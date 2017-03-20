Направленность хитовых песен радиостанций Европа+, Русское радио, DFM и Love radio

Исследование было проведено в 2013 году, но его результаты актуальны и сегодня, так как с тех пор содержательная сторона представленных радиостанций не изменилась.

В настоящем докладе рассматривается конструктивная (созидательная) и деструктивная направленность современных массовых песен. В качестве таковых всего взяты 40 песен – по 10 наиболее популярных современных песен в итоговых хит-парадах за 2012-й год (данные архива «Радио Европа Плюс: Еврохит TOP-40», архива «Русское радио: Золотой граммофон», архива Радио DFM и архива Love Radio).

При анализе содержательной основы художественных текстов мы пользуемся иерархически выстроенной пирамидой установок, включающей установки:

физические (установки, обеспечивающие потребности в еде, питье, сексе и достижение других чувственных удовольствий), личностные, направленные на творческую самореализацию личности в искусстве, науке, спорте и других общественно полезных сферах (здесь, как и на других уровнях, могут быть выявлены установки как созидательного, так и деструктивного плана), межличностные, обеспечивающие развитие или разрушение межличностных отношений с близкими, родными, друзьями и товарищами (сюда же относятся установки на отношения с лицами противоположного пола), этнические, связанные с принадлежностью к определённому этносу, расе (здесь могут быть выделены тоже две противоположные позиции: альтруистическая и эгоистическая; см.: [Л.Н.Гумилёв 1997: 162-163]), социальные, направленные либо на общекомандные, корпоративные отношения, либо на конформизм и подавление инакомыслящих в конкретном социальном сообществе, принципиальные, предопределяющие следование личности принятым ею принципам поведения или беспринципность, притворство и прагматизм поведения в социуме, интегративные, связанные с бережным или расточительным отношением к матери Природе, к Матери Земле, связанные или с отчуждением от всего мира, или с ощущением с ним своего глубинного родства [А.В.Пузырёв 2010].

На каждом из указанных уровней могут наблюдаться не только конструктивные, но также и дефектные социально-психологические установки, характеризующие соответственно «зрелых» и «незрелых» личностей. В данном случае сошлёмся на обзор различных исследований «зрелых» и «незрелых» личностей, предпринятый в работе Г.Олпорта [Г.Олпорт 2002: 330-353].

Используя указанную пирамиду установок, мы посчитали возможным определить содержательную направленность наиболее популярных сегодня в России песен.

По версии радиостанции «Европа+» наиболее популярной оказалась песня Madonna «Masterpiece» (тексты и перевод текстов нами взяты в Интернете). О чём говорится в этой песне?

Героиня песни идеализирует объект своей привязанности и жаждет отношений, которые невозможны.

A rare and priceless work of art,

Stay behind your velvet rope

But I will not renounce all hope.And I can’t tell you why

It hurts so much

To be in love with the masterpiece.It seem to me it’s what you’re like,

The “Look but, please, don’t touch me” type. Ты редкое и бесценное произведение искусства,

Все стоят за бархатной веревкой,

Но я не теряю надежды.И я не могу сказать тебе, почему

Это так сильно ранит,

Когда ты влюблена в шедевр.Кажется, что ты именно такой,

“Любуйся, но, пожалуйста, не прикасайся”.

Вероятно, он недоступен для неё, потому что женат. Но героиня сравнивает себя с «вором в ночи» – она пытается взять не своё, что, как известно по старой пословице, чревато тем, что закон равновесия сработает и она сама лишится чего-то.

На межличностном уровне героиня не берёт на себя ответственности за отношения. «Ничто не вечно», – говорит она. Соответственно, своё увлечение героиня рассматривает как нечто временное, не представляющее особой важности.

Героиня влюбилась в мужчину с первого взгляда.

From the moment I first saw you

All the darkness turned to light. С того момента, как я впервые увидела тебя,

Серые будни обернулись светлыми днями.

Вероятно, она успела оценить только его внешность, что также остаётся в рамках физических установок и является деструктивным поведением.

Развития героини как личности в данной песне мы не наблюдаем. Установок высших уровней в тексте также не представлено. Следовательно, доминирование установок нижнего плана разрушительного характера позволяет отнести данную песню к деструктивным.

По версии радиостанции «Русское радио», наиболее популярной оказалась песня Нюша «Воспоминание». А о чём эта песня?

Ты прячешь откровенные детали,

Как будто мы с тобой друг друга не знаем.

Мы независимо пересекали

Улыбаясь навстречу судьбе.

Мы оба погружались в это небо,

Никто из нас на крыше раньше не был.

Делились сотнями воспоминаний,

И я всегда верила тебе.

Я теперь твое воспоминание.

Может я была тебе посланием,

Ты забыть меня уже не сможешь,

Ты не сможешь забыть… Ты не сможешь забыть…

Основными уровнями установок, представленных в этой песне, снова являются физический и межличностный.

Физические установки представлены в следующих строчках:

Ты прячешь откровенные детали

Как будто мы с тобой друг друга не знаем.

В последующих строчках подразумевается то же самое.

Личностного развития героини мы не видим. Она «опять ушла искать ответы», не извлекая никакого позитивного опыта из пережитого.

Песня посвящена установкам межличностного уровня. Героиня легкомысленно воспринимает отношения, которые у неё были. Ничего полезного из своего опыта она не извлекает. Сначала она вступает в близкие отношения с человеком, а затем жалеет, что «оставила на сердце шрамы». О том, чтобы сначала узнать этого человека, она не озаботилась. В чувствах её, может быть, обмана не было, но и глубины в них не было также. Таким образом, девушка «опять ушла искать ответы», не найдя ответов здесь. Значит, и в следующий раз подобная модель отношений проявит себя. Но стоит ли так растрачиваться девушке, когда так важно сначала найти своего человека, а потом уже вступать с ним в определённого рода отношения?

Таким образом, в песне доминируют разрушительные установки низших уровней. Нет сомнений, что она деструктивна.

По версии радиостанции Радио DFM наиболее популярной стала песня Bel Suono & Dj Magic Finger «Te Quiero». И она далеко не ушла от предыдущих. Отчётливо прослеживаются установки физического плана:

You feel me one more time

I’m fly, I’m fly, I’m flyYou feel me one more time

You make me feel so high

You touch me one last time Ты снова чувствуешь меня

Я словно парю в облакахТы снова чувствуешь меня

С тобой мне так хорошо

Ты прикасаешься ко мне в последний раз

Герои демонстрируют какую-то болезненную привязанность друг к другу. Можно сказать, что отношения не дают им развиваться как личностям:

My babe I can not fly Милая, мне не взлететь

На межличностном уровне отношения являются проблемными, герои не могут быть вместе, им приходится расстаться:

You touch me one last time

Why why why? Ты прикасаешься ко мне в последний раз

Почему, почему, почему?

Создаётся впечатление, что герои следуют принципу удовольствия, который оказывается для них сильнее здравого смысла. Кажется, пара не извлекла для себя никаких уроков из неудавшихся отношений и не собирается в будущем брать на себя ответственность в построении новых отношений.

Установки высших уровней не представлены. Следовательно, и эта песня деструктивна.

По версии радиостанции Love Radio наиболее популярной стала песня Carly Rae Jepsen «Call me maybe».

Физические установки являются одними из основных в данной песне:

Your stare was holdin’,

Ripped jeans, skin was showin’

Hot not, wind was blowin’ Твой взгляд притягивал.

Рваные джинсы, сквозь которое видно тело.

Жарко не было, обдувал ветерок.

В данной песне мы не наблюдаем развития героини как личности. Девушка не берёт на себя ответственность за отношения с молодым человеком и утверждает, что «это просто безумие». Она только что встретила его и уже «навязывает» себя ему, предлагает ему записать её номер телефона, хотя, по-видимому, молодой человек не проявляет никакого интереса к героине:

You took your time with the call,

I took no time with the fall

You gave me nothing at all,

But still, you’re in my way Ты не спешил звонить,

А я уже подумала, что проиграла.

Ты ничего мне не дал,

Но ты всё ещё на моем жизненном пути.

Деструктивность межличностных установок видна и в характере взаимоотношений героини с представителями мужского пола вообще:

And all the other boys,

Try to chaaase me Все другие парни

Пытаются завоевать меня

Видимо, героиня позволяет себе в обществе вести себя достаточно раскрепощённо, тем самым давая повод для ухаживаний молодым людям.

Установки этнического и социального уровней в песне не прослеживаются.

Мы видим отсутствие каких-либо определённых принципов. Героиня практически не знает этого молодого человека, но уже говорит:

I trade my soul for a wish Я отдаю свою душу за желание

Интегративные установки, разумеется, не наблюдаются.

Таким образом, и в данной песне доминирующими являются установки нижних уровней, носящие деструктивный характер. Установки верхних уровней либо не представлены вообще, либо представлены слабо и носят разрушительный характер. В песне говорится о легкомысленности героини в отношениях с мужчинами, что и позволяет нам сделать вывод о том, что она является деструктивной.

Результаты анализа 40 хитовых песен в 2012 году, по версии четырёх наиболее известных радиостанций, представим в четырёх таблицах:

Таблица 1. Европа+

№ Исполнитель/Песня Направленность 1 Madonna – Masterpiece Деструктивная 2 Nickelback – When we stand together Амбивалентная 3 Michael Mind – Rio De Janeiro Деструктивная 4 Kelly Clarkson – Stronger (What Doesn’t Kill You) Амбивалентная с деструктивным трендом 5 Playmen – Fallin Деструктивная 6 Aura Dione & Rock Mafia – Friends Деструктивная 7 David Guetta & Sia – Titanium Деструктивная 8 Avicii – Levels Деструктивная 9 Loreen – Euphoria Деструктивная 10 Junior Caldera & Natalia Kills & Far East Movement – Lights out (Go crazy) Деструктивная

Таблица 2. Русское радио

№ Исполнитель/Песня Направленность 1 Нюша – Воспоминание Деструктивная 2 Reflex – Я буду небом твоим Деструктивная 3 Доминик Джокер – Если ты со мной Деструктивная 4 Григорий Лепс – Я стану водопадом Деструктивная 5 Елка – Около тебя Амбивалентная с разрушительным трендом 6 Денис Майданов – Пролетая над нами Деструктивная 7 Полина Гагарина – Спектакль окончен Деструктивная 8 Филипп Киркоров – Я отпускаю тебя Деструктивная 9 5ivesta Family – Вместе мы Деструктивная 10 Елена Ваенга – Шопен Деструктивная

Таблица 3. Радио DFM

№ Исполнитель/Песня Направленность 1 Bel Suono & Dj Magic Finger – Te Quiero Деструктивная 2 Basto & Yves V – Cloudbreaker — 3 Flo Rida – Whistle Деструктивная 4 Ton!K & Erick Gold – Lead the way Деструктивная 5 Klaas & Bodybangers – I like Деструктивная 6 Gotye & Kimbra – Somebody that I used to know Деструктивная 7 Javi Reina & Alex Guerrero & Syntheticsax – Oig 2011 — 8 Michel Telo – Ai se eu te pego Деструктивная 9 Dj Smash & Maury – Rendez-vous Деструктивная 10 Junior Caldera & Natalia Kills & Far East Movement – Lights out (Go crazy) Деструктивная

Таблица 4. Love radio

№ Исполнитель/Песня Направленность 1 Carly Rae Jepsen – Call me maybe Деструктивная 2 Aura Dione & Rock Mafia – Friends Деструктивная 3 Michel Telo – Ai se eu te pego Деструктивная 4 Rihanna & Calvin Harris – We found love Деструктивная 5 Justin Bieber & Big Sean – As long as you love me Деструктивная 6 Kelly Clarkson – Stronger (What doesn’t kill you) Деструктивная 7 Pit Bull & Chris Brown – International love Деструктивная 8 Flo Rida – Whistle Деструктивная 9 David Guetta & Sia – Titanium Деструктивная 10 Rihanna – Where have you been Деструктивная

Что следует из проведённого анализа?

Во-первых, можно сделать вывод, что самыми популярными песнями являются песни разрушительного характера, в содержании которых по сути представлены только деструктивные установки низших уровней. Это говорит о том, как сильно повлияла деструктивно направленная информация на образ мышления молодых людей. Смысловая защита текста прекрасно выполняет свою функцию. В итоге молодёжь выбирает для прослушивания песни, которые взывают к самым недостойным, низшим человеческим наклонностям. Каким же принципами она будет руководствоваться в жизни и какое её ждёт будущее?

Во-вторых, имеет смысл сделать вывод о направленности песен каждой отдельной радиостанции. Love radio не удивляет нас разнообразием. Странно было обнаружить одну амбивалентную песню (имеющую, однако, деструктивный тренд) в стройном ряду деструктивных. Большинство песен призывает к ничего не обязывающим отношениям физического плана, в которых руководствоваться нужно только принципом удовольствия. По вполне обоснованному мнению основоположника психоанализа, принцип удовольствия как высшая тенденция, которой подчиняются психические процессы, в свою очередь, подчинён более первоначальному принципу, – принципу влечения к смерти, который является основным, первоначальным и всеобщим принципом органической жизни (см.: З.Фрейд 1979). Значит, «радио любви» постепенно убивает своих слушателей? Остаётся задать вопрос – а кому нужна такая любовь?

Радио DFM представляет нам ту же самую картину. Однако в этом году Love radio передало ему пальму первенства по деструктивности: 100 % проанализированных песен разрушительны. Отчётливо виден призыв к «одноразовым» отношениям, а если песня и не посвящена физическим установкам, то она демонстрирует деструктивную модель межличностных отношений. Такое вот обучение…

Содержание песен радиостанции Европа+ более разнообразно: при анализе были обнаружены две амбивалентные песни, одна из которых посвящена, как ни удивительно, установкам социального плана. Таким образом, одна песня стояла особняком от остальных, посвященных межличностным отношениям или отношениям исключительно физического плана. Однако конструктивных песен по-прежнему не наблюдается.

Анализируя песни радиостанции Русское радио, где представлены только произведения отечественных авторов и исполнителей, нетрудно проследить устойчивую тенденцию. Кроме того, что большинство песен посвящено межличностным отношениям, в которых пара, как правило, не берёт на себя ответственности за них, можно заметить, что из песни в песню переходит мотив разрушительной любви-мании, характеризующейся болезненной зависимостью от партнёра и неуверенностью в отношениях. Герои ставят свою якобы великую и вечную любовь выше всех других составляющих человеческой жизни, выше высшего. Они либо превозносят свои отношения, не задумываясь при этом о будущем и о том, что из себя на самом деле представляет объект их привязанности, либо позволяют отношениям разрушать их жизнь. Такое вот однообразное меню предлагается на выбор отечественным радиослушателям.

Можно уверенно сказать, что популярные песни всех радиостанций призывают нас руководствоваться только принципом удовольствия и не брать на себя ответственность за свою жизнь. Происходит вживление в мозговые центры своего рода музыкальных электродов, вследствие чего молодёжь всё больше напоминает лабораторных крыс в известном эксперименте. Во всё большей степени навязывается принцип «Live fast, die young» ‘Живи ярко, бери от жизни всё и умри молодым».

Так что же нам, жертвам постоянно льющейся из всех источников деструктивной информации, остаётся делать? Какой путь выбрать, чтобы не поддаться внушению и не разрушить свою жизнь по примерам, навязываемым нам средствами массовой информации? Сложно сопротивляться подобному влиянию, ведь все мы стадны. Однако стоит вспомнить настойчивый совет великого немецкого философа Иммануила Канта: «Имей мужество пользоваться своим умом». Пожалуй, если мы наконец начнём пользоваться свои́м умом, надежда ещё остаётся.

Цитируемая литература

Гумилёв, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л. Н. Гумилёв; сост. и общ. ред. А. И. Куркчи. – М. : Институт ДИ-ДИК, 1997. – 640 с.: ил. – (Сер. альманахов «Сочинения Л.Н.Гумилёва, вып. 3»).

Олпорт, Г. Становление личности : избранные труды [Текст] / Г. У. Олпорт. – М. : Смысл, 2002. – 462 с.

Пузырёв, А. В. Пролегомены к эстетике языка и оценка содержательной основы массовых песен: учебное пособие к курсам «Социальная психология», «Теория и практика массовой информации», «Психология массовой коммуникации», «Психология журналистики» [Текст] / А. В. Пузырёв. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 123 с. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия [Текст] // Психология бессознательного : сборник произведений / З. Фрейд. – М. : Просвещение, 19891. – С. 382-424.

Источник: сайт практикующего психолога А.В. Пузырёва

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