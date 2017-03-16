Новости Украины и Новороссии 16 марта 2017

Прощание с Джигурдой

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front.

«В столице ДНР состоялась торжественная церемония прощания с (цитируем Википедию) «советским и украинским актером, кинорежиссером, сценаристом, исполнителем песен» Никитой Джигурдой», — прокомментировал свой очередной видеоблог донецкий журналист Константин Долгов.

Напомним, глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал указ о лишении Никиты Джигурды гражданства ДНР.

Российский актер и шоумен пробыл гражданином ДНР всего пять дней. «Здесь произошла ошибка, мы ее устранили», — прокомментировал указ о лишении Никиты Джигурды гражданства глава ДНР Александр Захарченко.

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Боевики «АТО» пожаловались Порошенко на свою беспомощность в «голом» поле

Бойцы ВСУ, застрявшие на грузовике посреди поля из-за некачественных, на их взгляд, шин, выложили на «Ютубе» видеоролик, в котором обращаются к украинскому президенту Петру Порошенко «специально для Лайфньюс».

Украинские военнослужащие сетуют, что Министерство обороны поставило им шины для грузовиков, на которых можно ездить только по асфальту, а никак не по полям. Кроме того, они показали, что вместо автоматов им выдали лопаты, при помощи которых они и пытались вытащить застрявшую машину и технику.

«Мы даже не можем выехать на огневую позицию. И слава богу. Мы просто стоим в поле, и по нам никто не стреляет, — рассказывает один из силовиков. — С такой техникой, господин президент, мы воевать не можем. С такой техникой Донецк не скоро возьмём».

Украинские военные призвали Порошенко приехать на своём «мерседесе» и вытащить их из грязи.

«Зато станем сильными, потому что вместо того, чтобы стрелять из автоматов, мы окапываем машины лопатой», — добавил один из бойцов ВСУ.

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МЧС России доставило в Донецк и Луганск 62-й гумконвой

Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации сегодня доставил в Донецкую и Луганскую Народные Республики очередной груз для нуждающихся жителей Донбасса.

«Сегодня колонна из 20 автомобилей МЧС России доставила в ДНР 362 тонны детского питания», — сообщили в ДНР. «Автомобили очередного, 62-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка», — рассказали в ЛНР.

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Дневник киевлянки: К зданию Сбербанка подвозят дрова, а на телевидении Украину сравнивают с Габоном

Стихийные протесты и санкции против российских банков грозят убить экономику «незалежной»

14 марта. «Сбербанк России» надежно замурован

Есть версия, что все идет по плану Петра Порошенко: почему-то 14 марта, в день воина-добровольца, националисты резко передумали идти на Банковую и предпочли громить офис Ахметова и «Альфа-банка» на Крещатике.

«Альфа-банк» вообще-то не российский. Там смешанное участие капиталов: израильского, швейцарского и российского в том числе, деньги в нем — украинских граждан. Но на такие мелочи внимания не обращают. В отделении разбили окна, вышибли двери, подожгли банкомат. Лидер ОУН (структура запрещена в РФ – ред.) Николай Коханивский, идеологический погромщик, заявил неожиданно: «Наша мета (цель) — не Банковая, а российские банки». Возле центрального офиса молодые люди из «Азова» теперь раздают листовки, на которых призывают киевлян срочно забрать вклады из Сбербанка. К отделению подвезли дрова. Молодые активисты в синих курточках настроены на долгоиграющую акцию и даже поставили палатки, где разлеглись, обнявшись под музыку, несущуюся из динамиков.

Я искала в Интернете, был ли где-то прецедент замуровывания банков, и не нашла. В основном в банки приходили и приходят налетчики с гранатометами или автоматами и уносят наличку из сейфов. А это же просто эксклюзив – замуровать здание.

Проходила по центру города, шла к метро. Видела, как трое мужиков, одетых в специфические спортивные куртки характерного диковатого вида, на головах – капюшоны, орали: «О! И тут «Сбербанк»!» И мужчины, подойдя к стене банка, не с фасада, а сбоку, совершили отправление малой нужды на глазах изумленных горожан. Все, по обыкновению, прошли мимо. И это — центр города, площадь Льва Толстого.

15 марта. Если не можешь остановить погром — возглавь его

Нынешняя фабула украинских событий такова: агенты Кремля все время работают против агентов Кремля. Поэтому ничего не получается. Это перманентная борьба, которая тут ведется более 25 лет с переменным успехом. Два дня все обсуждают Парасюка: этот субъект, примкнувший к революции в 2014-м, страстно ненавидящий все русское, специалист по ударам в голову с ноги, играет ключевую роль в украинском политикуме. Вот уже три года Парасюк борется с “российской оккупацией”, как может и как умеет. Как ему подсказывает его образование и культура сельского хлопца из Львовской области, преуспевшего в революции. Там, где дикий скандал, там непременно Парасюк, он же – один из организаторов торгово-транспортной блокады ДНР и ЛНР.

Если я правильно поняла, то у нас сначала Парасюка решили посадить, а потом — наградить за мужество и отвагу. И почему Кабмин неожиданно замолчал по поводу блокады? Он не далее как два дня назад просил националистов остановиться. Убытки стране на миллионы гривен, точнее, на миллиарды — хорошо или плохо? Правильно или неправильно? Люди так запутались, что от волнения громко обсуждают появление военных в Раде. Как только на трибуны вышли военнослужащие заседание срочно пришлось закрыть, чтоб не пугать народ дебютом военного переворота. На самом деле решение СНБО по транспортной блокаде, укладывается в простую формулу, проверенную временем: если не можешь остановить погром — возглавь его. Именно так я понимаю цепочку событий последних дней. Блокада была плохая, а теперь — хорошая. А вообще-то блокад две, а может быть и больше — хороших и разных.

И все-таки в центре города отмывают некоторые отделения «Сбербанка» от красной краски. Удалось даже очистить от строительной пены наружные банкоматы, но пользоваться ими пока не везде получается. А вот центральный офис практически замуровали бетонным блоками, а само здание обрисовали и обклеили листовками. При этом в Дарнице, на Левом берегу, да в и других спальных районах, банкоматы работают как снаружи, так и внутри отделений в штатном режиме. Правда, после вчерашних погромов людей в отделениях больше обычного и те явно нервничают.

Люди сами хоронят свои мечты и надежды на европейское будущее

— Господи, хоть бы не пропали деньги, — горько причитает вслух пожилая женщина, вкладчица Сбербанка, и тут же осекается и умолкает. А потом опять произносит: «Страна абсурда. Как же дальше жить?» Эти риторические вопросы звучат все чаще.

Снимают ли киевляне деньги со счетов «Сбербанка»? Спросить, увы, никого не получается. Менеджеры банковских отделений сами напуганы и молчат. По телевидению сообщают, что выдача средств с депозитов и карт лимитирована 30-ю тысячами гривен (65 тысяч рублей). В городе появились люди в футболках с надписью: «Мы за импичмент Порошенко!» С какой целью те прогуливаются так свободно по Киеву?

Пока идут блокады, украинское ТВ захлебывается от избытка новостей, которые не успевает «переварить». Мне нравятся дискуссии в местном эфире: «Украина — это Габон или все-таки Сомали? Кажется, у Габона ВВП больше» — говорят друг другу политологи. И уже непонятно это черный юмор или констатация факта…

Иногда мне кажется, что украинцы так же беспечны как дети, и не имеют угрызений совести или сомнений, а уже тем более – желания принимать на себя хоть какую-то ответственность. Люди сами хоронят свои мечты и надежды на европейское будущее и похожи на пассажиров, отставших от поезда, который давно от них ушел. А они все сидят на разрушенном перроне и ждут следующего, который не придет, потому что рельсы-то разобраны или заблокированы. Но какая теперь разница?

Полина Орловская, «Комсомольская правда»

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Глава ДНР: «Мы не планируем больше торговать с Украиной»

«Украина в наши планы не входит», — сказал Захарченко

Объявленная Донбассу блокада со стороны Киева не волнует жителей Донецкой Народной Республики, это внутреннее дело Украины.

Об этом рассказал в Симферополе лидер ДНР Александр Захарченко, пишет РИА Новости.

«Пусть что хотят, то и делают. Мы сами не планируем больше торговать с Украиной. Не нам блокаду объявили, а мы», — сказал Захарченко.

По его словам, основная задача властей республики — сделать предприятия народными.

«Украина в наши планы не входит», — сказал Захарченко.

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Украинские нацисты «хлопнут» Сбербанк и позовут Рокфеллеров – Подкопаев

Каждую неделю ведущий программы «Новости. Главное» Юрий Подкопаев отвечает на ваши вопросы! Пишите на podkopaev@zvezdamedia.ru, и Юрий будет отвечать зрителям, вместе с вами обсуждая острые и злободневные общественно-политические темы. Все ваши вопросы и ответы Юрия Подкопаева – каждый четверг на сайте tvzvezda.ru





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«Свое оружие» — фильм о военной промышленности Донбасса

В фильме рассказывается о военном заводе в Луганской Народной Республике, на котором ремонтируют технику, артиллерию, оружие и при этом также делают свое. В том числе изготавливаются и полностью уникальные экземпляры.

Еще в начале войны местные умельцы начали изготовлять «самоделки». Со временем сформировалось полноценное производство. Реальное количество выпущенного оружия засекречено. Занимаются производственным процессом местные ополченцы и инженеры. Они изготавливают не только патроны и снаряды, но и полноценные образцы артиллерийских орудий, минометы, пулеметы, легкие гранатометы и многое другое.

Жертв украинской пропаганды мучает вопрос: «откуда у республик Донбасса вооружение?» Фильм отвечает на эту загадку, поэтому посмотреть его нужно абсолютно всем.

Режиссер фильма «Свое оружие» — военкор информационного агентства News Front Никита Возмитель.

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Российские олигархи будут поставлять руду в Донбасс?

Правительство России рекомендовало металлургическим холдингам рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия ДНР и ЛНР. Без сырья заводы остались после введения Украиной блокады железнодорожного сообщения с республиками. Руда для Новороссии В начале марта заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак провел встречу с представителями промышленных групп, рассказал источник РБК на металлургическом рынке. В частности, на нее были приглашены представители холдингов «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Северсталь» Алексея Мордашова. На встрече, по словам собеседника РБК, обсуждались поставки железной руды на предприятия Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Компании выразили готовность начать поставки на предприятия республики в ближайшее время», — добавил источник. Другой собеседник РБК, близкий к одному из холдингов, подтвердил, что совещание состоялось, а его участникам «было предложено обратить внимание на новый рынок сбыта». Железную руду на остановленные из-за войны и блокады железнодорожного сообщения на все крупнейшие металлургические заводы региона — Енакиевский и Макеевский меткомбинаты (входят в группу «Метинвест» Рината Ахметова) и Алчевский меткомбинат (входит в группу ИСД, принадлежащую российским инвесторам) — поставляли предприятия холдинга «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова. В качестве сырьевой базы использовались Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи, расположенные на подконтрольной Киеву территории.

Добыча железной руды на Глееватском карьере Центрального ГОКа Потребность Енакиевского и Макеевского заводов (расположены на территории ДНР) составляет около 2,6 млн т руды; Алчевского меткомбината (расположен в ЛНР) — еще 1,6 млн т, оценивает аналитик украинской инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Еще один потребитель руды — завод Донецксталь — был недозагружен весь прошлый год и закупил всего несколько десятков тысяч тонн руды, добавляет Паращий. «Северсталь» в 2016 году отгрузила потребителям 14,9 млн т железорудного сырья. Крупнейший в России поставщик железной руды «Металлоинвест» в 2016 году произвел 40,7 млн т сырья. «То, что желание российских компаний [поставлять железную руду донецким предприятиям] есть, — это очевидная вещь. А вот обсуждать это публично пока рано», — заявил полномочный представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дайнего в ответ на вопрос о возможных договоренностях с «Металлоинвестом» и «Северсталью» по поставкам железной руды. В «Северстали» опровергли информацию об участии компании во встрече. «Никаких встреч, обсуждений и предложений между руководством компании „Северсталь” и правительством России относительно поставок в ДРН и ЛНР не было», — сказал РБК представитель «Северстали». Опроверг участие во встрече и «Металлоинвест». «Компания „Металлоинвест” не ведет переговоров о поставках железорудного сырья в ЛНР и ДНР. Руководство компании не принимало участие в совещаниях правительства РФ по данному вопросу», — подчеркнул представитель «Металлоинвеста». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как передает «РИА Новости» назвал информацию о том, что руководство России рекомендует «Металлоинвесту» и «Северстали» начать поставки железной руды на заводы в ДНР и ЛНР, неправдой. Схемы поставок Логистических проблем с поставками железной руды из России в непризнанные республики возникнуть не должно, считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Есть минимум три ветки железной дороги, которые связывают ДНР и ЛНР с Россией и находятся под контролем непризнанных республик, напомнил он.



Это пути Матвеев Курган — Амвросиевка, Гуково — Антрацит, Миллерово — Луганск, перечисляет РБК доцент Всероссийской академии внешней торговли Андрей Голубчик. Все эти пути, уточняет он, теоретически готовы к транспортировке промышленных товаров из России. Традиционно эти пути глобальных нагрузок не несли, там ездили пассажирские электрички, но в Гуково, например, имеется мощная сортировочная станция, добавляет Голубчик.



У ДНР есть возможность ввозить и вывозить промышленные товары через железную дорогу в Иловайске, заявил источник, близкий к руководству Донецкой железной дороги. «В 1991 году это был главный путь, связывающий Украину с Кавказом. С тех пор объем упал в четыре раза, но полотно в хорошем состоянии и возможность для транспортировки есть», — считает он. По мнению источника, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность — до 13 составов в сутки, необходимо разрешить движение поездов и в ночное время. Необходимый подвижной состав и ремонтная база имеются в распоряжении донецких властей, а участок железной дороги, ведущий к Иловайску, защищен от боевых действий. «Все решает политическая воля и договоренности», — резюмирует источник. Голубчик считает, что 13 составов в сутки — это немного для промышленного узла. Обычно для подобных регионов загрузка составляет два состава в час. Республикам надо будет достраивать железную дорогу, уверен политолог Роман Манекин. Донецкая железная дорога — крупнейшая на Украине, но после ухода ополченцев Игоря Стрелкова из Славянска и Краматорска крупные железнодорожные узлы остались на территории, контролируемой Киевом, напоминает Манекин. «Отсюда необходимость перестраивать железную дорогу или отвоевывать территорию Донбасса. Оба варианта, безусловно, скажутся на реальной себестоимости конечного продукта». Трейдеры воспользуются тяжелым положением предприятий ДНР и ЛНР и увеличат стоимость руды, но с учетом небольших расстояний до основных месторождений «Металлоинвеста» цена будет приемлемой, полагает Худалов. По его мнению, наиболее удачно с точки зрения логистики к ДНР и ЛНР расположены железорудные комбинаты «Металлоинвеста» (Михайловский и Лебединский ГОКи), НЛМК и группы «Кокс». Представитель НЛМК отказался от комментариев, но уточнил, что всю свою руду использует на своих предприятиях. ГОК-стоп Источник РБК в «Метинвесте» связывает встречу российских промышленников у Козака с блокадой железнодорожных путей со стороны украинских властей. Блокада путей «ветеранами АТО» началась 26 января в ЛНР, а позже распространилась на ДНР. На блокаду ДНР и ЛНР ответили введением внешнего управления на частных предприятиях региона. 27 февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о возможной национализации всех предприятий, расположенных на территории республик, но зарегистрированных на Украине. Введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в ДНР и ЛНР началось с полуночи 1 марта. «Для нас это является вынужденной мерой, связанной с экономической блокадой со стороны Украины, которая продолжается вопреки минским договоренностям и которая только усилилась блокадой железнодорожного сообщения, что привело к остановке крупных промышленных предприятий», — заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин. По его словам, временное управление не нарушает право собственности и поможет сохранить десятки тысяч рабочих мест и производственные мощности. Теперь руководство ДНР несет ответственность за работу этих предприятий, запуск остановившихся заводов и разработку антикризисных процедур, заключил Пушилин. Указы глав ДНР и ЛНР во многом остаются формальностью, и сильных изменений в работе заводов не чувствуется. Все предприятия «Метинвеста» на не контролируемых Украиной территориях управляются менеджерами холдинга, рассказал РБК близкий к руководству холдинга источник. Управленцы высшего и среднего звена выехали на украинскую сторону, а оперативное управление осуществляют оставшиеся руководители низшего звена. «Иногда на проходные предприятий просто приходят люди с оружием и сидят у входа. Это и называется внешним управлением. Они же не могут всех разогнать и нанять новые кадры», — описал ситуацию источник в «Метинвесте».

Михайловский ГОК Предприятия ДТЭК [энергетическое подразделение холдинга Ахметова] на не контролируемых Киевом территориях работают в штатном режиме, сообщила РБК директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина. Опрошенные РБК сотрудники шахты имени Засядько рассказали, что представители ДНР и ЛНР просят шахтеров подписать бумагу об устройстве на госпредприятие. Зачем это нужно, сами шахтеры и рабочие других предприятий не знают. «Да нам пока ничего и не говорили, зарплату получили и работаем. Какая разница?» — заявил РБК один из рабочих Донецкого электротехнического завода. В министерствах угля и энергетики ДНР и ЛНР, которые, согласно указу, контролируют компании группы ДТЭК, отказалось прокомментировать ситуацию РБК. «Ситуация сложная, мы сами не до конца понимаем, как будут работать и развиваться эти предприятия», — сообщил РБК источник в ведомстве. По его словам, на урегулирование всех вопросов уйдет до двух месяцев. Как избежать санкций Поставки российских промышленников компаниям в ДНР и ЛНР чреваты рисками санкций, считает Максим Худалов из АКРА. «Компании имеют зарубежные активы и обязательства, а с учетом высокого уровня протекционизма на стальном рынке Европы и США местные производители обязательно воспользуются возможностью запретить поставки из России под любым предлогом», — уверен он. Наиболее вероятным вариантом Худалов видит использование мелких трейдеров, которые бы закупали партии руды на предприятиях России и самостоятельно отправляли ее предприятиям республик. Республики Донбасса признаны Южной Осетией. Соответственно, поставки сырья, а также сбыт готовой продукции осуществляются именно через эту республику, прокомментировал РБК Пушилин. Чтобы сохранить на предприятиях рабочие места, нужно обеспечить их сырьем, а также обеспечить сбыт продукции, соглашается Дейнего. «Здесь есть полная зависимость от российских рынков, а также Южной Осетии», — отметил представитель ЛНР. При участии Ирины Парфентьевой, Сергея Витько и Дмитрия Окреста

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Петр Порошенко приказал украинскому Минфину подсчитать убытки от блокады Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если ЛНР и ДНР начнут поставки своей продукцию в РФ, Украина потребует введения новых антироссийских санкций.

«Если продукция из «украденных» предприятий начнет поставляться в РФ, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий РФ», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко заявил, что именно из-за блокады Донбасса радикалами в ЛДНР национализировали украинские предприятия, пишет НТВ.

«Я поручил правительству, министру финансов подсчитать убытки от блокады Донбасса. Мы должны назвать цену, которую Украина заплатит за эти безответственные решения по блокированию Донбасса», — сказал президент «незалежной».

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Хвост виляет собакой: радикалы поставили Порошенко на колени

Украинская власть пошла на поводу у радикалов. Несмотря на все разговоры о вреде блокады для Украины, по решению СНБО с сегодняшнего дня Киев официально блокирует торговлю с ЛДНР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил о начале официальной блокады Донбасса. Он объявил о полной остановке грузового сообщения с ЛНР и ДНР с 13:00 15 марта.

«Все грузовые перевозки к линии разграничения перекрыты. Всем патриотам, которые хотят помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт — пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ», — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Руководство полиции и Нацгвардии заявило о готовности обеспечить выполнения решения СНБО. Очевидно, что теперь грузовые потоки между ДНР и ЛНР, если такие вопреки всем запретам все же будут, возьмет под контроль глава МВД Арсен Аваков. Именно ему подчиняются и нацгвардейцы, и полицейские.

Грузы будут

То, что грузы будут, практически не вызывает сомнений. Первый принцип украинских властей — «если нельзя, но очень хочется, то можно». Это подтверждает хотя бы тот факт, что вопреки всем запретам на торговлю военной продукцией с РФ, Украина покупает в России двигатели для бронетехники.

«Украина покупает российские двигатели для БТР через страны-посредники и по завышенным ценам», — сообщает экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Она также отмечает, что объемы украино-российской торговли составляют миллиарды долларов, в том числе в таких стратегических направлениях, как энергетика и машиностроение — Украина закупает в РФ нефть, уголь, бензин и дизтопливо, а также ядерные реакторы и ядерное топливо, котлы и т.д. Все это на фоне «непримиримой войны с агрессором», как называют Россию украинские власти.

Эта негласная торговля продолжалась бы еще долго, если бы не вмешались украинские радикалы и не вынудили власть идти на уступки.

Предвестники беды

Кульминация противостояния режима и «патриотов» наступила 14 марта. За день до этого полицейские отобрали оружие на блокпосту блокады в Кривом Торце Харьковской области, более сорока радикалов были задержаны.

Организаторы блокады ответили незамедлительно. Были запущены массовые протесты в западных областях Украины. В Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях были захвачены здания Областных государственных администраций. Запахло третьим Майданом — аналогичные захваты в тех же регионах проходили в 2014 году. При этом уровень недовольства в обществе сейчас гораздо выше, чем тремя годами ранее, а рейтинг власти намного ниже.

Последней каплей стало столкновение нардепа Парасюка с полицией. Его кортеж, следовавший на один из блокпостов, правоохранители так и не смогли остановить. Парасюк не дал полицейским провести досмотр автомобилей — вполне вероятно, что он вез оружие на один из блокпостов.

Представители власти дружно осудили действия Парасюка. Порошенко даже назвал его «депутатом среднего рода» и заявил, что в европейской стране полиция не стала бы с ним миндальничать. Однако действия режима разительно контрастировали со словами — требования Парасюка и его соратников были выполнены, официальная блокада введена.

Украинское «дзюдо»

«Не сумел опередить — возглавь!» Этот основополагающий принцип любой власти сформулировал еще во времена СССР известный сатирик Михаил Жванецкий. Именно это сейчас пытаются провернуть власти. Тем временем радикалы набирают силу и ставят перед фактом самого президента. Они получают финансирование, растут численно, становятся более организованными. Уже сейчас украинские силовые структуры показывают, что неспособны справиться с ними.

Ситуация напоминает время Майдана, когда Виктор Янукович, не решившийся на силовой разгон Майдана, вынужден был бежать из страны. Аналогичная судьба может ждать и Порошенко, с той лишь поправкой, что на руках у населения сейчас гораздо больше оружия, а ценность человеческой жизни в обществе неуклонно уменьшается.

Василий Темный, Ukraina.ru

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Украинские радикалы объявили бессрочную акцию под администрацией в Сумах

На Украине в Сумах возле облгосадминистрации протестующие радикалы начали бессрочную акцию. У входа они разместили палатку, зажгли костры в бочках и разложили шины, которые облили горючим.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На ночь на площади осталось около двух десятков активистов и примерно такое же количество правоохранителей.

Протестующие требуют отставки главы Сумской ОГА Владимира Токара из-за того, что тот «не смог» собрать внеочередную сессию по вопросу «разгона блокады», а также объяснений от тех депутатов, которые не явились на заседание 15 марта.

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Российский гуманитарный конвой отправилась на Донбасс

Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 62-й раз отправилась в Донбасс.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск. Сейчас более 40 автомобилей следуют к границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска: Донецк и Матвеев Курган», — говорится в сообщении.

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Из-за блокады крупное предприятие Кривого Рога свернуло производство

В Кривом Роге Северный горно-обогатительный комбинат (ГОК) заявил о частичной остановке производственных мощностей в связи с блокадой Донбасса. Как сообщает пресс-служба группы компаний «Метинвест», в настоящий момент остановлены около 50% мощностей предприятия. Согласно сообщению, завод остановился из-за потери рынка сбыта: продукция поставлялась в основном на металлургические заводы, расположенные на подконтрольной ДНР территории Донбасса. Для восстановления производства необходимо найти для продукции Северного ГОК новых покупаетелй, и в «Метинвесте» этим намерены заняться, но что из этого выйдет — пока неясно. Читайте также: Решение Украины о транспортной блокаде Донбасса противоречит «Минску-2», — Пушилин

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Не сумев снять блокаду Донбасса, Порошенко решил ее возглавить

Киев запутался в трех соснах – в течение нескольких часов он и осудил блокаду Донбасса, и тут же ее одобрил и узаконил. Оптимисты все еще надеются, что это часть тонкого плана Петра Порошенко, который затеял многоходовку, пытаясь создать себе новую переговорную позицию и вести дело к «Минску-3». Но, похоже, все гораздо печальнее. Президент, правительство и секретарь Совбеза Украины в среду днем превратились в источник сенсационных заявлений, которые противоречили друг другу, а президент Петр Порошенко еще и противоречил при этом сам себе. Первая сенсация прозвучала по итогам заседания Совбеза. Секретарь СНБО Александр Турчинов зачитал решение совета – временно запретить все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, передает ТАСС. Судя по заявлению, запрет касался даже личных автомашин и пешеходов. Такого не требуют даже правые радикалы, устроившие блокаду. С речью выступил и сам Порошенко, объявив, что полная остановка транспортного сообщения с ДНР и ЛНР вводится до тех пор, пока под украинскую юрисдикцию не вернутся предприятия, на которых там было введено внешнее управление. Правда, всю первую часть своей речи Порошенко посвятил, напротив, критике прежней блокады. Он призвал кабинет министров Украины проанализировать экономический ущерб от блокады, добавив, что «только ранняя весна спасла нас от веерных отключений электроэнергии». «Совершенно психиатрическое по содержанию» Как отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, он внимательно прочитал «совершенно психиатрическое по содержанию» выступление президента на СНБО. «Не меньше трех четвертей выступления посвящено критике радикалов, устроивших самовольную блокаду Донбасса. Много говорится о том, что эти люди должны понести ответственность за свои действия. Порошенко обещал привлечь всех, причем не только собственно блокадников, но и руководителей вдохновивших их партий. При этом среди последних была названа почему-то «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая участия в блокаде не принимала. И вот в конце, скороговоркой, Порошенко говорит о том, что предложил полностью перекрыть транспортное сообщение с Донбассом», — сообщил политолог. Как отметил Погребинский, сперва президент пояснил, что заблокирует Донбасс, чтобы не допустить дестабилизации в стране. «Порошенко пояснил: нехорошие люди устроили блокаду, работают на дестабилизацию на Украине и в угоду интересам России. А потом сам предложил устроить полную блокаду, по крайней мере, до тех пор, пока ЛДНР не вернет Ахметову предприятия», – недоумевает эксперт. «Коллеги, разъясните, а то потерял нить повествования на сорок восьмом кругу, — вторил Погребинскому в своем Facebook другой политолог, бывший советник президента Украины Андрей Портнов. — После сегодняшнего решения совета безопасности о блокаде Донбасса, принятого после вчерашних заявлений о ее недопустимости, которым, в свою очередь, предшествовали их же заявления о важности блокады, а до того – опять о ее вреде, кто-то может сказать, по состоянию на эти конкретные полчаса, это преступление или уже подвиг?» Сторонников блокады речь Порошенко тоже привела в недоумение. В частности, они не понимают, какой счет пообещал предъявить Порошенко в связи с блокадой, если Совбез в итоге сам решил перекрыть железнодорожные и автомобильные пути. «Какой ущерб, если после этих заявлений Порошенко продолжает блокаду? Более того, заявляет, что блокада будет не только железнодорожная, но и обычных путей сообщения? Так какие убытки? Я вообще не понимаю, о каких убытках идет речь», – удивился зампред фракции «Батькивщина» Сергей Соболев в кулуарах парламента. «Расходитесь, мы сами все заблокируем» Донецкий политолог Денис Селезнев тоже предположил, что Турчинов и Порошенко пытаются перехватить блокаду как инструмент пиара у своих оппонентов – Парасюка, Семенченко, а главное, у стоящих за ними сил. «Сейчас власти демонстрируют организаторам самовольной блокады, что обойдутся и без них. Власть пытается не растерять симпатии патриотически настроенного электората», — пояснил он газете ВЗГЛЯД. Теперь, по мнению Селезнева, противостояние блокадников и СБУ теряет смысл. «Блокада» ведь объявлена официально. Теперь в Киеве скажут блокадникам: «Расходитесь, мы теперь сами», — добавил Селезнев. В действительности, по мнению донецкого эксперта, транспортное сообщение вообще вряд ли прекратится. «Та часть, которую не заблокировали националистические активисты, как работала, так и будет работать, а снимут блокаду и там, где она самовольно установлена», — полагает он. Первый зампред комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин считает, что Порошенко утратил контроль над силовиками, но не признается в этом. «Уже понятно, что силовые структуры, по крайней мере МВД и пестуемые Аваковым боевики, им не контролируются. Это связано не только с блокадой Донбасса, но и с прямым призывом Авакова заблокировать работу российских банков на Украине. Теперь Порошенко пытается сделать вид, что блокада осуществляется на законном основании», – пояснил он газете ВЗГЛЯД. Поскольку своими силами, по мнению Затулина, Порошенко снять блокаду уже не может, он вынужден сделать вид, будто блокада продолжается отныне уже по его воле. «Украинский президент расписывается тем самым в том, что эту ситуацию не контролирует», – считает парламентарий. Не дожидаясь письменного указа президента погранслужба Украины объявила, что днем в среду остановила все грузовые перевозки в Донбасс. Как сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства Олег Слободян, решение не касается мирных граждан, которые перевозят в небольших количествах продукты питания и личные вещи. «Хотя СНБО поручил кабмину пересмотреть и этот порядок, поэтому возможны изменения», — оговорился на всякий случай Слободян. Гройсман оспорил президента, но вроде как нечаянно Через несколько часов кабмин Украины выступил со своим заявлением. Итоги заседания Совбеза в нем вообще не упоминаются, зато осуждается блокада. «Инициаторы событий, которые происходили в последние несколько недель, пытались расколоть общество и поставить под угрозу возобновление экономического роста, первые признаки которого мы наблюдали в последнее время. Под якобы патриотическими лозунгами осуществлялась блокада, которая на самом деле уже нанесла большой ущерб стране», – цитировала газета ВЗГЛЯД заявление. Выходило так, что кабмин публично пререкается с президентом. Такого не было в стране уже год – со времен ссоры Порошенко и Арсения Яценюка. Впрочем, скорее всего, текст был попросту заготовлен заранее и проскочил на сайт кабмина по инерции. «Новое решение СНБО в этом заявлении не упоминается вообще. Зато упоминается решение того же органа месячной давности, в котором приказано разогнать самовольную блокаду», – отметил по этому поводу Погребинский. По его мнению, говорить о конфликте между Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом преждевременно. «Да и самого указа президента о приостановке транспортного сообщения с Донбассом еще нет. Решение СНБО вводится в действие указом Порошенко. А вот он в свой указ как раз может вносить детали, не прозвучавшие в опубликованной части заседания Совбеза», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. К вечеру министерство по делам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Украины добавило еще два условия снятия блокады. Советник главы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что блокада продолжится до тех пор, пока не будут выполнены «два пункта минских соглашений – о прекращении огня и полном освобождении заложников». Кстати, до сих пор руководство этого министерства выступало категорически против блокады. В то же время пресс-секретарша представителя Украины на минских переговорах Дарья Олифер потребовала отмены указа президента Владимира Путина о признании паспортов республик Донбасса. Правда, это требование не было увязано с темой блокады. Тем временем транспортную блокаду в течение дня осудили не только ДНР и Москва, но даже Берлин и ОБСЕ. Ропот раздался даже во фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде, член которой Мустафа Найем приостановку торговли с республиками «технически и фактически» назвал «началом полной потери» данных территорий. Как предрекает Найем, российский бизнес может начать воспринимать эти территории как «актив, о котором нужно заботиться, потому что он приносит прибыль». «Жадность и малодушие лидеров будут стоить нам долгих лет возвращения наших земель», — посетовал парламентарий. Вечером в среду на решение Совбеза отозвались наконец и сами активисты блокады. «Штаб блокады торговли» не без гордости доложил о восстановлении 16-го «редута» в Донецкой области – на смену тому, что ранее захватили силовики на станции Кривой Торец. Они установили новый, на несколько километров ближе к Константиновке. В целом сворачивать свою деятельность они не собираются. Наоборот, пообещали «контролировать выполнение решения СНБО о полной блокаде». Читайте также: Украинскому государству приходит конец Никита Голобоков Деловая газета «Взгляд»

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Блокада уничтожила Украину на Донбассе, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада Донбасса является очень опасной стратегией действий. «Это уничтожило Украину на Донбассе, это очень опасная стратегия и опасные действия. Мы вынуждены были действовать решительно и эффективно», — сказал он в интервью украинским телеканалам. По мнению Порошенко, сценарий блокады писался не на Украине, поскольку он направлен на внутреннюю дестабилизацию страны. «Это дало возможность воспользоваться этим абсолютно безответственным поведением политиканов, чтобы достичь две цели. Первое — оправдать решение РФ для того, чтобы признать паспорта так называемых „ЛНР/ДНР”, регистрационные документы, автомобильные номера и другое… И второе — национализация, конфискация или, простым языком, захват украинских предприятий, передача их олигархам российским или тем, кто убежал из Украины, как Курченко, и сегодня незаконно стали владельцами этих объектов», — заявил он, отметив, что результатом блокады стала выплата предприятиями денег вместо украинского бюджета, в бюджеты Республик. Читайте также: Порошенко озвучил условия снятия блокады Донбасса

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Порошенко озвучил условия снятия блокады Донбасса

Украина возобновит транспортировку грузов через линию разграничения в Донбассе после возврата ей предприятий, взятых под внешнее управление, прекращения огня и отвода тяжелого вооружения и артиллерии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинскому телевидению. «Мы говорим — верните, пожалуйста, предприятия украинским владельцам — независимо от того, государственная ли это форма собственности, так как и государственную форму собственности также захватили, или правовая форма собственности. Обеспечьте 1 и 2 пункт Минских соглашений, это означает прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии — и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения», — сказал он. Читайте также: «Призываем руководство Украины не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы», — МИД РФ

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