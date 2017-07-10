Киев в фотографиях военкора Георгия Угриновича

Украина военного времени.

Останки дома Гинсбурга

Хрущев на похоронах ген. Ватутина

Долой расистские вывески!

Останки Малого Пассажа

Публичная казнь немецких военных преступников в Киеве

Довоенный Крещатик

Трибуна у Оперного театра

Хрущев в Киеве. 1944 г.

Киев взят!

Венгры (гонведы) военнопленные

Восстановление Крещатика

Танки Т-26 проезжают по Крещатику во время парада 1 мая 1939 года.

Бронеавтомобили БА-10 на военном параде 1 мая 1939 года.

Трёхбашенные средние танки Т-28 проезжают по Крещатику во время военного парада 1 мая 1939 года.

Танки Т-26 на военном параде 7 ноября 1938 года.

Бронеавтомобили БА-10 на военном параде 1 мая 1940 года. Угол Крещатика и Лютеранской улицы (тогда – улицы Фридриха Энгельса).

Маршалы Ворошилов и Будённый на перроне киевского вокзала, 1935 год.

Военный парад 1 мая 1945 года. Едут женские расчёты пулеметов ДШК установленные на "полуторках".

Танкетки Т-27 на Владимирской улице во время парада 1 мая 1932 года. Скромная трибуна размещается на грузовике перед Оперный театром.

Танки БТ-7 с конической башней проезжают по Крещатику во время военного парада 7 ноября 1938 года.

Парадный строй Т-26 на Крещатике, 7 ноября 1938 года.

Легкие Т-18, они же МС-1, с грохотом и дымом проезжают парадом по Владимирской улице, 1 мая 1932 года.

Парадная колона Т-26 проезжает по Красноармейской улице в сторону пл. Льва Толстого, 1 мая 1938 года.

Тяжёлый танк Т-35 проезжает по Крещатику во время парада 7 ноября 1938 года.

Танки Т-28 проезжают мимо здания бывшей городской Думы, 7 ноября 1938 года. Кто не знает, сейчас этой Майдан Незалежности.

Танки Т-26 проезжают Крещатиком во время парада 7 ноября 1938 года.

ИСУ-152 на военном параде 1 мая 1945 года.

Парадный строй танкистов возле своих Т-26 на Крещатике 1 мая 1939 года.

Орудия ЗИС-3 на военном параде 1 мая 1945 года.

Тачанки с двумя пулемётами Максима проезжают парадом по Владимирской улице, 1930 год.

Парадный строй пехотинцев на Крещатике, 1 мая 1939 года.

Где-то в Киеве… 1945 год.

Приветствие участников парада на Софийской площади, 1 мая 1945 года.

С.М.Будённый в Киеве, 1932 год.

Командарм 1-го ранга С.М.Будённый прибыл в Киев, 1932 год.

Понтонеры проходят парадом по Владимирской улице, 1 мая 1933 года.

Пехотинцы и танкисты, Киев, 1939 год.

Тачанка с пулемётом Максима установленным для зенитной стрельбы проезжает мимо Оперного театра на параде 7 ноября 1930 года.

Пехотинцы на параде 1 мая 1939 года. Справа видно арку сохранившегося здания Наркомфина, слева видно Малый пассаж.

Здание старого универмага на углу Крещатика и Лютеранской улицы, ноябрь 1943 года.

Пострадавшее от бомбежек здание киевского вокзала, ноябрь 1943 года.

Руины киевского Главпочтамта, ноябрь 1943 года.

Руины бывшей гостиницы "Спартак", где в сентябре 1941 года располагалась немецкая комендатура. Ноябрь 1943 года.

Крещатик от угла Прорезной в сторону площади Калинина, ноябрь 1943 года.

Угол Крещатика и улицы Прорезной, ноябрь 1943 года.

Перрон киевского вокзала ещё с немецкой вывеской, ноябрь-декабрь 1943 года.

Немецкие военнопленные поворачивают с ул. Владимирской на ул. Льва Толстого, ноябрь 1943 года.

Советский понтонный мост через Днепр построенный возле быков моста им. Е.Бош, хотя сам этот мост был построен на быках Николаевского цепного моста. Ноябрь-декабрь 1943 года.

Победитель.

Киев, Украина, СССР Время съемки: 01.05.1945

Переправа…

Погранцы на параде у Оперного театра.

Могила Героя Советского Союза Никифора Шолуденко на площади им. Калинина.

Киев. 1946 г. Возникновение "Майдана"

Тела убитых немецких солдат в поле на Украине, 1943 год.

Расплата

Киев. Дом офицеров. 1946 г.

Большая подборка фотографий военного корреспондента ТАСС Георгия Угриновича, в которых запечетлен Киев времен Великой Отечественной Войны – как довоенный, так и после оккупации.Георгий Иванович Угринович http://picturehistory.livejournal.com/23 55889.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com