Горбачев обратился к Путину и Трампу с напутствием накануне встречи в Гамбурге

Президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу необходимо восстановить доверие стран, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Горбачев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа.

«Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится, — заметил он. — Но жаль, что это происходит только сейчас».

По мнению бывшего руководителя СССР, упущено много времени, и лидерам необходимо восстановить доверие между Россией и США.