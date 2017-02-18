Новости Украины и Новороссии 18 февраля 2017

Росавиация передала Нидерландам оригинальную и эксклюзивную информацию РЛС по MH17

Российская сторона передала данные РЛС по MH17 в максимально подробном виде. Об этом сообщили в Росавиации, пишет RT.

«Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде — необработанными — что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона готова предоставить международным следователям помощь специалистов.

«Несмотря на то что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трёх месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», — подчеркнули в Росавиации.

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Глава ДНР Захарченко ВСУ и ОБСЕ: Теперь играем по нашим правилам

фото:warfiles.ru

Глава ДНР Александр Захарченко пообещал не убирать с передовых позиций тяжелые вооружения, пока украинские войска не отведут технику. Об этом Захарченко заявил 17 февраля в Луганске во время общения с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом.

«Как всем известно, вопрос о серых зонах не обсуждался в Минске. Однако наша разведка сообщила, что на Украине есть определенный план — до конца этого года занять определенное количество километров именно серой зоны. В связи с этим, вероятно, и было начато известное наступление под Авдеевкой. Там же, под Авдеевкой, Би-Би-Си (ВВС) были засняты представители миссии ОБСЕ, стоящие и разговаривающие с украинскими силовиками, в непосредственной близости к украинским танкам. Согласно существующим договоренностям, они приравниваются к разряду тяжелой, а значит, запрещенной техники. Следовательно, она должна быть отведена в места постоянной дислокации, которые были определены, к слову, совместно с СММ ОБСЕ. В связи с этим вопрос: как миссия ОБСЕ реагирует на то, что украинская сторона стягивает к линии разграничения тяжелую технику, РСЗО, танки? Кто в Миссии ОБСЕ за это отвечает и у кого спрашивать ответа? Я официально заявляю, что я как глава ДНР не отдам приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся, что украинские военные с признаками доброй воли, огромным желанием и вприпрыжку не отведут свою технику», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР указал на необходимость инспекции украинских позиций представителями ДНР.

«Моей подписи под таким указом не будет до тех пор, пока мы в этом не убедимся. Теперь играем по нашим правилам. Нам это право дала наступательная операция украинских военнослужащих. Сначала они отводят свою технику, что мы делали неоднократно — скрипя зубами и обливаясь кровью. Теперь будет по-другому: жизнь каждого моего бойца важнее любого украинского военнослужащего вместе с танком. Я хочу понять — кто в ОБСЕ будет передо мной отвечать за то, что отвод техники украинская сторона снова сорвет и кто-нибудь на нашей земле опять погибнет?» — добавил Захарченко.

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В Донецке начался митинг против невыполнения Украиной Минских соглашений

Массовое шествие по случаю второй годовщины подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине в поддержку Минских соглашений началось сегодня в Донецке. Колонна выдвинулась от Донецкой республиканской научной библиотеки им. Крупской в сторону главной площади столицы – площади Ленина, передает ДАН.

В шествии принимают участие около тысячи человек, они выступают с призывом к прекращению войны в Донбассе и соблюдению Киевом Минских мирных соглашений. Горожане развернули транспаранты с надписями «Украина, выполни соглашения!», «Порошенко, подписал Минск – выполняй!», «Украина, прекрати игнорировать условия Минска!». В числе участников и.о. главы городской администрации Алексей Кулемзин.

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Генштаб ВСУ пересчитал потери в «АТО»

17 февраля генштаб ВСУ в очередной раз пересчитал потери украинской стороны в «АТО». Правда, опять не учел погибших «добровольцев», пропавших без вести, «небоевые потери» и «умерших потом». По утверждению начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, с начала конфликта на Донбассе погибли 2197 украинских военнослужащих. «Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тысяч ранеными», — заявил Муженко в пятницу в ходе встречи с военными атташе иностранных посольств. Как явствует из этого короткого заявления, речь идет именно о военнослужащих и только о боевых потерях. Напомним, по данным Управления по связям с общественностью ВСУ, количество боевых потерь в 2016 году составило 211 боевиков ВСУ, тогда как число небоевых потерь превысило их и составило 256 боевиков. Небоевыми потерями стали жертвы неуставных отношений, алкоголизма и наркомании, неосторожного обращения с оружием, подрыва на минах или гибели в ДТП во время самовольного оставления места дислокации и так далее. В статистику Генштаба ВСУ не вошли боевики карательных батальонов, число потерь среди которых в 2014 и начале 2015 годов (пик потерь в многочисленных «котлах» и авантюрах) было соизмеримо с потерями ВСУ. Они в статистику потерь никогда и не войдут, так как «умерли» в качестве «гражданского лица в результате нападения неизвестных» (из официальной формулировки причин смерти одного из карателей). Кроме того, по словам того же Муженко на декабрь 2016 года, общая численность представителей силовых структур, погибших за время проведения «АТО» составляла 3 064 человек. Таким образом фактически признана гибель около 1 000 сотрудников нацгвардии, СБУ и других силовиков помимо ВСУ. Разумеется, эта цифра также нуждается в коррекции. Не вошли в статистику участники «АТО», выброшенные из госпиталей «долечиваться дома» и вскоре умершие. Уволенные в ускоренном порядке и умершие в гражданских лечебных учреждениях также пошли «по другому ведомству» — и таких примеров сотни. Наконец, остаются сотни неопознанных, а значит, не вошедших в статистику потерь, останков боевиков, которые до сих пор числятся в списках «пропавших без вести». Таковыми, по разным подсчетам, до недавнего времени числились от 300 до 1 500 украинских боевиков. По данным нардепа Верховной рады, советника президента по гуманитарным вопросам Ольги Богомолец, на 14 августа прошлого года из зоны «АТО» было вывезено 1 636 неопознанных останков украинских боевиков и к концу года опознано только 320, то есть около 1 300 неопознанных продолжали оставаться вне статистики. Примечательно, что средств, выделяемых Киевом, не хватает даже на эксгумацию тел, захороненных на территориях ДНР и ЛНР, временно оккупированных ВСУ, например, в Старобельском районе. Не войдут в число потерь и навсегда останутся в списках пропавших без вести и те, чьи неопознанные останки были захоронены как «медицинские отходы» на кладбищах Востока Украины. Таким образом, очевидно, что официальные данные потерь украинской стороны на Донбассе занижено в разы.

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В украинских соцсетях высмеяли встречу премьера Украины с «простыми украинцами»

В Соцсетях высмеяли встречу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с «простыми украинцами», которых он якобы встретил по дороге на работу.

«По дороге на совещание остановился пообщаться с людьми возле станции метро на Институтской. Искренне благодарю за теплый диалог, понимание и поддержку», — написал Гройсман в Facebook.

Однако пользователи социальной сети посмеялись над «случайностью» встречи. Киевляне пишут, что как раз в это время на этой улице был перекрыт проход, а пускали туда только по пропускам, пишет РенТВ.

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Владимир Корнилов: большая часть бандеровцев были неграмотными

Политолог Владимир Корнилов изучил некоторые архивные уголовные дела времен 40-х годов 20 века и выяснил, что преобладающее число Бандеровцев на Украине отличались безграмотностью.

«Пробежался взглядом по некоторым уголовным делам бандеровцев. Обратил внимание, что многие из них (если не большинство) на период 1940-х были неграмотными. В то время как в других частях СССР к началу войны неграмотных людей их возраста (большей частью — среднего и ниже среднего) было трудно сыскать.

То есть Галичину после войны фактически учили читать и писать. Хочу заметить, учили ее писать именно на украинском языке. В основном, учительницы с Восточной Украины. Которых те же бандеровцы за это нещадно истребляли… Теперь же в Галичине любят рассказывать байки о «диких большевиках», приехавших в 1939-м в «европейскую высококультурную Галичину» и принесших туда «варварство», — пишет политолог.

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«Гранаты! давай гранаты!»: Тербатальоны устроили перестрелку в Харькове

В спальном районе Харькова на Украине, произошла перестрелка между вооруженными людьми. В результате один человек был ранен, десять человек задержаны.

«Алексеевка. Творится какой-то ад. Пока известно, что была перестрелка — якобы между «Східним корпусом» и «Донбассом» — есть раненый. Около 10 донбассовцев вывели в наручниках, еще несколько забаррикадировались внутри детсада. КОРД готовится к штурму», – сообщил сообщил главред харьковского издания Newsroom Павел Федосенко в Facebook.

В результате перестрелки был ранен водитель «Східного корпуса».

По предварительной версии, конфликт произошел из-за того, что представители «Східного корпуса» на Стадионном проезде пытались взять штурмом офис «ветеранов АТО».

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Глазьев и Штайнмайер

Коротко на тему истории с комментарием Глазьева. Фабула простая.1. Глазьев комментируя недавнее избрание Штайнмайера президентом Германии, напомнил у себя в твиттере, что действия Штайнмайера по сути способствовали легитимизации переворота и признанию киевского режима.2. В ответ, в Кремле прокомментировали, что это личное мнение самого Глазьева, которое Кремль не разделяет.3. Глазьев удалил свой твиттер.Собственно, Глазьев лишь в более жестких выражениях указал на то, что например в более обтекаемых выражениях отмечал и МИД РФ https://goo.gl/ufHzJ4 , указывая на роль Германии, Франции и Польши в вопросе потворства свержению Януковича.Да и далеко ходить не надо, сам Янукович именно так считает http://zn.ua/POLITICS/yanukovich-vozlozh il-na-zapad-polnuyu-otvetstvennost-za-ne vypolnenie-soglasheniya-s-oppoziciey-140 022_.html Ну а тема признания хунты, так и вовсе достаточно неудобна, так как РФ так же ее признала. Видеть в данном вопросе соринку в немецком глазу, означает не замечать бревна в собственном. На мой взгляд, просто поменялась политическая конъюнктура – Штайнмайер в официозе обычно подается как более договороспособный вариант нежели Меркель, и в свете настойчивых попыток Кремля поладить с немцами, про прежние обвинения в адрес Германии и ее дипломатического ведомства (которое до недавнего времени возглавлял Штайнмайер), сейчас предпочли не вспоминать, а Глазьев просто не совпал с колебаниями линии партии, хотя по сути он не сказал ничего нового про роль Германии в организации государственного переворота на Украине, которая была засвечена в обнародованной записи с Нуланд, после чего проявились планы Германии связанные с Кличко http://vz.ru/world/2014/2/7/671518.html , на которого (как бы смешно это ныне не звучало), тогда делали ставку.В 2014 году американцы технично оттерли немцев от управления процессом, протащив своих кандидатов и усилия Штайнмайера связанные с попытками порулить хаосом на Украине, в значительной степени оказались напрасны – основным гешефтополучателем оказались отнюдь не немцы. И в этом плане, Германия, как и Россия, сполна пожала политические и экономические издержки последующих событий. Россия длительное время апеллирует к этому факту, что немцы тоже ничего существенного не выиграли от войны на Украине, поэтому "пострадавшие" вполне могут договориться между собой.Штайнмайер был одним из апологетов "минского процесса", который к моменту его ухода из МИДа дал околонулевой результат, не устранив ключевые противоречия между РФ и ЕС (между РФ и США он их не мог устранить в принципе). Так как Кремль не изъявляет желания сворачивать минскую риторику, критика Штайнмайера просто оказалась неуместна в текущей политической конъюнктуре. Легко можно предположить, что если конъюнктура снова поменяется, про роль Германии в организации государственного переворота и развязывании гражданской войны на Украине могут вновь вспомнить, тем более, что в долгосрочной перспективе более важен вопрос о том, останется ли Меркель у власти или Германию ждут перемены, в которых контакты с Штайнмайером могут рассматриваться в Москве как зацепки для построения новых отношений. Ну а пока Штайнмайеру будут жать руку и мило улыбаться в рамках циничной real politic.Ну а по существу, Глазьев конечно прав.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Порошенко переименует завод «Ленинская кузница» и заберет его в частную собственность

Принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко киевский судостроительный завод «Ленинская кузница» намерен изменить название и форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) на частное акционерное общество (ЧАО). Об этом сообщили на предприятии.

Как сообщается, данное решение будет принято на собрании акционеров 30 марта.

На собрании планируется утвердить годовой отчет предприятия за 2016 год, порядок распределения прибыли за 2016 год, принять решение об избрании генерального директора, членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также рассмотреть другие вопросы.

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Кличко сообщил, что ТЭЦ в Киеве перешли на экономный режим

Мэр столицы Виталий Кличко поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы из-за сложной ситуации в энергетике. Об этом он заявил в эфире телеканала “Киев”, сообщает пресс-служба городского головы.

По его словам, запас угля на ТЭЦ ООО “Еврореконструкция” на сегодняшний день составляет 25 тыс. тонн. “В нормальном режиме работы, не экономя, этого хватит почти на месяц”, – сказал Кличко.

В то же время мэр Киева из-за сложной ситуации в энергетике страны поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы. В частности задействованы паровые котлы, которые работают на угле, и водогрейные котлы, работающие на природном газе.

“В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи”, – уверил Кличко.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

“Согни меня сильнее”

Вы думаете, им надо голосовать? Это просто вопрос.

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Перестрелка в Харькове

В Харькове произошла перестрелка между бывшими членами карательного батальона "Донбасс" и активистами "Гражданского корпуса Азова". Арестовано 10 человек. 1 300-й.По предварительным данным, причиной конфликта стал "идеологический спор" вокруг проблемы блокады Донбасс. Персонажи из "Донбасса" пытались доказать, что блокаду надо продолжать, персонажи из "Азова" обвиняли их в том, что они действуют в интересах Кремля и губят Украину. Слово за слово, конфликт дошел до попыток отжать "базу" оппонентов, потом до потасовки, а там уже и огнестрел пошел в дело https://twitter.com/kh_reader/status/832 718865473810436 . В результате – один из "азовцев" получил тяжелое ранение в грудь и живот, а оппоненты укрылись на территории детского садика, где их сначала окружила, а потом разоружила и арестовала полиция силами "Корда".UPD: Оружие изъятое в детском садике.

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Глава ЛНР призвал ОБСЕ объективно и честно освещать ситуацию на Донбассе

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий на совместной с главой ДНР Александром Захарченко встрече с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом призвал ОБСЕ объективно и честно освещать ситуацию в Донбассе.

«Мы просим вас, а иногда даже требуем, быть объективным и честными, не позорить те 56 стран, которые вы представляете. Потому что необъективность и ложь не красят ни одну страну», — сказал он.

Плотницкий также добавил, что «если не работают международные организации, значит мы, как Главы, обязаны нести собственную ответственность, отвечая на каждый удар ВСУ таким же ударом».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Плотницкий Хугу: Вы готовы умереть под обстрелами ВСУ, но не признать, что они нарушают?

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий на совместной с главой ДНР Александром Захарченко встрече задал интересный вопрос заместителю главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александру Хугу: «Вы готовы умереть под обстрелами ВСУ, но не признать, что они нарушают?».

«Я хочу, чтобы мир наступил на обе стороны линии разграничения. Я не говорю, что понимаю Украину, но я знаю, что из этого конфликта есть вывод. Я должен поддержать Минские договоренности», — ответил Хуг.

Напомним, что заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг много раз попадал под обстрелы ВСУ, но при этом не признавал, что украинская сторона нарушает Минские договоренности.

К оглавлению | Источник: news-front.info

История с “оборудованием”

История со странным началом, неожиданным продолжением, но без конца.

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Обращение жителей ДНР к ВСУ: Вы оккупанты, а не освободители

Видео предоставлено пресс-службой УНМ ДНР

Жители Донецкой Народной Республики обратились к украинским военнослужащим.

«Украинские военнослужащие, пожалуйста, послушайте, что вам говорят родные из ДНР. Пожалуйста, не стреляйте по нам, прекратите войну и возвращайтесь все домой», — сказал житель Донецка. «Вас здесь никто не ждал. Вы нас расстреляли 26 мая 2014 года», — обратился мужчина. «Мы мирные, мы не хотим войны. Пусть они от нас отстанут», — подчеркнула жительница ДНР.

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Украинскую пенсионерку оштрафовали на несколько ее пенсий за продажу яблок (ВИДЕО)

Пенсионерку из Винницы оштрафовали почти на 11 000 гривен за то, что продавала яблоки из собственного сада. Торговую «точку» инвалид второй группы Надежда Паненко организовала на тротуаре в центре города. Такой шаг нзывает вынужденным — мизерной пенсии не хватает на оплату коммуналки, продукты и лекарства. Ежедневная выручка составляла порядка 50 грн. Однако женщина несколько раз проигнорировала замечания муниципальной полиции, за что в результате на нее составили четыре протокола. Теперь ежемесячно из ее пенсии отчисляют штраф. Читайте также: «Счастливых бабушек из ЕС завезли?» — на Украине высмеяли встречу Гройсмана с народом (ФОТО) «С меня уже высчитали 2 833 гривны и 60 копеек: шесть месяцев по 274 гривны и 60 копеек», — жалуется винничанка. В муниципальной полиции уверяют, что пенсионерке предлагали бесплатное место для торговли на базаре. Но все предложения были отвергнуты. «Было принято решение наложить на нее 1 360 гривен штрафа. Если человек в соответствии с законодательством в течение 15 дней не платит административный штраф, то он удваивается», — поясняет начальник муниципальной полиции Винницкого горсовета Василий Гайовик. Таким образом сумма штрафа и достигла 11 000 гривен. Пенсионерке осталось выплатить еще 8 000. Теперь женщина хочет подавать на муниципальную полицию в суд и требовать отмены всех постановлений. Читайте также: Путин ненавидит Украину, — Порошенко

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