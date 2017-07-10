Последние новости программы “Материнский капитал”, сумма выплат на июль 2017

На текущий момент времени по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. Не так давно была последний раз была проведена индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена. Выплаты и изменения в этом плане не прогнозируются. На 2017 год изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут.

Что касается оформления 25 тысяч наличными в 2017 году из материнского капитала, то их получат все желающие, успевшие подать заявку до конца ноября 2016 года. Выдача денег пока не оговаривалась, но на практике выплаты производятся в начале следующего года. Такие меры помогают семьям противостоять материальным трудностям, возникающих из-за галопирующей инфляции и падения доходов.

Примечательно обратить внимание на тот аспект, что изначально объем семейного капитала составлял 250 тысяч рублей, но за счет систематической индексации в 2015 году он вырос почти вдвое – до 453 тысяч. В последние три года индексация размера сертификата не предусмотрена.

В заключении только напомним, что материнский капитал представляет из себя программу, которая направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

Последние новости программы “Материнский капитал”

Самое главное изменение – материнский капитал в 2017 году не проиндексируют. Обычно, каждый год правительство увеличивает сумму на величину инфляции. Но в прошлом году вышел законопроект о «заморозке» суммы материнского капитала до 2020 года. Решение было принято с учетом непростой экономической ситуации в стране. Напомним, что выплата, которая положена при рождении или усыновлении второго ребенка, сейчас составляет 453 тысячи рублей.

Кроме того, материнский капитал в 2017 году останется целым и неделимым. Госдума пока не поддержала инициативу выплачивать сумму небольшими порциями, помесячно. Выплата ежемесячных пособий вместо маткапитала приведут, по мнению законодателей, к неэффективному расходованию средств. Материнский капитал – это, прежде всего, нематериальная помощь, вклад в будущее ребенка. Согласно ФЗ №256, маткапитал можно потратить только на: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (или детьми), формирование накопительной пенсии матери и приобретение товаров и услуг для адаптации в обществе детей-инвалидов.

Другое свежее изменение в законодательстве, которое, возможно, будет принято в 2017 году, касается ипотеки с использованием материнского капитала. Ее можно будет взять только в банках или кредитных потребительских кооперативах, стало известно readweb.org. То есть, в тех организациях, которые находятся под контролем Центробанка. С таким предложением выступил Минтруд и пока оно находится на рассмотрении в Правительстве. С 2015 года материнским капиталом нельзя было погасить ипотеку, взятую в микрокредитных организациях. Теперь, вероятно, к ним прибавятся все остальные компании, которые оказывают финансовые услуги населению, но непрозрачны для ЦБ.

Пока известно, что материнский капитал будет предоставляться семьям по 31 декабря 2018 года включительно. Это значит, что до этого времени в семье должен появиться второй (или последующий) ребенок. Само же действие сертификата временем не ограничено. Кроме того, Минтруд России предлагает продлить программу на 5 лет – то есть по 31 декабря 2023 года.