Жулики во власти. Валентин Катасонов [2017, Паразитическая Система]

Валентин Катасонов: У нас раньше говорили, что ситуацию с валютным курсом определяет Центральный банк, а не Минфин. А тут как-то получается, что на самом-то деле Минфин взял на себя те функции, которые должен реализовывать Центральный банк. И теперь я уже не понимаю, где кончается Центробанк, а где начинается Минфин, и наоборот

Вообще-то статья 75-я Конституции России говорит о том, что за обеспечение стабильности рубля отвечает Центральный банк. И он проводит эту свою политику независимо от других органов государственной власти. Спрашивается, а что Минфин-то тут встревает? Ведомство нарушает конституцию?

Минфин фактически на валютном рынке пытается управлять курсом рубля. Так спрашивается, значит, Минфин фактически подменяет Центральный банк?

Я юристам много раз задавал вопрос: в Конституции написано, что «…независимо от других органов государственной власти». Тогда на каком основании Центральный банк с Минфином разрабатывают документ под названием «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики»? Это что, скрестили ужа с ежом?

Рекордное за последние полтора года падение курса рубля принесло серьезную прибыль федеральному правительству. Я могу доказать это на конкретных цифрах. Переоценка валютной кубышки в виде Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за месяц, за один месяц, дала Министерству финансов России почти 250 млрд рублей. Фактически доходы были получены из воздуха в буквальном смысле этого слова. Не надо никаких инвестиций в реальный сектор экономики, вот вам болтанка на московской бирже. Подробности в нашем материале!

Но этот момент своим студентам я очень просто объясняю. Рыночная экономика — это экономика, которая ничего не создает, она перераспределяет. Там действует закон сохранения богатства: если у кого-то убыло, значит, у кого-то прибыло. Если, значит, Минфин делает из воздуха сотни миллиардов рублей, значит, фактически у кого-то они крадутся. Понятно, что они крадутся у бюджетников, понятно, что они крадутся у пенсионеров, понятно, что они крадутся у оборонного комплекса, который финансируется на рубли, и так далее. То есть это кража, в чистом виде кража. Но, к сожалению, я уверен в том, что они будут продолжать этот курс…

Я не поленился, посмотрел федеральный закон о бюджете. Он исходит из расчета, что предельный курс рубля по части падения может быть 67 рублей. То есть у них еще есть люфт, и они будут до конца года, не знаю, резко или плавно к этому идти. Но я думаю, что это не будет происходить плавно. Я думаю, что это будут какие-то скачки, потому что плавное снижение — оно не очень выгодно спекулянтам. А спекулянты работают на инсайде. Инсайд же всегда предполагает, что должны быть какие-то скачки более или менее, потому что только на скачках можно заработать что-то существенное.

Это жулики, понимаете, жулики! У меня другого слова нет. Источник: http://russnov.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:

первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова