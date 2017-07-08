Ройзману ответили за Сталина — «людоеда»

А сколько «угроблено» во время правления Бориса Ельцина?

В Свердловской области общественники возмутились заявлениями кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана в адрес руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны Иосифа Сталина. Общественников также не убедили цифры, которыми глава Екатеринбурга обосновывает свою позицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM., — сообщил Евгений Ройзман в своём видеоблоге.В качестве обоснования своей позиции глава Екатеринбурга заявил, что за годы Великой Отечественной войны погибли 21 тыс. 397 человек, призванных из Свердловска, а за 1937−1938 годы здесь были расстреляны документально установленных и реабилитированных 20 тыс. 816 человек., — сообщил руководитель первоуральского отделения общественного движения «Суть времени» Иван Черемных.Он пояснил, что нельзя сравнивать статистику военных потерь Екатеринбурга с числом расстрелянных в годы «ежовщины» фактически по двум регионам.По мнению председателя президиума комитета в защиту исторического достоинства Артемия Брусницына, Евгений Ройзман не имеет морального права давать оценку исторической фигуре Иосифа Сталина., — считает Артемий Брусницын.Также вопросы к Евгению Ройзману и у пользователей соцсетей. В комментариях под видео граждане задаются вопросом, откуда Евгений Ройзман берёт такие цифры и как объяснить тот факт, что, за исключением военных лет, численность населения в СССР неуклонно росла, а в России после 1991 года она постоянно сокращается.Другой пользователь предложил Евгению Ройзману поговорить о ельцинских временах и задал вопрос: сколько жизней сограждан было «угроблено» во время правления Бориса Ельцина. При этом он подчеркнул, что в честь первого президента России был построен огромный «Ельцин-центр», а не повешена мемориальная доска.— спросил комментаторОтметим, что в Московской государственной юридической академии ранее была повешена мраморная мемориальная табличка, на которой указывалось, что в стенах здания в 1924 году выступал Иосиф Сталин. Она была изготовлена ещё в послевоенные годы. Решение о её возвращение в холл здания вызвало бурную реакцию среди части общества, а преподаватель академии Генри Резник и вовсе заявил, что покинет МГЮА.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com