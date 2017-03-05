Украина и Сирия: Новая стратегия России прекращает доминирование США

США впервые за 30 лет высоко оценили возможности России на глобальной геополитической арене. Заносчивость «янки» известна. И они бы ни за что не признали неэффективность своей стратегии, а в то же время эффективность российских инструментов, если бы не получили ряд крайне неприятных поражений на Ближнем Востоке.

Кучно пошли публикации американских аналитиков об аспектах применения Россией вооружённых сил, как хирургического инструмента внешнеполитического давления. И если эти публикации уже вышли в публичное пространство, то можно только догадываться, какая активная работа ведётся в американских закрытых аналитических центрах — от спецслужб, до КНШ.

То, что уже почти десять лет демонстрирует Россия — совсем непохоже на мощные, бескомпромиссные удары Советского Союза. Но у Российской Федерации ресурсы ограничены. Мир изменился. Наряду с военными инструментами теперь используются экономические и политические.

Мир вошёл в эпоху высокотехнологических прокси-войн, когда порой выгоднее обрушить экономику страны и вызвать социальные протесты, чем вводить ударные кулаки танковых армий. Потом освобождённую территорию надо ещё кормить, поить и успокаивать. А это огромные затраты, которые ни одна страна в современном мире позволить себе не может. Слишком высокие темпы развития и слишком активное соперничество. Каждый процент роста национальной экономики жизненно важен.

Нет, абсолютно не стоит радоваться, что США высоко оценили стратегические достижения России. «Янки» хоть и заносчивые, но они умеют учиться, как мало кто в мире. И если они поняли, что текущая стратегия ведёт их к поражению, то они рано или поздно выработают новую. Они уже сейчас этим занимаются.

Но от двух лет до пяти у нас, скорее всего, есть.

США так долго были уверены, что Россия — это просто слабый СССР, что не заметили, как русские выработали новые принципы игры на глобальной шахматной доске.

Вместо танковых армад и огневого вала артиллерии применяются ВКС и ССО. Вместо тотального превосходства на поле боя, точечные удары, быстрые операции и столь же быстрый вывод войск. Решается политическая задача, обозначается вектор политического давления — и армия уступает место дипломатам.

Война-дипломатия-война-дипломатия. Причём эта пульсация может быть столь быстрой, что фазы сменяются в течение одного месяца. Больше ни одна страна в мире пока что на такое неспособна.

Именно потому для США и Европы был неприкрытый шок, когда Крым вернулся домой.

Все ошибаются. У любой страны есть победы и поражения. Но Россия в быстрой, рапирной манере столь быстро работает дипломатическими и военными инструментами, что может себе позволить действовать методом проб и ошибок. И любое временное поражение в итоге сменится устойчивой победой.

И Сирия, и Украина демонстрируют эффективность российской политики. Череда быстрых и точных военных принуждений переломила ситуацию в Сирии. А Украину загнала в состояние status quo, закрыв возможность сбежать в НАТО. Да и НАТО уже вовсю сторонится Украины, потому что понимает, что необдуманно залезло на территорию таёжного медведя. Который может и малинку добродушно с веточки пожевать, наблюдая миролюбиво за непрошеными гостями. А может и головы им оторвать в назидание другим невежливым западным туристам.

Самое главное, Россия применяет ровно столько силы, сколько необходимо для достижения очередного политического шага. Причём этот шаг не обязательно может быть крупным. Но он поступательный, логичный и ведёт к цели. Без мессианства, без лишнего пиара, чем так часто балуются Соединённые Штаты Америки. Крайне расточительно и бессмысленно балуются, потому что раз за разом увязают в ситуации и долгое время не могут выйти из неё, не потеряв лица.

Как недавно отметил Самуэль Чарап: «Москва использовала ровно столько насилия, сколько необходимо для достижения политических целей, и не более того».

Американские аналитики обозначают эту российскую внешнеполитическую особенность как «разумная достаточность».

Когда США прилагают все силы, чтобы обеспечить доминирование на поле битвы и потому избыточно вкладывают ресурсы в самом начале противостояния, России режет пирог по краям и по долькам. Но в итоге весь пирог оказывается у России.

Минимум ресурсов, чаще результат. Пусть результат невелик. Но повторять нужно воздействие раз за разом. И тогда частные результаты превратятся в глобальный и цельный итог.

Нет смысла завоёвывать территории, когда можно их принуждать действовать так, как это выгодно России. Вначале принудить к внеблоковости и нейтральности. А затем, через определенное количество лет перейти к формированию союзных и партнёрских отношений.

Захват территорий, полное доминирование в регионе — это стратегия США, которая возможна исключительно потому, что в текущий момент времени у Соединённых Штатов возник избыток ресурсов. Но каждый раз — хоть в Ираке, хоть Афганистане — США плотно увязали в ситуации и перенапрягали свою экономику и вооружённые силы.

В 2014 году США и Европа подталкивали Россию к тому вот «увязанию» на Украине. Если бы мы совершили ошибку и в полной мере ввязались в украинскую гражданскую войну, вполне вероятно, что социальные протесты, революции и региональные противостояния в 2017 году сотрясали бы уже Россию. К огромной радости США, Европы, и более мелких стервятников вроде Прибалтики, Польши и Украины.

В 2014 году была подготовлена очень красивая ловушка. Учитывающая культурные, исторические и эмоциональные связи российского народа.

Слава Богу, мы эту ловушку обошли.

Но применять Украину против России будут ещё долго. Это мы тоже должны осознавать. Сейчас Европа и США будут пытаться повесить Украину на экономику России — чтобы опять же повторить ловушку 2014 года только в ином качестве. Для этого США и Европа будут искусственно ухудшать ситуацию на Украине и вести этот регион к гуманитарной катастрофе.

Цель США и Германии — проста. Затормозить Россию в развитии, максимально сильно ограничить в ресурсах, не дать совершить экономический и технологический скачок, который намечается в ближайшие десятилетия.

35 000 000 населения Украины плюс разрушенные коммуникации, дороги, сооружения, производства — это смертельный удар для любого государства, которое возьмёт на себя обязательства по Украине.

США высоко оценивают то богатство инструментария, который применяет России, как в Сирии, так и на Украине. При этом конфликт на Украине остаётся внутренним, классической гражданской войной. И как бы не пытался Киев, он никогда не сможет обвинить Россию в том, что она является участником конфликта. Потому что по всем правилам, международным договорённость и положениям, это не так. Киев воюет со своим собственным народом.

И США уже сейчас прекрасно понимают, что Россия в итоге всё равно победит на Украине. Немного смешно, что у киевских незаконных властей остаются ещё какие-то иллюзии. США всего лишь продлят кризис максимально надолго — и только. Это всё, что они в текущей конфигурации ситуации на Украине могут сделать.

Для США до сих пор остаётся удивительной загадкой, как Россия, занимая огромную территорию размерами в одну восьмую часть суши, ограничивается довольно скромной по размерам армией. Это противоречит многим базовыми принципам, на основе которых готовится офицерский состав и высшее командование Соединённых Штатов.

При этом США прекрасно понимают, что ВСУ не представляют какой-либо значимой проблемы для ВКС РФ и ВС РФ. Но это как раз и было бы избыточным применением силы. Пока что все политические задачи решаются теми инструментами, которые присутствуют на самой территории Украины.

Все хорошо помнят, как освобождение Дебальцево от оккупационных украинских войск благотворно сказалось на мыслительных процессах президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Он в течение суток осознал необходимость и безальтернативность «Минска-2».

Сейчас Киев всё делает для того, что получить столь же полезный урок. А может быть даже и чуть более наглядный и запоминающийся.

Россия превращает театр военных и геополитических действий именно в театр, когда все роли прописаны, где даже недруги вроде киевских властей играют ровно так, как выгодно России, потому что не обладают подготовкой, ресурсами и образованием, чтобы сломать созданный и утверждённый в России сценарий. По сути, Украина убивает себя сама.

США не умеют работать столь же быстро, точечно и избирательно. В этом есть огромное преимущество для России на ближайшие годы. Но это совсем не значит, что «янки» не могут научиться.

В случае с Украиной и Сирией Россия легко может выйти из этих очагов напряжённости в любой момент — как только будут решены политический задачи, а также задачи национальной безопасности. А вот США для выхода из Афганистана и Ирака понадобились триллионы долларов, многие годы и многочисленных медийные скандалы, как в СМИ, так и внутри государственных ведомств.

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Отдельно хочется отметить ряд ложных стратегий, который перепугали Киев, Вашингтон и Берлин. Но при этом никогда не существовали в реальности. Это и «сухопутный коридор на Крым через Харьков, Запорожье и Херсон», и «сухопутный коридор в Приднестровье через Одессу».

Огромная благодарность сенатору Джону МакКейну, который мало того, что поверил во всё это. Но ещё и приложил все силы, чтобы убедить высшее руководство США в «намерениях» России. В некотором роде, сенатор Джону МакКейн заслужил медали, что от ДНР, что от Российской Федерации за верную службу русскому народу. Так обманываться и обманывать своих коллег — это надо уметь.

В итоге, пока Киев, Берлин и Вашингтон ждали российских танковых армад, прорывающихся к Крыму, строится Керченский Мост, реализуются Северный и Южный потоки, формируется пророссийский сильный и устойчивый анклав, который обеспечит внеблоковый и нейтральный статус Украины, сформирован эффективный дипломатический инструмент «Минск-2».

Россия и ЛДНР на Украине уже победили. Вопрос в том, когда это с усталой обречённостью осознают и примут в Киеве. Куда им деваться с подводной лодки?

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Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»