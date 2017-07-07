Америка должна принять свой статус империи
23:18. 7 июля 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прочуственная апология американского империализма и гегемонизма. Особенно умилил пассаж про "экономическое благополучие" и обмен реальных ресурсов на "американскую мечту".
Само собой все остальное человечество должно быть благодарно США, за то, что Американская Империя несет бремя гегемонии и взымает со своих вассалов "уникальную дань".
Америка должна принять свой статус империи
Я очень озабочен недавними внешнеполитическими решениями, принятыми администрацией Трампа, которые отталкивают от нас некогда надежных союзников. Я полагаю, что эти решения были приняты на основе грубого неправильного прочтения истории.
Как представляется, администрация Трампа не понимает, что после падения Советского Союза, Соединенные Штаты непрерывно трансформировались из суверенного государства в Империю. Проблемы, которые стоят перед Соединенными Штатами сегодня – это те же самые проблемы, которые стояли перед всеми империями на стадии становления в прошлом. Принятие этого сдвига парадигмы чрезвычайно важно для нахождения реалистических решений текущих проблем.
Успех любого политического образования основан на обмене безопасности и благополучия на преданность. У суверенного государства есть роскошь сосредоточения почти исключительно на узких потребностях его собственного однородного и хорошо понятого политикума. Империи же должны согласовывать потребности более многочисленного и разнородного населения.
Наша собственная безопасность и благополучие теперь неразрывно связаны с безопасностью и благополучием наших союзников. Наши военные союзы гарантируют доступ к сырью и обеспечивают торговые маршруты. Наши торговые соглашения связывают нас во взаимовыгодной паутине экономического благополучия. И наши политические союзы укрепляют культурные ценности, которые продвигают универсальную надежду на лучшее будущее, которая, в свою очередь, поддерживается лояльностью обширного и разнородного населения. Именно эта преданность позволяет нашей империи процветать.
Исторически, империя скреплялась той данью, которую платили покоренные народы имперскому гегемону. Американская империя построила уникальную систему дани, которая не требует от государств-субъектов подчинения [диктату], не принуждает к династическим бракам, не облагает налогами, не эксплуатирует местное население или не принуждает заключать несправедливые торговые соглашения. Американская империя охотно снабжает бесконечным разнообразием дешевых промышленных товаров в обмен на безопасность и обещание материального благополучия. Мы обмениваем труд на Американскую Мечту.
И, в противоречии с широко распространенным мнением, Соединенные Штаты должны поддерживать торговый дефицит, чтобы сохранять ликвидность в системе международной торговли. Если бы мы когда-либо смогли достигнуть нейтрального торгового баланса, то экономика всего мира скорее всего разрушилась бы.
Три миллиарда жителей империи могут процветать только в стабильных социальных и политических системах, которые обеспечивают им средства к существованию и надежду на достижение Американской мечты. Только империя может гарантировать им этот вид безопасности. К примеру, некоторые страны, граничащие с Китаем и Россией, в подавляющем большинстве своём уязвимы для значительно более мощных военных сил их более крупных соседей. Финансирование военной инфраструктуры, способной сдержать их, невозможно без лояльности и помощи наших союзников. Сумма совместных усилий всех стран Империи, сотрудничающих для защиты своих границ, больше, чем просто арифметическая сумма усилий отдельных стран.
На протяжении последних более чем двух десятков лет, молодые мужчины и женщины американских вооруженных сил умирали служа Империи. Мы воздаем почести их великой жертве и любви к Соединенным Штатам, не признавая при этом их славную службу для Империи. Настала пора этой благородной жертве на службе для половины человечества быть признанной. Эту жертву, облагороженную правдой, нельзя преуменьшить. Для защиты Империи всегда будут нужны кровь и драгоценные жизни американцев. Эту необходимость нужно осознать и воспринимать как реальность.
Наконец, успешный переход к Империи потребует переписать общественный договор внутри самих Соединенных Штатов, чтобы приспособить его к усилению экономической конкуренции и потере рабочих мест. Это потребует, чтобы мы обратились непосредственно к преобладающим идеям которые направляют Западную культуру. Трудно иногда переварить оскорбительное неуважение наших ключевых убеждений – в неприкосновенность человека и необходимость справедливости, когда культуры второго и третьего мира изо всех сил пытаются внедриться в современность. Мы должны найти в себе силы ограничить наш сиюминутный импульс – наказать и ненавидеть, и развивать постоянное терпение потихоньку воспитывать в этих культурах возможность более широкого принятия гуманитарных ценностей.
http://perevodika.ru/articles/1195587.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com