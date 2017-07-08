Русский Джокер: шок и трепет (ФОТО)

В наши времена быть ярым русофобом выгодно.

Ещё выгодней принимать активное участие в широкомасштабной хорошо оплаченной антироссийской кампании.

За это сказочно платят. Кроме того, занимаясь этим, можно прослыть патриотом. Прежде всего, в США и на Украине. Там уже давно обозначилась чёткая закономерность: чем выше русофобский накал говорящего/пишущего, тем больше у него денег и почёта.

Нерусофоб в принципе не может быть патриотом Соединённых Штатов или Украины. Два этих свойства связаны непосредственным образом. Любой, кто смотрит на Россию взвешенно и объективно, а тем более (о ужас!) с симпатией, – враг нации/государства и агент Кремля.

С другой стороны, если в государстве частью официальной идеологии является русофобия, проникшая во все сферы общественной жизни, то для её граждан, обладающих неустойчивой психикой, русофобия становится традиционным образом мышления, приобретая ритуальные формы.

Именно поэтому в США и на Украине Владимир Путин постепенно превращается в некое всемогущее и вездесущее божество, без которого не обходится ни одно большое и даже ничтожное событие.

Если верить американским и украинским СМИ, то на данный момент в Соединённых Штатах и на Украине практически всё происходит исключительно по воле России.

Русофобия хорошо окэшивается. Не только на индивидуальном, но и политическом уровне.

К примеру, та же Украина вот уже три года существует лишь благодаря тому, что неустанно продаёт свою официальную русофобию в Вашингтоне и Брюсселе. Режим Порошенко существует целиком и полностью за счёт русофобии. Он её производит и ею же питается. Чуть ли не в буквальном смысле этого слова.

Этим же занималась и администрация Барака Обамы, создавшая майданную Украину на волне государственного переворота.

Причём интересно то, что даже после ухода из Белого дома демократов, русофобская истерия в США не спала, а напротив усилилась.

Все контролируемые хозяевами Демократической партии СМИ впали в глубокий и затяжной русофобский экстаз с выкатыванием глаз из орбит и пусканием пены изо рта.

Выглядит это забавно, однако проблема в том, что русофобия любого разлива невозможна без липкой, дурнопахнущей лжи.

Существует давняя закономерность: быть русофобом и не быть лжецом невозможно. Русофобия неотделима от лжи.

Особенно ярко это можно наблюдать на примере Украины и Соединённых Штатов, превративших свои СМИ в вонючие выгребные ямы, наполненные мерзкими инсинуациями, наглой брехнёй и тупыми фейками.

Но если украинская журналистика гордится тем, что является политической потаскухой, за деньги обслуживающей власть, то в США ярко выраженный кризис американской журналистики, разразившийся на волне русофобской истерии, у многих наблюдателей начинает вызывать большую обеспокоенность.

Ведь под большим вопросом оказался сам институт американской журналистики.

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В связи с этим показательно выглядит статья журналиста Гленна Гринвальда в журнале The Intercept, в которой он размышляет об особенностях нынешней журналистики в США на фоне скандала с увольнением трёх известных сотрудников CNN, специализирующихся на теме т. н. российской угрозы.

Уволили их в связи с публикацией сфабрикованного ими фейка о якобы имеющих место связях одного из представителей переходной команды Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций. В их статье, основанной на информации из единственного анонимного источника, всё оказалось ложью. Это отметили даже иные американские издания.

Руководство CNN, сообщив об отставке трех журналистов, заявило, что «при подготовке статьи не соблюдались стандартные редакционные процедуры». Один из них – лауреат Пулитцеровской премии, а другой – руководитель отдела журналистских расследований. Они явно не новички.

Но почему-то со стандартными редакционными процедурами оказались незнакомы, варганя свои сенсационные материалы на основании одного источника, и то анонимного, т. е. без всяких доказательств.

Они попали под каток руководства CNN только потому, что их фейк касался команды Трампа.

Но сколько откровенной лжи, посвящённой России, ушло непосредственно в головы американской аудитории с телевизионных экранов без скандалов и совершенно безнаказанно за долгие десятилетия? Тьма!

Русофобия – это доблесть американской журналистики!

В своей статье Гленн Гринвальд приводит массу свежих примеров грубо сделанных фейков в отношении России, вокруг которых, так или иначе, разразились скандалы в связи с их лживостью и бездоказательностью.

Но ведь это только верхняя часть айсберга, который называется «информационная война против России».

Если кто-то поставит перед собой задачу перечислить всю ложь, льющуюся с американских телеэкранов и газетных страниц на русских и Россию, то получится летопись из сотен пухлых томов.

Как вынужден признать Гленн, «если говорить о получивших в последний год распространение в американских СМИ «липовых» сюжетах о «российской угрозе», то подобные неловкие ситуации с опровержением возникают настолько часто, что их количество в буквальном смысле невозможно подсчитать».

При этом он подчёркивает: «В том, что касается неловких и унизительных опровержений уже выпущенных материалов о России, телеканал CNN не одинок.

Крупнейшие американские СМИ вновь и вновь публиковали и публикуют заявления об угрозе со стороны России, которые, как оказывается, совершенно не соответствуют действительности. Их авторы всегда преувеличивают угрозу и/или выдумывают компрометирующие связи между Москвой и представителями окружения Трампа.

Практически во всех случаях в этих сюжетах звучат неподтвержденные доказательствами заявления анонимных источников, к которым эти СМИ без какой-либо критики относятся как к факту. Только потом выясняется, что это абсолютная ложь».

Понятное дело, что всё это можно попытаться объяснить/оправдать допущенными ошибками и журналистской некомпетентностью.

Но, как подметил Гленн, «в этих эпизодах больше всего бросается в глаза то, что все они преследуют одну и ту же цель: «раскрутить» и преувеличить угрозу со стороны Кремля.

Все средства массовой информации совершают ошибки, и это вполне ожидаемо.

Но когда все «ошибки» совершаются ради продвижения одной и той же риторической темы, и когда все они в итоге преследуют одну и ту же пропагандистскую цель, становится очевидным, что они не являются «побочным продуктом» одних лишь заурядных журналистских ошибок».

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Как я уже говорил, русофобом быть выгодно. Именно поэтому американские СМИ (и не только американские) утопают в русофобской лжи.

«Публикуя паникерские заявления о российской угрозе и связях Трампа с Россией, – пишет Гленн, – можно извлечь огромную пользу. Истории, в которых Кремль и Путин изображаются опасными злодеями, распространяются быстрее остальных, они создают самый большой поток сообщений и обеспечивают тем, кто их распространяет, основную часть профессиональных преимуществ, таких как приглашение на телевидение, наряду с восхвалением в сети и коммерческой выгодой.

Именно поэтому такой огромной аудиторией сейчас руководят откровенно бестолковые и пустые конспирологи-противники Трампа. А умами этой аудитории владеют теории российских заговоров.

Потому, что настроенные против Трампа пользователи интернета и зрители кабельного ТВ испытывают ненасытный аппетит к историям, в которые они хотят верить (независимо от того, насколько они лживы). И наоборот, тот, кто выражает какой-либо скептицизм в отношении таких историй, становится жертвой массовых обвинений в том, что он является сторонником Кремля или явным агентом».

Кроме того, как подчёркивает Гленн, «связанная с этим — и, возможно, более показательная — динамика заключается в том, что когда речь заходит о преувеличении угрозы, исходящей от стран, которые считаются официальным «дежурным врагом», без журналистских стандартов можно обойтись, и зачастую их никто не придерживается.

Это такой журналистский принцип, который уже не один раз о себе заявлял. И Ирак здесь является самым запоминающимся (но отнюдь не единственным) примером».

Иначе говоря, если власть официально кого-то назначила врагом нации/государства и сказала «фас», то о каких журналистских стандартах и о какой журналистской этике может идти речь?

И это касается не только Соединённых Штатов, но и их вассала – Украины. Обратите внимание, в какую вонючую клоаку превратилась т. н. «украинская журналистика», демонстративно похерившая на корню и журналистские стандарты, и журналистскую этику в своём стремлении угодить порошенковской клике и заработать «тридцать сребреников»!

Она же в своей низости пробила дно уже десятки раз, деградировав до уровня дешёвой проститутки, готовой на любое извращение! И «всэ зарады Украйины!»

Как был вынужден констатировать Гленн, «когда дело доходит до периодических обвинений (независимо от того, насколько они безосновательны) в адрес официальных американских противников, разрешается всё, и объектом обвинений может стать кто угодно. И сегодня в этой роли выступает Россия».

Украинские СМИ все годы «нэзалэжности» лепились по образу и подобию американских средств массовой информации. Практически весь журналистский корпус Украины был в течение десятилетий пропущен через американские т. н. стажировки, образовательные программы, гранты, методические семинары и прочие формы промывки мозгов молодых выпускников журналистских факультетов украинских ВУЗов.

Отсюда и эта «упоротая» прозападность подавляющей части украинских журналистов, и их паранойяльная русофобия, и та легкость, с которой они лгут, когда им выгодно.

Журналистика «нэзалэжной» Украины целиком и полностью вскормлена на западной антироссийской пропаганде, захлёбывающейся ложью и ненавистью к России и всему русскому.

Однако, как показывает практика, Демократической партии, проигравшей выборы, русофобская ложь и стремление объяснить/оправдать свою тупость, свои собственные ошибки, просчёты и неудачи происками России не принесли никаких политических дивидендов.

«Разочарованные демократы, надеющиеся поднять свои шансы на выборах громко и решительно обращаются к партийным лидерам: прекратите так много говорить о России», — написало издание Hill.

В отличие от руководства своей партии, «рядовые демократы утверждают, что тема связей России и Трампа не вызывает никакого отклика у их избирателей, которых в гораздо большей степени беспокоят насущные экономические проблемы, такие как недостаток рабочих мест, размер зарплат, стоимость образования и медицинского обслуживания».

В статье издания Hill говорится следующее: «После череды поражений на дополнительных выборах все больше демократов призывают пересмотреть то, какие идеи и сигналы транслирует их партия, и сместить фокус с России на экономику. Итоги выборов 2018 года, по их словам, зависят от того, смогут ли демократы изменить свою стратегию».

Вопли отчаяния рядовых демократов неслучайны. Дело в том, что 19–21 июня американская компании Harvard–Harris Poll провела в США общенациональный опрос, который дал парадоксальные результаты.

Несмотря на ураганный шквал русофобской истерии, поднятый ведущими американскими СМИ, интерес к теме тайного влияния Москвы на выборы президента США падает.

Как оказалось, простых американцев мало беспокоит присутствие (предполагаемое вот уже полгода) «руки Москвы» в вашингтонских делах.

Согласно данным социологического исследования, 59% американских граждан заявили о целесообразности переключения внимания Конгресса и СМИ с всемогущего Кремля, якобы меняющего американских президентов как перчатки, на что-то другое.

При этом 64% участников опроса заявили, что «расследования связей между Россией и президентом Трампом» наносят ущерб стране, а 73% опрошенных выразили тревогу в связи с тем, что продолжающиеся расследования мешают Конгрессу решать гораздо более важные проблемы.

Этот опрос знаменует заметный сдвиг в лучшую сторону для Трампа по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным всего месяц назад, когда компания Harvard-Harris обнаружила, что 75% американцев поддерживали расследование бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, направленное на выяснение того, вступали ли сотрудники предвыборного штаба Трампа в сговор с Россией с целью выиграть президентские выборы.

После проблемного мая рейтинги одобрения Трампа стабильно улучшались, поскольку демократы так и не смогли доказать свои громкие, но безосновательные утверждения о связях между Трампом и Путным.

Как саркастично заметил американский журналист Норман Соломон в своей статье «Политика «Рашагейта» уже доказала свою несостоятельность», написанной для CounterPunch, «после ноябрьских выборов лидеры демократов в Конгрессе делали практически все свои ставки на российскую лошадь. И эта лошадь оказалась хромой».

Доказательств действительно никаких нет. Все громкие вопли о вмешательстве Москвы в американский демократический процесс остаются голословными. И это вынуждены признать даже самые ярые противники Трампа и России.

В частности, обозреватель Forbes Пол Грегори в своей статье «А доказательств сговора Трампа и России так и нет» написал следующее:

«Многие деятели и издания сходятся во мнении, что в цепи событий, связанных с «возможным сговором между Россией и штабом Трампа», нет никаких доказательств сговора.

Демократ Максин Уотерс из палаты представителей признает отсутствие доказательств сговора, как и сенатор от Демократической партии Дайан Файнстайн. Не видит их и заклятый враг Трампа республиканец Линдси Грэм.

Политический аналитик Fox Брит Хьюм заявил в воскресенье, что он никогда за всю свою долгую карьеру не видел, чтобы обвинения настолько опережали имеющиеся доказательства и улики.

Обозреватель левых взглядов Мэтт Тайбби из Rolling Stone, называющий Трампа «безумным клоуном-президентом», отмечает: «Несмотря на едва ли не ежедневные утечки информации, организуемые анонимными источниками, мы не знаем, был ли сговор между штабом Трампа и российским государством».

При этом Грегори упоминает резонные соображения Джим Герати из National Review:

«Надо полагать, что контрразведчики из ФБР внимательно следят за русскими агентами на нашей земле. Можно себе представить, что АНБ в состоянии отследить всю электронную переписку и общение между русскими и людьми из штаба Трампа. Если бы там было что-то зловещее и незаконное… у американского правительства были бы все побудительные мотивы для того, чтобы как можно скорее разоблачить это».

А вот как Норман Соломон, в упомянутой выше статье, объясняет странную «упоротость» демократов в педалировании ничем не подтверждённой и провальной темы тайного российского вмешательства во внутренние дела США:

«В верхних эшелонах национальной Демократической партии — особенно в ее клинтоновском крыле — обвинения в адрес России выполняют крайне важную роль.

В недавно вышедшей в свет книге, посвященной последней предвыборной кампании Хиллари Клинтон и написанной журналистами Джонатаном Алленом и Эми Парнс, есть весьма показательный отрывок.

«Спустя 24 часа после признания поражения», как пишут авторы книги, руководитель избирательной кампании Робби Мук и глава избирательного штаба Клинтон Джон Подеста «собрали членов ее команды по связям с общественностью в бруклинской штаб-квартире, чтобы совместными усилиями сформулировать аргументы, доказывающие, что выборы были не вполне честными».

В ходе этого собрания «они разработали сценарий, который они должны были представить прессе и общественности. И центральным элементом их аргументов уже были хакерские атаки России».

В начале весны бывший директор штаба Клинтон по связям с общественностью Дженнифер Палмиери опубликовала в Washington Post статью, в которой она сформулировала основные тезисы этого подхода:

«Если мы объясним, что действия России — это не что иное, как атака на нашу республику, общественность будет на нашей стороне. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше она будет нас поддерживать».

Но данные нового опроса показали, насколько ошибочными были те заявления».

Как подчеркивает Норман Соломон, «идея, в наибольшей степени объединяющая демократов сейчас, заключается в том, что во всем виновата Россия».

Но проблема в том, что эта идея не просто основывается на пустых обвинениях, но и не даёт желанного результата тем, кто взял её на вооружение.

Простые американцы устали от бесконечных рассказов о «руке Москвы» и непрерывных разговоров о том, что во всех бедах США виноваты русские. Они прекрасно понимают, что подобная демагогия не поможет решить их насущные проблемы, а ведь этих проблем с каждым годом становится только больше.

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Вероятнее всего, противникам Трампа придётся считаться с мнением избирателей и менять свою политическую стратегию.

Фикция «адской России» сломалась, и теперь им нужна новая. Даже пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс призвала информационные каналы США перестать тратить эфирное время на выдумки о России, а больше внимания уделять действительно важным проблемам.

Как она заявила, за прошедший месяц в вечерних новостях США ложному повествованию о России было посвящено 353 минуты эфирного времени и всего одна минута налоговой реформе в стране.

Стоит заметить, что фикция «адской России» как источника всех украинских бед сломалась и на Украине.

Прежде всего, об этом свидетельствуют социологические опросы. Так, в мае впервые после государственного переворота 2014 года число украинских граждан, позитивно относящихся к России, превысило количество тех, кто к ней относится негативно. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

На вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к России?» были получены следующие ответы:

— Очень хорошо – 5%

— В основном хорошо – 38%

— В основном плохо – 22%

— Очень плохо – 15%

— Затруднились ответить 19%.

И это при том, что в стране ни на мгновение не прекращается тотальная русофобская истерия.

Судя по всему, очень многие на Украине начинают что-то подозревать и перестают резонировать в такт официальной пропаганде, пытающейся объяснить/оправдать все свои неудачи и беды страны происками всемогущего и вездесущего Путина.

Вот только вряд ли это заставит порошенковскую клику сделать соответствующие выводы. Для неё точка возврата уже давно пройдена. Остановиться она не может.

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Андрей Ваджра