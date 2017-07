О неизвестной Вселенной-2

И такое происходило. В данной ситуации от скорости пули отнимается скорость самолёта, и полученная разница указывает фактическую малую скорость пули по отношению к нам. При встречном движении всё наоборот: скорости складываются, и последствия совсем другие. Автолюбители хорошо знают, что происходит в том и в другом варианте.



Но в соответствие с теорией относительности световые и другие сверхмалые волны двигаются с одинаковой скоростью в ЛЮБЫХ случаях, т.е. скорость света – постоянная величина (константа).

Толчком для распространения теории относительности послужил знаменитый опыт Майкельсона. Не вдаваясь в подробности этого эксперимента, скажу, что результатом его стало доказательство движения световых лучей в разные стороны с одинаковой скоростью.



Дело в том, что световые волны, как и любые другие сверхмалые, возникают и двигаются в НЕПОДВИЖНОЙ эфирной структуре (во Вселенной). В Ней их скорость ПОСТОЯННАЯ, так как они – Её часть! Но на ДВИГАЮЩЕЙСЯ волнами Земле световые волны СНОСЯТСЯ волнами-атомами Планеты на АБСОЛЮТНО такое же расстояние, что и атомы.



Ведь частота их колебаний – миллиарды в секунду! Таким образом, результат эксперимента Майкельсона для такой структуры закономерен и логичен. Этот опыт мог послужить толчком к пониманию мироустройства, но вышло всё наоборот.

Следовательно, сверхмалые волны, включая световые, исходящие из ЛЮБОГО источника, по отношению к любым НЕПОДВИЖНЫМ объектам (в нашем случае относительно Земли) передвигаются абсолютно с ОДИНАКОВОЙ скоростью. Но скорости сверхмалых волн, исходящих из их источника, где бы он ни находился, по отношению к ДВИГАЮЩИМСЯ объектам РАЗЛИЧНЫ.



При встречном движении такие скорости суммируются, НО ТОЛЬКО с учётом скорости приёмника, а при удалении – вычитаются (и ЛИШЬ с вычитанием скорости приёмника). Подчёркиваю, что речь идёт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о скорости всех сверхмалых волн, включая световые. Скорость источника НИКАК не влияет на скорость сверхмалых волн!

Для получения положительного результата в опытах надо измерять скорость именно на ДВИГАЮЩЕМСЯ приёмнике! Ведь сверхмалые волны (независимо от скорости их источника) двигаются в неподвижной эфирной среде (они ею являются!) с постоянной скоростью. Её в подобных опытах всегда и фиксировал неподвижный приёмник.

Я уже писал о недопустимости подмены общего положения частным случаем в примере с Ломоносовым М.В. и А. Лавуазье. Подобная практика называется фальсификацией, хотя повсеместно она выдаётся за науку.



Повторюсь: сверхмалые волны, в том числе световые, исходящие от двигающегося объекта, не получают от него ускорения или замедления. А происходит это по простой причине: волны двигаются в НЕПОДВИЖНОЙ эфирной структуре и ею являются.



Поэтому демонстрация опытов с двигающимся источником волн и неподвижным приёмником для доказательства мнимой истинности теории относительности есть именно такой частный случай, т.е. ещё один пример фальсификации в науке.

Всегда и везде существовали и существуют противники теории относительности. Но они действуют уже столетие, как правило, лишь в двух направлениях, где у них никаких шансов на победу нет. В первом случае они обрушиваются на опыт Майкельсона и пытаются в нём найти хоть какие-то неточности или ошибки.



Но опыт Майкельсона безупречен, в чём смогло убедиться не одно поколение учёных. Второе направление противников теории относительности – её опровержение математическим путём. Но их так называемые доказательства далеки от реальности!

Ситуация в науке с точки зрения разумности

В пик популярности теории относительности многие учёные верили в возможность создания машины времени. Даже сейчас встречаются горе-энтузиасты из физиков и техников, которые конструируют подобный агрегат. Думаю, Вам понятно, что возможность путешествия во времени исходит из теории относительности.

Давайте посмотрим на ситуацию в науке с точки зрения разумности. Это необходимо сделать для трезвого понимания Вами положения в научных взглядах. Как Вы охарактеризуете такую фантазию, что в открытом Космосе можно перемещаться на огромные расстояния без ракет, без скафандров, а в рубашке и в брюках? Скорее всего, Вы скажете, что подобные высказывания характерны лишь для маленьких детей. Не так ли?

А сейчас начинайте думать ОСНОВАТЕЛЬНО! Вы знаете, что Земля вместе с нами перемещается в космическом пространстве. Каждый миг нашей жизни проходил в РАЗНЫХ точках Вселенной. И всякое (только предполагаемое!) путешествие во времени связано (ВСЕГДА и НЕМИНУЕМО!) с перемещением в пространстве (в открытом Космосе!) на огромные расстояния.



Место, где мы были, скажем, всего час назад, находится от нас уже очень далеко. Там ничего, кроме эфирного пространства, нет. Поэтому все разговоры о путешествии во времени, о получении чего-то из будущего или из прошлого нельзя назвать даже научной фантастикой.



Что значит переместиться во времени? Такое воображаемое путешествие предполагает наличие Земли со всеми её обитателями в строго конкретной точке Вселенной – совсем не в той, где мы находимся сейчас. Как Вы себе представляете материализацию ещё одного Земного Шара со всем человечеством из ничего на пустом месте? Такое возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в фантазиях малых детей!

Спекуляция в вопросах о времени приняла с подачи Эйнштейна широкомасштабный и НЕЗДОРОВЫЙ характер. Поэтому о его сторонниках в данном вопросе сложно говорить, что они принадлежат к виду Homo sapiens – человек разумный! И это положение, в которое они ставят себя САМИ!

Реальность и её фальсификация

Время – это процесс существования, которое обеспечивается колебаниями эфира. Колебания же происходят только сейчас. Время – опосредованная величина и не является материальной субстанцией.



Для наглядности сказать можно, что каждый миг все объекты Вселенной находятся в одной и той же точке условной прямой, взятой за течение времени. Но течения времени, как некой материальной вещи, не существует!



Нет ничего и никого, чьи колебания происходят в прошлом или в будущем. Ведь мы имеем одну Вселенную, где в каждой её точке происходят колебания только СЕЙЧАС! И теоретически, и физически существование мест прошлого и будущего (как и получение чего-либо из прошлого и будущего) АБСУРДНО!

Одна из типичных ошибок ВСЕХ учёных – путаница с причиной и следствием. Как это происходит, можно понять на примере «парадокса часов», эксперименте, который ОПРОВЕРГ ошибочную теорию относительности. В 1971 году два американских физика Хайфеле и Китинг отправили четверо атомных часов самолетом в кругосветный полет.



Одна пара часов – по ходу вращения Земли, а другая – против вращения. После полета выяснилось, что в каждой паре часов время несколько изменилось по сравнению с контрольными часами, находящимися на земной поверхности. В одном случае часы по сравнению с контрольными спешили, а в другом отставали. Однако по теории относительности ВСЕ ЧЕТВЕРО часов должны были от контрольных отставать.

Летевшие по ходу вращения Земли часы своими эфирными волнами, из которых они состоят, столкнулись (вследствие более длинного пути) с наибòльшим количеством сверхмалых эфирных волн, исходящих из атомов преодолеваемого пространства. Летевшие против вращения планеты часы преодолели более короткое расстояние и столкнулись с наименьшим числом сверхмалых эфирных волн пространства.



Следовательно, во всех трёх случаях частота эфирных волн часов была несколько разная, поскольку в каждой паре часов было довольно существенное различие в количестве интерференций. Говоря другими словами, у каждой пары предметов за 1 секунду времени волны-атомы совершенно ОДИНАКОВЫХ элементов совершали РАЗНОЕ количество колебаний.



Но в каждый миг все они были в одной и той же точке условной прямой, взятой за линию времени. И абсолютно всё во Вселенной находилось в той же точке. Но, как обычно, учёные для выхода из глупой ситуации с «парадоксом часов» придумали очередной математический вздор.

Безусловно, время ни в одном из трёх случаев не замедлилось и не ускорилось. Необходимо понять, что АБСОЛЮТНО ВО ВСЕХ точках Вселенной процесс существования (т.е. время) ВСЕГО и ВСЕХ есть колебания эфиров.



Говоря другими словами, основой для отсчёта времени является ВСЯ Вселенная, ВСЯ эфирная структура. А она одна для всего и всех! И разницы в так называемом течении времени НЕТ НИГДЕ!



Если время существования двух совершенно одинаковых по составу тел отличается значительно, то из данного факта не следует, что в каком-то из них течение времени замедлилось или ускорилось. В подобном случае можно прийти лишь к ЕДИНСТВЕННОМУ выводу: одно тело получило больше положительных или отрицательных интерференций, а другое – меньше.



Именно ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ и её количество (причина!), а не время, ускоряет или замедляет процессы, где их ускорение или замедление – следствие!



Время – не материальная субстанция, и оно НИ ПРИ КАКИХ условиях ничего НЕ двигает, ни к чему НЕ прикасается, НЕ трансформируется, НЕ превращается в бредовый тоннель или в какую-либо подобную глупость.



Время не может ускоряться или замедляться. В силу определённых (субъективных) причин мы ощущаем как бы его ускорение или замедление. Но в действительности ничего подобного не происходит. Это исключительно наши впечатления.

Из представлений учёных о времени НЕОПРОВЕРЖИМО следует, что они СОВЕРШЕННО не разбираются в относительных понятиях! Мы уже сталкивались с этим ранее, когда разбирались с волнами (с волновыми процессами).

Вам не кажется, что мы имеем дело со СВЕРХСТРАННОСТЬЮ? Почему теория относительности смогла ВООБЩЕ появиться в науке? Отчего такое очевидное НЕДОРАЗУМЕНИЕ до сих пор не опровергнуто? Что или кто стоит за такими странными ВРЕДОНОСНЫМИ событиями?

В нашей жизни интерференция играет ОГРОМНУЮ роль. Прошу Вас разобраться с ней ОСНОВАТЕЛЬНО! Интерференция – увеличение или уменьшение амплитуды волны. Положительная интерференция – возрастание (нередко резкое) амплитуды колебания волны.



Это происходит при совпадении частоты колебания ВСЯКОЙ волны с частотой колебания ЛЮБОЙ соседней (ближайшей) волны и ЛЮБОЙ проникающей в неё сверхмалой волны.



Один из примеров положительной интерференции – резонанс. Отрицательная интерференция – уменьшение амплитуды колебания волны. Такое случается при несовпадении частоты колебания ЛЮБОЙ волны с частотой колебания ВСЯКОЙ соседней (ближайшей) волны и ВСЯКОЙ проникающей в неё сверхмалой волны.

С интерференцией мы сталкиваемся постоянно. Даже в человеческом организме возникает это явление – законы физики одни для всех и действуют повсеместно. Поэтому при одновременном соприкосновении большого количества раковых клеток рано или поздно в результате положительной интерференции появляется раковая опухоль. Она возникает как самостоятельный примитивный организм-паразит.



Неспособность лечить рак во многом объясняется неверным подходом к нему, как к ЧАСТИ человеческого организма. Хотя ЕЮ раковая опухоль не является. Вы должны понять, что за отсутствие НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ мы расплачиваемся везде! И по самой ВЫСОКОЙ цене!

О необходимости уточнить скорости сверхмалых волн разной длины!

Судя по всему длина, амплитуда и частота сверхмалых волн являются взаимозависимыми величинами. Но до такой степени? Если следовать логике, то близкой к абсолютной взаимозависимости. Об этом, в определённой мере, свидетельствуют световые волны. Они, как известно, включают в себя волны разной длины и представляют собой эфирные пакетные волны. И все волны разной длины в одном таком световом пакете (в одной общей волне) передвигаются с АБСОЛЮТНО одинаковой скоростью.



Вроде бы так. Но, с другой стороны, у нас имеется настораживающий факт: достаточно давно был выбран (возможно, далеко не случайно!) в измерении световой скорости некий единый эталон. Это было сделано невольно, но, вполне вероятно, и для того, чтобы не опровергнуть теорию относительности.



Повторяю, такое происходит НЕ по вине людей! Поэтому нам следует здесь разобраться ПОЛНОСТЬЮ! Хотя в данном вопросе я могу ошибаться!

Нужны ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достоверные сведения о проводимых замерах скорости лазерных лучей разного цвета. Допускаю возможность существования такой разницы до 2,5 метров в секунду.



Поясню, откуда взялась предполагаемая разница. Сейчас скорость света определена как 299792458 метров в секунду. Но многие учёные считают её равной 299792458±1,2 метра в секунду. Вполне вероятно, что данная ситуация возникает именно из-за лазерных лучей разного цвета.



Поэтому необходимы эксперименты с такими лучами в СОВЕРШЕННО одинаковых условиях. Причём, в опыте надо использовать не менее 3-х лазерных лучей разного цвета. Лучше, если в этом эксперименте будут задействованы самые длинные и самые короткие волны.



В проведении опыта нужна большая точность измерения – до 0,1-0,3 метра в секунду. Замечу, что уже достаточно давно скорость света можно измерить с точностью до 1 метра в секунду.

Учёные считают, что так называемые частицы света (фотоны) не имеют массы. Но (если подумать), то очевидно: сама идея об отсутствии массы у элемента, обладающего размерами (даже самыми малыми), есть нелепость по своей сути. ВСЯКИЙ элемент ИМЕЕТ массу. Её основой являются эфиры.

Следовательно, масса – количество эфирных волн, составляющих тело. Но занимаемое телом пространство каждый миг меняется в объёме на очень малую величину. Поэтому всякое мгновение масса любого объекта состоит из разного числа эфиров.



Каждый миг меняется в теле и число малых эфирных волн (не атомов). А у любого живого существа всякое мгновение меняется и масса вследствие постоянного изменения количества его составляющих волн.



Вес – сила давления эфирного пространства на тело, в котором всякий миг разное число сверхмалых волн. Они вызывают увеличение или уменьшение амплитуды эфирных волн во всём пространстве, занимаемых телом. И каждый миг вес любого объекта меняется, но на очень малую величину.

Для сверхмалых волн, включая световые, определение массы будет иным. Масса ЛЮБОЙ сверхмалой волны – количество эфиров, в неё входящих.



Её масса есть величина НЕПОСТОЯННАЯ! Она зависит от длины волны и её амплитуды.



Для нас массы ЛЮБОГО тела и элемента (даже сверхмалого) в покое НЕ существует, поскольку ВСЁ есть вибрация и движение в неподвижной эфирной структуре. Можно говорить ТОЛЬКО о массе в покое относительно Земли (или подобного объекта), но лишь о тех вещах, что находятся на Планете.



Все положения из данного абзаца относятся в ПОЛНОЙ мере и к одному атому.

Таким образом, и действительное понимание массы подталкивает нас к необходимости уточнить скорости сверхмалых волн разной длины.

Теория относительности ЛЕГКО опровергается!

Окружность Земли – около 40000 километров. Следовательно, наибольшая скорость вращения точек поверхности Земного Шара где-то 463 метра в секунду. Наименьшая такая скорость в двух точках Планеты – ноль.



Проведём мысленно от Солнца к Земле касательную прямую к точке, у которой наибольшая скорость вращения. Она вращается по направлению к Солнцу. Зафиксируем точку касания на поверхности нашей Планеты.



Какова скорость солнечного луча на этой прямой по отношению к точке пространства A, которая НЕ вращается вместе с нашей Планетой, и по отношению к точке земной поверхности B?



Думаю, что всё очевидно. По отношению к точке пространства – 300000000 метров в секунду, а по отношению к точке поверхности Земли – 300000463 метра в секунду. Возражающим против второй цифры придётся прийти к выводу, что Земля не вращается. Я взял округлённую скорость света для ясности и простоты расчётов.

Ещё раз предупреждаю о НЕДОПУСТИМОСТИ невозможных противоречий в идеях, теориях и доказательствах. Не могут теории, формулы и расчёты противоречить реальности! Это аксиома! Она не требует доказательств, поскольку бесспорна, очевидна и проста!

Если у нас в точке B находится наблюдатель, то световая волна по отношению к нему имеет скорость в 300000463 метра в секунду. Это очевидно, так как он стоит на вращающейся земной поверхности.



Но физики, астрономы и химики УБЕЖДЕНЫ, что в том и другом случае (подчёркиваю ОСОБО: не в точках A и B, а по ОТНОШЕНИЮ к зафиксированной НЕПОДВИЖНО относительно Земли точке A и по ОТНОШЕНИЮ к ДВИГАЮЩЕЙСЯ точке B) скорость одна – 300000000 метров в секунду.



И наличие невозможного противоречия их не смущает, поскольку для них реальность – ничто, а теории и формулы – всё! А одно из главных положений теории относительности гласит: скорость света остаётся неизменной (константой) для всех тел и наблюдателей, независимо от их скорости по отношению к источнику света.



Говоря другими словами, физики, астрономы и химики в нашем примере будут по сути утверждать, что Земля не вращается. Хотя реальность и простые расчёты ДОКАЗЫВАЮТ, что данное положение Эйнштейна – обман!

Продолжим логическую цепочку начатых доказательств простых истин. Расстояние от Солнца до Земли около 150000000 километров. Время полёта солнечной волны до нас где-то 500 секунд. И пусть она двигается по той касательной прямой, которую я взял для расчётов. Точка касания A – начало рассвета в ней.



Продолжим нашу касательную прямую и отложим на ней от точки касания отрезок AD. Его длина – то расстояние, что проходит точка земной поверхности C за 500 секунд до появления в ней первого луча рассвета из нашего примера (до точки A).



Мысленно соединим конец отложенного отрезка касательной прямой (точку D) с той точкой (C) поверхности Земного Шара, которая через 500 секунд достигнет точки касания и в ней появится первый солнечный луч.



Допустим, две указанных точки C и D соединены неразрывно. Тогда по мере вращения Земли они совпадут в точке касания A.

С какой скоростью солнечный луч двигается по отношению к передвигающейся точке на отрезке касательной прямой? Однозначно, 300000463 метра в секунду! Данная точка – не игра воображения. На её месте вполне может быть метеорит.



Говоря другими словами, у нас имеется ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ движение солнечного луча к реальному материальному объекту (в данном случае к метеориту) со скоростью 300000463 метра в секунду. И таких точек (РЕАЛЬНЫХ космических объектов) во Вселенной – великое множество!

Возьмём буквально рядом с поверхностью Солнца точку F, от которой солнечный луч до точки A проходит за 500 секунд. Солнечная волна, пройдя точку F, достигнет в точке касания (A) ОДНОВРЕМЕННО и точек C и D.



Я подчёркиваю, что у нас 2 типа объектов – один неподвижный относительно Земли (точка касания) и два двигающихся (C и D). C – наблюдатель на вращающейся поверхности Земли, и D – летящий метеорит.



И все расчёты здесь мы делаем ОТНОСИТЕЛЬНО солнечной волны, поскольку спор идёт именно о скорости света. Для её определения необходимо знать проходимое волной расстояние.



В нашем примере время отсчёта и начало пути солнечной волны – момент прохождения ею точки F. В этот миг точка касания находится от неё на расстоянии FA, а точки C и D – на расстоянии FD. Для лучшего понимания и простоты я объединил пути, преодолеваемые точками C и D, так как AD=AC. Расстояние FA меньше, чем FD.



Очевидно, что для определения скорости солнечной волны ПО ОТНОШЕНИЮ к неподвижной относительно Земли точке A мы берём путь равный FA. А для точек C и D (т.е. ПО ОТНОШЕНИЮ к наблюдателю на вращающейся поверхности Земли и ПО ОТНОШЕНИЮ к летящему метеориту) – путь FD. Но скорость света, как принято, есть ПОСТОЯННАЯ величина.



Следовательно, солнечная волна в данном случае (по общепринятым канонам!) НЕ может преодолеть 2 РАЗНЫХ расстояния за ОДНО И ТО ЖЕ время! Но РЕАЛЬНО она как бы преодолевает, поскольку брать для расчетов надо ОБЯЗАТЕЛЬНО именно 2 РАЗНЫХ расстояния – FA и FD!



А происходит это исключительно ИЗ-ЗА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ РАЗНИЦЫ в скорости света в том и другом случае.



Бесспорно, скорость солнечной волны ПО ОТНОШЕНИЮ к неподвижной относительно Земли точки A равна 300000000 метров в секунду, а ПО ОТНОШЕНИЮ к наблюдателю на вращающейся земной поверхности и ПО ОТНОШЕНИЮ к летящему метеориту – 300000463 метра в секунду!



Если не признать этот ОЧЕВИДНЫЙ и ДОКАЗАННЫЙ факт, а считать скорость света константой, то мы в очередной раз получим НЕВОЗМОЖНОЕ противоречие. И оно заложено в самой БРЕДОВОЙ теории относительности. Опять реальность и простые расчёты ДОКАЗЫВАЮТ глупость доктрины Эйнштейна.

Мы можем взять в качестве примера прямую с точкой касания на поверхности Земли на той её стороне, что при вращении удаляется от солнечного луча. И провести такие же расчёты, с которыми Вы только что познакомились.



В данном случае на месте передвигающейся точки может быть ракета. Здесь у нас скорость солнечной волны по отношению к РЕАЛЬНОМУ объекту будет меньше 300000000 метров в секунду.



В нашем первом примере (при встречном движении) скорости суммируются, во втором (при удалении) – вычитаются. Такова действительность!

Следовательно, световые и другие сверхмалые волны не обладают теми нелепыми свойствами, которыми их наделили А.Эйнштейн и его последователи! Положение о неизменности скорости света и других сверхмалых волн по отношению к приближающимся и удаляющимся объектам – БРЕД!

Если Вы полагаете, что доказательства вздорности теории относительности нужны физикам, астрономам и подобным специалистам, то ГЛУБОКО заблуждаетесь. Так называемые науки (физика, астрономия и химия) давно стали математической религией. И вряд ли есть необходимость объяснять, как ведут себя жрецы в тех случаях, когда подрываются их догмы.

Эксперимент, который на 100% опровергнет теорию относительности!

Для дополнительного опровержения теории относительности необходимо провести опыт с двигающимися приёмниками. Одни объекты двигаются к источнику лучей, другие – от него. Другими экспериментами опровергнуть теорию относительности НЕВОЗМОЖНО из-за строения Вселенной! Я предлагаю как раз такой вариант.

Делаются 2 вращающихся зеркала особой конструкции с 6-10 выступами и устанавливаются на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние зависит от скорости вращения зеркал, их размера и количества пробегов луча между ними.



Нужно рассчитать скорость вращения зеркал, расположения и углы наклона его зеркальных выступов (в зависимости от того, в каком направлении к лучу происходит вращение).



Лазерный луч делиться на 2 пучка. Один из них направляется на ту часть зеркала, что вращается к нему, а второй – к части, которая вращается от него. Первый луч, отразившись, попадает на ту часть второго зеркала, которая вращается по направлению к нему.



А второй луч, отразившись, попадает на часть зеркала, вращающуюся от него. И так лучи проходят между зеркалами многократно. У нас скорость луча ПО ОТНОШЕНИЮ к зеркальному выступу в первом случае всё время будет C + V, а во втором: C – V.

В момент включения лазера оба зеркала находятся в вертикальном положении. Зеркальные выступы, принимающие лучи, имеют одинаковые углы наклона к плоскости зеркала (или к его заменяющей плоскости) и параллельны друг другу.



В момент включения лазера зеркальные выступы, куда первоначально попадают оба луча, располагаются на одинаковом расстоянии от лазера (и от центра вращения). Углы наклона выступов рассчитываются, исходя из 3-х скоростей: C + V, C – V и C.



Но замечу: так как в опыте ВООБЩЕ не будет скорости C, то лазерный луч не попадёт на зеркальные выступы, рассчитываемые для неё при определённой скорости вращения зеркал.



Мы будем иметь ТОЛЬКО 2 результата: C + V и C – V. Хотя у нас для скорости C будет, как минимум, 2 зеркальных выступа: расположенный на одной части (с выступами для C + V) и на другой (с выступами для C – V). Очевидно, что чем дальше зеркальный выступ от центра вращения, тем выше его скорость.

У нас есть ЧТО с ЧЕМ сравнивать. За одно и то же время лазерные лучи пройдут разные расстояния. И эта разницу мы, безусловно, зафиксируем. На последней стадии для фиксации результата можно воспользоваться следующим способом.



Лучи с той и другой части зеркала (или с вращающейся плоскости) уходят в сторону на одну и ту же фиксирующую горизонтальную линейку. Она состоит из фотоэлементов. Думаю, что мы сможем сфокусировать лучи, попадающие на линейку, до диаметра в 1 миллиметр. Хотя, возможно, есть и другой вариант точной фиксации прихода луча. Какой?

Допустим, что средняя скорость вращения всех зеркальных выступов – 100 м/сек, т.е. 360 км/час. Если мы набираем расстояние пробега лучей между вращающимися зеркалами в 30 километров, то получим разницу в 1 сантиметр на фиксирующей линейке из фотоэлементов от скорости C.



Эта разница между точками для фиксации результатов C + V и C – V составит 2 сантиметра. Если мы увеличим путь пробега луча и/или скорость вращения, то разница возрастёт. И фиксирующую линейку из фотоэлементов придётся удлинить. Опыт требует доработки и детализации. Прошу помочь!

Из комментариев к данной статье в основной текст я перенёс несколько дельных предложений. Но и они требуют доработки. Думаю, что надо провести 2 разных опыта – для большей убедительности. И во всех случаях чистота экспериментов должна быть обеспечена!

Приведу предложение Николая Шульгина. "В этой схеме можно привести луч в точку излучения и мерить не смещение по координате, а смещение по времени осцилографом. Только нужно сформировать импульс от лазера.



Оси дисков должны быть с упорными игольчатыми подшипниками (от вибрации). Привод должен быть через эластичные ремни.



На приемной стороне лучше использовать 2 быстродействующих фотодиода (на каждый луч свой) и 2-х лучевой осцилограф. Лазер должен генерировать импульсы. Фиксировать нужно сдвиг, например, между фронтами импульсов.



Эта схема очень просто калибруется: на не вращающихся дисках добиваемся сдвига 0, затем вращаем и наблюдаем сдвиг. Здесь нужно оценивать погрешности."



Виктор Петров внёс дополнение: "Оси на магнитном подвесе давно уже применяются – никакой вибрации не передается. Привод такой же – электромагнитный."

А kulikov предлагает: "Берём лазер, например Не – Ne, желательно одномодовый. Направляем луч лазера на гранённый стержень с полированной поверхностью. Отраженный луч пропускаем через две втулки, между которыми расстояние 10 метров на измеритель.



Вращаем стержень и постепенно увеличиваем число оборотов до 1000 гц. Измеряем скорость света по исчезновению луча, можно по изменению гауссовского распределения (можно снизить число оборотов).



Вращаем стержень в противоположную скорость и повторяем измерения. Не надо никаких 30 километров. В принципе расходимость луча лазера можно существенно уменьшить, увеличив чувствительность и точность измерения."



От себя замечу, что в таком варианте стержни должны быть особой конструкции (как в моём варианте). В противном случае мы не получим нужный результат. А что предлагаете Вы? Какие у Вас замечания?

Здесь возможен и другой вариант. О нём Вы прочтёте ниже.

Как только эксперимент приобретёт законченный вид, он будет проведён! Давайте ускорим его создание! Хотя лучше создать и провести 2 разных опыта!

Именно в таком эксперименте мы получаем РЕЗУЛЬТАТ: опровержение теории относительности! Но важно понимать, что сам по себе лазерный луч будет двигаться с одинаковой скоростью ВСЕГДА.



Прошу Вас помочь доработать опыт или модифицировать его. За лучшие варианты – премии! Во всех случаях необходимо добиться совершенной точности измерений и чистоты экспериментов! Не мыслите стандартно! Задействуйте логику и образное мышление для плодотворной деятельности.

Главное, что следует понять: скорости сверхмалых волн, исходящих из их источника, где бы он не находился, по отношению к ДВИГАЮЩИМСЯ объектам РАЗЛИЧНЫ. При встречном движении такие скорости суммируются, НО ТОЛЬКО с учётом скорости приёмника, а при удалении – вычитаются (и ЛИШЬ с вычитанием скорости приёмника).



Скорость источника НИКАК не влияет на скорость сверхмалых волн! Причина такого положения – строение Вселенной. Поэтому в опытах необходимо ДВИЖЕНИЕ К лучу, к лазеру и ОТ них, как и ТОЧНАЯ фиксация скоростей.

Внимание, конкурс!

Создаём наиболее простой эксперимент с двигающимися приёмниками (или дорабатываем предложенный мною) с исключительно большой точностью измерения. Предлагайте варианты. За лучший из них (1-е место) – 10000 рублей, за 2-е место – 5000 рублей, за 3-е место – 3000 рублей. Лучший вариант будет проведён в ближайшие дни. Кто готов участвовать в ГРАНДИОЗНОМ мероприятии, без преувеличения! Нужны Ваши советы и подсказки!

Повторю: результаты запланированного опыта уже известны! Если Вы сомневаетесь, то прочтите ещё раз раздел "Теория относительности ЛЕГКО опровергается!". Прошу помочь с организацией экспериментов.



Где в России можно провести такие опыты без задержки? Кто готов участвовать в них? Вопросы к Вам, драгоценный мой читатель. И сам я буду ОЧЕНЬ активно заниматься решением этих вопросов. Финансово проведению опытов я посодействую.

Единственным возражением по поводу результатов моего запланированного эксперимента у его противников служит аргумент о том, что опыты с двигающимся источником и НЕПОДВИЖНЫМ приёмником уже проводились.



Но я НЕ собираюсь оспаривать результаты тех опытов. В такой структуре они закономерны! Однако и мои расчёты АБСОЛЮТНО верны! Если рассматривать ситуацию с позиции учёных, то между теми экспериментами и моими расчётами существует противоречие. Но его в реальном мире просто нет!



И надо видеть разницу между опытами с НЕПОДВИЖНЫМ и ДВИГАЮЩИМСЯ приёмником. Как раз с ДВИГАЮЩИМСЯ приёмником эксперименты и НЕ проводились! В данном случае у нас простая логическая задачка, которая решается методом исключения.



Опыты с неподвижным приёмником верны, как и мои расчёты. Следовательно, в эксперименте с ДВИГАЮЩИМСЯ приёмником теория относительности ОПРОВЕРГАЕТСЯ!

К тому же, судя по всему, результаты по таким опытам уже имеются. По меньшей мере, несколько авторов об этом пишут.



В частности, у Павла Кравдина в статье "Радиолокации Венеры и звездные войны" есть следующие факты, которые я приведу дословно. "Американец Б. Дж. Уоллес в 1969 году в статье «Радарная проверка относительной скорости света в пространстве» провел анализ восьми радарных наблюдений Венеры, опубликованных в 1961 г.



Анализ убедил его в том, что скорость радиолуча (вопреки теории относительности) алгебраически складывается со скоростью вращения Земли. В последующем у него возникли проблемы с публикацией материалов по этой теме.



Уоллес полагает, что Министерство обороны США считает правило сложения скоростей с+v особо секретным правилом. В возможных «звездных войнах» преимущество будет иметь та сторона, которая знает истинные правила сложения скоростей." Именно подобный опыт я имел ввиду, когда писал, что есть и другой вариант: с двигающимися (не с вращающимися) приёмниками.

Замечу, что в подобных ситуациях результаты будут ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ.



Если нет движения приёмника (вращения Земли) по отношению к лучу, то НИКАКОГО СЛОЖЕНИЯ или ВЫЧИТАНИЯ скоростей НЕТ – даже при ЛЮБЫХ движениях космических объектов с источниками!



Непонимание этого приводит к многочисленным БЕСПЛОДНЫМ спорам и ОШИБОЧНЫМ утверждениям – в том числе со стороны противников теории относительности.

Без преувеличения, у Вас есть РЕАЛЬНАЯ возможность сделать себе ИМЯ в очень короткий срок! Но Вам следует поторопиться!

Глава 4

Приглашаю к сотрудничеству!

Вы должны понять: у изложенного здесь в действительности и много общего с современной наукой – ведь всё то, что истинно в ней, не противоречит эфирной структуре!



И лучший способ установления истинности – БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА! Хотя многое УЖЕ слишком очевидно, поскольку так называемое здание современной науки покоится на НЕВОЗМОЖНЫХ противоречиях. Поэтому для неё правоты НЕ будет! И это не моё желание, а элементарная ЛОГИКА!

Драгоценные мои читатели (физики, астрономы и химики в их числе), надо ПРОВЕРЯТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ и СОЗДАВАТЬ!

Первоочередные эксперименты

Срочно!! Требуется продумать и провести лучшие варианты экспериментов с лазерами: во-первых, сравнительные опыты с двигающимися объектами с приёмниками на них; во-вторых, по определению закономерностей в скорости света в зависимости от длины волны. За лучшие предложения – денежные премии!

Демонстрацию опытов с магнитами надо соединить с экспериментами по воздействию и другими сверхмалыми волнами (потоком электронов, рентген-лучами…) на тела, которые будут находиться на точных весах. Во всех случаях будут зафиксированы изменения веса опытных образцов. Но нужна соответствующая чистота эксперимента. Одно из условий этого: все опытные образцы должны быть без ферромагнитных примесей.

Хотелось бы найти (возможно, с Вашей помощью) упомянутый мною в первой главе учебник химии со снимком-реконструкцией атома. Но, в любом случае, снимки-реконструкции различных атомов и окружающее их пространство с помощью потока электронов и ряда других сверхмалых волн необходимо сделать быстро. Причём нужны фотографии и фильм с наглядно-реалистичным видом и с показом эфирной структуры атомов в разных положениях. И здесь авторов ждёт ИЗВЕСТНОСТЬ!

Необходимо подумать об экспериментах, о которых шла речь в статье "Вечный двигатель существует!", с использованием положительной интерференции. Их практическую ЦЕННОСТЬ для человечества в условиях нехватки энергоресурсов Вы должны понимать.

Подумайте ОСНОВАТЕЛЬНО и Вы поймёте, что опытов можно создать действительно МНОГО. Используйте ЛОГИЧЕСКИЙ аппарат и образное мышление ОДНОВРЕМЕННО! Представляйте реальность и работайте с нею!

С Вами или без Вас, но запланированные опыты будут проведены в ближайшее время. На этом сайте о них появится информация. Вы можете проводить эксперименты самостоятельно, однако прошу о них сообщать. Бесспорно, совместно у нас получится быстрей. Не становитесь безучастным наблюдателем.



Проверяйте! Если Вы внимательно читали материал, то наверняка заметили, насколько слаба позиция учёных. У Вас есть прекрасная возможность сделать себе ИМЯ – я не преувеличиваю! Опыты, созданные мною и уже проведённые, Вы не должны предлагать. У Вас есть также возможность объяснить те тайны, которые не затрагиваю я. Поразмышляйте, представляя реальность. И Вы получите положительный результат. За Вами будет ПЕРВЕНСТВО!

Необходимость изменений в науке диктуется не только ситуацией в ней. Всё гораздо сложней и хуже, чем Вы себе представляете. В данной статье я изложил лишь значительно сокращённый вариант своей основной работы. Она располагается на другом моём сайте: www.e-vd.ru.





Виктор Екимов