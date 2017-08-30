Методы и технологии пропаганды на конкретных примерах

Кто-то считает манипуляцию массами высоким искусством, а людей, занимающихся подобными вещами, — профессионалами высшего класса. На самом деле ввиду отсутствия какой-либо индивидуальности у толпы управлять ею элементарно. Все эти методы управления и контроля универсальны для всех стран мира, а многие из них активно практикуются уже по сто (и даже более) лет. А зачем выдумывать что-то новое, когда работает хорошо проверенное старое.

Если кто-то считает, что обмануть широкие массы трудно, а заставить их что-то делать в твоих интересах — и подавно, вспомните абсурдную историю с группами смерти, которые, как очевидно, были придуманы для повышения лояльности у населения к готовящимся серьезным запретительным мерам в интернете. Не существует вообще ни единого факта или доказательсва того, что хотя бы один ребенок покончил с собой под влиянием этих групп, СМИ используют несуществующую статистику, ответственные люди откровенно врут и манипулируют цифрами, выдумывая рост суицидов на 60% при его реальном падении, и т.д. в своём желании усилить истерию вокруг больной темы, поскольку большинство обычных зрителей вряд ли почувствует подвох и полезет перепроверять информацию. Таким образом путём манипуляций с официальной статистикой самоубийств, а где-то и с помощью откровенного вранья власть настраивает обывателя на поддержку любых действий, особенно касаемо интернета, который для многих до сих пор столь же малоизучен, как и настроения собственных детей.

Я уже не говорю о том, что сама затея с группами смерти скорее напоминает низкопробный ужастик категории Б. И посмотрите, как самые широкие массы повелись на откровенно бредовую историю, не имеющую под собой вообще никакой фактологии. А вы говорите, трудно! Элементарно!

В контексте данного материала мы не будем рассматривать проявления политического PR, который зачастую относят к пропаганде. Тем более что он одинаково прост, неизменен и универсален во всем мире. Вообще, когда понимаешь, что к чему, весьма забавно наблюдать, как в разных концах света просходят шаблонные действия, повторяющие друг друга, словно под копирку. Причем зачастую одинаковые действия происходят почти одновременно, что придает пущей комичности театру абсурда под названием «Политика». Например, абсолютно любой уважающиий себя президент просто обязан во время какого-нибудь торжественного мероприятия поймать упавшую в обморок беременную или бабушку.

Во время высуплений больших политиков в мире вообще какой-то камнепад из старушек и беременных начинается. Введите в гугл ключевые слова «pregnant woman faints obama», и увидите, как во время выступления Обамы внезапно становится плохо беременной женщине, и он ее ловким движением руки подхватывает, будто спаситель на белом коне, спасая несчастную от неминуемого столкновения с асфальтом. В это время за океаном в России становится плохо старушке-ветерану войны, и ее точно так же ловко подхватывает совершенно случайно оказавшийся рядом Путин: «Путин поймал оступившуюся женщину-ветерана в Чите». Хех, ну они б хоть паузу лет в пять выдержали, а то как-то совсем уж неприлично выходит. Один я, как дурак, хожу, и на меня чего-то не падают ни ветераны, ни беременные. Вот знают же, на кого падать полезнее.

В общем, речь у нас будет конкретно о пропаганде, которая одинаков универсальна и однобока во всем мире. Причем то, насколько все процессы схожи, воистину поражает. Возьмем, к примеру, Сербию времен конфликта с Хорватией. Если схватить отдельного серба из 90-х и привезти его в наши дни в Россию, он этого не заметит, ибо насколько все идентично — аж дух захватывает. Вот, к примеру, древняя заметка из Сербских СМИ после свержения Милошевича:

«Сербская государственная телерадиокомпания принесла свои извинения всем жителям территории бывшей Югославии за пропаганду режима Слободана Милошевича, которая активно велась в 90-х годах. Компания признала, что выходившие в эфир агитационные материалы способствовали разжиганию национальной розни между различными этническими группами. Телевидение отдельно извинилось перед другими журналистами, представителями оппозиции, сербской интеллигенцией и другими жертвами пропагандистских материалов.

Пропаганда режима Милошевича изображала сербов жертвами этнических нападений. Оппозиционеров телевидение называло иностранными наемниками, предателями и врагами государства.»

Хмм… ничего не напоминает?) Сербы приходили в Хорватию и кричали, что хорватия — сербская земля, а в ответ на несогласие обвиняли последних в фашизме. Ничего не напоминает? Хорваты им за это, конечно же, отвечали горячей взаимной любовью:

Надпись: “Србе на врбе” (серба на вербу) Сравним:+

Все повторяется, как мы видим, вплоть до мельчайших деталей. Правда, там не было таинственных снайперов. Зато они были во многих другиих месах. У меня коллега по цеху, ивестный многим из вас Кунгуров, за два месяца (в декабре) предрек появление таинственных снайперов на Майдане. И в феврале они появились. Является ли Кунгуров пророком? Нет. Он просто проработал всю жизнь на фронте политических технологий. Ему прекрасно известно, что таинственные снайперы расстреливали демонстрантов в Вильнюсе у телебашни в 91, в России в 93 (вот древний фильм о таинственных снайперах у белого дома), в Бишкеке в 2010, в Йемене в 2011, в Ливии, в Тунисе — в общем, везде, где было жарко. Все под копирку.

Силы, заинтересованные в перевороте, засылают на крыши своих снайперов, которые палят по протестующим, чтобы еще сильнее раскалить их гнев. Протестующие, понятное дело, считают, будто в них стреляет власть, а потому входят в совсем уж дикий угар и начинают сметать все на своем пути.

В общем, одни и те же методики и технологии на всех фронтах применяются десятилетиями и даже веками. И работает же всегда и безотказно. Но это мы немного отклонились, перейдя от PR к организации переворотов. Теперь самое время подойти к конкретным методам непосредственно пропаганды на конкретных же примерах.

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Метод «40 на 60»

Метод был придуман стариной Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые оновную часть своей информации дают в интересах оппозиции. Зато, заработав таким образом ее доверие, периодически через этот ресурс используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».

В наши дни согласно такому методу существуют «Новая газета» и «Эхо Москвы». И «Новая газета», и «Эхо Москвы», если власти понадобится, будут освещать то, что им скажут. Не в постоянном режиме, нет. Это будут единичные вбрасывания информации, чтобы не засветить ресурс. И редакции не в силах этому противостоять, так как полностью зависимы, не говоря уже о сотрудниках редакций. Такие ресурсы власти необходимы, чтобы они имели авторитет независимых и либеральных, но периодически тонко участвовали в общей информационной кампании.

Сегодня вообще неэффективно полностью запрещать альтернативные источники информации: люди, нуждающиеся в такой информации, даже при полном запрете всегда сумеют найти новые источники, которые — ужас! — могут оказаться полностью неподконрольными власти. Поэтому выгоднее держать на виду карманно-оппозиционные СМИ, где все на виду и под контролем, нежели полностью их уничтожать.

Вот и получается: когда редакции таких тешатся самостоятельностью, они набирают свой авторитет для аудитории в ожидании того, когда наступит момент использования набранного авторитета властью. Ярчайший пример такого использования — истерия про «Группы смерти», вброшенная именно через либерально-оппозиционные СМИ и ими же раскрученная. Вбрось такую информацю через тот же, напрочь дискредитированный Life или Рен ТВ — такого эффекта бы не было, ибо все решили бы, что это очередной передоз этих клоунов. А вот появление такой публикации в оппозиционных СМИ — это бомба, которая не может не остаться незамеченной.

Обезличивание, Де-фейс

Одна из составляющиз известного военного приема «Обесчеловечивание» и обыкновенной дискредитации.

Человеку чисто психологически трудно убивать себе подобного, поэтому на войне его соперника максимально расчеловечивают прозвищами «укропы», «колорады» и прочее — убить растение или жука проще, чем реального человека.

Про дискредитацию и без того всем известно. Симбиозом двух этих премов является обезличивание.

Чтобы создать плохое отношение к человеку, достаточно лишить его лица или такой немаловажной составляющей личности как имя. Тогда к человеку будет более враждебное и менее сострадательное отношение со стороны общественности. Издревле во время казней жервам надевали на голову мешок, а во время рассрелов — повязку на глаза. Обусловленно это отнюдь не заботой о психологическом состоянии жертвы, а заботой о состоянии палача: человека без лица (с мешком на голове или с повязкой на глазах) убить легче, чем с открытым лицом. И публика таким образом будет жертве меньше сострадать. Это очень интересный психологический механизм, известный еще с самых древних времен. Христиане разбивали языческие статуи или отбивали у них носы и руки. Мусульмане сбивали со стен христианские фрески, выскребали у них лица или глаза. Египтяне сбивали со стен из исторических текстов иероглифы имени предыдущего фараона. Школьник Петров требует, чтобы все его друзья называли школьника Сидорова не «Сидоров», а «Пидоров» — это все явления одного порядка. Это все одно из проявлений очень глубокого человеческого психологического механизма восприятия себя и другого, это все — часть deface. Сегодня, к слову, цивилизация более развита, поэтому глаза уже никому не выковыривают, а вот в морду зеленкой — пожалуйста.

Лиши человека (или какой-либо символ) лица или имени — и даже если за этим человеком нет никаких грехов, среди и наиболее примативно мыслящих особей к нему появится неприязненное отношение. Ярчайший пример — многоликость Навального, которого проплаченные кремлеботы называют Анальным, Овальным, Обосральным, Насральным, Карнавальным и т.д. Обратите внимание: коверканье имени — в данном случае единственный аргумент против фигуранта. Так что если вы встречаете такое в сети, то можете быть уверенным: процентах в 80 случаев перед вами боты выполняют поставленную перед ним задачу по де-фейсингу (обезличиванию) жертвы.

Жертвоприношение

Любой, кому доводилось бывать в ограниченном социуме — в школе, в армии, в рабочем коллективе — прекрасно осведомлен о том, что ничто так не скрепляет коллектив, как жертва, которую можно травить и над которой можно издеваться. Это же правило применимо и к такой социальной структуре как государство.

Ничто так не сближает двух людей, как обсирание третьего. Я даже знаю, как ты временами, предавшись забвению, сбиваешься с кем-то в узкий круг и сладострастно перемываешь косточки различным знакомым. О, ничто не объединяет и не сближает так, как это дивное занятие. Это увлекательное явление было известно еще с незапамятных времен, только тогда носило более варварские и дикие формы: все древние жертвоприношения или средневековая инквизиция строились именно на этом замечательном факторе объединения через травлю кого-либо — например, ведьмы из соседнего села в 14 веке.

Сегодня все более цивилизованно, но в целом ничего не изменилось: людям периодически нужно спускать на веревочках жертву, в противном случае их жертвой станешь ты. Так вот сидят они и проклинают на чем свет стоит, к примеру, Макаревича. А если б его не было, они бы могли начать проклинать кого-то другого;)

Даже в самых человеконенавистнических режимах врагов может и расстреливали/сажали, да не всех. Некоторых оставляли в живых и на свободе, чтобы травить, таким образом объединяя вокруг себя массы. Ярчайшие примеры из сталинских времен — Зощенко, Ахматова или академик Николай Лузин. Они были врагами народа, чего ж их не посадили/расстреляли, как остальных? Так если всех посадишь, не на кого будет натравливать общество. Вот и оставляли тогда некоторых врагов народа.

Сегодня это Макаревич. А поскольку одно лицо долго использовать не получается — оно надоедает — периодически общество натравливают на других людей — например, на некую Божену Рынску. А я-то знаю, что травля после ее твитта про НТВошек в самолете была полностью организована и проплачена вышестоящими инстанциями. За организацию всех этих петиций с требованием лишить ее гражданства также было заплачено конкретным людям.

Откуда я это знаю? А очень просто: мой коллега по рекламному цеху уже через два часа, после публикации того злосчастного твитта, получил предложение подготовить блоггерские площадки для участия в ее травле. Про Макаревича вот не знаю, но, руководствуясь тем, что знаю об остальных, ожидаемо предполагаю, что травля Макаревича также была инициирована свыше и оплачена.

Лжецитаты

Невзирая на свою простоту, относительно новая технология, пришедшая к нам из Америки. Там она, к примеру, активно использовалась на последних выборах в рамках кампании по дискредитации Трампа. Технология проста и незамысловата, будто сам мозг электората: приписываем врагу цитаты, которых он не говорил. И все. Технология настолько же элементарна, насколько убийственна ее мощь! Ярчайший пример в России — тот же Макаревич или из более свежих — известный экономист Владислав Жуковский, который так кошмарил нашу экономику своими мрачными прогнозами, что пришлось проводить против него масштабную кампанию из фейковых цитат, призванных показать, что все его прогнозы ничего не стоят и слушать его совершенно незачем:+

Естественно, он такого никогда не говорил и не писал. Более того — стиль общения не его: он никогда в жизни не использовал такого сленга. Но вот в чем пикантность ситуации — от таких вбросов невозможно отмыться. Представь себе: едешь ты в автобусе, а напротив тебя дед. И вдруг этот дед громко так, на весь салон, пукает, после чего смотрит на тебя и говорит: «Вали все на меня, я старый, мне позволительно!» И все! Весь автобус уверен, что пукнул ты. И из этой ситуации невозможно выкрутиться: будешь оправдываться «Да вы что! Это не я» — не поможет. Так же и здесь: как ни оправдывайся, все будут с ехидной ухмылкой кивать: «Да-да, конечно же, ты такого не говорил! А яйца то когда отсечешь?»

Большая ложь

Ну, тут нечего писать, ограничусь лишь цитатой Гитлера:

«Эти господа исходили из того правильного расчёта, что чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно все-таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней — что-нибудь от твоей лжи да останется».

От себя лишь добавлю, что в наши дни, ввиду развития интернета, любую большую ложь вскоре ждет не менее большое разоблачение, поэтому техника используется лишь в те моменты, когда в кратчайшее время в авральном режиме надлежит мобилизовать или использовать наиболее широкие слои населения. Т.е. в экстренных ситуациях, когда надо прямо ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, не задумываясь о дне завтрашнем и скором разоблачении. Ярчайшие примеры — концлагеря для русских, которые строились по приказу Яценюка (пример), введение в Украине стерилизации русских женщин и детей (пример). Об этом на российском ТВ говорили во всех новостях и даже снимали целые документальные фильмы, которые крутили в прайм-тайм в тот период, когда в авральном режиме надлежало любыми способами мобилизовать как можно больше людей для участия в военном конфликте на Донбассе. Ну, про распятого мальчика говорить, я думаю, уже моветон. Все это была «Большая ложь».

«Абсолютная очевидность»

Например, штамп «86% за Путина» и другие «соцопросы».

Вы сомневаетесь в 86%? Я тоже сомневаюсь и одновременно — нет. Они правы, утверждая это число. Могли заявить и 99%, и тоже были бы близки к истине. Аудитория очень динамична, а люди в своем большинстве редко определяют свое мнение в отношении политических событий самостоятельно, они ориентируются на среду, в кторой живут, на свое окружение. Это родственники, друзья, коллеги, соседи. Они спорят, но все равно между ними формируется единое или близкое к единому общее мнение. Они же все взаимозависимы и взаимосвязаны в своих повседневных отношениях. Так что 86% можно рассматривать как реальную цифру. Другое дело, что она очень подвижная и зыбкая. Сегодня так, а через месяц — совсем иначе. Ведь число 86% тоже образовалось не в течение века или даже десятилетия. Если бы это было так, она была бы очень устойчива. Нет, она образовалась на всплеске, подстегнутая и стимулируемая властью через СМИ и социолгические службы, а значит, способна так же быстро и обвалиться. То есть это число не только зыбкое, но и условное.

А вот для того, чтобы это число пытаться удерживать на требуемом уровне, только телевизора и госпропаганды недостаточно. Необходимо в т.ч. жонглировать и ресурсами, позиционирующими себя как либеральные и независимымые, такими как, опять таки, «Эхо Москвы» или «Новая газета», которые по сей день аккуратно внушают: «Рейтингг — 86%! Тут уже ничего не изменить!»

Это не так. Сегодня рейтинг явно ниже. Причем существенно ниже. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на результаты осенних выборов, когда Единая Россия не набрала даже 50% голосов (а именно — 49). Единая Россия и Путин — это единое целое! Это неотделимые друг от друга понятия, так же как Брежнев и КПСС, к примеру. Если рейтинги Путина высоки, то и рейтинги Единой России должны быть аналогичными. Прошедшие выборы опровергают эту цифру.

Всего тогда за ЕР проголосовало 28 млн. человек. От них отнимаем численность тех регионов, где явка составляла больше 90% и количество голосов за ЕР также более 90%, ибо очевидно, что там всех сгоняли принудительно голосовать за конкретную партию, а это Тыва, Татарстан, Мордовия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская республика и Ингушетия. Это 10,5 млн. чел. Официально пришло 90%, т.е. 9 450 000. Из них за Единую Россию проголосовало 90%, т.е. 8,5 млн. чел. При реальных выборах в этих регионах очевидно, что явка составила бы никакие не 90%, а в лучшем случае половину, т.е. 5 млн. Из них за Единую Россию в лучшем случае проголосовала бы половина, т.е. 2,5 млн, а не 8,5. Таким образом, из копилки ЕР можно смело вынуть 6 млн. голосов как сфальсифицированные/принудительные. И вот мы уже получаем не 28 млн. человек, а 22. Разница за счет этих регионов оказалась существенной. Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать, что действительно поддерживает президента (а стало быть его партию) лишь 22 млн из 150, а остальным либо безразлична политика (поэтому на выборы они не ходят), либо остальные предпочитают других кандидатов что, согласитесь, как-то не очень вяжется с рейтингами 86%, не так ли?

Таким образом, у человека вызывается чувство уверенности в том, что большинство членов группы, определенной социальной общности и, в частности, с которой он себя идентифицирует принимают конкретные ценности, идеи, программы, разделяют предлагаемую точку зрения. Апелляция ко «всем» учитывает, что люди как правило верят в побеждающую силу и правильность мнения большинства, а поэтому, естественно, хотят быть с теми, кто его составляет. Происходит некритическое принятие излагаемых в сообщении оценок, точек зрения и т.п.

Иллюзия абсолютной очевидности строится на все той же психологии человека, и метод основан на знаменитом эксперименте Аша, который в свое время показал, что недостаточно упертый человек под давлением мнения абсолютного большинства может отрицать очевиднейшие вещи; по сути это расширенная версия эксперимента Аша.

Очень подробно эта тема раскрывалась в документальном фильме 1971 года «Я и другие» (статья про фильм в википедии).

Также этот прием имеет названия: «Общий вагон», «Общая платформа« или «Фургон с оркестром» (band wagon)

Черная легенда

Ну, это наше классическое: «а у них негров линчуют», «а у них мигранты бесчинствуют», «а у них бедуховность», «а у них геи, да и вообще они загнивают». Тут расписывать даже нечего.

Пропаганде необходимо создать для потребителя иллюззию того, что он живёт в сказочной стране, в отличие от врага, который скоро просто погибнет. Название пошло от колониальных разборок между Великобританией и Испанией, когда первые, всирая по всем фронтам, придумали такой действенный способ воодушевления своих граждан.

Игра на контрастах

Инструмент очень широкого спектра действия, очень действенный механизм. Обществу свойственно прогрессировать, более того — каждое новое поколение становится немножечко лучше и умнее предыдущего, а вместе с этим закономерно улучшается и уровень жизни (если бы это было не так, мы бы до сих пор в пещерах сидели). Пример: до Сталина было хуже, ибо крестьяне вообще были безправной скотиной, а 90% читать и писать не умели. Так что при Сталине, невзирая на все голоды Поволжья и законы о трех колосках, в целом стало лучше: люди даже жилье получили. Хоть коммуналки, но зато не избы уже. А потом стало лучше при Хрущеве: голода Поволжья нет, так еще и не расстреливают никого. А потом стало лучше при Горбачеве: тот же дефицит, те же коммуналки, но теперь еще можно говорить что угодно. А потом стало лучше при Ельцине, невзирая на все его косяки. Хоть появился криминал, зато стало можно приватизировать жилье, стало можно делать все, что угодно. Если раньше, родившись в коммуналке, ты был обречен в ней и умереть, то теперь у тебя появилась возможность купить жилье или вообще уехать заграницу. А потом стало лучше при Путине: дефицит пропал, криминала стало меньше, зарплаты перестали задерживать.

Несмотря на огромное количество фейлов путинского и пост-путинского правительства, с бардаком девяностых в плане уровня жизни среднего гражданина это не сравнить. Все заслуги за закономерный процесс развития общества присуждаются действующему президенту, и вопрос ставится таким боком: если не он, то КТО? Если не он, то мы опять вернемся во времена ельцинского беспредела, брежневского дефицита и т.д. Руководствуясь именно этим принципом, у нас традиционно каждый новый правитель втаптывает в грязь прежнего и весь период его правления. Ленин — Николашу, Сталин — Ленина, Хрущев — Сталина и т.д. Горбачев, Ельцин, Путин — все втаптывали в грязь предыдущих лидеров для игры на контрастах.

«Свои ребята» или «Игра в простонародность» (plain folks)

Цель данного приема состоит в попытках установления доверительных отношений с аудиторией, как с близкими по духу людьми, на основании того, что коммуникатор, его идеи, предложения, высказывания хороши, так как пренадлежат простому народу. Осуществляется инициирование ассоциативных связей личности коммуникатора и его суждений с позитивными ценностями из-за их народности или принадлежности его самого к народу, как выходцу из простых, обыкновенных людей. Пример: Путин, который, как простой мужик, едет порыбачить и случайно, как простой мужик, встречает простых (подставных) рыбаков с лакированными пнями и хрустальной посудой. Все мы помним ту эпичную историю.

«Метод отрицательных групп отнесения»

Техника пользования этим методом, независимо от содержания взглядов и идей, одинакова. В каждом случае утверждается, что данная совокупность взглядов является единственно правильной. Все те, кто разделяют эти взгляды, обладают какими-то ценными качествами и в определенном плане лучше тех, кто разделяет другие, часто противоположные или принципиально отличные от пропагандируемых. Проще говоря, это процесс создания иллюзии элитарности людей, принадлежащих к определенной группе людей, ибо каждый хочет себя чувствовать важным. Как вы понимаете, элитарными становятся именно те, кто поддерживает власть. Примеры: мастерское жанглирование духовностью, богом, особым путем придерживающихся курса Кремля

«Продвижение через медиаторов»

Данная техника основывается на том, что процесс восприятия значимой информации и, в частности, определенных ценностей, взглядов, идей, оценок имеет зачастую двухступенчатый характер. Это означает, что эффективное информационное воздействие на человека часто осуществляется не непосредственно от средств массовой коммуникации, а через значимых для него авторитетных людей.

Данное явление нашло отражение в модели двухступенчатого потока коммуникации, разработанной в середине 50-х годов в США Полом Лазарсфельдом. В предложенной им модели выделенная двухступенчатость масс-коммуникационного процесса учитывается, во-первых, как взаимодействие между коммуникатором и авторитетами микросоциального уровня, которые обозначаются как «лидеры мнения» или «медиаторы», во-вторых, как взаимодействие лидеров мнений или медиаторов с членами микросоциальных групп.

В качестве медиаторов в различных ситуациях и для разных социальных групп и слоев могут выступать неформальные лидеры, политические деятели, представители религиозных конфессий, деятели культуры, науки, искусства, спортсмены, военные и т.д. Примеры: Гундяев, Золдостанов, Охлобыстин, Монсон, звезды эстрады или стареющие американские знаменитости вроде Роя Джонса, Микки Рурка, Стивена Сигала, которые по приезду в Россию непременно расхваливают Путина. В США очень активно применялось на последних выборах, когда селебрити, аппелируя к своим поклонникам, призывали голосовать за Клинтон и агитировали против Трампа.

Отвлечение внимания

Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:

«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».

Пример: Истерия с Дианой Шурыгиной. Также для этой цели многие депутаты отыгрывают роли откровенных фриков (Милонов, Федоров): они — обыкновенные громоотводы, на политику не влияющие, но знатно перетягивающие на себя все общественное внимание. К примеру, Милонов даже не является верующим — я лично видел, как в ресторане в разгар поста он в компании какого-то своего товарища ел свиную рульку, к которой заказал две бутылки шампанского и бутылку вина, что, как мы понимаем, немыслимо для такого ортодокса, которым рисуется Милонов.

Я просто приведу цитату одного известного человека:

«Вся наша политическая система, а вместе с ней и Дума выполняют единственную функцию — отвлекают на себя внимание общества, демонстрируя ему этот политический спектакль. Это как американская демократия, когда власть сосредоточена в одном месте, а играют в нее в другом месте.

И я бы не сказал, что такие инициативы дискредитируют нашу Думу. Ведь не дискредитирует театр, если на его сцене вместо царей будут играть шутов. Такой вот театр — такая вот Дума. Как депутат с первого созыва, я хорошо понимаю, что это орган, где заседают артисты. По этому принципу и подбирают этих людей. От них требуют именно артистических способностей, умения хорошо говорить, держаться на публике. При этом никому не нужны депутаты с ярко выраженной склонностью к стратегическому мышлению. Только люди, прошедшие такой кастинг, попадают в политическую систему, а потом и побеждают на выборах.

Главная задача политической системы — отвлечь внимание граждан от истинных механизмов принятия решений. Тут все методы хороши, поэтому чем ярче игра, тем лучше. Лишь бы люди не обратили внимания, что на самом-то деле все важные решения принимаются совсем в другом месте. Чтобы они, не дай Бог, не захотели в этом разобраться и не подумали бы влиять на принятие этих решений. Поэтому чем глупей и курьезней инициатива, чем сильнее она притягивает внимание СМИ и электората, тем больше от нее пользы.

Авторы таких законопроектов понимают, что создают их вовсе не для принятия, а для спектакля. Ни один из таких законов за последнее время принят не был. Такой вот театр – такая вот Дума. Хороший артист, как и хороший депутат, это серьезный человек. Он хорошо понимает, что он артист, и хорошо знает правила, по которым он должен играть.

Думаю, все депутаты адекватно оценивают степень серьезности и важности своих инициатив. При этом я не замечал, чтобы мои коллеги где-то в кулуарах хвастались друг перед другом очередной резонансной глупостью. Хороший артист, как и хороший депутат, это серьезный человек. Он хорошо понимает, что он артист, и хорошо знает правила, по которым он должен играть. До того как попасть в Госдуму, надо лет 10-15 отдать политической карьере. За это время любой человек так хорошо выучивает все правила, так вживается в эту роль, что уже не выходит из нее».

Готовы уззреть имя автора этой большой цитаты? ГОТОВЫ??? Ох, как многие сейчас удивятся-то — я аж замер в предвкуении. Ну что, точно готовы? Это из давнего интервью тогда только делающего первые шаги в политике… сегодняшнео руководителя НОД и депутата ЕР Евгения Федорова!

Это, конечно же, лишь капля в море. Так что, вероятно, мы еще продолжим.+