Направленность хитовых песен радиостанций Европа+, Русское радио, DFM и Love radio

A rare and priceless work of art,

Stay behind your velvet rope

But I will not renounce all hope.And I can’t tell you why

It hurts so much

To be in love with the masterpiece.It seem to me it’s what you’re like,

The “Look but, please, don’t touch me” type.

Ты редкое и бесценное произведение искусства,

Все стоят за бархатной веревкой,

Но я не теряю надежды.И я не могу сказать тебе, почему

Это так сильно ранит,

Когда ты влюблена в шедевр.Кажется, что ты именно такой,

“Любуйся, но, пожалуйста, не прикасайся”.