Горбачев обратился к Путину и Трампу с напутствием накануне встречи в Гамбурге
04:18. 7 июля 2017 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу необходимо восстановить доверие стран, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа.
«Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится, — заметил он. — Но жаль, что это происходит только сейчас».
По мнению бывшего руководителя СССР, упущено много времени, и лидерам необходимо восстановить доверие между Россией и США.
«Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году, — цитирует Горбачева РИА Новости. — Надо все положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам».
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался о важности обмена мнениями о двусторонних отношениях между Путиным и Трампом.
https://riafan.ru/856695-gorbachev-obratilsya-k-putinu-i-trampu-s-naputstviem-nakanune-vstrechi-v-gamburge