с боковых сторон!



В Космосе, по мнению учёных, все объекты везде находятся в вакууме (в пустоте), от чего оттолкнуться невозможно. Надеюсь, понимаете, что от пустоты не оттолкнёшься. Значит, первый вариант отпадает. Остаётся второй вариант, когда после воздействия сверхмалых волн на тело начинает давить среда.



Однако считается, что её нет (вместо неё пустота), т.е. давить нечему. Всё просто: пустота давить не может. О третьем варианте, сочетающем в себе два перечисленных, говорить уже бессмысленно.



Мы имеем во ВСЕХ случаях невозможное противоречие, поскольку процессы сближения существуют реально – и на Земле, и в Космосе.



Следовательно, положение о вакууме является ошибкой, поскольку абсолютно в любой ситуации (как мы рассмотрели выше) процесс сближения неразрывно связан со средой.



В Космосе обязана быть материя, как и на Земле (помимо воздуха), иначе не было бы вышеуказанных явлений.



Мы имеем на все 100% следующую реальность: для сближения с другим телом объект либо отталкивается от некой среды, либо эта среда давит на него (возможно и сочетание этих действий). Ничего другого не может быть даже теоретически!



Притягиваться к другому объекту, тяготеть к нему и подтягивать его к себе не может ни одно тело!



Если есть реальность (процессы сближения, явления магнетизма), а им противоречат научные положения, то ошибкой могут быть только предположения, но никак не существующая действительность. Именно многочисленные природные явления начисто опровергают положение о вакууме (пустоте), если немного подумать. Мы имеем НЕВОЗМОЖНОЕ противоречие! Хотя данное положение поддерживается большинством учёных, научным оно НЕ становится!

Мы имеем 2 несомненных положения, изложенные ниже. Как уже выяснилось, в Природе нет ничего, что отрицало бы их, а в то же время они доказываются огромным множеством реальных явлений. Так что следующие положения – сама действительность:



1. Тела притягивать и притягиваться не могут даже теоретически.



2. На Земле (помимо воздуха) и в Космосе есть некая среда, а вакуум отсутствует.



Необходимо понять, что из себя среда представляет. Но даже теоретически НЕВОЗМОЖНО существование всемирного закона тяготения, сил тяготения, сил притяжения, гравитации, вакуума (пустоты).



Поэтому механизм так называемой гравитации никто и не может объяснить!



Можно и нужно говорить только о силах давления. Прошу основательно разобраться в этой простой задачке! Никто и никогда не сможет объяснить простые природные явления, которые для учёных являются ТАЙНОЙ, если будет опираться на ошибочные положения из физики, астрономии и химии.

Когда магнит притягивает к себе предмет, то мы вместе с учёными называем данный процесс так, как он ВИДИТСЯ нам. А в действительности магнитные волны оказывают такое действие на предмет и окружающее его пространство, что оно ДАВИТ на него. И предмет двигается к магниту. Постарайтесь понять суть изложенного мною явления! В нём ничего сложного нет.

Основа Вселенной, или материя, которую не замечают

Что из себя представляет та среда, которая учёным видится пустотой? Давайте разберёмся! Рассмотрим простой пример. Включим лазер.

При его включении в изначально существующей материи создаются волны. Лазер только заставляет колебаться среду, которую мы не видим, так как её основа очень мала. Но она есть, иначе не было бы волнового процесса.



Лазер не создаёт новую материю зелёного цвета. Это наш мозг обладает способностью преобразовывать световые волны разной длины в разные цвета. Мы только видим так, что давно известно (я на всякий случай напомнил).



Можно включить на одном и том же месте лазеры с лучами разного цвета, но материя, в которой создадутся волны, абсолютно одинакового цвета. Лазеры с лучами разного цвета создадут волны разной длины в невидимой (обычно для нас) среде.



Лазер заставил её колебаться (создал в ней волны), и она стала для нас видимой!



Мы наблюдаем в некой материи явление – волновой процесс. Но он сам, безусловно, не является материальной вещью. Ею выступает та среда, что позволяет существовать в ней волновому процессу.

Если мы пройдем, пересекая зелёный луч, то произойдёт следующее. Наше тело как бы пройдёт сквозь эту материю, увиденную нами благодаря лазерному лучу, а она как бы пройдёт сквозь нас. Как же такое возможно? Не только возможно, а происходит в реальности – каждый из нас видит это каждый день.



Такое может происходить исключительно в одном случае – если мы передвигаемся в обнаруженной нами среде точно так, как лазерный луч, т.е. волнами. Мы есть одновременно и часть обычно невидимой нам материи, и волны в ней. Таким образом, атомы и молекулы, из которых мы состоим, являются волнами, но не частицами. И весь окружающий мир – тоже волны.

Наше свободное передвижение по тому месту, где мы видим лазерный луч, доказывает наличие материи, которая как бы свободно проходит сквозь нас, а мы как бы проходим сквозь неё. Но световые (лазерные) волны перемещаются и в Космосе.



Следовательно, и Земля как бы свободно проходит сквозь обнаруженную нами материю, а та как бы проходит сквозь нашу Планету. Скорость полёта у Земли колоссальная.



А мы знаем, что даже при гораздо меньшей скорости при столкновении с чем-либо происходят разрушения. Но с Землёй (как и с нами) ничего не происходит, что возможно только в одном случае: всё передвигается в указанной среде волнами. Лишь в таком варианте у нас нет никаких противоречий с Природой.

Я снова обращаю особое внимание на недопустимость противоречий между научным обоснованием и природными явлениями. К сожалению, в науках всё обстоит наоборот.



Зачастую так называемое математическое обоснование у физиков, астрономов и химиков считается более аргументированным и более доказуемым, чем сама реальность и проведённые эксперименты.



Именно так! И это в науке – далеко не единственная СТРАННОСТЬ. Поэтому не полагайтесь на чьё-то мнение, а мыслите умно, логично САМИ!

Сразу несколько известных явлений свидетельствуют о важном свойстве неизвестной нам материи: она обладает сверхупругостью.



Во-первых, мы двигаемся в ней без усилий (напомню, что в этой среде у нас огромная скорость движения из-за летящей в Космосе нашей Планеты).



Во-вторых, волны передвигаются с колоссальной скоростью, что возможно исключительно в сверхупругой среде.



В-третьих, у атомов частота колебания тоже огромная, что возможно только при наличии сверхупругости.

Мы давно знаем, что световые волны не меняют свои размеры и свойства ни в Космосе, ни на Земле. Следовательно, структура, в которой они передвигаются, абсолютно идентична и на Солнце, и в Космосе, и на Земле, т.е. везде.



Мы не видим и не можем определить приборами эту структуру из–за её чрезвычайно малых размеров. Для нас световые волны ничтожно малы. Однако по сравнению с основой (как бы с ячейкой) структуры, их проявляющей, они – гигантские.



Структура (Вселенная), в которой волны передвигаются, имеет совершенно одинаковые размеры и свойства и на Солнце, и в Космосе, и на Земле, иначе бы волны не сохраняли свои размеры и свойства.



Далее следует добавить одно, уже известное свойство структуры – сверхупругость. И мы получаем следующее строение окружающего мира.

На рисунке структура (Вселенная) представлена в спокойном состоянии, какой она никогда не бывает из-за передвигающихся в ней сверхмалых волн. Ещё раз обращаю Ваше внимание на процесс получения из имеющихся фактов новых знаний.



Огромная скорость малых волн может достигаться только через сверхупругость структуры, в которой они передвигаются. Ничто другое не даёт волне скорость в несколько сотен тысяч километров в секунду. А сверхупругость неминуемо подталкивает к натяжению и к нити.

К этому же выводу можно прийти и другим путём. Наличие волн говорит об отсутствии монолитности в структуре, иначе колебаний просто не было бы, т.е. между чрезвычайно малыми основами Вселенной должны быть сверхмалые пространства, допускающие колебания.



Но волны двигаются во все стороны с сохранением и размеров, и свойств. Следовательно, и сама структура, и сверхмалые пространства между её основами абсолютно идентичны везде (во всех направлениях) и по размерам, и по свойствам. В результате мы выходим на некую трёхмерную сеть (решётку), куда необходимо добавить сверхупругость.

Таким образом, основой Вселенной служит нитевидный сверхупругий эфир. Если Вы не разобрались с ним, то представьте прямой отрезок очень упругой резины. Эфиры имеют одинаковые размеры и свойства, в том числе – сверхупругость.



Чтобы лучше понять строение Вселенной, вообразите куб, сделанный из одинаковых отрезков очень упругой резины. Мысленно подставьте к полученной фигуре аналогичный куб с одной стороны, с другой, с третьей…



Причем подставьте так, чтобы ребро одной фигуры было ребром другой. И Вы получите нечто похожее на трёхмерную рыбацкую сеть. Вселенная и есть такая сверхупругая ячеистая структура, являющаяся творением Бога.



Думаю, Вы понимаете, что исключительно в результате деятельности Разума появилась эта замечательная вещь. Мы – её часть и существуем, постоянно передвигаясь в ней волнами.

Любое движение есть передача эфирных волн соседнему пространству. Допустим, человек перешёл с одного места на другое. С научной точки зрения, то эфирное пространство, где он находился сначала, было изменено его волнами и являлось им.



Переходя на другое место, он меняет каждый миг проходимое им сверхупругое пространство, которое на время становится этим человеком, состоящим из вибрирующих эфирных нитей, т.е. из волн разной длины.



И Солнце, и Земля, и другие тела состоят из передвигающихся в эфирной структуре волн, в которые всякое мгновение входят разные эфиры.

Среда, которую Вы видите на рисунке, но в процессе колебания, уже зафиксирована химиками достаточно давно.



Около 30 лет назад в толстом учебнике химии, объёмом где-то 600-800 страниц в картонном переплёте, я видел сделанный с помощью потока электронов снимок-реконструкцию атома. Похожий на мяч, он как бы лежал в гамаке-сетке.



Химики во время съёмок захватили и пространство рядом с атомом. Нити пронизывали атом, делая похожим его на трёхмерное круглое решето, и сходились по обе стороны на некотором расстоянии от него.



Учёные не придали снимку значения. А мне запомнилась необычная конструкция атома. Полагаю, что сейчас, используя электроны и другие сверхмалые волны, не составит особого труда сделать точную реконструкцию внутреннего устройства атома и его окружающего пространства. Это будет сделано в ближайшее время. И указанный учебник химии найдём.

Известно, что все атомы обладают частотой колебания, главным свойством волн.

Когда мы смотрим на вращающийся вентилятор, то он видится нам объёмным круглым диском. Скорость вращения его лопастей, в лучшем случае, несколько десятков оборотов в секунду.



У атомов частота колебания – миллиарды в секунду. Вдобавок атомы настолько малы, что их увидишь не в каждом микроскопе. Чем же они могут нам видеться? Безусловно, не волной, а только шаровидным телом. Но учёные как видят, так и мыслят: увидели в микроскопе шарик, значит атом – частица.



А то обстоятельство, что атом совершает волновой процесс, никем во внимание не берётся. К сожалению, не только в данном случае, но и в целом наука опирается на ПРАВДОПОДОБИЕ, а не на ИСТИНУ!

Об эфирной среде, из которой состоит Вселенная, писали ещё в 17 веке Р. Декарт, Х. Гюйгенс… Но сторонники эфирной теории, как и другие учёные, не смогли понять одного: атомы, как и всё остальное – волны. Световые волны вполне предметны, так как довольно легко определяется их длина.



В то же время они – не самостоятельный предмет, поскольку при их передвижении, как учёным известно, переноса вещества нет. Следовательно, они являются исключительно волнами, существующими как колебательный процесс в сверхупругой не двигающейся материи, которая ими не переносится, не передвигается.

При понимании того, что световые волны, как и любые другие, являются колебательным процессом, их появление предельно ясно и просто. Атомы во время колебания создают в непосредственной близости с собой в указанной сверхупругой структуре волны, включая световые.



Если же допустить существование вакуума, то возникновение волн не объяснимо, более того, абсурдно. Тогда следует признать, что атомы могут выделять из себя вещество, из которого в пустоте и создаются волны. Причём запасы этого вещества в каждом атоме неистощимы. Вот уж действительно чудо: маленькая мышь рожает огромную гору.

Все волны материальны СРЕДОЙ, в которой существуют! Материальность всех сверхмалых волн ДОКАЗЫВАЕТСЯ их точными размерами, что известно давно! А учёные заявляют, что в сверхмалых волнах, в том числе в световых, вещества нет, т.е. они фактически не материальны!



Как они могут быть нематериальными, если обладают конкретными размерами?! Позиция представителей науки понятна: иначе не объяснить процесс рождения горы мышью. Но не пора ли задуматься над многочисленными противоречиями!?

Не хотелось бы вносить путаницу в рассуждения и в Ваши мысли. Но если говорить совершенно точно и правильно, то пространство между эфирами можно назвать вакуумом. Колебания эфира происходит в нём. Однако знание о его наличии нам ничего не даёт. Поэтому для простоты и ясности тему о пространстве между эфирами я не затрагиваю.

Не надо считать, что автор всё строит на умозаключениях. Доказательств много! Среди них эксперименты, факты и реальность! О них – далее. В статье "Проведённые опыты" Вы найдёте описание таких экспериментов. Будут проведены и другие опыты. О них Вы также прочтёте.



Вполне понятно, что у Вас есть собственное мнение, и его Вы считаете совершенно правильным. Но реальность и эксперименты противоречат всеобщему мнению. А опыты можно провести МНОГОКРАТНО, что и будет сделано. И самая умная и дальновидная позиция в такой ситуации – проверять! А много времени проверка не займёт!

В том, что сейчас зовётся физикой, астрономией и химией, НЕВОЗМОЖНЫХ противоречий предостаточно. Целый ряд самых простых явлений учёные не в состоянии объяснить.



А вот в РЕАЛЬНОСТИ, какую Вы увидели на рисунке выше, ВСЕ невозможные противоречия ЛЕГКО устраняются, как и неразгаданные тайны. Надо лишь эту действительность представлять и с нею работать.



Если Вы поспешите, то у Вас появятся и открытия, и известность. Ведь опытов, основанной на указанной действительности, можно провести множество. И положительный результат от них будет известен заранее! Просто Вам необходимо ПОРАЗМЫШЛЯТЬ!

То, что Вы прочли, безусловно, противоречит многому из науки, но оно НЕ противоречит реальности, Природе, чего не скажешь о принятых научных взглядах.

Скептикам следует задуматься над тем фактом, что современные учёные ещё не подошли к знаниям людей древности. Они говорили: ВСЁ есть вибрация. И были АБСОЛЮТНО правы. Совершенно ВЕРНО Платон писал, что мир создан Богом из эфира.



У Аристотеля мы находим ПРАВИЛЬНУЮ и ТОЧНУЮ картину мира, в которой все небесные тела и внеземной Космос состоят из ВЕЧНОГО и НЕИЗМЕННОГО эфира. Но откуда их сведения? Почему произошла такая деградация представителей науки и человеческих знаний?

Глава 2

Всемирный закон давления эфирного пространства

Пришло время окончательно разобраться с тем, что зовётся законом всемирного тяготения, гравитацией, силами притяжения… В Природе ничего такого нет, а действуют ТОЛЬКО СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ эфирного сверхупругого пространства.

В космическом теле от близкого другого объекта или в предмете, к которому подносят магнит, появляются сверхмалые волны. Они идут от другого тела или от магнита и обладают в силу своего малого размера наиболее проникающей способностью. У них лишь два действия: усиление волн объекта или ослабление.



Что из них конкретно – зависит от характера интерференции, т.е. от встречи волн. Интерференция положительна, если в её результате происходит усиление волн, и отрицательна – при ослаблении волн. Думаю, что положительную интерференцию, известную как резонанс, Вы знаете.



Примером может послужить армейская практика: военнослужащим шагать в ногу (т.е. в одном общем ритме) по мосту запрещено, иначе он может рухнуть. И такие неприятные события при невыполнении указанного условия происходили. Так что при положительной интерференции у волн объекта амплитуда увеличивается.

В нашем случае с космическим телом или с магнитом самое большое количество сверхмалых волн поступает в переднюю часть.



В ней волны-атомы из-за увеличения амплитуды (при положительной интерференции) начинают сильней растягивать эфиры, а также тянуть их из окружающего пространства внутрь объекта.



В результате на переднюю часть внешнее сверхупругое пространство начинает давить меньше. С боковых сторон и особенно с задней части амплитуда их волн-атомов увеличивается в меньшей степени, так как сюда поступает сверхмалых волн меньше. Соответственно, здесь сила давления внешнего сверхупругого эфирного пространства на объект больше. И тело начинает двигаться вперёд, поскольку самое сильное давление на него сзади.

При отрицательной интерференции у волн-атомов в передней части объекта (скажем, в примере с наэлектризованными шариками, подвешенными на нитях) амплитуда уменьшается в наибольшей степени.



А в его задней части (по отношению к источнику сверхмалых волн) – в наименьшей. В результате тела отталкиваются, поскольку в данной ситуации окружающее эфирное пространство начинает давить с наибольшей силой с передних (ближайших) сторон.



Как видите, в основе действия сверхупругого эфирного пространства – сама простота. Думаю, что разобраться со всемирным законом давления сверхупругого эфирного пространства Вам совсем не сложно. А загадка о так называемой гравитации уже решена. Хотя термин "гравитация" по своей сути – нелепость и подлог.

Как надо проводить опыты

При сближении космических тел увеличивается амплитуда их волн. И начинают меняться силы давления эфирного пространства.



Следовательно, при изменении амплитуды волн-атомов у объектов изменятся силы давления и вес их на Земле, хотя мы знаем о существовании якобы открытого Ломоносовым М.В. и А. Лавуазье закона сохранения веса.



Но он является ошибкой, поскольку учёные совершенно не понимали тогда и не понимают сейчас, что такое масса и вес, в чём между ними отличие. А два названных учёных – невольные фальсификаторы науки.

Думаю, что Вам не совсем ясно, почему вес любого объекта на Земле при изменении амплитуды у его волн-атомов должен измениться. Как уже нами установлено, у космических тел при сближении увеличивается амплитуда их волн, и начинают меняться силы давления эфирного пространства. Аналогичная картина и с магнитом.



Но для всех и для каждого во Вселенной эфиры и эфирные волны не имеют веса, поскольку каждый объект – часть среды (от неё мы не отделимы). Для эфирного пространства мы не можем быть и не являемся весом.



С нами или без нас оно весит абсолютно одинаково, поскольку (повторю) мы все – само эфирное пространство и существуем в нём волновыми процессами.



На все тела эфирное пространство может лишь давить с разной силой по тем или иным причинам. Таким образом, вес – сила давления эфирного пространства на тело. Веса и тяжести в научном понимании и в Природе нет. За ними всегда стоит исключительно сила давления эфирного пространства.



В Космосе, как Вы знаете, вес как бы исчезает. Но в действительности исчезает не вес (его просто нет), а уменьшается сила давления эфирного пространства. И космонавт оказывается в состоянии невесомости (в своём естестве в смысле веса – он ничего не весит). Поразмышляйте над этими непривычными для нас вещами, и вскоре Вы научитесь мыслить научно.

Для нас сила давления эфирного пространства и вес идентичны. Но мы выяснили, что при изменении количества поступающих в объект сверхмалых волн меняются силы давления. А силы давления = вес (силы давления есть вес). Следовательно, меняется и вес. Поэтому закона сохранения веса в Природе нет.

Это доказывается многочисленными РАЗНЫМИ опытами. Они проводились несколько лет тремя группами исследователей – НЕЗАВИСИМО друг от друга, о чём Вы прочтёте в другой статье. Она называется "Проведённые опыты".

Невольная ошибка учёных в так называемом законе сохранения веса заключается в подмене общего положения частным случаем. Взвешивание опытных образцов, как правило, происходит при нормальной (комнатной) температуре без какого-либо воздействия.



В подобных условиях обнаружить изменения в весе практически невозможно. Ведь для получения такого эффекта необходимо ИЗМЕНЕНИЕ амплитуды волн-атомов, что происходит только при нагревании или при охлаждении опытного образца, при действии на него разными сверхмалыми волнами…



Для понимания законов природы всегда (в обязательном порядке!) надо учитывать ВЕСЬ диапазон воздействия, а не единичный случай, как происходит до сих пор.

Для создания опытов, где обнаруживается неизвестное для учёных явление или доказывается какая-либо теория, требуется соединить понимание реальности с её отчётливым представлением.



Так что в таких делах главное – логика и образное мышление (исхожу из всеобщего и личного опыта). Как только Вы сможете работать так, для Вас наступит творческий период. Но важно стать первым!



Поэтому работайте двумя полушариями мозга ОДНОВРЕМЕННО!

Вечный двигатель существует!

Принцип действия вечного двигателя можно увидеть в таком природном явлении, как Солнечная корона – ещё одна необъяснимая тайна для учёных. На поверхности Солнца температура – около 6 тысяч градусов.



Однако расположенная на некотором (не малом!) расстоянии от Солнца его корона имеет температуру ещё больше. Везде мы наблюдаем только одну закономерность: чем дальше от источника тепла, тем меньше температура. Но не в случае с Солнечной короной – здесь всё наоборот. И снова мы сталкиваемся с интерференцией.

От поверхности Солнца в огромном количестве исходят световые волны. У них огромная амплитуда. Волны, сталкиваясь, вступают в положительную интерференцию. Их амплитуда ещё больше растёт, как и температура.



Все процессы происходят в движении, на колоссальной скорости. Поэтому повышенная температура и наблюдается на некотором расстоянии от поверхности Солнца. Ничего сложного! Солнечная корона подтверждает наличие сверхупругого эфирного пространства и волновых процессов в нём. Здесь мы имеем появление дополнительной энергии как бы из ничего (т.е. вечный двигатель) – исключительно за счёт положительной интерференции.

Интерференция в нашей жизни играет большую роль. Советую Вам хорошо разобраться в этом явлении. На Земле прообразом вечного двигателя служат молнии. Они – наглядный пример создания колоссальной энергии посредством положительной интерференции.

Тему, связанную с вечным двигателем я затронул и для того, чтобы Вы увидели очень важное направление. Оно приведёт человечество к новым источникам энергии и к совершенно иным аккумуляторам энергии.



А у физиков и химиков есть великолепная возможность создать ряд опытов на основе интерференции. Эксперименты станут дополнительным доказательством наличия сверхупругой эфирной материи. И в то же время они будут иметь огромную практическую значимость для развития науки и техники.



А пока учёные говорят, что вечный двигатель не существует. Хотя он в дневное время у них перед глазами!

Картины мироздания

За потоки лучей мы воспринимаем волны, передвигающиеся в сверхупругих эфирных нитях, которые находятся на одном месте. Сверхмалая эфирная волна, получив от источника вибраций импульс (мгновенное раскачивание), увеличивает свою амплитуду и тотчас передаёт колебания соседним эфирным нитям.



Импульс может дать и аналогичная соседняя волна, и появившиеся волны другой длины. Всё находящееся в Земной Системе получает постоянные импульсы от Земли и Солнца, являющихся источниками животворящих сверхмалых эфирных волн для биологических тел.



Волны поступают и от других космических объектов, в том числе от планет Солнечной Системы. Колебание эфирной нити вызывает аналогичные движения у соседних параллельных рядов (сверху, снизу, справа, слева), т.е. образуется пакет волн – объёмная вибрирующая форма с волнами разной длины.



Поэтому солнечные и другие волны содержат в себе не одну волну, а пакет волн. Противоречивое положение о несуществующих фотонах (или квантах), что ведут себя и как частицы, и как волны, вполне объяснимо.



Очень малый по размерам эфирный пакет волн, вибрируя с колоссальной скоростью, видится частицей, а появление эфирной волны и её движение есть волновой процесс. Само поведение так называемых лучей свидетельствует о наличии неподвижной сверхупругой среды.

Энергия есть колебания эфирных волн. Чем выше их амплитуда, тем бóльшей энергией обладает тело. Из зависимости между длиной волны и её наивысшей амплитудой явствует теоретическая невозможность существования тех высоких температур, которые якобы имеются в центре Солнца и в аналогичных объектах.

Атомов, молекул, электронов, протонов, позитронов и других частиц нет. За них принимаются эфирные пакетные волны, образующие собой объёмные формы, похожие (в зависимости от амплитуды) на шары или на гандбольные мячи вследствие огромной скорости вибраций. Состоящая из мнимых частиц-молекул трёхмерная решётчатая структура твёрдых тел, которую можно видеть на рисунках в учебниках, по форме близка к истине.

Рассмотрим картину, которую превратно представляют учёные вследствие того, что эфирные пакетные волны имеют колоссальную частоту. Она исчисляется миллиардами колебаний в секунду.



Когда основная волна начнёт подниматься вверх, она потянет за собой параллельные эфирные нити, находящиеся под ней, в том числе – справа и слева, где поперечные эфиры станут растягиваться. Одновременно основная эфирная нить начнёт поднимать и верхние параллельные ряды, включая находящиеся справа и слева, но здесь перпендикулярно расположенные эфиры начнут сжиматься.



И сверху, и снизу основная эфирная волна сначала поднимет за собой ближайшие к ней ряды. В крайнем верхнем состоянии она приподнимет верхние эфирные ряды в последнюю очередь и растянет небольшое количество поперечных эфиров, и эти волны будут короткими. Когда основной эфирный ряд пойдёт вниз, то короткие верхние волны (принимаемые за электроны) будут следовать за ним всего на длину их поперечных эфиров.



А затем, пока основная волна следует вниз, они пойдут вверх. Основная волна, продолжая движение вниз, освободит следующие эфирные ряды, находящиеся над нею. И они тоже начнут подниматься вверх. Следовательно, до того момента, когда основная волна опустится вниз, короткие волны совершат колебания неоднократно. Находящиеся между ними и основной волной эфирные ряды также совершат колебания, число которых будет меньше, нежели в крайних рядах.



Эти, условно говоря, срединные волны, принимаются за нейтроны и прочие частицы. Возникает иллюзия, что вокруг так называемого атома постоянно вращаются мнимые электроны. Но на самом деле они не вращаются, а видятся нам как бы одновременно во всех точках сферы вокруг атома электронным облаком.



Ведь частота колебаний атомов – миллиарды в секунду. Чем длиннее волна, тем большее количество коротких волн появляется. Именно потому, что всё состоит из эфирных волн, так называемые атомы и видятся пустотелыми. А регулярно обнаруживаемые учёными якобы новые микрочастицы есть ничто иное, как эфирные волны разной длины.



Виктор Екимов