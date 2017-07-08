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Forbes: прости, Маккейн, но Россия больше не бензоколонка

08:31. 8 июля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:
Forbes: прости, Маккейн, но Россия больше не бензоколонка

Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что Россия избавилась от нефтяной зависимости, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Политика Министерства финансов России по ограничению государственных расходов и повышению эффективности налоговой системы приносит в бюджет большие доходы. Как отмечает автор, Россия — «это что-то гораздо большее, чем обычная бензоколонка», какой её считает американский сенатор-русофоб Джон Маккейн.

Forbes: прости, Маккейн, но Россия больше не бензоколонка

Три года назад американский сенатор-русофоб Джон Маккейн оскорбил Россию, назвав её «бензоколонкой, которая притворяется страной». Его высказывания были по крайней мере отчасти справедливы, считает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Россия — это страна с сырьевой экономикой; нефть и газ составляют доминирующую часть бюджета страны. Последние десять лет Россия пыталась перестать зависеть от нефти. Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что Россия наконец-то добилась этого.

«Поэтому извините, сенатор. Россия — это что-то гораздо большее, чем обычная бензоколонка», — пишет Рапоза.

По мнению аналитиков Goldman Sachs во главе с Гейдаром Мамедовым российская экономика стремительно становится «самодостаточной и менее зависимой от цен на нефть».

Стремление Министерства финансов России ограничить государственные расходы и повысить эффективность налоговой системы приносит в бюджет более высокие доходы не от нефти. Это предназначено для снижения зависимости государства от цен на нефть, отмечает автор Forbes.

В 2014 году России пришлось сократить бюджет, когда она оценила нефть в $80, а её настоящая цена была $60. То же самое пришлось сделать и в 2015 году. Урезания бюджета повлияли на расходы на оборону, а также сказались на более бедных частях России, которые всё ещё приходят в себя после распада СССР и череды рецессий.

Как пишет американское издание, доходы бюджета России в первом квартале выросли на 30% в годовом исчислении, «так что эта страна не сломается». Доходы от нефти и газа выросли на 53%, а доходы, не связанные с энергоресурсами, выросли на 15% в годовом исчислении. Стоит отметить динамику доходов, не связанных с энергоресурсами, которые растут благодаря внутреннему спросу и борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Последние данные показывают, что Россия «медленно поднимается на ноги». По мнению аналитиков Goldman Sachs, растущая конкурентоспособность отечественных товаров и услуг стимулирует экономический рост, сообщает Forbes.

Источник перевода ИноТВ, оригинал Forbes(www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/07/06/sorry-senator-mccain-russia-no-longer-just-a-gas-station-masquerading-as-a-country/#62f521a122f0)

Источник: publikatsii.ru

Метки: экономика и бизнес
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