Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июля 2017

«Русская Весна» в Алеппо: город к бою готов (ФОТО)

В 2017 году «Русской Весне» удалось несколько раз побывать в самом большом сирийском мегаполисе, недавно освобожденном от террористов. Предлагаем вашему вниманию репортаж из древнего города САР. Едва прошло полгода с тех пор, как Алеппо был освобожден от боевиков, как угроза вновь стать местом ведения боевых действий нависает над городом. К юго-западу от сирийского мегаполиса рассредоточены три группировки боевиков: «Джебхат-Ан-Нусра»*, «Ахрар-Аш-Шам», и «Нуретдин-Аз-Зинки». По данным военных в совокупности они насчитывают до 7000 боевиков. Находятся эти банды там, вероятнее всего, с той целью, чтобы по первому же сигналу выдвинуться на захват окраинных районов Алеппо. Возможно, планируется одновременный штурм города с нескольких направлений. Однако Алеппо уже не тот, каким был раньше, в 2012 году, когда бои за контроль над городом только разворачивались. Теперь самый крупный город САР готовы защищать не только правительственные войска, но и местные жители. И явление это носит массовый характер. Сирийский спецназ передает привет читателям «Русской Весны» На оборону города готовы встать как единичные добровольцы, так и люди имеющие влияние в городе, такие, за которыми пойдут сотни и тысячи горожан. Что не маловажно, у таких людей помимо авторитета есть и ресурсы, оружие и снаряжение для ополченцев. Один из таких народных лидеров известный бизнесмен, имеющий множество магазинов, ресторанов и гостиницу. Заработанные деньги он тратит на нужды христианской диаспоры. Во время боев в городе он с единомышленниками защищал горожан и их дома и от боевиков и мародеров. Не останавливали его и угрозы, исходившие от боевиков и лояльных к ним других влиятельных людей города. Помимо организации обороны города, он занимается благотворительностью, проводит гуманитарные акции для нуждающихся и организует массовые мероприятия. Люди уважают его и готовы вместе с ним встать на защиту города. Он заявил, что готов собрать отряд численностью до 6000 человек, но даже вооружить столь многочисленную группировку самостоятельно он не в состоянии, потому он хотел бы заручиться поддержкой руководства Сирийской Арабской Армии и командования российской группировки войск. Напомним, это лишь один из многих лидеров народного ополчения, притом связанный лишь с христианской общиной, в Алеппо множество людей, готовых встать на защиту города и повести за собой народное ополчение. Необходимо лишь организовать взаимодействия между такими отрядами, обеспечить их оружием, снаряжением и боеприпасами и грамотно организовать оборону кварталов, что вполне осуществимо при поддержке правительственных войск Сирии. Интересно, что боевики регулярно вызывают своими действиями ненависть у многих сирийцев, заявляя о приверженности к исламу террористы дела террористов очень часто противоречат словам. Так одна из банд «Джебхат ан-Нусры»* недавно в очередной раз показала свое пренебрежение к религии. Одну из мечетей к северо-западу от Алеппо полевые командиры превратили в командный пункт и проводят в ней совещания. Читайте также: Свободный от банд Алеппо: Армия готова отразить атаки боевиков, жители вступают в САА и восстанавливают город — репортаж РВ (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация. На фото ниже флаг «Джебхат-Ан-Нусры» лежит на земле, а еще ниже – храмы, мечети и руины Алеппо.

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К началу американо-российского перемирия

Коротко к началу реализации сделки №3 между США и РФ предусматривающую прекращение огня в юго-западной и южной Сирии.1. Перемирие это конечно войну не остановит и будет являться очередной временной подпоркой, пока отсутствуют более долгосрочные договоренности о будущем Сирии.Реальные переговоры о будущем Сирии между основными коалициями и их попутчиками начнутся уже после того, как будет разгромлен Халифат и определяться границы сфер влияния сторон, которые либо станут платформой для переговоров о межсирийском урегулировании и обеспечении интересов основных участников войны, либо же послужат стартовыми позициями для следующего этапа войны, уже без Халифата.2. Боевые действия пойдут на убыль, но Сувейда и Дераа скорее всего останутся очагами напряженности, тем более что там "умеренные" активно перемешаны с "неумеренными" террористами, а "Ан-Нусра" подобные соглашения точно соблюдать не будет, хотя ее влияние там несколько меньше, чем в Идлибе, где она борется с "Ахрар-аш-Шам" за главенство. Поэтому если за "Ахрар-аш-Шам" может поручится Турция, а за некоторые структуры ССА могут поручится США, то вот за "Ан-Нусру" могла бы поручится разве что Саудовская Аравия и Катар. Но Катар дезертировал с фронта "борьбы за сирийскую свободу", а Саудовская Аравия упорно делает вид, что она не финансирует международных террористов. Поэтому структуры связанные с "Аль-Каидой" и прежде всего "Ан-Нусра", будут являться главным дестабилизирующим фактором, помимо собственно противоречий США и РФ.3. Стороны используя перемирие продолжать реализовывать свои планы на летнюю кампанию 2017 года:а) САА продолжит операции с целью освобождения Восточной Хамы и Восточного Хомса, центральных и южных районов провинции Ракка, а также продвижения к Дейр-эз-Зору.б) Иран через своих "прокси" продолжит строить "шиитский мост", стремясь расширить контроль над сирийско-иракской границей как со стороны Сирии, так и со стороны Иракав) США будут стремиться довести до победы штурм Ракки, сковать продвижение САА к югу от Ракки, вставлять палки в колеса Ирану (в том числе и путем различных провокаций) и разыгрывать курдскую карту.г) "Зеленые" продолжат выяснять отношения между собой, а второе дно этого конфликта будет заключаться в борьбе Турции и Саудовской Аравии за контроль над ключевыми группировками.д) "Ан-Нусра" в свете подобного развития событий скорее всего несколько ослабнет, но уничтожена не будет, как впрочем и ИГИЛ.e) Турция продолжит свою политику в отношении курдов, при этом она будет уламывать Россию и Иран не мешать ей с "наказанием курдов". Более вероятно, что Эрдогану откажут, но если курды потеряют берега, он радостью исполнит роль кнута.4. Если сделка №3 подобно сделке №1 просуществует достаточно долго, то это будет не только определенным достижением для американо-российских отношений, где существует высокая степень недоверия, но и создаст предпосылки для решения уже в 2017 году целого ряда ключевых задач – взятия Ракки, деблокады Дейр-эз-Зора, рассечение оставшихся территорий Халифата на две части и создание предпосылок для его окончательного разгрома в 2018 году. Для Дамаска, это соглашение создает еще одну дипломатическую подпорку, которая наряду с соглашением в Астане, обеспечивает Асаду возможность активно воевать лишь на части фронтов, где он имеет возможность сосредоточить свои отнюдь не безразмерные силы. Такого рода война, когда на части территории Сирии формально не воюют, а на другой – воюют по полной, вполне отражает стремление РФ и Ирана к дозированию своего участия в войне.5. Выполнение сделки, зависит от двух вещей – смогут ли США выполнить взятые на себя обязательства по контролю над боевиками и главное – захотят ли они их исполнить. Как показал пример с ударом авиации США по Дейр-эз-Зору сразу после заключения сделки №2, США при Обаме достаточно ветрено относились к взятым на себя обязательствам, что в конечном итоге привело к тому, что Кремль переключился на Эрдогана и стал договариваться с ним в обход Вашингтона, который в ряде вопросов оказался просто не нужен. Будет ли Трамп более ответственным относительно своих обязательства и сможет ли он быть ответственным при сильном внутриполитическом давлении – увидим в ближайшие недели. Можно также отметить, что успеху астанинских соглашений и возможности для заключения американо-российской сделки, появились не в последнюю очередь благодаря кризису вокруг Катара, который сейчас то ли уже отпал от лагеря врагов Асада, то ли находится в процессе выхода из сирийской войны. Брожение в лагере антиасадовских сил подталкивает США к более прагматичной политике, где требования ухода Асада отодвинуто на задний план и вообще его якобы готовы полностью передать на откуп России.Это не значит, что США отказались от своих реальных целей в сирийской войне, но работа с курдами и достаточно вялая борьба с иранскими "прокси", это куда как менее амбициозная программа, нежели программа, которая еще 2-3 года назад выдвигалась американскими гегемонистами, когда вопрос о том, что Асад может остаться, даже не обсуждался как страшная ересь. Ныне ситуация несколько поменялась (благодаря России и Ирану) и США вынуждены реагировать на эти изменения, принося в свою сирийскую политику более прагматичный подход, вместо традиционной идеологической зашоренности. Если эта тенденция возобладает (что не очевидно, так как ревнители "жесткого курса" будут стремиться недопустить деэскалации в Сирии) и будет иметь длительный характер, можно ожидать и других сделок по Ближнему Востоку. В случае же недолгой жизни данной сделки, отношения США и РФ в Сирии скорее всего ждет дальнейшая деградация.

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Именем погибшего в Сирии летчика Хабибуллина назвали вертолет Ми-8 авиации ЮВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на торжественной церемонии, прошедшей в Кореновске, вертолет авиационного полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) Ми-8АМТШ получил имя погибшего в Сирии летчика Ряфагатя Хабибуллина.

“Состоялась торжественная церемония присвоения имени Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибуллина вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа. Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил на вооружение полка армейской авиации Южного военного округа, которым командовал полковник Ряфагать Хабибуллин”, — говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля 2016 года в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков террористической организации “Исламское государство”* атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента РФ Хабибуллину посмертно присвоено звание Героя России.



В церемонии участвовали представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, а также сослуживцы Ряфагатя Хабибуллина. В конце торжества представители духовенства освятили получивший имя вертолет, а личный состав авиаполка прошел по площади перед вертолетом торжественным маршем.







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Кадры боев: ВКС России и Армия Сирии освободили от ИГИЛ еще один город и газовые месторождения на пути в Дейр Зор (ВИДЕО)

Минобороны САР опубликовало кадры, на которых Сирийская армии освобождает от ИГИЛ еще один город на востоке провинции Хомс. В субботу при поддержке ВКС РФ армейцы вернули под контроль город Джибаб-Хамад после молниеносного удара по оборонительным позициям террористов. Подразделения 18-й танковой дивизии вместе с ополченцами Национальных сил обороны прорвали оборону ИГИЛ и установили полный контроль над городом Джибаб-Хамад впервые с 2015 года. Теперь Сирийская арабская армия нацелилась на зачистку от ИГИЛ района вокруг важного города Джабб Аль-Джарра, который находится недалеко от Джибаб Хамада. ВКС и САА освобождают газовые месторождения Аль-Хайль Кроме того, Вооруженные силы САР освободили большую часть газового месторождения Аль-Хайль. Под прикрытием ударов ВКС РФ подразделения САА, «Хезболла» и «Лива Фатемиюн» смогли вернуть под контроль большую часть стратегического газового месторождения Аль-Хейл в восточной части провинции Хомс. Утром в субботу при мощной воздушной поддержке подготовленный Россией 5-й армейский корпус САА и его союзники прорвались сквозь оборону ИГИЛ* с двух разных направлений, выйдя в тыл террористам ИГИЛ на западном периметре газового месторождения. С нарушением своих фронтов террористы не имело иного выбора, кроме как спешно отступать в восточную часть газового месторождения Аль-Хейл, чтобы удержать свои последние позиции в этом районе. Освобождение большей части газового месторождения Аль-Хейл выводит Сирийскую арабскую армию и ее союзников на удобные позиции для нанесения удара в направлении стратегически важного города Эс-Сухнэ, который расположен вдоль важнейшего шоссе Хомс — Дейр-эз-Зор и является воротами в провинцию Дейр Зор. Читайте также: Пропавшая крылатая ракета нанесла удар по врагам России и превратила в пыль объект террористов (добавлено ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Макрон: Уход Асада не должен быть залогом решения Сирийского конфликта

Уход от власти президента Сирии Башара Асада не должен быть предварительным условием для разрешения кризиса в стране, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

«Нельзя говорить, что нужно поменять такого-то лидера. Мы делали это в Ираке, в Ливии. Через пять или десять лет мы очнулись в куда более плохих условиях», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что «больше нельзя делать уход от власти Асада предварительным условием, однако это не значит, что Франция является союзником» сирийского лидера. По словам Макрона, «в этом состоит отличие от России».

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Путин: США не могут определять политическое будущее властей Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что при всем уважении к госсекретарю США Рексу Тиллерсону тот, как и в целом администрация США, не может определять политическое будущее сирийского руководства.

«Господин Тиллерсон уважаемый человек и российский орденоносец, у него орден Дружбы, мы его уважаем и любим. Но он все-таки не сирийский гражданин, а будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ», — сказал Путин в субботу на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20.

Таким образом, он прокомментировал высказывания Тиллерсона о том, что Башар Асад не имеет будущего в сирийской политике.

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