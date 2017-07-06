Новости Украины и Новороссии 06 июля 2017

Грядёт квотоперемога: Брюссель спасает себя, а не Украину

ЕС согласился увеличить квоты на украинскую продукцию. 28 июня Комитет постоянных представителей стран–членов Евросоюза (COREPER) одобрил компромиссный вариант торговых преференций для Украины, а 4 июля он был принят на заседании Европарламента.

В основном они касаются вывоза сельскохозяйственного сырья и, как сказано в официальном евросоюзовском пресс-релизе, «направлены на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом тяжелой экономической ситуации и экономических реформ». Министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой считает, что решение Брюсселя позволит «расширить наши экспортные возможности» на $0,2 млрд.

«Жест ощутимой поддержки»

Во-первых, квотоперемога имеет явный сырьевой уклон. Украина получит дополнительные квоты на беспошлинный ввоз 2,5 тыс. т. меда, 3 тыс. т. обработанных томатов, 0,5 тыс. т виноградного сока, 4 тыс. т овса, 65 тыс. т пшеницы, 625 тыс. т кукурузы, 325 тыс. т ячменя, 7,8 тыс. т крупы и гранул некоторых зерновых.

Предусмотрены послабления и для экспорта промышленных товаров. Полностью сняты ввозные пошлины на удобрения, красители, пигменты и другие окрашивающие вещества, обувь, медь, алюминий, а также на оборудование для телевидения и звукозаписи. Ранее они составляли 3-17% и должны были обнулиться за период 3-7 лет после подписания соглашения об ассоциации. Теперь они одномоментно обнуляются, но производителям вряд ли удастся завалить европейский рынок своим товаром. К примеру, доля обуви украинского производства на внутреннем рынке колеблется в диапазоне 30-40%, а красители для ее производства полностью импортируются. Зато решение Брюсселя облегчит европейским брендам работу по давальческим схемам с украинскими «подсобниками».

Во-вторых, решение COREPER — это всего лишь одна из стадий процесса, который начался давно и еще не закончен. Как заявила советник министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая, об увеличении квот Киев запросил практические сразу после подписания соглашения об ассоциации. В прошлом году на торговых преференциях «настаивал» глава Кабмина Владимир Гройсман, а в июне 2017-го специальные обращения к Европарламенту (ЕП) приняли народные депутаты. Об увеличении квот, как о свершившемся факте, объявили 30 сентября 2016-го, но из-за характерных для Брюсселя жутких бюрократических проволочек процесс затянулся еще на год. «Окончательное решение о введении торговых преференций для Украины должно быть утверждено ЕП на пленарном заседании в июле. Положение о преференциях должно быть опубликовано и вступить в силу до конца сентября», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания COREPER.

В-третьих, изначально Киев просил больше. «Мы должны тоже понимать, что, скорее всего, украинская сторона просила расширить квоты еще больше и на еще большее количество продуктов. Но ЕС ведет политику протекицонизма, к сожалению, такая политика очень популярна. Они пытаются защищать своего товаропроизводителя и, конечно же, не очень рады пускать товары из Украины», — объясняет директор аграрных консультационных программ Лина Доценко.

Хотя конкретные цифры не раскрываются, 22 сентября прошлого года в своей статье В. Рутицкая упомянула товарные категории, по которым Украина хотела бы получить дополнительные объемы квот. Это сахар, крахмал, мед, соки, зерновые и продукты их переработки, обработанные томаты, мясо птицы. Единственную цифру советник министра озвучила по сахару – 300 тыс. т, при сегодняшней квоте в 20,07 тыс. т. Спустя неделю Еврокомиссия (ЕК) опубликовала решение, по которому беспошлинный ввоз украинского сахара, как и крахмала, не был увеличен ни на грамм. Также Киев претендовал и на отдельные квоты для производителей биопродукции, но Брюссель не пошел навстречу и в этом вопросе. Более или менее ощутимые объемы беспошлинного доступа на европейский рынок получили только зерновые.

Позже одобренные торговые преференции урезал ЕП. В ходе обсуждения на заседании профильного комитета объемы беспошлинного ввоза меда были снижены на 0,5 тыс. т, обработанных томатов на 2 тыс. т, ячменя и кукурузы на 25 тыс. т, пшеницы на 35 тыс. т. Полностью из перечня товаров исключена мочевина. «Несмотря на политические и экономические трудности, с которыми сейчас сталкивается Украина, мы не можем предлагать новые значительные торговые льготы Киеву, когда наши фермеры все еще борются с глубоким сельскохозяйственным кризисом», — прокомментировал ситуацию глава аграрного комитета Чеслав Адам Секерски.

Кроме того, само решение Брюсселя имеет ряд нюансов. Речь идет не об увеличении квот на постоянной основе, а об «автономных торговых преференциях» сроком на три года, к тому же, корректируя решение ЕК, европарламентарии предусмотрели применение мер для защиты европейских производителей. В частности, теперь не только государства-члены ЕС, но и отдельные предприятия смогут потребовать специального расследования в отношении украинского экспорта. Такое решение, по мнению докладчика от ЕП Ярослава Валеса, «обеспечивает поддержку торговли с Украиной при одновременной защите уязвимых для фермеров и промышленности ЕС интересов». Более того, брюссельские чиновники всерьез считают себя спасителями утопающих. «Эти меры – это жест ощутимой политической и экономической поддержки Украины с нашей стороны», — торжественно заявил министр экономики Мальты Кристиан Кардон по итогам промежуточного решения COREPER.

Расширяя квоты, Брюссель спасает себя, а не Украину

Конечно, сколько-нибудь заметного макроэкономического эффекта для украинской экономики расширение квот не даст. Цифра $200 млн. от Т. Кутового — это просто количество товара, на которые были расширены квоты, в денежном выражении. Потенциал дополнительной экспортной выручки для страны мизерный (+0,44%). Но правильнее считать именно экономию на пошлинах, которая будет многократно меньше, а если смотреть на ситуацию с учетом альтернативных рынков сбыта, то выгоду и вовсе придется рассматривать под микроскопом. Украинские экспортеры умеют считать и не хотят поставлять товары в ЕС сверх квотируемых объемов, а по некоторым товарным группам не закрывают часть уже предоставленных квот. «Для наших производителей более маржинально, например, эти продукты поставлять в другие страны мира, в том числе в страны Азии. Поэтому вопрос незакрытия определенных квот иногда лежит в призме того, где наш производитель получит прибыль» — объясняет В. Рутицкая.

В торговых делах ЕС регулирует поставки украинской продукции, исходя исключительно из своих собственных соображений. В 2017 году без всякого шума ЕС увеличил квоты, например, на поставки пшеницы (+10 тыс. т), ячменя (+10 тыс. т), кукурузы (+50 тыс. т), мяса птицы (+2 тыс. т), этанола (+14,6 тыс. т). Часть из них Украина вообще не использует или использует не полностью. Так, квота по этанолу за первую половину этого года закрыта всего на 0,8%, схожая ситуация и с другими товарными группами, за исключением меда, соков и зерна. Правда, покупателей на украинскую кукурузу, пшеницу и ячмень хватает и без ЕС.

Увеличить беспошлинный поток зерна Брюссель решил отнюдь не из любви к украинским аграриям. «В Румынии, которая является вторым производителем европейской кукурузы, из-за засухи уже третий год подряд является неурожайным, и каждый год показатель валового сбора ниже предыдущего. Поэтому расширенные зерновые квоты, скорее всего, не является уступками Украине, а вынужденными шагами для собственного европейского потребителя», — поясняет Мария Колесник, руководитель аналитического департамента консалтингового агентства ААА .

Аналогичная ситуация во Франции и Испании и, по прогнозам аналитиков, к концу сезона запасы зерновых в Евросоюзе достигнут самой низкой точки за последние тринадцать лет. Восполнить брешь и таким способом удержать цены на хлеб на своем внутреннем рынке Брюссель планирует за счет украинских подопечных. Но года через два-три, когда европейские урожаи вырастут, беспошлинная дверца без сомнения будет закрыта.

В Киеве так далеко не заглядывают и о цене хлебобулочных изделий для собственных граждан не думают, а потому легко ловятся на европейскую удочку. Фактически план по предоставлению «автономных преференций» закрепляет за Украиной роль даже не аграрного, а зернового придатка Европы. Этот статус шаток и зависим от многих факторов, на которые при всем желании Киев повлиять не может. Но праздновать квотоперемогу он, конечно, не помешает.

Николай Коринь, «Одна Родина»

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На Украине создадут полицейскую академию

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев вместе с руководителем Департамента кадрового обеспечения подписал приказ и утвердил соответствующее положение о создании Полицейской академии Национальной полиции Украины. По его словам, Полицейская академия Национальной полиции Украины будет находиться в Киеве по улице Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем планируют принять 1–1,2 тыс. курсантов. Глава Нацполиции подчеркнул, что целью создания Академии является «уменьшение количества брака во время самой тяжелой процедуры — кадрового отбора». «Со временем граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, незаинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме», — отметил глава Национальной полиции. Князев предложил новую систему набора: «пришел в полицию — поработал патрульным или на других рядовых должностях (кроме некоторых специфических подразделений). По зову сердца и наличия профессиональных качеств можем рекомендовать для обучения в вузах системы МВД патрульного 1-3-летнего опыта. И тогда он в полной мере сможет понять: стационарная или дистанционная форма обучения, но он уже мотивирован», — рассказал глава ведомства.

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У украинской власти нет перспектив, — Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что перспектив у нынешней власти на Украине нет. «Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает», — сказал Янукович журналистам. «У них (власти в Киеве) есть шанс остановиться и мирным путём, по-хорошему уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жёсткие», — добавил он. Читайте также: Киев повел себя на переговорах в Минске по-хамски, — политолог

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Деньги МВФ — очень опасные, — украинский экономист

Международный валютный фонд может отложить перечисление Украине пятого транша в размере 1,9 млрд долларов. Премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью агентству Bloomberg заявил, что Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул выполнить одно из условий МВФ — принять законопроект по земельной реформе, на проведении которой настаивает МВФ. В 2015 году Международный валютный фонд принял программу экономической помощи Украине на 17,5 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года, транши осуществляются по мере выполнения Киевом ряда условий. В мае Украину посетила миссия МВФ, тогда специалисты фонда выдвинули Киеву два условия для получения пятого транша: принять законопроекты по земельной и пенсионной реформе. Киев уже частично выполнил условия для выделения нового транша. Так, МВФ и Всемирный банк в начале июня одобрили законопроект о пенсионной реформе. При этом другие требования МВФ встретили жесткое противодействие внутри самой Украины. Украинцы опасаются, что в случае отмены ныне действующего моратория на свободную продажу земли обширные участки территории страны могут за бесценок купить крупные бизнесмены. В понедельник украинские СМИ сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ. В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин выразил мнение, что Украине стоит подальше держаться от траншей МВФ. «Эти деньги от МВФ абсолютно не нужны, поскольку их дают на жесточайших условиях… В среднем надо будет отдать (МВФ) примерно в два раза большую сумму, ну, может быть, чуть поменьше. Но все равно надо будет вернуть миллиарды взамен и еще „тело“ кредитов. А как их возвращать, когда они большей частью фактически разворованы. Только в этом году надо будет вернуть порядка 9 млрд долларов. А денег нет, ВВП не растет, промышленное производство не увеличивается. Где взять, где „дельта“ появится?», — сказал Олег Соскин. Эксперт полагает, что на Украине земельная реформа, разрешающая продажу земель сельскохозяйственного назначения, реализована не будет. «Думаю, что никакой распродажи земель не будет. Были проведены социсследования, которые показали, что до 45% (опрошенных) готовы выходить на улицы и очень жестко сопротивляться продаже земель, тем более иностранцам. Это показали и последние события в Кировоградской области, когда была попытка рейдерского захвата земель фермерских хозяйств. Она закончилась для власти очень плачевно. И были поставлены очень жесткие вопросы по отставке силового блока, в том числе министра (внутренних дел Украины) Арсена Авакова. Если хотят крестьянскую войну, то пусть попробуют», — сказал Олег Соскин. По его мнению, сейчас на Украине сложилась политическая ситуация, которая не позволит пойти на выполнение условий МВФ. «В Верховной Раде создается сейчас новая конфигурация большинства, которая очень жестко выступает и против продления пенсионного возраста, и против „вакханалии“ по продаже сельскохозяйственных земель, и, вообще, против того, чтобы брать в дальнейшем кредиты МВФ. Потому что мы видим опыт Египта, Венесуэлы, Аргентины — к чему это приводило. Деньги МВФ — очень опасные, и лучше их не брать», — полагает Олег Соскин. Читайте также: Украина допраздновалась. Еврейские организации расслышали «Шухевичфест»

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Янукович отказался участвовать в суде по госизмене и отозвал адвокатов

Бывший президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в инициированном в Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. «Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», — заявил он в эфире программы «Время» на российском Первом канале в среду. Янукович подчеркнул, что «не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью, и знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь». «Вынести обвинительный приговор, обвинить меня по всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины», — пояснил экс-президент Украины. «Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко (президент Украины — ред.) были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано», — сказал Янукович. Как известно, в четверг в Оболонском районном суде Киева продолжится процесс по делу о госизмене Януковича. Напомним, суд разрешил заочную процедуру рассмотрения дела о госизмене Януковича. 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины. Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

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Порошенко и дети

Дети, а теперь я вам расскажу о…



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Янукович: Действия хунты направлены на то, чтобы скрыть свои преступления

Все действия нынешней киевской власти, в том числе и процесс о госизмене, направлены на оправдание собственных преступлений, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

«Все действия власти направлены на оправдание собственных преступлений. Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а, на самом деле, судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны», — сказал Янукович

По его словам, «(президент Украины Петр) Порошенко и его преступная клика продолжает геноцид собственного народа». Янукович также призвал сравнить время, когда он был действующим президентом, с нынешним.

«Идет братоубийственная война, и они ничего не делают, чтобы ее прекратить, чтобы мирным путем восстановить единство Украины», — подчеркнул экс-президент.

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Семьсот тысяч туристов пропало с начала безвиза

Абсолютно безответственно власти Украины подошли к такому важнейшему историческому событию, как торжественное открытие безвизового окна в ЕС. Я, с…ка, плакал, когда увидел нашего гаранта, с распростертыми руками кидающегося в объятия какого-то лощеного европейца на кордоне. Как красиво! Бумажные ворота в Европу. Со стороны ЕС изображена Родина-мать, которую так и не удалось декоммунизировать, то есть снести. Умели же коммунисты делать. На века.

Даже Арку российско-украинской дружбы в Киеве не удалось «европеизировать». Стали красить к «Евровидению» в цвета гей-прайда, упал активист, разбил себе копчик. Работы сразу прекратили из соображений безопасности и трансгендерного равенства. Но не будем отвлекаться. 11 июня было объявлено, что началась новая «эра» в истории нации. Читались стихи запрещенного поэта «Прощай, немытая Россия!». Был проведен грандиозный концерт, посвященный безвизовому режиму, на котором зажигала Руслана. Пали «российские оковы», которые веками не пускали нас в европейскую семью. В том числе и шведскую. Начали бодро. Отрапортовали о первой «европейской сотне». Показали счастливые лица безвизовцев, измученные нарзаном. Ансамбль специально приглашенных артистов станцевал гопак на взлетной полосе «Борисполя». Государственная пограничная служба выпустила специальное сообщение о тысячах украинцев с биометрическими паспортами, вкусивших за первые сутки прелести безвизового посещения. Расчувствовавшийся президент порекомендовал всем попить «фантастического кофе в Словакии» и обязательно сходить в Венскую оперу.

А потом как корова языком слизала. Абсолютный информационный вакуум. Никаких передач «ежедневник безвиза». Итоговых репортажей в воскресных информационных телепрограммах. Интервью со счастливыми поглотителями парижских круассанов. Даже на расово правильных форумах сами собой утихли темы «Попить пива в Праге» и «Куда можно поехать на велосипеде в Европу?».

Теперь сравните с хрониками освобождения колыбели нации от накопившегося мусора. Информационная работа поставлена прекрасно. Все четко и по графику.

24 июня: «из Львова вывезли первые 270 тонн мусора». Куда вывезли – не сообщается. Но областная госадминистрация, отобравшая у зас…шегося львовского мэра Андрея Садового эксклюзив на вывоз мусора нации, подошла к делу с любовью.

28 июня: «из Львова за шесть дней вывезли 1700 тонн ТБО (твердых бытовых отходов)». Сразу виден прогресс! Можно рассчитать, сколько в день вывозится, составить приблизительную карту очищения города всех национальных революций от дерьма, построить график в виде красивой кривой. Вывести, в конце концов, процентное соотношение: «вывезено 42% от общего числа переполненных мусорных площадок». Просто поэзия! «Переполненные мусорные площадки города Лева». А?! Сразу пахнуло «запашной львивськой кавой».

30 июня: «Пройден мусорный Рубикон!». Вице-премьер-министр европейской региональной сверхдержавы Зубко рапортует партии и пославшему его Гройсману: «Из Львова вывезено три тысячи тонн ароматных, но твердых отходов, а это почти половина дерьма, накопившегося в колыбели нации!». Салют решили не производить, поскольку время военное, руководителей ГУР прямо в «Мерседесах» взрывают. К сожалению, вице-премьер был вынужден констатировать, что львовяне, несмотря на тяжелую ситуацию с ТБО, продолжают, извините за выражение, гадить: «Львов продолжает производить мусор, и ситуация продолжает оставаться сложной».

1 июля: «более 50% мусора вывезли из Львова». Цитирую «Интерфакс-Украина» (топ-новость дня): «3265 тонн из 287 контейнерных площадок благополучно увезли».

5 июля: «из культурной столицы нации вывезено 82% мусора». Общественность ликует, все плачут, обнимаются и с надеждой начинают смотреть в прекрасное европейское будущее.

Вот образец продуманной, хорошо спланированной и тщательно реализованной кампании «Очистим зас…ную колыбель нации». Четкие, понятные цифры, проценты, регулярное информирование общественности. Теперь сравните с официальной хронологией безвизового режима.

11 июня ввели безвизовый режим. 17 июня появляется вялое сообщение: «Около шести тысяч украинцев воспользовались привилегией безвизового режима». Никаких графиков, победных реляций, позитивной динамики. На форумах пишут о женщине, которая пыталась провезти в Польшу сына в чемодане, а также о туристах, которые едут в ЕС со своими лопатами.

23 июня Пограничная служба выпускает официальный безвизовый пресс-релиз. Цитирую: «С 11 по 23 июня было оформлено 741 795 граждан, из них 156 916 по биометрическим паспортам, что составляет 29%». Ну, хоть что-то. Уже можно пиарить достижения майдана. Типа, «скоро миллионный турист пересечет границу с Польшей!». Можно подарить ему стиральную машину. Или вафельницу. Патриотично и символично. Однако внимательное изучение отчета Погранслужбы выявляет нестыковку в цифрах. Как говорит кассирша Глаша, «гондоны не бьются». Смотрите: с 11 по 23 июня границу с Польшей пересекли 12 796 украинцев, 2061 – границу со Словакией, 4874 – с Венгрией, 2849 – с Румынией. Все, больше на западе Украина ни с кем не граничит. Складываем в столбик: 22 580 человек. Еще 11 477 улетело. Итого 34 057. Вопрос: куда, б…ть, подевалось 707 738 безвизовцев? Ладно, мамашу с сыном в чемодане вычеркиваем. Но ведь на границах ЕС бесследно растворилось почти семьсот тысяч невинных украинских туристов!

Какова их судьба?!! У меня волосы от ужаса зашевелились. Пересчитал еще раз. Не сходится! Сравнил с графиком вывоза мусора из Львова: тютелька в тютельку.

Была версия, что не считали пассажиров в поездах. Нет, считали. Да и поездов столько нет в ЕС, чтобы почти миллион за неделю вывезли. Откуда тогда 156 тысяч только безвизовых туристов, которые ломанулись пить кофе в Словакию? Возникает обоснованное подозрение, что 707 738 украинцев ломанулись вовсе не в Европу, а совсем наоборот – в Россию. Вот данные все той же Пограничной службы за май: украинско-российскую границу за пять месяцев пересекло около трех миллионов человек. Не туда ли поехали туристы? Полный бардак. Никаких новостей с 23 июня. А ведь за безвизовый режим мы страну в хлам разнесли!

Поэтому необходимо в кратчайшие сроки организовать табло в центре Киева, на котором в режиме он-лайн должны мелькать цифры: выехало столько-то, по безвизу – столько-то, завернули пятерых, осталось в стране такое-то количество. За образец надо взять опыт Львовской областной администрации по освещению вывоза мусора из культурной столицы нации.

Александр Зубченко

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Чёрные списки Украины: законопроект № 6660 – месть за Крым

Народные депутаты Украины от партии «Свобода» зарегистрировали в Верховной раде законопроект № 6660, согласно которому должны быть запрещены гастроли российских артистов на Украине, а украинских – на территории России, а также ДНР и ЛНР. Этот законопроект обнародован на официальном сайте парламента. По мнению авторов, «российские гастролёры, выступая на территории Украины, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».

Исключение на въезд на Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для тех, кто постоянно проживает на Украине. Ну а для нарушителей норм депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе уголовную.

Есть в законопроекте и пункт, который призван ограничить поездки на «оккупированные» территории Крыма, Донецка и Луганска иностранных артистов. Правда, в реальности это сделать невозможно – только на бумаге.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, полностью поддерживающий новый законопроект, заявил, что запрет на въезд деятелей культуры России на Украину «делает воздух чище». «Я вообще сторонник достаточно жёстких методов по обеспечению безопасности нашего государства, в том числе через российских музыкантов», – заключил Шкиряк.

И хотя закон ещё не принят, работа уже идёт: согласно оглашённым СБУ данным, только за два дня на территорию Украины пограничники не пустили семь исполнителей из России. Чуть ли не каждый день украинская сторона вносит всё новых и новых россиян в чёрный арт-лист.

На сегодняшний день уже действует запрет на въезд на Украину для 70 российских артистов. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян. Он также рассказал, что российской рок-группе Anacondaz, которая выступала на фестивале Atlas Weekend в Киеве 2 июля, запрещён въезд на Украину на три года. А 1 июля отказали во въезде на Украину певице Татьяне Липницкой, известной как Бьянка, музыканту Андрею Лысикову, известному под псевдонимом Дельфин, Найку Борзову и четверым музыкантам его группы.

Напомним, российской группе «Иванушки International» также запретили въезд на Украину на три года. Пересечь границу не сможет и основатель российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Однако если артисты едут, значит, кто-то их приглашает? Негодование по этому поводу выразил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко: «СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня. Может, время спросить уже и с тех, кто их приглашает так настойчиво в Украину?!! Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы таких деятелей отслеживать особенно». То есть на Украине появится ещё один чёрный список, куда будут заносить организаторов гастролей российских исполнителей.

Коснулись репрессии также фильмов и сериалов. Государственное агентство по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения украинского сериала «Офицерские жёны» и российского фильма «Задача особой важности. Операция «Тайфун»». А съёмки продолжения любимой всеми «Ликвидации» оказались на грани срыва, сообщил известный продюсер Сергей Члиянц. По его словам, съёмки должны были стартовать осенью этого года, но организаторы проекта внезапно выяснили, что играющий ключевую роль актёр Владимир Машков находится в списках лиц, которым запрещён въезд на Украину. Более того, и сам сериал «Ликвидация» на Украине находится под запретом: Госкино давно занесло этот фильм в категорию «неблагонадёжных». Ещё в 2015 году по распоряжению СБУ сериал был запрещён к показу на территории Украины, правда, не из-за Машкова, а из-за Пореченкова.

Но не только артистам «мстит» Украина за Крым. Досталось и чешскому политику Милану Шарапатке, который намеревался принять участие в семинаре Роуза-Рота Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, что проходил в 5-звёздочном отеле «Ферамонт» на берегу Днепра. А все потому, что он был в составе группы международных наблюдателей на Общекрымском референдуме 2014 года. 2 июля в международном аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили прилетевшего из Чехии Шарапатку – пришлось тому возвращаться в Прагу.

А что же сами украинцы? Очень показательным был случай, произошедший на днях: 1 июля солиста группы «Дельфин» не пустили на территорию Украины для выступления на фестивале Atlas Weekend по стандартной причине – посещение Крыма. Однако концерт никто не стал отменять, правда, прошел он в несколько необычном формате караоке. Пел весь собравшийся зал. Это и был ответ народа властям Украины. И эту песню не задушишь, не убьёшь.

ФСК

К оглавлению | Источник: news-front.info

Зрада: США не намерены поставлять летальное оружие на Украину

Соединенные Штаты пока не намерены поставлять на Украину летальное оружие, сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента журналистам. «По поводу Украины: мы как не поставляем оружие на Украину, так и пока не приняли решение делать это», — сказал он. Ранее в июне в Киеве заявили, что рассчитывают в течение 2–3 месяцев подписать с США соглашение о поставках оружия. Как впоследствии уточнил президент Украины Петр Порошенко, речь о летальном оружии пока не идет, Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. Читайте также: Киев повел себя на переговорах в Минске по-хамски, — политолог

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США полностью поддерживают Минские соглашения, — Госдеп

США полностью поддерживают Минские соглашения по Украине, пока лучшей им замены нет, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа на брифинге. По его словам, «лучшего варианта нет» Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Дипломат также разъяснил слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона по возможному отклонению от Минских договоренностей. «Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся РФ и Украина. „Минск“ — это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем „Минск“. Но это не исключает другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией», — пояснил он. Читайте также: Киев повел себя на переговорах в Минске по-хамски, — политолог

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ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

Россия не даст Украине реализовать хорватский сценарий на Донбассе. Уже вскоре ЛДНР стопроцентно будут включены в состав РФ. Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал командир подразделения «Легион» депутат парламента ДНР Сергей Завдовеев (на фото). «Я думаю, что никто не рыпнется на Россию. ЛНР и ДНР — это и есть Россия. Сейчас мы на законных основаниях интегрируемся в Россию. И после выборов в следующем году у нас будет интеграция в Российскую Федерацию. За три года проделано много работы, как на политическом уровне, так и на военном и экономическом. Поэтому мы стопроцентно будем в составе Российской Федерации и стопроцентно нас поддержат. В случае наступления ВСУ Россия, как обычно, поможет гуманитаркой и медикаментами, как и помогала до сих пор. В военном плане — естественно, она войска вводить не будет, потому что Россия не является стороной конфликта. Но у нас достаточно своих сил, чтобы не только отразить атаку, но и пойти в наступление после отражения атаки. Если Украина перейдет этот рубикон, тем самым полностью ликвидирует все соглашения. Существует негласная договоренность между США, Европой и Россией — кто первый пойдет в наступление, тот и агрессор, тот и виноват в этой войне. Соответственно, если ВСУ решатся на наступление, то тем самым они развернут против себя ту же Америку, Европу и дадут нам возможность действовать открыто. Честно говоря, нам такой расклад на руку, мы наконец-то закончим войну. Но я думаю, что такую ошибку они не совершат. Они так и будут нас провоцировать», — сказал комбат. На уточняющий вопрос, не является ли уже открытым выступлением украинцев ежедневные обстрелы ДНР и ЛНР ВСУшниками, Завдовеев ответил: «Вы же понимаете, что у нас тут есть „доблестное” ОБСЕ, которое до сих пор не может определить, кто в кого стреляет. Они все три года так и докладывают — вроде кто-то стреляет, но кто в кого — непонятно. Все видят, что стреляет ВСУ, кроме ОБСЕ, которые должны фиксировать. Они фиксируют сам факт обстрела, а кто стреляет — ОБСЕ ни разу так и не сообщила. Получается, что у нас тут полтергейст. Если бы они хоть раз в отчетах отразили, что стреляет украинская сторона, мы уже давно бы могли выступить на Украину. И у России была бы возможность ввести сюда войска, потому что было бы ясно, кто агрессор», — говорит донецкий депутат. Читайте также: Страшный удар «Медведей» ВКС РФ: Объекты ИГИЛ превратились в пыль (ВИДЕО, ФОТО)

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На Украине назвали условия выступления российских артистов

Организаторы концертов российских артистов на украинской территории должны будут сообщать Службе безопасности Украины (СБУ) о предстоящих гастролях для получения разрешения на въезд. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. «Если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления», — приводит «Украинская правда» слова Кириленко. Он также отметил, что после этого СБУ даст ответ об отсутствии законных оснований «для запрета въезда исполнителю» и организатор сможет провести мероприятие с его участием. Вице-премьер подчеркнул, что соответствующие изменения в законодательстве уже подготовлены в парламенте Украины. Ранее в МВД Украины выступили за ужесточение условий по запрету российским артистам въезжать на территорию страны. 4 июля в Верховной раде зарегистрирован законопроект, который должен запретить гастроли украинских артистов в России, а российских — на Украине. Читайте также: Киев повел себя на переговорах в Минске по-хамски, — политолог

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Резун ждет убийц из Кремля

Один из читателей прислал ссылку на забавные откровения Резуна у Гордона http://gordonua.com/publications/suvorov-j a-by-poschital-smert-ot-ruki-ubijtsy-iz-k remlja-schastem-ibo-eto-bylo-by-dokazate lstvom-togo-chto-ja-prav-i-oni-bojatsja-m oih-knig-195700.html Особенно понравился вынесенный в заглавии пассаж:Вот ведь какое дело. Одни ждут пока их Асад траванет зарином или хлором, чтобы США могли наконец разбомбить "проклятый режим". Другие ждут, что придут "агенты ФСБ" и убьют за "творчество", ибо только так можно доказать их правоту, дабы после похорон досужий обыватель мог бы глубокомысленно приложить руку к голове и сказать "Наверное его убили за правду про автострадные танки! Вот чего кремлевский режим боится!".Но видимо других способов доказать свою правоту у Резуна уже не осталось, раз он продолжает надеется на ликвидаторов, которые все к нему не приходят, ибо с Резуном произошло страшое – его уже давно не бояться, с ним особо даже не спорят и он плавно погружается в забвение после другого "убийства", которые совершили российские историки в нулевых, разобрав опусы Резуна по косточкам, после чего ссылаться на него в приличном обществе стало моветоном. Чем же привлечь к себе внимание? Новыми опусами про то, как Сталин хотел напасть на Гитлера, но не успел? Кричащими обложками, где Сталин на пару с Гитлером поедают Землю? Рассказами про агентов ФСБ которые обложили схрон Резуна в Бристоле?Все это старо, скучно и неактуально. Остается мечтать о собственном убийстве, тем более что и современная "политическая аналитика" от Резуна оказалась под стать его "историческим изысканиям".Естественно, что с такими откровениями, он "убийц из Кремля" еще долго не увидит.

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