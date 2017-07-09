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На Родину ни ногой! Литва, прощай!

17:03. 9 июля 2017 Просмотров - 187 2 коммент. Опубликовал:

litva

Можно сколько угодно твердить о преимуществах вхождения в Европейский Союз, вступлении в НАТО, европеизации населения, но литовцы «голосуют ногами» против своей страны. Эмигранты, которые не желают возвращаться в родные края, пишут об отсутствии перспектив и безработице. И если уж выбирают страну, в которой хотят чувствовать себя человеком, а не «вторым сортом», то уезжают в Россию, а не в Европу.

В число эмигрантов попал и литовский инженер по имени Виктор, сменивший уютный Шяуляй на «янтарные закаты Калининграда». До 2007 года он работал в крупной проектной организации города, но уже начал задумываться о переезде в другую страну. К тому времени в поисках лучшей жизни Литву покинуло больше половины его друзей и знакомых. 

Но какую страну выбрать? Куда отправиться: в Штаты, Европу или в Россию? Впрочем, долго думать не пришлось. В Америке назревал кризис, а с Россией вопрос решился быстро: переехал, встретил девушку из Калининграда, женился. После развода остался жить в этом городе, чувствуя себя частью целого, а не каким-то «придатком», «человеком второго сорта».

Да, друзья Виктора уехали в Норвегию, Англию, Ирландию. Они хорошо зарабатывали, имели больше возможностей, но продолжали оставаться чужаками. Вроде европейцы, но какие-то не такие. Поэтому и стараются их брать на работы, что оставляют для приезжих из третьих стран. Все равны, но литовцы вне общества? Так и зарабатывают комплекс неполноценности.

В России хорошо оплачиваемую работу найти в разы проще, чем в Европе. Да и с оформлением документов меньше сложностей. Экономика стабильная. А литовские работодатели уже лютуют, число безработных в стране растет. В Калининграде таких проблем нет. Даже национальность не играет особой роли, что выгодно отличает Россию от стран Евросоюза. 

Политические анекдоты про Литву воспринимаются им спокойно. Адекватный человек, с чувством юмора, по его мнению, всегда приживется в России. Да и сблизились наши народы за время нахождения в СССР. Вот только не все об этом помнят, когда ищут счастья в чужой стране.

Но следующие слова Виктора прозвучали приговором для политики литовских властей: «… я совершенно не жалею, что уехал из Литвы, и даже не могу ничего такого отметить, чего бы мне тут не хватало».

Среди его знакомых, желающих вернуться на родину, тоже нет. Страна, которая стала ненужной своим детям, недолго просуществует. Территории останутся, а местное население сменят приезжие. И пускай сейчас беженцы не особо охотно едут в Прибалтику, жалуясь на маленькие социальные пособия, ситуация всегда может измениться.

Европе проще какое-то время выплачивать им пособия, но отправить жить в Прибалтику, чем терпеть мигрантов на улицах своих городов. Литва не посмеет отказаться, когда Брюссель пригрозит лишить ее финансирования. Ну, а литовцам придется терпеть или паковать вещи…

Удивительное дело… Литва является одним из европейских рекордсменов по вымиранию и превращению в «дом престарелых», только и думает, что о мнимой «российской агрессии». Нет бы, задуматься, почему Еврокомиссия прогнозирует Литве в ближайшие десятилетия потерю порядка 38% населения. Такими темпами к 2040 году останется, в лучшем случае, лишь 2 миллиона жителей. Безлюдная пустыня на границе с Россией?

Как не стараются врать власти Литвы, но выбор сограждан является самой верной оценкой их политики. Эмиграция есть признание нестабильности, слабости и нищеты литовского государства. Все остальное – демагогия…

 

 

Метки: запад и россия, литва, миграция, прибалтика
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2 коммент.»

  • 578 266
    ФЕДОР ЗИМИН 9 июля 2017 в 17:20 Ссылка Пометить
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    Мне на Литву наплевать, сами разберутся!

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  • 953 821
    Руса 9 июля 2017 в 18:27 Ссылка Пометить
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    Для спасения Литвы есть только
    один способ- дать русским гражданство,
    отменить им визы и вступить в Евразийский экономический союз. Русофобия- смерти подобна.
    Но для этого нужны новые литовские
    власти, новая политика и дружественные,
    взаимовыгодные отношения с Россией.

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