О тех, в ком квартирует совесть. Юрий Селиванов

Лидеры России и США практически одновременно явили себя миру людьми, обладающими несомненным нравственным стержнем

О наших правителях мы узнаём, в основном, из легенд, перманентно фабрикуемых и тщательно фильтруемых специально существующими для этой цели так называемыми «средствами массовой информации». Поэтому можно с полным на то основанием утверждать, что из этого источника мы не знаем о них ничего, кроме того, что они сами желают нам сообщить. В этом смысле так называемый «пиар», к которому, по сути, сводится вся официозная трескотня, является полной противоположностью правды. Что, согласитесь, создает некоторые неудобства для нас, простых смертных, которые в итоге находятся в полном неведении относительно того, кто же на самом деле нами правит.

Типичен в этом смысле французский президент-новодел Макрон. Этакий «чертик из табакерки», о котором до сих пор никто ничего толком не знал. Что, кстати, создает практически идеальные возможности для его «пиар-раскрутки» в любом заданном направлении. То есть для художественной лепки из этого «инкогнито» той фигуры, которая будет приятна во всех отношениях массовой аудитории.

Примером такой «лепки» является опять же тщательно подготовленный и точно рассчитанный в плане воздействия на простые души, эпизод с сошествием того же Макрона прямо с небес на подводную лодку. Трюк чисто цирковой, не имеющий к реальной жизни и её надобностям ни малейшего отношения. Президенту ядерной державы не то, что необязательно, но и прямо противопоказано подобное трюкачество. Его место, как верховного главнокомандующего. не в вертолетной люльке, а в командном центре вооруженных сил, где у него есть все необходимое для руководства таковыми.

То есть эпизод с сошествием Макрона на воды — это чистой воды пиар-техноогия, которая, своей вполне очевидной притянутостью за уши, прямо указывает на попытку внушить публике ложные представления о «героических качествах» данного персонажа. Таким образом, это иллюстрация того, что пиар это системный фейк, из которой решительно невозможно ничего понять о реальных достоинствах человека, правящего целой страной. А это, согласитесь, совсем не мелочь. Знание того, что на самом деле представляют собой наши верховные правители, позволяет гораздо лучше понимать, что на самом деле происходит в мире и чего следует ожидать в дальнейшем. Не знаю, как вам, но лично мне такое понимание представляется куда более желательным состоянием, чем тот туман и неведение, которыми нас окружает по определению лживый официоз.

Именно поэтому так драгоценны те редкие моменты истины, которые невозможно подготовить заранее. И которые, как молния в ночи, высвечивают в одно мгновение истинную суть наших вождей. И дают нам четкое понимание того, каков на самом деле их внутренний мир и чего от них можно ожидать, а чего нет.

Ярким эпизодом такого рода стало внезапное омовение Президента России Владимира Путина поистине благодатным дождем, пролившимся на него как раз в момент возложения венка к могиле Неизвестного солдата. Такие вещи нигде, кроме как в небесной канцелярии, подготовить нельзя. Поэтому никакого земного пиара здесь точно не было и бесценность данного уникального эпизода заключена именно в этом.

Президент в этот момент истины, когда на него смотрела вся страна, явил себя именно тем человеком, в которого верит большинство из нас. Стойким, несуетливым, нечувствительным к личному дискомфорту и, самое главное – четко понимающим всю ничтожность своих персональных неудобств перед лицом тех вечных символов, которым он в тот момент отдавал дань уважения и памяти. Этот расшифрованный небесами Путин, без всякой примеси лукавого пиара, дал своему народу предельно четкие ориентиры относительно собственных пределов возможного. И теперь стало куда более понятно, чего от него можно, а чего нельзя ожидать. В самом общем виде — ожидать можно стоического преодоления трудностей, а нельзя — потакания личным и чужим слабостям в ущерб общему делу. Каковым для него, несомненно, является благо государства Российского.

Удивительное дело, но нечто подобное произошло на днях и американским президентом Дональдом Трампом. Дождя в этом случае не было. Но был ветер, который, как известно, тоже имеет небесное происхождение. И то, что произошло, точно также не имеет никакого отношения к рукотворному пиару, которым повседневно окружены фигуры такого уровня. В эпизоде с подъемом с земли президентом США фуражки, сорванной ветром с головы американского солдата, присутствует не меньше символики, чем в случае с Путиным у могилы Неизвестного солдата. Глава мировой сверхдержавы мог, просто-напросто, не заметить упавшего головного убора, пройти мимо, а вездесущая челядь, уж как-нибудь, сама бы прибралась за хозяином. Именно так в разумении многих нынешних пигмеев духа Трамп и должен был поступить. «Сеть насмешило видео Трампа с фуражкой» — таков типично-недалекий заголовок «креативно мыслящих» СМИ.

Оно и понятно. Откуда им убогим знать, что именно так и должен был поступить верховный главнокомандующий, который, тем самым, импульсивно, без всякой подготовки, показал свое глубочайшее уважение к вооруженным силам страны, перед которыми не грех склониться в глубоком поклоне даже самому президенту. Пусть даже вся армия в данном случае была представлена одним солдатом, а президент всего лишь наклонился поднять его фуражку. Символ, тем не менее, очевиден. Трамп в этой совершенно не наигранной сцене показал себя настоящим государственником, четко соразмеряющим частные и общественные приоритеты, на которого американцы в этом смысле могут положиться. Лично мне представляется, что фраза комментатора CNN о том, что «Трамп впервые вел себя по-президентски», которой он отметил его встречу с Путиным, куда больше подходит именно для эпизода с фуражкой. Во всяком случае, по сравнению с Обамой, которому ничего не стоило отдавать честь военнослужащим США стаканом кока-колы, показывая тем самым всю меру своего неуважения к армии и презрения к американской государственности, Трамп показал себя очень достойно.

И в его случае такое прояснение основ личности даже важнее, чем в ситуации с Путиным, которого мы и без того хорошо знаем. Трамп до сих пор зашифрован официальным пиаром до полной неразборчивости. Даже Путин после гамбургской встречи с явным удивлением отметил, что «живой Трамп сильно отличается от телевизионного». Надо ли говорить насколько это важно – знать истинную сущность человека такого ранга, с которым еще очень долго предстоит вести дела.

После упомянутых выше и столь удивительно совпавших двух моментов истины, можно констатировать, что Трамп и Путин в главном действительно схожи. Потому что оба, прежде всего, твердые государственники, ставящие интересы и ценности своей страны куда выше своих собственных амбиций. И хотя страны у нас разные, это не только не помешает, но наоборот поможет двум лидерам найти общий язык. Потому что настоящий патриотизм – то есть любовь к своей стране никогда не основан на ненависти ко всем остальным. И не предполагает желания их ограбить и уничтожить. Все это свойственно крайнему национализму, известному в истории как нацизм. Глобалистские амбиции дотрамповских США, которые открыто именовали себя исключительной страной и пытались диктовать свою волю всему миру – это как раз и есть нацизм в его современной форме. Но те, кто презирает и гнобит другие народы, вряд ли способны уважать и ценить свой собственный. Потому что это две стороны одной медали. Не случайно тот же Обама не только ни с кем в мире не желал считаться, но и Америку позорил своим поведением, как в той же истории с кока-колой.

Когда в человеке нет твердых моральных устоев, когда разрушены все нравственные табу, когда он живет по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно», то такой субъект по натуре является беспредельщиком в отношении всего окружающего мира. Потому что двух противоположных натур в одной особи не бывает.

И в этом смысле чрезвычайно важно, что у руля двух самых могущественных государств планеты находятся люди с твердым нравственным стержнем, в душах которых квартирует совесть. В чем мы имели повод самым очевидным образом убедиться. А этот стержень есть прямое указание на то, что мы имеем дело отнюдь не с беспредельщиками, но с людьми вполне определенных правил, совпадающих с теми фундаментальными ценностями, которые разделяет абсолютное большинство людей. И в этих знаках надежды, явно и столь своевременно ниспосланных свыше, нельзя не увидеть благоволение к Человечеству тех сил, которые его, несомненно, опекают.

Юрий Селиванов, специально для News Front





Источник: news-front.info