Рабовладельческая республика
19:02. 10 июля 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в Рабовладельческая республика
Оригинал взят у rodom_iz_tiflis в Рабовладельческая республика
Республика, демократическая республика, муниципалитет, полиция – эти структуры и понятия преподносятся нам прогрессивными, они даже стали как-бы привычными и понятными, словно бы имеющими очевидную "общечеловеческую" ценность и не требующими чёткого определения. Я попробую разобраться в деталях, потому что для меня важно понимать, где и по какому праву я живу, а попутно и сделать попытку развеять некоторые мифы. Мне придётся совершить несколько исторических и юридических экскурсов, а также – языковых кульбитов, потому что достаточно простой вопрос основательно запутан.
Миф первый – республика означает свободу.
Республика накрепко связана с рабовладением. Возьму для примера древнюю Римскую республику. Крупнейшее в истории восстание рабов под предводительством Спартака произошло именно в годы существования Римской республики, и только спустя почти сто лет на смену ей пришла Римская империя.
В качетсве гораздо более близкого в историческом смысле примера возьму Техасскую республику, отделившуюся от Мексики по причине того, что рабство было отменено после принятия конституции Мексиканских Соединённых Штатов в 1824 году и де-факто перестало существовать практически на всей территории Мексики к 1829 году. Недовольные этим фактом и своенравные техасцы добились независимости от Мексиканских штатов путем революции и в конце 1836 года приняли свою конституцию, которая к удовольствию республиканцев подтвердила право рабовладения, а Техас был провозглашён независимой республикой.
Коллекция банкнот республики Техас
Вывод первый: рабовладение в республике – это норма.
Миф второй – республики бывают демократическими
Если "республика" – это латинское слово, то "демократия" – это слово греческое.
Республика переводится со всех языков на греческий как "демократия" (δημοκρατία – обратите внимание на греческое произношение – [дИмократиа] ), и никак иначе. Поэтому "демократическая республика" – это масло маслянное. Рассказы, что демократия – это "правление народа", как минимум – заблуждение, как максимум – ложь.
Димос (δήμος) имеет два значения:
- форма государственного управления
- муниципалитет
То есть демократия – это республика, при которой единицей государственного управления является муниципалитет. Чем так важны муниципалитеты в республике – я раскрою далее.
Вывод второй: демократия – это управление республикой через институт муниципалитетов.
Миф третий – муниципалитет – это управление некоего населенного пункта
Муниципалитет – это люди, прикрепленные к управляемой и чётко ограниченной территории. Звучит как-то странно, верно? Словно про каких-то крепостных крестьян или каторжные поселения. Но вчитайтесь в определение муниципалитета – я не прибавил ничего лишнего, только высветил аспект, который обычно замалчивается.
Муниципалитет – самоуправляемая государственная административно-территориальная единица с чётко определённой территорией и проживающим на этой территории населением.
Слово "муниципалитет" – латинского происхождения. Я не смогу привести авторитетных источников в подтверждение своей догадки, но уверен, что это слово одного корня со словом "манципация".
Манципация – это фиксация акта передачи собственности (в том числе – раба) от одного лица к другому (физическому или юридическому). Нам больше известно другое слово, производное от манципации – эмансипация, как "освобождение" женщины из рабства мужчины (на самом деле по букве закона при манципации меняется лишь собственник, но статус остаётся прежним).
Гюстав Буланже. Торговля рабами, 1886
Вывод третий: муниципалитет – это завуалированная форма собственности и управления лицами, проживающими на территории муниципалитета.
Если Вам этот вывод показался слишком вызывающим – потерпите немного, ниже последуют другие подтверждения.
Форма изложения в виде "развенчивания мифов" исчерпала себя, и хочу для изменения формы задать уважаемому читателю вопрос:
Что общего у полиции, мегаполиса и страхового полиса?
Разумеется, скажет эрудированный читатель – созвучность, и даже полное совпадение написания на разных языках:
полис (страховой документ)
полис (городская община с преобладанием рабов)
полиция (police)
Постараюсь передать, что у них общего по смыслу. Договор страхования (по-итальянски звучит "полицца" :) ) является особым случаем договора, в котором подпись второй стороны, в общем случае, необязательна.
Именно это позволяет получать страховой полис по почте (ну, по крайней мере – в Европе и Америке). Кроме того, вторая сторона может вообще не получить текста договора. Это такой странный тип договора, где клиент добровольно "неизвестно под чем подписался", да еще и подпись как таковую ставить нет необходимости. А что же нужно, чтобы договор вступил в силу? Вот цитата (с сокращениями):
"Договор страхования … может быть заключен … путём вручения страховщиком страхователю … страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции). Принятие страхователем этих документов является согласием заключить договор на предложенных страховщиком условиях."
То есть, вместо подписи достаточно просто принять документ. Как правило, этот документ является именным и содержит уникальный номер (к примеру – номер полиса).
Удивительное дело – Вам вручают некий документ, и если Вы его приняли, то это означает, что Вы заключили договор на условиях, которые Вам могут быть неизвестны.
Вспомните, пожалуйста, не получали ли Вы какие-либо именные документы (свидетельства, сертификаты) с номером? И если приняли эти документы, то оглашали ли Вам условия договора?
Теперь перейдем к полису. Нет, не договору страхованию, а к городу-полису. Согласно той же википедии, в полисах преобладали рабы. Полагаю, что принятием договора для рабов было само физическое нахождение на территории муниципалитета-полиса, чья территория была строго ограничена стенами. Я видел множество городских стен и, на мой взгляд, они больше предназначены для того, чтобы не выпускать наружу, чем действительно обороняться от регурярного войска неприятеля. То есть, по моему предположению, для неграмотных рабов принятием договора-полиса было прохождение на территорию муниципалитета-полиса через ворота.
Так и говорили: pass-port, а для нас, умных и поголовно грамотных, ввели другое подтверждения принятия договора – именной документ, с уникальным номером, оставив старый смысл и название: pass-port, паспорт.
Ну причём же здесь полиция, спросите Вы? Страховщик обязан предоставить некоторые "услуги", в частности – охрану жизни рабов, согласно принятому ими "полису". Как назвать такую "услугу" – разумеется, "полис". Советская милиция – это вооруженные любители (примерно такие же, как спортсмены-любители в СССР). В то время как полиция – это профессионалы, отрабатывающие услуги "полиса", об условиях которого мы не знаем, да и не положено нам знать.
В этой связи становится очевидным необходимость переименования милиции в "полицию". Надо отдать должное – муниципальные школы и лечебные заведения в целом неплохо справляются со своими функциями. Как Вы знаете, за всё надо платить – предлагаю Вам на самостоятельную проработку – кто, чем и на каком юридическом основании платит за предоставление муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, защиты правопорядка и так далее.
Вывод: полиция, муниципалитеты и другие государственные структуры представляют услуги согласно юридически де-факто принятому в отдельности каждым гражданином, но неопубликованному договору.
Республика – "общее тело"?
Общепринятая этимология "республики" – "res publica", то есть – общее дело. Res – это не дело, а вещь. Предлагаю проверить самостоятельно перевод как на латынь, так и на польский, в котором вещь = rzech (произносится "речь"), а "Речь посполита" – это калька "res publica" с латыни.
Рабы имели статус имущества, то есть вещи, а будучи переданы в ходе юридически-правового процесса манципации от индивидуальных хозяев к общественным, а именно – в муниципалитеты, становились предметами общего пользования, то есть – "res publica".
Другими словами – республика это никакая не свобода, а обобществление рабов путем совместного управления через привязку (манципацию) к местному управлению – муниципалитетам.
Циничность "хозяев жизни" прослеживается даже в символике. На мысль натолкнул iskatelpravdie в одном из комментариев, дав ссылку на латинско-русский разговорник.
Согласно этому разговорнику Publica – это публичная женщина , к которой, соответственно, и относятся, как к вещи.
А теперь взгляните на более чем странный символ революции, в результате которой появилась Французская республика:
Кто эта безстыжая женщина в толпе? Что она символизирует?
Возьмем другую страну, тоже ставшую республикой в результате революции. Вот её символ:
Это – провозглашение Португальской республики. По центру – снова безстыжая (публичная) женщина в толпе мужчин.
Да и банкноты Техасской республики, ссылку на которые я давал в начале статьи, в своём дизайне в большинстве случаев содержат схожие "публично-безстыжие" мотивы. Намёк символизации республики более чем прозрачен – совместное обладание людьми, приравненными по статусу к вещам, символом которого является "публичная женщина".
Миф первый – республика означает свободу.
Республика накрепко связана с рабовладением. Возьму для примера древнюю Римскую республику. Крупнейшее в истории восстание рабов под предводительством Спартака произошло именно в годы существования Римской республики, и только спустя почти сто лет на смену ей пришла Римская империя.
В качетсве гораздо более близкого в историческом смысле примера возьму Техасскую республику, отделившуюся от Мексики по причине того, что рабство было отменено после принятия конституции Мексиканских Соединённых Штатов в 1824 году и де-факто перестало существовать практически на всей территории Мексики к 1829 году. Недовольные этим фактом и своенравные техасцы добились независимости от Мексиканских штатов путем революции и в конце 1836 года приняли свою конституцию, которая к удовольствию республиканцев подтвердила право рабовладения, а Техас был провозглашён независимой республикой.
Коллекция банкнот республики Техас
Вывод первый: рабовладение в республике – это норма.
Миф второй – республики бывают демократическими
Если "республика" – это латинское слово, то "демократия" – это слово греческое.
Республика переводится со всех языков на греческий как "демократия" (δημοκρατία – обратите внимание на греческое произношение – [дИмократиа] ), и никак иначе. Поэтому "демократическая республика" – это масло маслянное. Рассказы, что демократия – это "правление народа", как минимум – заблуждение, как максимум – ложь.
Димос (δήμος) имеет два значения:
- форма государственного управления
- муниципалитет
То есть демократия – это республика, при которой единицей государственного управления является муниципалитет. Чем так важны муниципалитеты в республике – я раскрою далее.
Вывод второй: демократия – это управление республикой через институт муниципалитетов.
Миф третий – муниципалитет – это управление некоего населенного пункта
Муниципалитет – это люди, прикрепленные к управляемой и чётко ограниченной территории. Звучит как-то странно, верно? Словно про каких-то крепостных крестьян или каторжные поселения. Но вчитайтесь в определение муниципалитета – я не прибавил ничего лишнего, только высветил аспект, который обычно замалчивается.
Муниципалитет – самоуправляемая государственная административно-территориальная единица с чётко определённой территорией и проживающим на этой территории населением.
Слово "муниципалитет" – латинского происхождения. Я не смогу привести авторитетных источников в подтверждение своей догадки, но уверен, что это слово одного корня со словом "манципация".
Манципация – это фиксация акта передачи собственности (в том числе – раба) от одного лица к другому (физическому или юридическому). Нам больше известно другое слово, производное от манципации – эмансипация, как "освобождение" женщины из рабства мужчины (на самом деле по букве закона при манципации меняется лишь собственник, но статус остаётся прежним).
Гюстав Буланже. Торговля рабами, 1886
Вывод третий: муниципалитет – это завуалированная форма собственности и управления лицами, проживающими на территории муниципалитета.
Если Вам этот вывод показался слишком вызывающим – потерпите немного, ниже последуют другие подтверждения.
Форма изложения в виде "развенчивания мифов" исчерпала себя, и хочу для изменения формы задать уважаемому читателю вопрос:
Что общего у полиции, мегаполиса и страхового полиса?
Разумеется, скажет эрудированный читатель – созвучность, и даже полное совпадение написания на разных языках:
полис (страховой документ)
полис (городская община с преобладанием рабов)
полиция (police)
Постараюсь передать, что у них общего по смыслу. Договор страхования (по-итальянски звучит "полицца" :) ) является особым случаем договора, в котором подпись второй стороны, в общем случае, необязательна.
Именно это позволяет получать страховой полис по почте (ну, по крайней мере – в Европе и Америке). Кроме того, вторая сторона может вообще не получить текста договора. Это такой странный тип договора, где клиент добровольно "неизвестно под чем подписался", да еще и подпись как таковую ставить нет необходимости. А что же нужно, чтобы договор вступил в силу? Вот цитата (с сокращениями):
"Договор страхования … может быть заключен … путём вручения страховщиком страхователю … страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции). Принятие страхователем этих документов является согласием заключить договор на предложенных страховщиком условиях."
То есть, вместо подписи достаточно просто принять документ. Как правило, этот документ является именным и содержит уникальный номер (к примеру – номер полиса).
Удивительное дело – Вам вручают некий документ, и если Вы его приняли, то это означает, что Вы заключили договор на условиях, которые Вам могут быть неизвестны.
Вспомните, пожалуйста, не получали ли Вы какие-либо именные документы (свидетельства, сертификаты) с номером? И если приняли эти документы, то оглашали ли Вам условия договора?
Теперь перейдем к полису. Нет, не договору страхованию, а к городу-полису. Согласно той же википедии, в полисах преобладали рабы. Полагаю, что принятием договора для рабов было само физическое нахождение на территории муниципалитета-полиса, чья территория была строго ограничена стенами. Я видел множество городских стен и, на мой взгляд, они больше предназначены для того, чтобы не выпускать наружу, чем действительно обороняться от регурярного войска неприятеля. То есть, по моему предположению, для неграмотных рабов принятием договора-полиса было прохождение на территорию муниципалитета-полиса через ворота.
Так и говорили: pass-port, а для нас, умных и поголовно грамотных, ввели другое подтверждения принятия договора – именной документ, с уникальным номером, оставив старый смысл и название: pass-port, паспорт.
Ну причём же здесь полиция, спросите Вы? Страховщик обязан предоставить некоторые "услуги", в частности – охрану жизни рабов, согласно принятому ими "полису". Как назвать такую "услугу" – разумеется, "полис". Советская милиция – это вооруженные любители (примерно такие же, как спортсмены-любители в СССР). В то время как полиция – это профессионалы, отрабатывающие услуги "полиса", об условиях которого мы не знаем, да и не положено нам знать.
В этой связи становится очевидным необходимость переименования милиции в "полицию". Надо отдать должное – муниципальные школы и лечебные заведения в целом неплохо справляются со своими функциями. Как Вы знаете, за всё надо платить – предлагаю Вам на самостоятельную проработку – кто, чем и на каком юридическом основании платит за предоставление муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, защиты правопорядка и так далее.
Вывод: полиция, муниципалитеты и другие государственные структуры представляют услуги согласно юридически де-факто принятому в отдельности каждым гражданином, но неопубликованному договору.
Республика – "общее тело"?
Общепринятая этимология "республики" – "res publica", то есть – общее дело. Res – это не дело, а вещь. Предлагаю проверить самостоятельно перевод как на латынь, так и на польский, в котором вещь = rzech (произносится "речь"), а "Речь посполита" – это калька "res publica" с латыни.
Рабы имели статус имущества, то есть вещи, а будучи переданы в ходе юридически-правового процесса манципации от индивидуальных хозяев к общественным, а именно – в муниципалитеты, становились предметами общего пользования, то есть – "res publica".
Другими словами – республика это никакая не свобода, а обобществление рабов путем совместного управления через привязку (манципацию) к местному управлению – муниципалитетам.
Циничность "хозяев жизни" прослеживается даже в символике. На мысль натолкнул iskatelpravdie в одном из комментариев, дав ссылку на латинско-русский разговорник.
Согласно этому разговорнику Publica – это публичная женщина , к которой, соответственно, и относятся, как к вещи.
А теперь взгляните на более чем странный символ революции, в результате которой появилась Французская республика:
Кто эта безстыжая женщина в толпе? Что она символизирует?
Возьмем другую страну, тоже ставшую республикой в результате революции. Вот её символ:
Это – провозглашение Португальской республики. По центру – снова безстыжая (публичная) женщина в толпе мужчин.
Да и банкноты Техасской республики, ссылку на которые я давал в начале статьи, в своём дизайне в большинстве случаев содержат схожие "публично-безстыжие" мотивы. Намёк символизации республики более чем прозрачен – совместное обладание людьми, приравненными по статусу к вещам, символом которого является "публичная женщина".
Источник: mylnikovdm.livejournal.com