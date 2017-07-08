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Европарламент рекомендует производителям электроники повысить уровень ремонтопригодности продукции

19:03. 8 июля 2017 Просмотров - 117 2 коммент. Опубликовал:

Устанавливаемый производителем срок службы, а вместе с ней и реальная долговечность бытовой техники стремится к своему минимальному значению от новинки к новинке. Объясняется такая тенденция достаточно просто: ни одна из компаний-разработчиков не заинтересована в том, чтобы её клиент довольствовался приобретённым устройством в течение длительного периода времени.

Кроме того, удешевление процесса производства сказывается на ремонтопригодности электроники, делая её «одноразовой» и не подлежащей восстановлению при серьёзной поломке.

В индустрии мобильных устройств ситуация ещё не дошла до критической отметки. Производитель успевает предложить передовые гаджеты взамен морально и технически устаревших устройств раньше выхода из строя последних.

Спасает и неаккуратное обращение с теми же смартфонами, которые по вине их обладателей преждевременно отправляются в утиль без гарантийной замены. Однако потребитель всё чаще перед покупкой стал изучать вопрос перспективности долгосрочного использования гаджета. И тема ремонтопригодности — возможности приобретения отдельных комплектующих в совокупности с невысокой сложностью по их замене по истечению гарантии — значится на первом месте. На данном фронте именитые производители успели зарекомендовать себя далеко не с лучшей стороны. 

Свалки — переполняются, экологи — бьют тревоги

Свалки — переполняются, экологи — бьют тревоги


Ярким примером наплевательского отношения производителей к вопросу ремонтопригодности своих мобильных устройств стал рейтинг лаборатории iFixit, специалисты которой «вскрывают» популярные устройства для изучения их составляющих. Детальные онлайн-инструкции iFixit помогли миллионам пользователей в аккуратной разборке своих смартфонов и ноутбуков. Однако результаты очередной проверки популярной флагманской электроники стоимостью от $500 до нескольких тысяч долларов настораживают. Вердикт iFixit по Retina MacBook 2017, новому Apple MacBook Pro — «ремонту не подлежат», смартфон Samsung Galaxy S8 — «посредственная ремонтопригодность», смарт-динамик Amazon Echo Show — «всего 4 из 10 баллов». Ноутбук Microsoft Surface Laptop и вовсе прозвали заполненным клеящим веществом «безобразием», не подлежащим ремонту. 

Европарламент рекомендует производителям электроники повысить уровень ремонтопригодности продукции

Попытки добраться к «сердцу» Microsoft Surface Laptop

Попытки добраться к «сердцу» Microsoft Surface Laptop


Рекомендации по выбору правильного устройства, которое и соответствовало бы требованиям/бюджету пользователя, и отличалось бы сносной ремонтопригодностью, Европарламент намерен возложить на плечи производителя. Одобренный им пакет документации рекомендательного характера призывает компании, занятые выпуском потребительской электроники, упростить процедуру ремонта устройств. Кроме того, Европарламент просит дополнительно маркировать продукцию специальными ярлыками с оценкой ремонтопригодности по аналогии с рейтингом iFixit. Это даст понимание о сложностях при починке товара в случае негарантийного ремонта.

Европарламент рекомендует производителям электроники повысить уровень ремонтопригодности продукции


Европейский парламент также обеспокоен использующимися сегодня технологиями при сборке смартфонов и планшетов. В документе говорится о применении клея или склеивающих материалов, не позволяющих отсоединить критически важные элементы конструкции. По мнению авторов рекомендаций аккумуляторные батареи и светодиоды должны быть легко извлекаемыми из мобильной электроники. Однако современные методы их крепления часто не выдерживают никакой критики. Попытка извлечь несъёмную аккумуляторную батарею может привести к случайным повреждениям рабочих компонентов устройства. 

LG V20, на удивление, получил съёмную батарею

LG V20, на удивление, получил съёмную батарею


Основные рекомендации Европарламента включают в себя:
предельное упрощение процедуры ремонта выпускаемой продукции;
автоматическое продление гарантии при длительном (больше 30 дней) ремонте техники;
стимулирование со стороны государства производителей к проектированию долговечных и поддающихся ремонту устройств;
значительное снижение цен на актуальные запчасти;
переход на съёмные аккумуляторные батареи. Никакого клея или скотча для критических элементов конструкции;
продление программной поддержки со стороны разработчиков электроники, позволяющей отсрочить её моральное устаревание;
пометки с оценкой долговечности продукта, экологического аспекта и возможности для модернизации в будущем. 
«Мы не должны выбрасывать старый смартфон и покупать новый, если нас не устраивает только исчерпавшая ресурс батарея», — объяснил свою позицию автор рекомендаций Паскаль Дюран (Pascal Durand). 
Прислушаются ли производители к рекомендациям Европарламента пока сказать трудно, ведь аккумулятор, посаженный на двусторонний скотч, выглядит привычным делом для большинства современных смартфонов.

Дмитрий Приходько, 3dnews

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 3567 3183
    Stelm 8 июля 2017 в 19:26 Ссылка Пометить
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    Хоть какая-то польза от Европарламента:)). Да,современные производители не заинтересованы в долговечности и ремонтопригодности своей техники. Выйдет из строя,-купишь у них новую модель,только дороже.
    Вспоминаю холодильники “ЗИЛ”,которые работали 30 лет и больше,телевизоры “Радуга”…. А сейчас как? В некоторых смартфонах “кончился” аккумулятор,и все,смартфон на свалку)). Многие поьзователи “эппл”недовольны,-с выходом новой модели старые начинают глючить и выходить из строя,случайность?

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  • 198 180
    Денис 8 июля 2017 в 20:02 Ссылка Пометить
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    Думаю подобные рекомендации Европарламента так и останутся лишь рекомендациями. В условиях рыночной экономики данная проблема нерешаема. Здесь надо сами экономические принципы менять.

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