Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Час с трансвеститом: новые формы детского образования в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

06:30. 7 июля 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:
Час с трансвеститом: новые формы детского образования в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Час с трансвеститом: новые формы детского образования в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)
Час с трансвеститом: новые формы детского образования в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)
Час с трансвеститом: новые формы детского образования в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

Трансвестит готовится к рабочей смене: бреется, накладывает обильный макияж, надевает парик и женскую одежду, встает на каблуки и наконец отправляется на работу. Но не танцевать в гей-клуб, а читать книги детям в городскую библиотеку.

Drag queen story hour — так называется эта крайне популярная у нью-йоркских родителей инициатива городских властей. Drag queen дословно переводится с английского языка как «мужчина, наряжающийся в женскую одежду», «трансвестит».

Вообще практика публичных чтений в Америке широко распространена — вспомните, например, где застала Джорджа Буша-младшего новость о теракте 11 сентября. Он читал ученикам младшей школы. В публичных чтениях участвуют теле- и кинозвезды, жены политиков, филантропы. Но, пожалуй, никогда раньше в по-прежнему пуританской Америке этим не занимался трансвестит.

В библиотеке Бруклина детское шоу трансвестита уже год пользуется огромной популярностью.

«Это прекрасно», — говорит сотрудница библиотеки Кэт Сэвидж. «Это поднимает такие важные вопросы как гендерная неопределенность, принятие самого себя».

«Ужасно, но до сих пор существуют люди, которые считают гомосексуалистов грешниками, злыми и негодными людьми», — говорит трансвестит, называющий себя Lil’ Miss Hot Mess, что можно примерно перевести как Маленькая Мисс Неряха.

Кроме чтения Мисс Неряха поет с детьми одну из самых популярных англоязычных детских песен, переиначив её: «Бедра трансвестита покачиваются влево и вправо, влево и вправо» (на видео с 0:48). В оригинале это песня про автобус The Wheels of the Bus, а «влево-вправо» движутся дворники. Теперь в Бруклине её поют иначе.

Родители подпевают, а после выступления выражают восторг: «Это здорово, такая энергия!» (1:40)

«Кто хочет быть трансвеститом, когда вырастет?» — спрашивает извращенец. Дети поднимают руки.

Что это? Сознательное самоубийство толерантностью? Настойчиво распахиваемое окно Овертона?

Америка по-прежнему остается крайне пуританской страной, и богемный Нью-Йорк сильно отличается от той самой одноэтажной, фермерской Америки, которая и проголосовала за Трампа. И всё же, когда в следующий раз ваш либеральный оппонент будет подтрунивать над «загнивающим Западом», вы можете рассказать ему о Маленькой Мисс Неряхе.

Читайте также: Полиция Ватикана сорвала гей-оргию с наркотиками в квартире секретаря кардинала (ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-260 за 9 июня 2012
...– это образование. В детском саду, школе, средних ...гитлеровские идеи строительства  нового европейского порядка за ...неважно в какой именно форме эта Европа  будет ...геев, лесбиянок и трансвеститов из Прибалтики и ... 12 часов работы только 2 часа посетители ...
Олег Верещагин: Отменённый разум
... проводятся конкурсы красоты среди трансвеститов-мальчиков 6-ти лет"....СРЕДИ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ?! Понимаю я и то... проверочку системы детских домов. На пару часов работы по ...все окажемся перед фактом нового резкого, скачкообразного роста количества...
Интервью Олигарха
... через несколько часов после публикации интервью... газеты США "Новое русское слово" Игорю... Владивостокской опере китайские трансвеститы будут переделывать Чайковского..., а администрация детского дома несколько лет...говорил о красивой форме МЧС, похожей на...
Как Верещагин с духом Ю-Ю сражался
..., глумились над слезами детскими и женскими всяко, ... законно по всей форме объявил... А графоману...тот кусок в хлебале трансвестита нечестивого, отчего лишился ...... А волчата малым часом от воздуха свежего,...уж как увидал графоман Новое Суворовское Училище, где...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
... через несколько часов после публикации интервью... газеты США «Новое русское слово» Игорю... Владивостокской опере китайские трансвеститы будут переделывать Чайковского..., а администрация детского дома несколько лет...говорил о красивой форме МЧС, похожей на...
Советские и современные мультфильмы
...времени: до нескольких часов день. А если...пьяными героями сказок и трансвеститом («Шрек3»)! В ...в рамки жанра детского мультфильма. Эстетическая ...учится, узнает много нового: новые явления, названия, слова... они в доступной форме объясняют ребенку многие...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>