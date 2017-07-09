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О военном сотрудничестве Казахстана и США

12:19. 9 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

О военном сотрудничестве Казахстана и США

Подписание плана состоялось в Вашингтоне, где прошли «двусторонние оборонные консультации» между представителями военных ведомств двух стран. Казахстанскую делегацию возглавлял заместитель министра обороны генерал-лейтенант Талгат Мухтаров. Детали подписанного плана военное ведомство Казахстана не раскрывает, сообщая лишь, что в ходе визита были «обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США», а также проведены встречи с представителями Пентагона, Национальной гвардии, армии и Национального университета обороны. При этом ни Министерство обороны США, ни Госдепартамент о заключенном с Казахстаном соглашении ничего не сообщают.

Сразу после провозглашения в декабре 1991 г. независимости Казахстан стал участником Совета Североатлантического сотрудничества, который сейчас переименован в Совет евро-атлантического партнёрства (СЕАП). В мае 1994 года республика присоединилась к программе НАТО «Партнёрство во имя мира». По словам декана факультета международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби, профессора К.И. Байзакова, сотрудничество Астаны с Брюсселем в рамках этой программы включает обсуждение таких вопросов, как стабилизация положения в регионе, обмен мнениями по контролю над вооружением и разоружению, информирование стран-членов НАТО и других партнёров о позиции Казахстана по различным внешнеполитическим вопросам, проблемам региональной безопасности, включая реализацию политических инициатив по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Начало военному сотрудничеству Казахстана и США было положено в 2003 году. Первый пятилетний план военного сотрудничества (2003-2007 гг.) был подписан в сентябре 2003 г. и предусматривал совместное противодействие международному терроризму, развитие миротворческих сил, ПВО, ВМФ, а также военной инфраструктуры казахстанского берега Каспия. В ходе реализации плана американцы поставили Казахстану свыше 50 автомобилей «Хаммер», два вертолёта «Хьюи-2» и сервисный центр по их обслуживанию, снаряжение для казахстанской миротворческой бригады «Казбриг», а также увеличили квоты на обучение казахстанских военнослужащих в военных учебных заведениях США. Во втором пятилетнем плане (2008-2012 гг.) был сделан акцент на военное образование и поставку «современных образцов военно-технического имущества». План на 2013-2017 гг. предусматривал усиление сотрудничества в сфере подготовки военных кадров, а также участие в совместных учениях и миротворчестве (подготовка «Казбрига»).

С 2003 г. в рамках программы «Партнёрство во имя мира» Казахстан проводит со странами НАТО совместные учения «Степной орёл», в которых ежегодно принимают участие до 1,5 тыс. военнослужащих, наблюдателей и представителей дипломатического корпуса. Правда, масштаб учений относительно невелик. Так, на первом этапе прошлогодних учений, проходившем в апреле на территории Казахстана, участвовали около 60 военнослужащих США и Великобритании, отрабатывавших, по сообщению Минобороны РК, работу штаба батальона, управление личным составом роты, правила применения силы, тактической связи, действия инженерно-сапёрной группы, оказание медицинской помощи, эвакуацию и т. п. Второй этап учений, в котором приняли участие около 250 служащих миротворческого батальона «Казбат», прошёл уже на территории Великобритании. В текущем году обе фазы учений «Степной орёл» пройдут на полигоне «Илийский» под Алма-Атой.

США, как отмечает российский аналитик Дмитрий Попов, изначально концентрировались в сфере военного сотрудничества с Казахстаном на трёх основных целях: закрепление в западных районах республики для обеспечения безопасности каспийских нефтяных месторождений, в разработке которых участвовали американские корпорации; создание подразделений по стандартам НАТО, способных участвовать в зарубежных операциях альянса; реформирование вооружённых сил страны по западному образцу, включая их техническое оснащение и военную доктрину. Фактически же американцы стремились потеснить Россию как ведущего партнёра Казахстана в оборонной сфере, а «борьба с терроризмом» была использована как предлог для размещения у границ РФ американской военной инфраструктуры.

Особую озабоченность вызывает деятельность в Алма-Ате подведомственной Пентагону американской биолаборатории, строительство которой было завершено в сентябре 2016 г. Официально лаборатория предназначена для диагностики инфекционных заболеваний, проведения исследований, хранения штаммов особо опасных вирусов, поиска вакцин и т. п. Строительство объекта обошлось США в 130 млн. долл. Аналогичные лаборатории возведены в Азербайджане, Грузии и на Украине – по периметру границ Российской Федерации с республиками бывшего СССР. «Мы знаем, что американцы имеют целый ряд программ, в том числе с нашими соседями, которые посвящены исследованиям в сфере биологии, — заявил 1 сентября 2016 г. во время выступления в МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров. — И их отказ создать механизм контроля за выполнением требований Конвенции по биологическому и токсинному оружию наводит на мысль о том, что эти исследования не совсем мирные».

Одним из ключевых направлений сотрудничества Астаны и Вашингтона является военное образование. С 2015 года США начали готовить в своих военных учебных заведениях сержантов для Вооружённых сил Казахстана. «…Это длительная программа поддержки, над которой мы работаем с министерством обороны Казахстана, — сообщил агентству «Новости-Казахстан» командный сержант-майор Центра командования сухопутных войск Вооруженных сил США Ронни Келли. — Согласно этой программе, казахстанские солдаты направляются в США и обучаются там. Эта программа помогает готовить новое поколение сержантского состава. Для этого у нас есть старшие сержанты, профессионалы в своём деле, они занимаются обучением и передачей опыта в специальных обучающих центрах». Кроме того, на базе кадетского корпуса Министерства обороны Казахстана в Щучинске организован совместный курс подготовки сержантов длительностью от 6 месяцев.

В прошлом году старшины Военно-морских сил Казахстана впервые были направлены для обучения в Академию старшин высшего состава ВМС США. В первый набор попали четверо казахских военнослужащих, закончивших языковые курсы. «Мы изучали, как руководить личным составом, находить проблемы и решения в офицерской среде, как работать в группе, — рассказал в интервью казахстанскому изданию военно-новостному порталу sarbaz.kz старшина 3 класса Жасулан Есентай. — Курс направлен на обучение командных должностей, помощников адмиралов…» О значении, которое придаёт Астана обучению флотских старшин в США, говорит тот факт, что по возвращении Жасулан Есентай был принят главкомом ВМС Казахстана вице-адмиралом Жандарбеком Жанзаковым.

Количество и перечень курсов для обучения сержантского состава Вооружённых сил Казахстана в США в 2016 г. были увеличены на 50%. В рамках обучения казахские военнослужащие изучают деятельность сержантского состава военно-воздушных сил, флота, ПВО и военной полиции американской армии, а также организацию безопасности воинской службы и подготовку сержантов-инструкторов по боевой подготовке. План военного сотрудничества США и Казахстана на 2016-2017 гг. также включал совершенствование методик подготовки сержантского состава, языковое обучение и двухсторонний обмен курсантами военных учебных заведений.

Подписание очередного пятилетнего плана военного сотрудничества на 2018-2024 годы означает, что взаимодействие Астаны с Соединёнными Штатами и НАТО в военной области будет продолжено. Этим же обозначается определённая дистанция Казахстана от России, ОДКБ и ЕАЭС. США со своей стороны, обучая казахстанских военных, получают доступ к силовым структурам Казахстана, где они усиливают влияние, создавая задел для укрепления позиций в республике на будущее.

Источник: nnm.me

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