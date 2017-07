Час с трансвеститом: новые формы детского образования в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

Трансвестит готовится к рабочей смене: бреется, накладывает обильный макияж, надевает парик и женскую одежду, встает на каблуки и наконец отправляется на работу. Но не танцевать в гей-клуб, а читать книги детям в городскую библиотеку.

Drag queen story hour — так называется эта крайне популярная у нью-йоркских родителей инициатива городских властей. Drag queen дословно переводится с английского языка как «мужчина, наряжающийся в женскую одежду», «трансвестит».

Вообще практика публичных чтений в Америке широко распространена — вспомните, например, где застала Джорджа Буша-младшего новость о теракте 11 сентября. Он читал ученикам младшей школы. В публичных чтениях участвуют теле- и кинозвезды, жены политиков, филантропы. Но, пожалуй, никогда раньше в по-прежнему пуританской Америке этим не занимался трансвестит.

В библиотеке Бруклина детское шоу трансвестита уже год пользуется огромной популярностью.

«Это прекрасно», — говорит сотрудница библиотеки Кэт Сэвидж. «Это поднимает такие важные вопросы как гендерная неопределенность, принятие самого себя».

«Ужасно, но до сих пор существуют люди, которые считают гомосексуалистов грешниками, злыми и негодными людьми», — говорит трансвестит, называющий себя Lil’ Miss Hot Mess, что можно примерно перевести как Маленькая Мисс Неряха.

Кроме чтения Мисс Неряха поет с детьми одну из самых популярных англоязычных детских песен, переиначив её: «Бедра трансвестита покачиваются влево и вправо, влево и вправо» (на видео с 0:48). В оригинале это песня про автобус The Wheels of the Bus, а «влево-вправо» движутся дворники. Теперь в Бруклине её поют иначе.

Родители подпевают, а после выступления выражают восторг: «Это здорово, такая энергия!» (1:40)

«Кто хочет быть трансвеститом, когда вырастет?» — спрашивает извращенец. Дети поднимают руки.

Что это? Сознательное самоубийство толерантностью? Настойчиво распахиваемое окно Овертона?

Америка по-прежнему остается крайне пуританской страной, и богемный Нью-Йорк сильно отличается от той самой одноэтажной, фермерской Америки, которая и проголосовала за Трампа. И всё же, когда в следующий раз ваш либеральный оппонент будет подтрунивать над «загнивающим Западом», вы можете рассказать ему о Маленькой Мисс Неряхе.

