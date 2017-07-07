Главная » Новости, Политика, События

Горбачев обратился к Путину и Трампу с напутствием накануне встречи в Гамбурге

04:18. 7 июля 2017 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

orig-1499352215_mihail-gorbachev_0_883f1

Президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу необходимо восстановить доверие стран, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
 
Горбачев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа.
 
«Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится, — заметил он. — Но жаль, что это происходит только сейчас».
 
По мнению бывшего руководителя СССР, упущено много времени, и лидерам необходимо восстановить доверие между Россией и США.
 
«Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году, — цитирует Горбачева РИА Новости. — Надо все положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам».
 
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался о важности обмена мнениями о двусторонних отношениях между Путиным и Трампом.
 
https://riafan.ru/856695-gorbachev-obratilsya-k-putinu-i-trampu-s-naputstviem-nakanune-vstrechi-v-gamburge

 

Метки: Новости, политика, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]
...как одного из основных конкурентов Путина перед предстоящими выборами президента.... не о разоблачении двойников Путина и Ельцина, причастности ФСБ...то это ее личное мнение. Путина, например, чуть ли не... Это вам не «клан Путина», который считается самым богатым ...
Жёсткая критика Путина! Коррупция и социальные митинги [2017, Система казнокрадов]
В ГОСДУМЕ ПРОРВАЛАСЬ ПРАВДА! Жёсткая критика за коррупцию и социальные митинги Рашкиным.. Источник * Дополнительная информация: Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Арест Мальцева [2017, Плохие Новости]
... ломали дверь, Мальцев через periscope обратился к сторонникам с просьбой о... призывал к импичменту президента Владимира Путина. Мальцев также известен по своему...
Приговор Путину и Медведеву
... не понравится тем кто уважает Путина и Медведева. К сожалению автор... видео ролика "Приговор Путину и Медведеву" неизвестен... Источник http...
Следующим правителем России станет мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями
... К. – 1984 – 1985 г. 7. Горбачев М.С. – 1985 – 1991 г....Н. – 1991 – 1999 г. 9. Путин В.В. – 2000 – 2008 г...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
Идиотский вопль «Путин стал другим! Путин будет настоящим патриотом! Путин проведет настоящие реформы..., гарантированную кандидатом в Президенты Путиным, который не устаёт повторять,... государственного управления. Не соврал Путин. Повысил среднюю зарплату, и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>