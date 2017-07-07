Голубые глаза — не столько расовая метка, сколько географическая!

Предлагаю совершить экскурс от зоологии к антропологии и расоведению, чтобы понять, кто мы есть.

Зоология (от др.-греч. ζῷον — животное + λόγος — учение) — наука о представителях царства животных, в том числе человека. Антропология (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος — наука) — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах. Антропология исследует физические различия между людьми, исторически сложившиеся в ходе их развития в различной естественно-географической среде. Расоведение — один из основных разделов антропологии посвященный исследованию рас человека (проблемы классификации современных рас, их географическое распространение, историю формирования и т. д.).

Сегодня между историками идут постоянные споры на тему, кто были по своему расовому и родоплеменному происхождению те люди, которых мы называем древними римлянами, древними греками (эллинами), этруссками, галилеянами..., изображения которых дошли до нас в виде скульптур и мозаичных напольных картин?

Посмотрите на этот женский портрет с макияжем как у сегодняшних русских красавиц, датированный III веком. Он является главной достопримечательностью древнего галилейского города Ципори. По утверждению историков население древней Галлилеи состояло преимущественно из эллинов (греков) с небольшим вкраплением сирийских арамеев. Стало быть, эллины — это греки, и их больше всего проживало в древней Галлилее. И стало быть, с портрета на нас смотрит гречанка?

Посмотрите теперь на эти два скульптурных портрета "эпохи эллинизма". Это Аполлон и Афродита. Аполлона также называли "Аполлоном Гиперборейским".

Кто были те люди, очень похожие на современных русских, которые позировали древнему скульптору? Это были греки?

Известно точно, что они называли себя эллинами, что на русский язык можно перевести как "дети богов". Корень "элл" нам хорошо знаком по еврейскому слову "элохим" — боги и арабскому слову "Аллах" — Всевышний. Здесь "алл" и "элл" — синонимы. Из этого следует простой вывод, что самоназвание "эллины" не означало национальной принадлежности. Оно отражало только мировоззрение так называемых "древних греков".

Теория происхождения рас и национальностей до сих пор так запутана, что разгадать эту загадку, кто же представлен на этих портретах, крайне проблематично, если идти обычным путём.

"Сегодня вопросы происхождения рас по большей части прерогатива двух наук — антропологии и генетики. Первая на основе костных останков человека выявляет разнообразие антропологических форм, а вторая пытается понять связи между совокупностью расовых признаков и соответствующим набором генов.

Однако и среди генетиков нет согласия. Одни придерживаются теории единообразия всего человеческого генофонда, другие утверждают, что каждая раса имеет уникальную комбинацию генов. Впрочем, недавние исследования скорее свидетельствуют о правоте последних. Изучение гаплотипов подтвердило связь между расовыми признаками и генетическими характеристиками. Доказано, что определённые гаплогруппы всегда связаны с конкретными расами, и другие расы не могут получить их иначе как в процессе расового смешения.

Современная наука опирается на две гипотезы происхождения человеческих рас — полицентрическую и моноцентрическую.

Согласно теории полицентризма человечество — это результат длительной и независимой эволюции нескольких филетических линий.

Так, европеоидная раса сформировалась в Западной Евразии, негроидная — в Африке, а монголоидная — в Центральной и Восточной Азии.

Полицентризм предполагает скрещивание представителей проторас на границах своих ареалов, что привело к появлению малых или промежуточных рас: к примеру, таких, как южносибирская (смешение европеоидной и монголоидной рас) или эфиопская (смешение европеоидной и негроидной рас).

С позиций моноцентризма современные расы появились из одной области земного шара в процессе расселения неоантропов, которые впоследствии распространились по планете, вытесняя более примитивных палеоантропов.

Традиционная версия расселения первобытных людей настаивает на том, что предок человека вышел из Юго-Восточной Африки. Однако советский ученый Яков Рогинский расширил понятие моноцентризма, предположив, что ареал обитания предков Homo sapiens выходил за пределы Африканского континента.

Недавние исследования ученых из Австралийского национального университета в Канберре и вовсе поставили под сомнения теорию общего африканского предка человека.

Так, тесты ДНК древнего окаменевшего скелета, которому около 60 тыс. лет, найденного близ озера Мунго в Новом Южном Уэльсе, показали, что австралийский абориген не имеет никакого отношения к африканскому гоминиду.

Теория мультирегионального происхождения рас, по мнению австралийских учёных, гораздо ближе к истине". Источник.

Вот в этом направлении я и предлагаю сейчас читателю помыслить. Только я предлагаю подойти к этой теме с необычной стороны — двигаясь от зоологии, изучающий жизнь всех животных, включая человека.

Представьте сейчас, что бурый медведь — это как бы негр или монголоид, тогда его ближайший родственник — белый медведь будет как бы европейцем.

Интересно в этой трактовке зоологии посмотреть на ареал распространения бурого медведя на хотя бы в пределах Российской Федерации. Вот карта. Всё закрашенное коричневым цветом — места обитания бурого медведя.

А вот область распространения белого медведя. Его по праву называют владыкой Арктики. Он прекрасно адаптирован к жизни в самых суровых условиях Крайнего Севера.

При таком зоологическом сравнении и при таком ареале распространения белого медведя он получается не просто "европеец", он "гипербореец", поскольку его основная область обитания — Заполярье, Крайний Север!

Цвет его меховой шубы (белый) адаптирован к цвету снега, цвет меховой шубы у его южного родственника (бурый) адаптирован к цвету почвы.

У человека нет меховой шубы, у него гладкая кожа, но она тоже бывает разных цветов и оттенков. А она адаптирована подо что? Почему есть люди с белым цветом кожи, с чёрным цветом кожи и ещё есть несколько промежуточных вариантов?

Учёные говорят, что кожа человека адаптирована к интенсивности солнечной радиации, которую можно рассматривать как тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, как световое излучение в видимом диапазоне и как ультрафиолетовое излучение.

"Например, темная пигментация кожи защищает людей, населяющих экваториальный пояс, от чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей, а вытянутые пропорции их тела увеличивают отношение поверхности тела к его объёму, тем самым облегчая терморегуляцию в условиях жары. В противовес жителям низких широт население северных регионов планеты имеет преимущественно светлый цвет кожи и волос, что позволяет им получать через кожу больше солнечного света и удовлетворять потребности организма в витамине D". Источник.

Аналогично и с глазами у человека! Самые светлые глаза у тех, у кого первопредками были гиперборейцами — уроженцами Крайнего Севера, то есть, территории, обделённой солнечным светом.

Самые тёмные глаза, соответственно, у тех, у кого первопредки были африканцами либо были рождены вблизи экваториальной зоны планеты.

"Цвет глаз свидетельствует о географической наследственности. Люди с голубыми глазами наиболее часто встречаются в северных регионах, с коричневым цветом – в местах с умеренным климатом, люди с чёрными глазами проживают в районе экватора. Больше всего людей с голубыми глазами проживает в странах Балтии. Интересный факт: в Эстонии практически 99 % жителей имеют голубые глаза". Источник.

Какой из этого просится вывод?

Если посмотреть сейчас на карту мира и найти на ней Грецию, то будет понятно, почему сегодня белокожие и светлоглазые жители Крайнего Севера любят летать как перелётные птицы по местам боевой и культурной славы своих первопреков!

И если мы сейчас заглянем в труды древнегреческого историка Геродота, мы обнаружим, что Геродот упоминает некую северную страну Гиперборею и подчёркивает, что "мудрецы, обучавшие греков наукам и искусству, считались выходцами из страны гипербореев". (Herodot. IV 13-15; Himer. Orat. XXV 5).

А где находилась "страна гипербореев", хорошо видно, если мы посмотрим на карту Птолемея, позднеэллинистического астронома, астролога, математика, механика, оптика, теоретика музыки и географа. Он жил и работал в Александрии Египетской, где проводил астрономические наблюдения.

Вот эту карту мира Птолемей составил примерно в 140 году новой эры.

Источник: http://ancientrome.ru/map/others/ptolemaeus01.jpg

Судя по этой карте, прародиной белокожих и голубоглазых гипербореев был регион между 60 и 70 градусами северной широты, который действительно обделён солнечной радиацией. Сегодня можно со 100% уверенностью сказать, что гены гипербореев носят в себе все без исключения люди, обладающие светлым цветом глаз (не обязательно голубых). А это почти половина всех славян в мире! Светлый цвет глаз — это не просто "расовая метка", это и географическая метка, указывающая на происхождение первопредка славян в районе Крайнего Севера.

Вот кто мы, русские, славяне, на самом деле! И вот какая у нас на самом деле длинная и интересная история. Но она очень запутанная, потому что кому-то очень хотелось её запутать, а также обрезать и подменить, одним словом — фальсифицировать. Но про то ещё наш первый русский академик Михайло Ломоносов писал...

7 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Если попытаться посмотреть на человечество с позиции Творца, создававшего людей, то будет видно, что Север — это изначально исключительно белокожие люди со светлыми глазами, экваториальная часть Земли, где всегда палит Солнце — это изначально исключительно чернокожие люди с тёмными как уголь глазами, а все остальные люди, рождённые на планете между линиями экватора и Полярного круга — это промежуточные варианты в плане их адаптации к солнечной радиации и климатическим условиям. Так, на мой взгляд, надо правильно понимать "расовую теорию".