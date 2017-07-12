Официальное признание неравенства на законодательном уровне.
19:37. 12 июля 2017 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В процессе обсуждения темы скрытой рабовладельческой системы и неравенства хозяев и рабов, которая в том числе поднималась в недавней заметке Рабовладельческая республика, поднимался вопрос о неравенстве разных слоёв перед законом. Сегодня, читая очередную новость про вступление в силу новых правил перевозки детей в автомобилях, я вдруг понял, что на самом деле неравенство потихоньку уже начинает закрепляться в законодательстве. Как нас уверяют: "перед законом все равны"? А как тогда объяснить это:
"В Москве и Санкт-Петербурге нарушившим это правило грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей, в других регионах – 500 рублей."
Почему за одно и тоже нарушение штрафы в Москве и Санкт-Петербурге выше в пять раз?!
Аргументация депутатов, которые принимают эти законы, хорошо известна. Поскольку уровень доходов населения в Москве и Санкт-Петербурге выше, то штрафы в 500 рублей в Москве и Питере уже не работают. В тоже время, для остального населения страны с очень низким уровнем дохода сумма в 2500 рублей уже оказывается слишком высокой.
Но тем самым власть начинает официально признавать не только расслоение общества, но и разное действие законов к разным слоям населения. Только если раньше это действие работало по сословному признаку, то сейчас, в силу новых технологических возможностей и особенностей организации экономики и системы управления, эта система работает по территориальному признаку. Правящая элита находится в основном в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому для них постепенно начинается создаваться своё отдельное законодательство, которое работает не так, как законы в остальной России.
Фактически это означает, что Россия превращается в своеобразную миниимперию, в которой Москва и Санкт-Петербург превращаются в метрополию, а все остальные регионы в колонии, которые эту метрополию обеспечивают. Аналогия полная. Если жителю империи удаётся каким-то образом переехать из колонии (регионов России), в метрополию (Москву или Санкт-Петербург), то уровень его ддоходов и качество его жизни сразу заметно повышаются. Опять же, те люди в колониях, которые служат империи и проводят на местах в жизнь её интересы, то бишь местная правящая элита, как местные олигархи, так и федеральные чиновники верхнего уровня (назначаемые из метрополии), имеют заметно более высокий уровень жизни, чем все остальные.
"В Москве и Санкт-Петербурге нарушившим это правило грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей, в других регионах – 500 рублей."
Почему за одно и тоже нарушение штрафы в Москве и Санкт-Петербурге выше в пять раз?!
Аргументация депутатов, которые принимают эти законы, хорошо известна. Поскольку уровень доходов населения в Москве и Санкт-Петербурге выше, то штрафы в 500 рублей в Москве и Питере уже не работают. В тоже время, для остального населения страны с очень низким уровнем дохода сумма в 2500 рублей уже оказывается слишком высокой.
Но тем самым власть начинает официально признавать не только расслоение общества, но и разное действие законов к разным слоям населения. Только если раньше это действие работало по сословному признаку, то сейчас, в силу новых технологических возможностей и особенностей организации экономики и системы управления, эта система работает по территориальному признаку. Правящая элита находится в основном в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому для них постепенно начинается создаваться своё отдельное законодательство, которое работает не так, как законы в остальной России.
Фактически это означает, что Россия превращается в своеобразную миниимперию, в которой Москва и Санкт-Петербург превращаются в метрополию, а все остальные регионы в колонии, которые эту метрополию обеспечивают. Аналогия полная. Если жителю империи удаётся каким-то образом переехать из колонии (регионов России), в метрополию (Москву или Санкт-Петербург), то уровень его ддоходов и качество его жизни сразу заметно повышаются. Опять же, те люди в колониях, которые служат империи и проводят на местах в жизнь её интересы, то бишь местная правящая элита, как местные олигархи, так и федеральные чиновники верхнего уровня (назначаемые из метрополии), имеют заметно более высокий уровень жизни, чем все остальные.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com