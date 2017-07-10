Что помнит душа?

Большинство людей вспоминают себя с двух- или трехлетнего возраста. Но оказывается, есть и те, кто помнит момент своего появления на свет, пребывание в материнской утробе, а то и события, происходившие с ними в предыдущих земных воплощениях и между ними. Все это может косвенно свидетельствовать о том, что наша душа способна существовать автономно от тела.





Дородовые подробности



Психолог Элизабет Халлетт в своей книге «Истории нерожденной души: тайна и прелесть жизни перед рождением» пишет, что людей с дородовыми воспоминаниями гораздо больше, чем может показаться.



Так, учительница Николь И. поведала историю своего ученика по имени Майкл. Майкл был сыном ее близкой подруги, умершей, когда ребенку исполнилось всего несколько месяцев. Поскольку женщина была матерью-одиночкой, Николь заботилась о ней. Так, она отвезла подругу в больницу, когда той пришло время рожать. Когда мать Майкла скончалась, ребенка забрали родственники, а Николь на время потеряла эту семью из виду, пока мальчик не стал ее учеником.

Однажды на уроке Николь попросила учеников описать свои самые ранние воспоминания. Майкл в подробностях описал, как она везла в госпиталь его мать. Мальчик сообщил, что они ехали в серой машине, и даже напел мелодию, которая играла в автомобиле… Кроме того, он вспомнил, что Николь останавливалась на заправке, чтобы узнать дорогу к госпиталю. Также Майкл описал некоторые ее действия по прибытии в больницу – в частности, что она звонила кому-то по телефону-автомату и натянула на себя чей-то свитер, лежавший в приемном отделении…



Действительно, свой серый автомобиль Николь продала через пару лет после рождения Майкла. Песню, которую припомнил мальчик, она любила слушать, сидя за рулем. По пути в сельскую больницу они заблудились, поэтому Николь остановилась, чтобы спросить дорогу. По телефону-автомату ей пришлось позвонить, поскольку в госпитале не действовала сотовая связь. Также Николь было очень стыдно, что она надела чужой свитер – просто в приемном покое было холодно и женщина озябла… Она была уверена, что никто об этом не знает.



Между жизнями



Еще один герой книги Халлетт, Майкл Магуайр, рассказывает: «Я четко помню себя в состоянии бесплотного духа, а потом уже на Земле, в теле ребенка. Это немного походит на операцию. Сначала вы находитесь на операционном столе и считаете от десяти до одного, а в следующий момент вы уже в палате. Главное отличие, что и перед, и после операции вы как бы находитесь в дреме, а в моем случае мысли были абсолютно ясны».



Джоэл в 30 лет услышала от своей тети рассказ о том, что у ее матери очень сложно проходили роды. Сама мать никогда об этом не упоминала.



По словам тети, роды начались неожиданно и мать Джоэл не успели отвезти в больницу. Новорожденная выглядела мертвой, и тетя унесла ее в соседнюю комнату. Но вскоре пришла акушерка, которой удалось привести младенца в чувство…



Это странным образом ассоциировалось с воспоминанием, которое преследовало Джоэл. Она помнила себя в каком-то месте, которое ей трудно было описать.



− Там очень тихо и много разных людей рядом, − рассказывает она. − Мы все – как бы одно целое, не мужчины, не женщины. Я вижу это в моем сознании, но не могу описать. Голосов нет, но я различаю слова. Кто-то говорит мне, что отказываться от жизни рано, что если я хочу жить, надо идти прямо сейчас. Я помню, что колеблюсь и слышу еще один голос, который говорит, что можно еще немного подождать. Но я уже не могу ждать, я должна возвращаться. Кто-то говорит: решай прямо сейчас.



По-видимому, для души Джоэл это и был выбор между жизнью и смертью…



А вот рассказ Линды Паррино:



− Я помню, как плыла на облаке. Вокруг меня было много голубых и розовых облаков. Я была совершенно спокойна и слышала голос какой-то женщины, но не видела ее. Она говорила очень тихо, этот разговор больше походил на общение с самой собой. Помню, она говорила, что пришло мое время идти на Землю и быть рожденной. Я отвечала, что хочу остаться здесь, в безопасности. Она сказала, что я должна идти и что все у меня будет хорошо. Это мои самые первые воспоминания, и моя жизнь действительно очень счастливая.



Реинкарнация – не миф!



Профессор Эрлендур Харальдсон из Рейкьявика



В последнее время появляется все больше информации о детях, которые утверждают, что помнят свои прежние жизни. По мнению профессора Университета Исландии в Рейкьявике Эрлендура Харальдсона, чаще всего у таких «реинкарнированных» наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникающее у людей, переживших травму или потрясение.

Наиболее часто воспоминания о прошлых жизнях охватывают детей в возрасте от двух до шести лет. Малыш рассказывает родителям, что раньше он был другим человеком, который трагически погиб или был убит… Одни дети скучают по своей бывшей семье или дому, у других развиваются фобии, связанные с воспоминаниями о постигшей их в предыдущем «воплощении» насильственной смерти. У многих возникают проблемы со сном, их преследуют ночные кошмары. Такие «симптомы» Харальдсон обнаружил у десятков маленьких жителей Ливана и Шри-Ланки. Все они утверждали, что в прошлом их жизнь оборвалась трагически.

Харальдсон попытался собрать данные, которые позволили бы проверить хотя бы некоторые эпизоды. В своем докладе под названием «Исследования реинкарнации тремя независимыми авторами», опубликованном в 1994 году журналом Американского общества психических исследований, эксперт пишет: «В 80% случаев удалось идентифицировать умершего человека, чья биография соответствовала воспоминаниям ребенка. Из них в 51% случаев этот человек не был знаком семье ребенка, в 33% это был знакомый семьи, в 16% − родственник. Из 123 случаев лишь один выглядит как явная выдумка или самовнушение».

Так, Энгин Сунгур родился в декабре 1980 года в турецком городе Антакья. Однажды в детстве, проезжая с родителями мимо деревни Ханкагиз, мальчик вдруг сказал им, что раньше жил там и тогда его звали Наиф Цицек. Незадолго до своей смерти он ездил в Анкару, добавил мальчик.

Выяснилось, что в этой деревне действительно когда-то жил человек по имени Наиф Цицек, который погиб за год до рождения Сунгура. Когда в Антакью приехала дочь Цицека, мальчик сразу же узнал ее и подошел к ней со словами:

− Я твой отец.

Тогда родители Сунгура отвезли его в Ханкагиз, где жила родня Цицека. Ребенок узнал всех членов семьи, включая вдову умершего, а про старую масляную лампу в доме сказал, что делал ее сам… Он верно описал и обстоятельства своей смерти в прошлом воплощении: сообщил, что его случайно сбил на грузовике сын, давая задний ход.

Прерванные биографии



Самолет камикадзе атакует американский авианосец Natoma Bay



Другой исследователь феномена реинкарнации, Джим Такер из Виргинского университета, описывает в своей книге «Возвращение к жизни: удивительные истории детей, которые помнят прошлые жизни» историю Джеймса Лейнинджера из Луизианы. Мальчик в двухлетнем возрасте стал видеть кошмары об аварии самолета, которым он якобы управлял. Малыш поведал, что его звали тогда Джеймс Хьюстон и что самолет подстрелили японцы во время воздушного сражения. Он рассказал, что служил на судне Natoma Bay и что у него был друг по имени Джек Ларсон. На фотографиях времен Второй мировой мальчик впоследствии узнал место крушения – это оказался японский остров Иводзима. Взрослые стали наводить справки и выяснили, что в воздушном бою за Иводзиму действительно участвовал авианосец Natoma Bay, но погиб только один пилот, которого звали… конечно же, Джеймс Хьюстон! Также на судне служил и Джек Ларсон.



«Если человек в прошлом воплощении умер неестественной смертью, у 35% детей присутствует сильный страх смерти и наблюдается защитное поведение, которое является одним из симптомов боевого посттравматического синдрома», − пишет Джим Такер.



Также Такер повествует о Ханне из Канады. В трехлетнем возрасте девочка спросила своего отца, почему сын Ханны больше не берет ее с собой на хоккейные матчи. Мужчина крайне удивился, так как дома они никогда не смотрели хоккей − его отец был хоккейным фанатом, и сыну это в свое время очень не нравилось… Однако он поинтересовался, когда же его дочь бывала на матчах.

− Когда я была старой женщиной, папа! − ответила малышка. Кроме того, она рассказала, что в те времена ее сын водил белый автомобиль с налетом ржавчины и носил кожаную куртку. Правда, так и не удалось выяснить, окончилась ли жизнь любительницы хоккея трагически.



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