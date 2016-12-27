Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости

Как известно, одной из основ международного права, является единоличное Высшее естественное Право и Воля единолично Суверена в лице монарха, либо совокупное делегированное право суверенов в лице каждого свободного живого человека, как хозяина своей земли и жизни, связанных общностью интересов и проживающих на общей территории. Оно дополняется Адмиральским, Морским правом и Континентальным Торговым правом, т.е. – Римским правом. Рассмотрим через эту призму что же из себя представляет нынешняя Россия – Российская Федерация и ее, так называемая, Конституция РФ и народ – граждане РФ.

В среде юристов в области международного права принято считать, что РФ является продолжателем СССР, РСФСР и Российской Империи (в дальнейшем – РИ)….Но! Давайте разберемся: кто, когда, кем и чем был, а также какой статус имели субъекты суверенности в действительности? В Российской Империи был один Суверен – Государь – Император Всея (оч. много титулов) Руси. Иных Суверенов – не было! Всё и все были\было его владением (т.е. народ имел статус – подданных\холопов\рабов\имущества). Этим же определялся и такой важнейший международный статус как Государственный Суверенитет Российской Империи и он был выражен в виде – Права единоличного Суверена на Российскую Империю . Таким образом, государственный суверенитет Российской Империи – есть право, сформированное на основе единоличного Высшего Права Суверена – Государя, который являлся владельцем всего и всех (как в любой Империи). В тоже время, как указывалось выше, государственный суверенитет может брать свои истоки не от единоличного права Суверена, а являться производным от добровольного и всеобщего решения всех (Суверенов) в лице каждого о делегировании части своих прав Суверена , т.е. Мужчины или Женщины, Свободного, Живого человека, Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персоны, Хозяина своей земли ( в нашем случае земли Русской ), как носителя Безусловного, Непрерывного Высшего Естественного права, Высшей воли и Власти на Земле! Вот так пафосно все звучит, но, тем не менее, это есть определение Суверена, так что без этого никуда не денешься и без реализации данный факторов суверенности – невозможно быть полноценным субъектом международных правоотношений и обладать полной правосубъектностью. В международном праве все вышеперечисленные и неразрывно связанные между собой составные части и источники возникновения состояния суверенности являются общепризнанной основой, получившей отражение в нормах международного права, необходимой для признания о наличии у страны государственного суверенитета. А получили ли отражение вышеперечисленные факторы суверенности в нынешней, так называемой, «Конституции РФ»? Нет, отражения в полной мере не получили и не могли его получить в силу отсутствия суверенитета у РФ. Тогда о какой «суверенной государственности РФ» можно вообще говорить и как можно строить на этом свою государственную внутреннюю и внешнеполитическую деятельность? Как же так получилось? Все в истории нашей страны имело свое начало и случилось не вдруг, а обусловлено причинно-следственными связями и последствиями, наступившими в связи с происшедшими в мире некими историческими событиями. Потеря государственного суверенитета Российской Империей стала возможной в результате, надо сказать, выдающейся и успешной спецоперации «бриттов», состоявшей из целой цепи событий, приведших к потере государственного суверенитета РИ , закончившейся переходом Прав Суверена над Российской Империей в пользу – Георга V , Короля Великобритании (переводится, как «земля завета») в результате спланированной британцами в конце февраля начале марта 1917 года, так называемой, «Февральской буржуазно-демократической революции». В общепринятом историческом толковании этих событий дается «научно-историческое» обоснование того, что буржуазно-демократические революции, якобы, есть исторически обусловленная закономерность , связанная с неизбежной сменой общественно-экономических формаций, обусловленных высоким развитием общественных производительных сил. В действительности такие «паразитические » теории материализма направлены на оправдание осуждаемых человечеством исторических, а иногда античеловеческих «рукотворных» действий с целью камуфлирования существующей причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями для целых стран и народов. В действительности, никаких исторических закономерностей не существует, поскольку исторические события обусловлены и являются результатом действия не «исторических законов», а результатом действия живых людей, наделенных правом свободы выбора своих действий и поступков. Поэтому, давая оценку, так называемой, февральской буржуазно демократической революции 1917 года, а фактически срежисированному антигосударственному перевороту, указывается, что массовые антиправительственные выступления петроградских рабочих и солдат Петроградского гарнизона привели к свержению российского самодержавия и созданию Временного правительства, сосредоточившего в своих руках всю законодательную и исполнительную власть в России. Но это лишь верхняя видимая часть «айсберга». И, исследуемые нами события обусловлены не развитием общественных производительных сил, как утверждают «ученые» историки, а обусловлены корыстным мотивом, связанным с отстранением от престола Николая II и захватом власти Суверена в Российской Империи королем Великобритании. Фактически заключительная фаза «спецоперации» началось 2(15) марта 1917 года с отречения царя Николая II от Российского престола в пользу своего младшего брата Михаила (великого князя Михаила Александровича), который 3(16) марта 1917 года подписал Акт о непринятии престола (и Суверена) Российской Империи, поставив решение судьбы будущего государственного устройства России в зависимость от решения Учредительного собрания, которое через агентов влияния контролировали британцы. Сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием прямых и безусловных престолонаследников Российской Империи и тем, что право Суверена обладает свойством непрерывности , воспользовался Король Англии Георг V ( двоюродный брат Николая II ), который с помощью предателей России – британских агентов влияния во главе с Милюковым 4(17) марта 1917 года , тайно получил и оформил соответствующие права единоличного Суверена на Российскую Империю . Фактически под юрисдикцией Англии на территории Российской Империи вместо полноценного суверенного государства была создана колония – «британская фактория»! Новая тайная колония Британии получила сначала Временное Правительство России/РИ (ВПР), потом «Директорию» , прикрытую ширмой провозглашенной 1(14) сентября 1917 г. Российской Республики , которая под руководством британских агентов влияния «Керенского/Милюкова и К» приступила к тайному осуществлению функций руководящего органа колониальной администрации в бывшей Российской Империи.

… .Когда задача скрытой легитимации по передачи прав Суверена Российской Империи от одного Суверена – другому (по факту заявленного Георгом V Права на обеспечение непрерывности престолонаследия) была оформлена, архивы, документы, печати были вывезены. Временное Правительство России/«Директория» – колониальная администрация в РИ из России – уехала, и тайно оформила передачу территории под фактическое управление верхушке большевиков , которые были такими же агентами «земли завета» ! Керенский, в отличие от выдуманного исторического «факта» о бегстве в женском платье из Зимнего Дворца, за несколько часов до того, как в Зимний ворвались матросы – с почетом уехал из Питера на царском «Роллс-ройсе». В тот момент, когда «бежал матрос, бежал солдат, стреляя на ходу», Керенский был уже в Пскове, в штабе Северного фронта, откуда имитировал наступление казачьего генерала Петра Краснова на Петроград, наступление которого было остановлено красногвардейцами. Те же Керенский\Милюков с такими же агентами “завета” – «Троцким и К» устроили революционное шоу с выстрелом «Авроры», представив захват власти ( по сути – «цветную революцию»), якобы, происшедший в результате бунта матросов «Балтийского Флота». Это «шоу» с бунтом на кораблях Балтийского флота и неподчинением военно-морскому командованию было осуществлено с далеко идущей целью и серьезными юридическими последствиями. Оно было срежиссировано для того, чтобы в будущем Георг V от имени Морского командования Российской Империи и в правовых рамках того же Адмиральского морского права (Король Британии Георг V еще c 1910 г.- являлся адмиралом русского флота!!!) и одновременно от имени Суверена над Российской Империей имел юридическую возможность в нужное время заявить в Международном Суде и Высоком\Королевском Лондонском суде об официальном судебном признании своих прав Суверена на Российскую Империю . Операция «прикрытия» под видом «захвата и перехода власти к большевикам» также предоставляла возможность королевской династии Великобритании манипулировать руководством РСФСР/СССР и в случае необходимости представить их на международном правовом уровне в качестве пособников\наследников-правопреемников «матросов – бунтовщиков» со всеми вытекающими негативными юридическими последствиями в ущерб государственного суверенитета России! Кстати, есть и другие задокументированные доказательства, указывающие на тайную передачу Георгу V прав Суверена над Российской Империей. Так известный агент «земли завета» а дмирал А.Колчак, так называемый, «Верховный правитель России» на следствии по факту совершенных им преступлений заявил следующее: « 30 декабря 1917 г. я принят на службу Его Величества Короля Англии»! Таким образом, так называемая, «Февральская революция» и последовавший за ней октябрьский переворот 1917 года или «Великая Октябрьская Социалистическая Революция», являлись ни чем иным, как «операцией прикрытия» тайного захвата британским королем прав Суверена на Российскую Империю! Согласно историческим данным, говорят, тот же Колчак так охарактеризовал события, связанные с переворотом 1917 г. : « Это ( т.е. государственный переворот ) сделано, чтобы все субъекты и органы власти организуемые “бунтовщиками” ( то есть, это – РСФСР\СССР\СНГ\ЕАЭС и т.д .) и их подельниками автоматически стали незаконными в рамках международного и Высшего естественного права и прав истинного Суверена над Россией…». И при этом, скрытым Сувереном и бенефициаром всего, чем была и есть Российская Империя оставался британский монарх! Вот так, Россия (Российская Империя) и ее народы стали предметом и имуществом внешнего Британского управления , т.е. объектом управления в рамках морского и Римского континентального, торгового\корпоративного права! Подтверждением скрытой юрисдикции и колониальной зависимости Российской Империи и всех ее правопреемников перед Британией является тот факт (может расцениваться, как вещественное доказательством в международном суде) , что даже цвета флага в РИ поменялись на цвета, задействованные на флаге ее метрополии. То есть, цвета черно-жёлто-белого цвета суверенной Российской Империи сменились на цвета нынешнего «триколора» Российской Федерации: – белый, синий, красный, то есть геральдические цвета флага Британской Короны! (Не лишне в качестве иного доказательства привести и тот факт, что предатель генерал Власов и его Русская освободительная армия (РОА) в 1943 году устроила перед Вермахтом парад, на котором уже тогда его «гвардейцы» шествовали с флагом, полностью совпадающим с нынешним триколором Российской Федерации, т.е. с геральдическими цветами флага Великобритании!!!) Дополнительным подтверждением является и тот факт, что при Временном Правительстве РИ и «Директории» не только флаг, но и герб России стал другим: с голов орлов исчезли короны, которые ранее указывали на признак независимости и суверенитета Российской Империи. Аналогично герб на нынешних купюрах ЦБ РФ (ЦБ РФ и его «рубли» – как инструмент внешнего управления нынешней Российской Федерацией и РСФСР\СССР) также изображен с орлами без корон, что указывает на колониально-валютную зависимость финансовой системы нашей страны, а также на то, что РФ - это инструмент управления колонией, т.е. «фактория».

Естественно, тем патриотам России, которые сгруппировались вокруг Сталина такой статус страны не мог понравиться и они постарались избавиться от «засланцев земли завета», устроив борьбу с троцкистами и другими «засланцами завета», осуществив «чистки» в 1937-1939 г.г.

Кроме того, взамен практически колониальной Первой Конституции СССР, которая была принята в январе 1924 г. и которая во многом копировала Конституцию РСФСР от 1918 г. , 5.12.1936 г была принята новая Конституция СССР, которую можно назвать, прообразом Конституции реального государственного суверенитета. Но окончательно сформировать всестороннюю и полную суверенность у нас в стране так и не удалось. ( Кстати, не только РФ, но и США, ФРГ, Польша, Финляндия и все постсоветские республики, страны бывшего Варшавского Договора и даже Китай есть в той или иной мере не государства в чистом виде, а корпорации, созданные изначально как фактории британской короны по британскому морскому праву и находятся в разной степени управления британскими бенефициарами.) Как только умер Сталин, различные группы в ЦК, АН СССР, КГБ тяготевшие к масонству, начали поиск контактов на западе с целью добиться для себя лично равного с западной элитой статуса. Первая же финансовая реформа 1961 года Н.Хрущева по своей сути оказалась диверсией против нашей Родины (как и согласованное Хрущевым с «бриттами» обещание отдать два Курильских острова Японии). Эта, так называемая, «финансовая реформа» заложила фундамент развала СССР и разделения общества на богатых и бедных, на «элиту» и простой народ. Дальнейшие советские «реформы» только усугубляли ситуацию и привели, в конечном счете, к разграблению страны бюрократической номенклатурой СССР, совместно с «засланцами завета». Все это очень детально с цифрами и фактами описано в Докладе В.М.Кузнецова руководителя рабочей группы по борьбе с коррупцией при Государственной Думе РФ: Президенту РФ, Правительству и Государственной Думе РФ (2009-2010 г.г.) http://www.slideshare.net/CommitteeRight/20091228-2

(Желательно с этим докладом детально ознакомиться для обретения полноты понимания предлагаемых в настоящее время предстоящих шагов и решений). Повторяться про заговор в ЦК (создание группы « Z »), «Гарвардский Проект», ЛГУ, ВНИИСИ, «художества» Хрущева, Андропова, Горбачева, Ельцина и К особого смысла нет. Лучше самостоятельно обо всем глубоко и детально ознакомиться в докладе Кузнецова. Единственно, что нужно добавить, так это то, что по некоторым данным в 1991 году с целью управления РСФСР через некий аналог немецкого «Канцлер – Акта» 1949 г, (с помощью которого по настоящее время осуществляется внешнее управление Германией) было осуществлено формирование управляющей коммерческой структуры под нынешним наименование «РФ» - зарегистрированной в Лондоне (согласно регистра D-U-N-S© Number 531298725 ). Тогда же окончательно был закреплен принцип внешне управляемой монетарно-финансовой политики в отношении нашей страны по системе « currency board ” (в смысловом и лингвистическом переводе – “внешнее валютное регулирование”) и также была осуществлена передача прав на активы и денежную эмиссию внешним источникам и регуляторам (ФРС, МВФ, ВБ, БМР и т.д.). Данное обстоятельство полностью лишает нашу страну государственного монетарно-финансового суверенитета и ставит в валютно-колониальную зависимость от внешних финансовых регуляторов. В итоге мы имеем следующее:

30 марта 1867 года в Вашингтоне был составлен на английском и французском языках https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8 Договор о передаче США Русских владений в Северной Америке – полуострова Аляска и прилегающие острова и территории.

3 (15) мая 1867 г. Договор о передаче США Русских владений в Северной Америке – полуострова Аляска и прилегающие острова и территории, был подписан императором Александром II; 6 (18) октября 1867 г. Правительствующий сенат принял указ об исполнении договора, русский текст которого под заголовком «Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний» был опубликован в Полном собрании законов Российской империи за № 44518. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов золотом. 6 ( 18) октября 1867 года в 15:30 Аляска официально была передана США. Так как в тексте Договора присутствует формулировка «передана», это подразумевает не продажу, а переход во временное пользование на 99 лет (как Гонконг) и поэтому, несмотря на истечение 99 лет, в случае, если до 31 декабря 2022 года в России будет создано суверенное государство – продолжатель РИ\РСФСР\СССР, за вновь созданным государством на основе непрерывности права Суверена еще в течении 99 лет ( т.е. до 2065 г.) сохранится право требовать возврата всего, полученного США по вышеуказанному Договору. В 1966 году, по истечении 99 лет СССР не мог требовать возращении Аляски, так как был по сути – временным государственным образованием и, соответственно, не являлся Сувереном над Российской Империей. По некоторым данным Временным Правительством, Директорией и Большевиками в период 1917-1918 гг. из государственного Архива была похищена значительная часть документов, связанных с правами РИ в отношении ФРС США и с передачей Аляски, включая секретную переписку императора Александра и Президента США А.Линкольна, в которой прямо указано об истинных намерениях по созданию совместного Международного Финансового Центра\Траста. А также о перемещении в связи с этим российского золота в количестве – 48,6 тонн , которое было перевезено в специальное хранилище в горах Испании судами Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) в сопровождении специальной воинской команды из 19 человек, отобранных лично Самодержцем всея Руси. Руководил всей операцией чиновник особых поручений и генерал от Министерства внутренних дел действительный статский советник Платон Кусков. Из похищенных документов следовало, что Договор по Аляске и его оплата есть фактическое возмещение затрат России за помощь, которую Россия оказывала США в Гражданской войне. Но, поскольку Линкольн не хотел, чтобы Британия\Ротшильды узнали, что он пытался рассчитался за оказанную Россией помощь, была осуществлена притворная сделка расчетов должника с кредитором и оформлена в виде передачи Аляски. Более того, говорят, в США существуют документы и высказывания А.Керенского, Л.Троцкого и других лиц, подтверждающих вышесказанное. Существует хранящийся в Гос.Ист.Архиве РФ документ, написанный «неизвестным служащим» Министерства финансов во второй половине 1868 года, который гласит, что «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 [коп.]. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской , Рязанско-Козловской , Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными деньгами ». Поскольку данный документ не возможно идентифицировать, есть все основания считать этот документ чистой фальшивкой, намеренно подброшенной иностранными агентами влияния! (Согласно международным нормам права предметом договора по сделке-купли продажи (той же Аляски) является: « передача вещи продавцом покупателю в сроки и на оговоренных между ними условиях, за которую покупатель должен уплатить продавцу сумму в сроки и на условиях, оговоренных сторонами ». (Согласно существующим тем-же международным нормам права, если одна из сторон не выполнила условия договора, то вторая сторона вправе требовать возврата всего полученного по сделке другой стороной. Если же стороны не оговорили предмет или иные существенные условия договора, то сделка купли-продажи считается незаключенной.) Таким образом, иных документов (кроме вышеуказанной фальшивки), подтверждающих получение Россией более 50% суммы (или иных сумм) по Чеку за Аляску – нет! Но оспорить указанную сделку не представляется возможным, поскольку для этого необходимо создание Суверенного Государства – продолжателя РИ\РСФСР\СССР! 23 декабря 1913 года в США был принят Закон «О Федеральном резерве» ( англ. Federal Reserve Act ) — закон США (251, гл. 6, 38) Закон был промульгирован президентом Вудро Вильсоном 23 декабря 1913 года. Николай II как единоличный Суверен Российской Империи осуществил целевой и главный взнос в уставный\основной капитал ФРС в размере 88.8%, на что имеются Расписки на эти 88,8% с Защитным Кодом 1226 соответствующему Международному Коду Женевского регистра Постоянной Представительной Организации 14646 ACS HQ ( PRO 14646 ACS HQ )-Высшего Международного Комитета Лиги Наций , (в последствии – Организации Объединенных Наций). Годовой доход по ним был определен в 4% годовых, включало в нем Ставку LIBOR за использование золотого депозита. Данная процентная ставка ежегодно оседала на счете Х-1786 Мирового Банка, на 300 000 счетах, в 72 Международных банках учитывающих операции Мирового Банка. За 72 часа до 23 декабря 2016 года, необходимо направить в офис ФРС «Извещение о прекращении Золотого Депозита и истребовании Выгоды в соответствии с правами Учредителя ФРС» . Дата такого обращения обусловлена тем, что истекают сроки требования в соответствии с правом на депозит, а также суверенным и торговым правом, и по истечении 99 лет; 1 года требования по депозиту; и 3 лет требования по Долговым распискам по безусловной выплате Доли и долга. Т.е., предметом требования должны быть безусловная выплата Доли и Долга по обязательствам ФРС перед РИ либо ее продолжателями. Данный Долг должен быть истребован, так как ФРС не ликвидирован, а взнос\доля\золотой депозит вносился открытым Сувереном РИ, а после его отречения от престола и права, эти права без перерыва перешли продолжателю (Михаилу), который в дельнейшем открыто отказавшись их принять – передал по факту на усмотрения выборных представителей сословий\народа Российской Империи. Таким образом, существуют все основания для предъявления права требования при условии, если инициировать восстановление СССР\РСФСР на основании Референдума от 17 марта 1991 г и\или создание нового суверенного государства, полного продолжателя, праводержателя и правопреемника РИ\РСФСР\СССР. Это возможно и необходимо сделать, так как Британский монарх принял на себя права Суверена Российской Империи тайно, путем преступного сговора с изменниками Родины, против воли представителей сословий и всего народа Российской Империи, обладающего потенциальными, но не реализованными правами Суверена в силу осуществления противоправных действий королевской династии Великобритании. Данное обстоятельство позволяет восстановленному либо вновь созданному суверенному государству – правопреемнику либо продолжателю Российской Империи – признать Права Елизаветы II (тайного Суверена над РИ, ставшие по истечении 99 лет явными с 17 марта 2016 года) на 88.8% ФРС , как учредителя и выгодоприобретателя – ничтожными! Новое суверенное государство вправе потребовать перевода прав учредителя и выгодоприобретателя в свою пользу. Но надо торопиться! Время уходит! Иначе придется судиться, намного дольше чем «Драгон-Фэмели», которые по иску, поданному в 1998 г. в международный суд в Гааге, отсудили таки у ФРС – 2.2 трлн. долл. золотом! 17 марта 2016 года исполнилось 99 лет тайного владения Российской Империей – Британской Короной, а значит Великобритания вправе теперь открыто считать и заявлять Российскую Империю своей собственностью А всех кто там живет на основании закона « Cestui Que Vie Act of 1666 » или как “Зесцуюкеюакте”, который был принят в Англии в 1666 году – могут считать своими подданными\холопами\рабами\имуществом (условно мертвыми, до объявления каждым, что он живой человек и суверен!). До 15 марта 2017 года есть время за 72 часа до истечения срока 17 марта 2017 г официально оспорить права Елизаветы II как Суверена на Российскую Империю в правах на момент отречения Николая II . ( привет части Польши и всей Финляндии, которые на тот момент входили в состав РИ!!! ). 7 ноября 2016 года закончилось 99 лет существования РИ/Российской Республики (РР) с 14 сентября 1917 г. (в правах до 7.11.1917 г. и частично до провозглашения РСФСР - 5(18)января 1918 года в правах до 30.12.1922 года, как временных, частично – признанных государственных образований, что так же дает право Елизавете II как Суверену на Российскую Империю и РСФСР с правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и частично по 30.12.1922 г. 5 ноября 2017 года заканчивается время, позволяющее официально оспорить за 72 часа до истечения срока 8 ноября 2017 г ., права Елизаветы II как Суверена на Российскую Империю\РР ( с 14 сентября 1917 г .) – с правами и в границах территории РИ\РР в период с 7.11.1917 г. до 18.01.1918 г (Польше, а там «процесс пошел» http://bigpicture.ru/?p=832787 и Финляндии – приготовиться целовать туфлю Елизаветы II ! Ну и Прибалтике за одно, раз они такие «независимые», тем более, что и в Польше, и в Прибалтике уже находятся оккупационные воска Елизаветы II – британские и канадские! А финнов втягивают в НАТО!) и на права СССР до 31 декабря 2022 года 18 января 2017 года заканчивается 99 лет с момента провозглашения РСФСР в правах до 30.12.1922 года, что так же дает право владения Елизавете II как Суверена на Российскую Империю и РР\РСФСР с правами и в границах их территории в период с 17.03.1917 г. и частично по 30.12.1922 г. 30 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет на права РСФСР как временного государственного образования, что дает право Елизавете II как Суверена на Российскую Империю, РР и РСФСР с правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 30.12.1922 г. 31 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет на права РСФСР как временного государственного образования, что дает право Елизавете II как Суверена на Российскую Империю, РР и РСФСР с правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 31.12.2022 г. 31 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет существования СССР, а 31 2022 года, все права РСФСР\СССР, что дает все права Елизавете II как Суверена на Российскую Империю, РР и РСФСР\СССР с их правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 31.12.2022 г. С 31.12.2022 года, Россия официально становится колонией Великобритании, а ее народы -рабами\имуществом британской короны! 23 декабря 1917 года, Президентом США Вудро Вильсоном, на совещании в Париже был обнародован и принят «План Антанты». План предусматривал раздел России на сферы влияния и носил название «Условия конвенции». В конце декабря 1917 года, представители Франции и Великобритании Жорж Клемансо и Роберт Сесиль так же подписали тайную конвенцию о разделе юга России на сферы интересов и районы будущих операций британских и французских войск. В английскую «сферу действий» вошли Кавказ, казачьи области Дона и Кубани, Средняя Азия, а во французскую – Украина, Бессарабия и Крым. Лондон и Париж сошлись на том, что отныне будут рассматривать Россию не в качестве союзника по Антанте, а как территорию для реализации своих интервенционистских замыслов. В сложившейся ситуации, Британия решила, что всю РИ ей «удержать» не получится и решила удовлетвориться «малым» – прямым протекторатом над частью территории и тайными правами Суверена РИ, в том числе и на права и выгоды РИ в ФРС. Заключение англо-французской конвенции стоит в одном ряду с таким же «славным» деянием западных демократий, как подписание Мюнхенского соглашения 1938 года , по которому они выдали демократическую Чехословакию на растерзание Германии, Польши и Венгрии, что стало прологом Второй мировой войны. Формально , соглашение о разделе России, имеет юридическую силу и сегодня, – 99 лет исполнится только 23 декабря 2016 года! Но еще в течении года , т.е. до 23 декабря 2017 г. оно может быть реализовано! 30 декабря 1922 года было создано частично признанное временное государственное образование – СССР, которое должно быть преобразовано в суверенное государство до 31.12.2021 г. В соответствии с нормами международного права максимальный срок существования временных государственных образований – 99 лет , а значит, если до 27.12.2021 года не будет начато формирование СССР, как суверенного государства, оно прекратит свое существование и его Права через год, т.е. 31 декабря 2022 года окончательно и бесповоротно перейдут Суверену над территорией Российской Империи – Елизавете II . После чего Сувереном будут законно отозваны подписи СССР под всеми основополагающими документами: (Тегеран, Ялта, Потсдам Хельсинки и т.д.) и в ООН – Российская Федерация (или что от нее останется) будет лишена права «Вето»! Нынешняя Россия превратится в «мамба-юмба» или в «Верхнюю Вольту с ракетами» и будет исключена из состава Совбеза ООН! Ну и естественно, тогда всех, кто «не демократически управлял Россией» – арестуют и направят в Международный Уголовный Суд (МУС) в Гаагу! Попробуйте логически и юридически доказать себе, что это не так! Вряд ли получится иное!!! 17 марта 1991 года проведен референдум, а 21 марта 1991 г объявлено о желании народа сформировать суверенное государство и заявлено о начале фактического учреждения и формирования нового суверенного государства СССР, до того существовавшего в статусе временного образования. Согласно норм международного права срок действия волеизъявления на референдуме до утраты его силы – 30 лет ! То есть, СССР – как новое суверенное государство в рамках определенных итогами 2-й Мировой Войны и Хельсинского Акта может быть учреждено до 17 марта 2021 года . Причем это все в рамках срока в 99 лет от момента основания СССР! Агенты влияния «бриттов» даже этот момент продумали, чтоб права по референдуму кончались не позже прав СССР на 99 лет! 8 декабря 1991 года в «Беловежской пуще» подписан юридически ничтожный документ о, якобы, прекращении существования СССР, хотя в этом документе ничего подобного об этом не говорится и, подписавшие такой документ лица, не были уполномочены законом принимать такое либо подобное ему решение. Да и сам оригинал Договора – утерян, а значит, не может быть рассмотрен в принципе. И вот на основании этого юридически ничтожного документа 25 декабря 1991 года была создана\легализована некая Российская Федерация – РФ. Остальные «самостоятельные» республики бывшего СССР были созданы также юридически ничтожным образом лишь для того, чтоб не дать народам СССР\РСФСР создать полноценное и суверенное государство в виде обновленного СССР, волеизъявление о котором зафиксировал общесоюзный референдум. И даже ООН было вовлечено в этот обман и преступление. Подтверждением тому, что ООН «молчаливый» соучастник международного подлога и преступления является то, что существует решение ООН от 23 декабря 1991 года об образовании Российской Федерации – РФ, как правопродолжателя СССР ! Хотя такая страна, как РФ на указанную дату еще не была создана и решение ( всего лишь о ее переименовании) было принято только с 25 декабря 1991 года. В среде юристов-международников существует стойкое мнение, что РФ вообще никак не может являться правопреемником РСФСР/СССР поскольку выход РСФСР из состава СССР был произведен с нарушением установленного законом порядка и процедур. Кроме того, ООН

приняла юридически ничтожное обращение Б.Н. Ельцина в ООН – от 24 декабря 1991 года как Президента (пока еще не существующей!) Российской Федерации с требованием признать ее правопреемником и правопродолжателем СССР\РСФСР! Тогда, как формально инаугурация на должность “Президента РФ” Б.Ельцина была осуществлена лишь 9 августа 1996 года. Субъект «Российская Федерация – РФ» несуществующий в тот момент на территории РСФСР\СССР изначально создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне, а при проверке его оказалось, что согласно регистра D-U-N-S© Number 531298725 эта коммерческая структура имеет Генерального директора – Медведева Дмитрия Анатольевича! .

То есть, РФ имеет статус коммерческой управляющей компании, которая управляет территорией, гражданами, правами РСФСР и правами СССР на основании некого тайного и незаконного поручения от Президента РСФСР – Б.Ельцина, Президента СССР – М.Горбачева и Суверена Российской Империи – Елизаветы II ! Фактически нынешняя РФ – это британская фактория, оккупационная, колониальная администрация, как и все её составляющие: ФСБ\МВД\СУДы\Прокуратура\Губернаторы и т.д. и это легко проверить, поскольку все они имеют такую же регистрацию и разрешенные виды коммерческой деятельности. Вот лишь некоторый список организаций, зарегистрированных в Великобритании

по D&B D-U-N-S® Number :

ООО Правительство РФ : 531298725

ООО Министерство Внутренних Дел РФ : 683530373ООО

ООО Министерство Финансов РФ : 531213530ООО

ООО Министерство Энергетики РФ : 531646429

ООО Министерство Регионального Развития РФ : 531646764ООО

ООО Министерство Транспорта РФ : 531645986

ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений : 531674375

Проверить регистрацию и статус любых органов власти РФ можно на официальном ресурсе отслеживания юридических лиц можно здесь https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1 Давайте рассмотрим подробнее:

- Российская Федерация была создана на территории РСФСР незаконно, путем должностного подлога – Президентом РСФСР Б. Ельциным.

Соответствующий Закон №2094-1 подписан должностным лицом “Президентом РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б.Ельцин на тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать какие либо документы должностью не соответствующей занимаемой, поскольку такой документ теряет юридическую силу и является ничтожным с момента его создания. http://vecherusia.livejournal.com/4149.html

Согласно существующей на тот момент законотворческой процедуре, сначала закон принимался Верховным Советом РСФСР. И только после того, как он будет подписан Президентом РСФСР, закон приобретает юридическую силу. Вот что об этом сообщило официальное российское информационное агентство РИА Новости. Согласно информации, распространенной через РИА Новости: « 25 декабря 1991 года в первой половине дня состоялось заседание Верховного Совета РСФСР, утвердившего Закон РСФСР № 2094-1 «Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика на новое название – Российская Федерация». В тот же день этот закон подписал президент Российской Федерации Борис Ельцин » https://ria.ru/spravka/20111225/521725375.html

Однако, в официальной либо иной публичной информационно-правовой базе обнаружить такое постановление Верховного Совета РСФСР – не удалось. Возникает вопрос, так что же тогда подписал Президент Б.Ельцин?

В том, что такого решения ВС РСФСР не существует (раз не обнародовано путем официальной публикации, то и не существует) достаточно легко убедиться, просмотрев по нижеуказанной ссылке имеющуюся в публичном доступе информационно-правовую базу .

http://old.lawru.info/dates/list33/index.htm

Из сказанного выше следует, что того закона, которым Ельцин обосновывал свое « обращение 24 декабря 1991г. Президента РФ Б.Ельцина в ООН» с требованием признать РФ правопреемником и правопродолжателем СССР\РСФСР – НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Согласно общепринятым международным правовым нормам и обычаям не может считаться принятое решение легитимным, если оно основанное на предыдущем незаконном решении. В связи с чем, соответствующее решение ООН по членству РФ в составе члена ООН является НЕЗАКОННЫМ и соответствующее об этом решение ООН может быть принято в любое время!!! (Его просто пока не принимали!!! Не пришло время выкинуть РФ из Совбеза? Почему? Чего ждут? Какую дату из упомянутых?)

Из сказанного следует, что:

- Б.Ельциным 25 декабря 1991 года был совершен должностной подлог и самозахват власти (должностное государственное преступление) ;

- Закон №2041-1 о переименовании РСФСР на «Российская Федерация» (РФ) был подписан человеком не имеющим на то установленным законом полномочий.

- Закон №2041-1 не имеет юридической силы, является противозаконным и юридически ничтожным;

- переименование РСФСР в Российскую Федерацию также незаконно и ничтожно;

- в связи с вышесказанным, мы до сих пор юридически существуем в рамках государства РСФСР и являемся гражданами СССР;

- в связи с вышесказанным, все законодательные Акты, опубликованные в СМИ и судебные Решения от имени Российской Федерации с 25.12.1991 года ничтожны и не подлежат исполнению;

- граждан Российской Федерации нет и не может быть, так как Российская Федерация была образована незаконно и не соблюден предусмотренный законом порядок изменения гражданами СССР своего гражданства на граждан РФ. Более того, даже в общегражданском паспорте отсутствует соответствующая запись о том, что владелец паспорта является гражданином РФ!!! ;

- так называемые, суды РФ не имеют права судить граждан СССР! Видео-доказательство из газеты “Советская Россия” https://www.youtube.com/watch?v=9XOvnOXKmwg

Кроме того, на текущий момент отсутствует какой либо законодательный акт, указывающий на выход РСФСР из состава СССР и о создании СНГ. РСФСР являлось и является одним из соучредителей государства СССР и согласно установленной процедуре , соответствующее заявление о выходе из состава соучредителей СССР не было рассмотрено Верховным Советом СССР и РСФСР до сих пор.

Сегодня ООН, по прежнему признаёт своим соучредителем именно СССР , а не его, так называемого, правопродолжателя Российскую Федерацию. (Правопреемства юридически не существует, поскольку оно не осуществлено надлежащим образом в силу нарушения порядка реорганизации/выхода из состава СССР) и сегодня, в Уставе ООН, организация или государство Россия или Российская Федерация (РФ), не значится! Зато там значится СССР!:

ГЛАВА V : СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав

Статья 23

Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика , Франция, Союз Советских Социалистических Республик , Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов Организации в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливому географическому распределению .

http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-v/index.html

Сознавая опасность фактического распада РСФСР под давлением силовых структур Великобритании, США и НАТО, Съезд народных депутатов в целях обеспечения целостности республики подавляющим большинством голосов (907 – за, 13 – против и 9 – воздержавшихся) принял 12 июня 1990 года “Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики “.(Что гарантирует возможность предоставленными нормами международного права – создать исполнительные органы суверенной и независимой РСФСР в течении 30 лет, до 12 июня 2020 года!) И вопреки расхожему мнению, в этой Декларации нет ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Напротив, РСФСР четко заявляла, что собирается и впредь оставаться составной частью Союза ССР. Возникает закономерный вопрос: кто и что есть Российская Федерация и что она делает на территории РСФСР? Гражданам СССР, которые мошенническим образом были вовлечены в чиновничьи или силовые структуры Российской Федерации следует напомнить о статье №64 УК РСФСР “Измена Родины” , которая действует до сих пор: “Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имуществ а”.

Российские предприниматели, к стати, если они понимали и осознавали противоправность действий существующего режима также, по своей сути являются пособниками оккупации, так как платят налоги в РФ. http://vecherusia.livejournal.com/1415.html

И еще. А ведь Б.Ельцин нарушал не только законы РСФСР, но и законы созданной им Российской Федерации, за что и был отрешен от власти законным и вступившим в силу решением Конституционного Суда РСФСР, но чтоб уж все было точно и дословно, приведем его текст:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конституционного Суда Российской Федерации

«О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, связанных с его Указом “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года №1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года

21 сентября 1993 года, город Москв а Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, заместителя Председателя Н.В.Витрука, секретаря Ю.Д.Рудкина, судей Э.М.Аметистова, Н.Т.Ведерникова, Г.А.Гаджиева, А.Л.Кононова, В.О.Лучина, Т.Г.Морщаковой, В.И.Олейника, Н.В.Селезнева, О.И.Тиунова, Б.С.Эбзеева,

рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента Российской Федерации, связанные с его Указом “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года №1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьей 165.1 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части второй и части четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, пришел к заключению:

Указ Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 сентября 1993 года № 1400 и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статьи 121.5, статье 121.6, части второй статьи 121.8, статьям 165.1, 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 121.10 или 121.6 Конституции Российской Федерации».

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН ,

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю.Д.РУДКИН

Из заключения Конституционного суда РФ следует, что действия простого гражданина СССР Б.Ельцина, бывшего Президента РСФСР\РФ так же подпадают под определение УК – Измена родине и захват власти. Отсюда следует последствия и фактическая правовая ничтожность так называемой «Конституции РФ 1993 года», вернее её «Проекта» , который по сути, был написан «агентами завета» , их подельниками и обманутыми патриотами, и не законно, принят 12 декабря 1993 года., на не законно объявленном и не законно проведенном «голосовании», согласно, опять же не законного Указа от 15 октября 1993 года № 1633- «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации», Указ № 1633, отрешенного от власти, бывшего Президента Б.Ельцина, фактически и юридически – простого гражданина, по сути преступника, не исполнившего решение Высшей судебной инстанции, узурпировавшего с подельниками власть, это юридически абсолютно незаконное, назначенное не надлежащим способом и исполненное преступным путем деяние, совершенное путем преступного сговора и самозахвата власти, не имеющих на то права лицами действо. А само понятие и действие - «всенародное голосование», есть не предусмотренное действующей Конституцией РСФСР, и не имеющее никакой юридической силы самостоятельное понятие, действие или акт! Конституцией РСФСР, предусмотрена только одна подобная форма «волеизъявления граждан» – РЕФЕРЕНДУМ! А он назначается и проводится по-другому! Так, в Законе РСФСР от 16 октября 1990 года № 241-1 «О референдуме РСФСР» говорилось, что право принятия решения о проведении всероссийского референдума - всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни Республики - принадлежит Съезду народных депутатов РСФСР , а в периоды между съездами - Верховному Совету России (ст. 9). Решение о проведении референдума могло быть принято либо Съездом народных депутатов РСФСР, либо Верховным Советом РСФСР по их собственной инициативе, а также по требованию: не менее чем одного миллиона граждан РСФСР, имеющих право на участие в референдуме; не менее одной трети от общего числа народных депутатов РСФСР (ст. 10). Данный закон действовал до 16 октября 1995 года, несмотря на принятие так называемой «Конституции РФ 1993 года! Пока не был «отменён» Федеральным конституционным законом от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» . То есть, еще раз повторим, – Указ № 1633 от 15 октября 1993 года и соответственно так называемая « Конститу́ция Росси́йской Федера́ции » - высший нормативный правовой акт юридически несуществующей Российской Федерации, (а по сути лишь «Проект Конституции», да и то ничтожный) «принятая народом России» 12 декабря 1993 года., и «вступившая в силу» со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года., итогов голосования – НИЧТОЖНЫ! Как и все правовые последствия, Субъекты, Законы и Акты, являющимися производными от неё! Не верится? Ладно, давайте рассмотрим саму «Конституцию РФ 1993 г.», а если точнее,- «Проект Конституции РФ». Так как иное юридическое толкование слов, понятий и вопроса поставленного на голосование не возможно, и раз там записано – «проект», то где процедура утверждения «проекта Конституции РФ», как того требуют нормы права? Этого нет! Утверждают, что за проект Конституции РФ, проголосовало большинство россиян, но в реальности, за «проект» проголосовала лишь четверть россиян, – всего участвовало в голосовании 54,8% избирателей, «за» «проект Конституции РФ» – 58,4% от числа голосовавших. Но, тем не менее, этот «принятый» «проект Конституции РФ» – не утвержден как Конституция! Не существует процедуры его\её утверждения! И получается, что внезапно, этот самый «проект», без каких либо законных, правовых оснований становится действующей Конституцией России! Напомним, в Законе РСФСР от 16 октября 1990 года № 241-1 «О референдуме РСФСР» говорится: « При проведении референдума по вопросам принятия, изменения и дополнения Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в списки для участия в референдуме». Не четверть – 25%, а более 50% всех избирателей! Так что спекуляции о том, что проведенное 12 декабря 1993 г. «всенародное голосование», вроде как и есть «законный» «референдум» , – бесполезны и ничтожны! Это еще один аргумент в пользу ничтожности Конституции РФ 1993 г.! Перейдем к самому тексту Конституции РФ 1993 г . Если вчитаться и говорить языком юридических терминов и понятий, то… она сама себя же и отменила! Откроем Конституцию РФ. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ . Ст.1 п.2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования. День всенародного голосования 12 декабря 1993 г . считается днем принятия Конституции Российской Федерации . Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России (про РСФСР – ничего не сказано!) , принятой 12 апреля 1978 года (в 1978 г. такой страны – РФ, не существовало, а значит можно «отменить» и говорить только про ту страну, Конституцию, изменения и дополнения, что есть, что так называются и\или к ним относятся, а это только Конституция РФ 1993г. и Российская Федерация – Россия!), с последующими изменениями и дополнениями. То есть «Конституция РФ 1993 г», не отменила ни Конституцию Основной Закон РСФСР 1978 года, ни тем более Конституцию Основной Закон СССР 1977 г! Конституция (Проект) РФ\России 1993 г.- 25 декабря 1993 года (с момента опубликования официальных результатов ЦИК) , отменила саму себя, изменения и дополнения с 1991 г., и итоги (незаконного) «всенародного голосования»! Уважаемые граждане СССР, Конституции СССР и РСФСР – действуют здесь и сейчас! СССР не ликвидирован! Нет никаких доказательств и юридически правомочных документов подтверждающих ликвидацию СССР и РСФСР! Вот такую злую шутку сыграла с «агентами завета» и их «Сувереном» – самонадеянность и юридическая безграмотность продажных исполнителей! И это еще не все! Еще одна огромная проблема у тайного Суверена над нашей страной состоит в том, что Б.Ельцин и Н.Рябов (бывший Председатель ЦИК) умерли и поэтому проводить предварительное расследование и тратить годы на признание их действий преступными – не нужно ! Достаточного одного росчерка пера на бумаге в виде решения суда! (Действия же пособников могут быть выделены в отдельное уголовное производство и расследованы в порядке закона). Поэтому по той же причине сейчас для Суверена РИ – Елизаветы II очень важно, чтоб как минимум до 17 марта, а лучше до 31 декабря 2021 года, не умер М.Горбаче в! (Иначе тогда у Великобритании возникают проблемы с ее суверенностью над РИ\СССР и проблемы с «факторией» – РФ могут быть решены в результате простого росчерка пера судьи! ) Почему? Да потому, что изобретение должности – Президент СССР, – это тоже правовой провал «агентов завета»!

Президент СССР М.Горбачев, назначен на эту должность 15 марта 1990 года также незаконно . К тому же он самоустранился от руководства СССР, что также есть измена Родине! Юридически же никакого первого или последнего Президента СССР никогда не было и быть не может, поэтому принимать на себя полномочия этой должности в рамках правового поля СССР никто не имел и не имеет права, как и снимать их с себя. 14 марта 1990 года на Внеочередном Съезде депутатов СССР был принят Закон СССР N 1360-I «Об учреждении поста Президента СССР и внесения изменения и дополнений в Конституцию (основной закон) СССР » http://vecherusia.livejournal.com/4744.html В законе указано, что Съезд народных депутатов СССР постановляет учредить пост Президента СССР и вводит в Конституцию СССР ряд различных изменений и дополнений. Но согласно Конституции СССР от 1977 года и статьи 174 : «Изменение Конституции СССР производится решением Верховного Совета СССР (но не решением Съезда депутатов СССР как произошло по существу), принятым большинством не менее двух третей от общего

числа депутатов каждой из его палат”. Поэтому все внесенные изменения и дополнения в Конституцию СССР 1977 года депутатами Сьезда СССР в части поста Президента СССР через Закон № 1360-1 противозаконны , следовательно и должность Президента СССР учрежденная ими также незаконна. Все подписанные Горбачевым документы и принятые от имени Президента СССР решения — ничтожны с момента их принятия !

А вот теперь задайте себе или кому-либо из нынешней власти РФ вопрос, какие тогда полномочия снимал с себя М.Горбачев в 1991 году?? Никаких президентов СССР по Конституции СССР не было и быть не может, в том числе их заменителей в виде любых ВРИО СССР. В том числе и всяких ныне самоназначенных «ВРИО президента СССР» типа Тараскина – «ВРИО Президента СССР»! Это вообще отдельная категория «агентов завета» – «упоротые патриоты», но, тем не менее, источник их финансирования все тот же – «Суверен РИ!» ( Елизавета\Ротшильды\Барухи). Поэтому все вновь образованные органы, лица и субъекты, действующие на территории и от имени РСФСР\СССР с 25 декабря 1991 года – нелегитимны! Как и документы, изданные и подписанные от имени СССР с 15 марта 1990 года! Их ответственность, права, подписи на любых бумагах и любые обязательства – юридически НИЧТОЖНЫ ! Можно задать себе вопрос: как могли британские и американские кураторы “присматривающие” за Ельциным и Горбачевым так лохануться и так сильно подставить и себя и Российскую Федерацию и всех остальных с этим Законом №2041-1, сделав РФ вне закона, грубо нарушив конституцию СССР и РСФСР, а именно статью 174 СССР и статью 185 РСФСР в которой (повторимся еще раз) говорится: “Изменение Конституции производится решением Верховного Совета, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из его палат”. Видимо на волне успеха «агенты завета» расслабились и у них сработала аналогия и стереотипы. Дело в том, что в США все решает Президент США, а у нас все решал народ в лице избранного народом из числа депутатов Верховным Советом РСФСР, поэтому они не обратили особого внимания на эти статьи 184 и 185 , а без Решений Верховного Совета все Указы, Законы и Постановления, изменяющие Конституцию СССР/РСФСР, в том числе изменение названий республик или самого государства являются государственным преступлением, считаются ничтожными и не подлежат исполнению! Тоже самое и с «деяниями» Президента СССР! Они – ничтожны!

Гражданство РФ, как и всех нынешних стран – республик бывшего СССР – ничтожно! Оно не существует! До 30.12.22 года все, кто проживал на территории СССР и их потомки – Граждане СССР! Закон ФЗ-182, который начнет действовать в РФ с 01.01.2017 года принят по тайному требованию Суверена Российской Империи – Елизаветы II , чтоб иметь возможность депортировать любых несогласных или отказавшихся электронно «чиповаться» граждан СССР с территории Российской Империи над которой она получит безусловное законное право владения начиная с 15 марта 2017 года и до 31 декабря 2022 года. По этому закону полноценными «гражданами РФ» и «Новой РФ-ии», создаваемой на месте Российской Империи\РР\РФСРС\СССР становятся только мигранты – переселенцы, прибывшие из за пределов СССР! Значит, будет развязан геноцид и этнические чистки народов СССР руками бесправных и неимущих мигрантов (китайцев, арабов, африканцев, евреев), жаждущих имущества и земель! Для этого приняты законы о ТОРах (территория опережающего развития) и поправки, позволяющие принимать на службу в силовые структуры не граждан СССР. Особо следует обратить внимание на то, что проект «Израиль» будет закрыт к 2025 году ! Все поедут в Россию (РИ) создавать Новую Хазарию! О чем говорят не скрываясь все раввины! Не верите, взгляните на Украину и на маневры Б.Лазара и Д.Медведева! Сегодня, единственным полномочным субъектом власти на территории СССР (А.Лукашенко имеет частичные права в формате БССР) является Президент России В.Путин, который как офицер КГБ, действующий в рамках спецоперации КГБ СССР, осуществил внедрение в среду изменников Родины (СССР) с целью раскрытия и разоблачения спецоперации британских спецслужб по поглощению Российской Империи и СССР, через скрытно полученное в 1917 г Право Суверена над Российской Империей . Из за статуса внедренного офицера, находящегося под прикрытием на задании, Президент России – имеет скрытый статус и совокупные, сложно выраженные права, – как в правах Российской Империи, РСФСР\СССР, так и «РФ», которые позволяет ему по факту прав и полномочий заложенных в статусе офицера КГБ СССР на задании, действующего по законам военного времени, в связи и по факту предательства и самоустранения руководства РСФСР\СССР от управления СССР и РСФСР и по факту народного доверия, выраженного голосованием за него более 50% имевших законное право избирателей РСФСР\СССР на выборах Президента РФ, принять на себя права, полномочия и функции:

- Председателя Временного Правительства России\Российской Империи, Директории Российской Республики (ДРР) (с 14.09.1917 г) (ПВП России\РИ ДРР) до 8 ноября 2017 г,

- Председателя Совнаркома и ВЦИК РСФСР (ПСНК и ВЦИК РСФСР) – до 30 декабря 2022 года

- Президента РСФСР до 31 декабря 2022 года

- Председателя Верховного Совета, Совета Министров СССР, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР и Председателя Совета Обороны СССР (П-ля ВС, СМ, ВГК ВС и ПСО СССР) до 31 декабря 2022 года и публично заявив об этом, организовать проведение Учредительного Собрания и учредительного Референдума « О завершении создании новой суверенной государственности на территории РСФСР\СССР », завершив все его создание желательно в срок до 15 марта 2017 года , чтобы оспорить и сделать недействительными права Елизаветы II – на всю Российскую Империю и любую ее часть! Ну, в крайнем случае, – до 17 марта 2021 года , чтоб сохранить все права по СССР по итогам референдума!

Президент РФ В.В.Путин – должен выстроить чёткий алгоритм и действовать по нему: т.е., Президент заявляет о своем статусе и добровольном принятии на себя «по факту народного доверия» – упомянутых выше полномочий ( ПрВП РИ, ДРР, ПСНК РСФСР, П-та РСФСР и П-ля ВС, СМ, ВГК ВС и ПСО СССР) и заявляет о восстановлении правомочности РСФСР\СССР. О переходе России с момента оглашения этого решения в правовое поле СССР/РСФСР и создании Госсовета и Комитета Народного Доверия для временного управления территорией и правами! О переходе всех существующих в РФ\РСФСР\СССР органов власти и регулирования в его прямое подчинение, по факту введения им «особого положения» и введения военно-гражданской администрации, о создании военно-полевых судов РСФСР\СССР и мобилизации резервов и личного состава ВС, ГРУ МО/КГБ/МВД СССР, Прокуратуры/Судей СССР, не изменивших присяге РСФСР/СССР. После таких заявлений и возврата в правое поле СССР/РСФСР, в течении 3-х месяцев, необходимо будет созвать Учредительное Собрание по вопросу создания Нового Унитарного Государства «Россия» (или «Расия/Асия/Русь/Тартария/Гиперборея») на основе территории и прав Российской Империи и СССР/РСФСР и согласно положений Конституции СССР 1977 г. или РСФСР 1978 г., провести обсуждение текста и принципов Новой Конституции, – Новой России (Асии, Тартарии, СССР ит.д.). Далее, на основе решений Учредительного собрания принять решение о проведении в 3-х месячный срок общероссийского\всесоюзного\всеобщего учредительного референдума и вынесении на него 4-5-ти вопросов, например:

1)«Считаете ли вы себя вольным, живым человеком – Сувереном, наделенным высшим правом и высшей волей на земле, хозяином своей земли и жизни?

2) «Подтверждаете ли вы, что своей осознанной, добровольной и свободной волей на базе вашего естественного права вольного, живого человека и суверена Вы готовы путем добровольного делегирования вами части этого права и прав на Землю, хозяином которой являетесь, (что составляет территорию РИ, РСФСР, СССР) для всеобщего блага учредить Новое Суверенное государство на принципах унитарности, равенства и справедливости?»

3) «Считаете ли вы что необходимо установить окончательное примирение и ликвидировать сословия и неравенство между людьми, обеспечив принятие реституций, возмещений и компенсаций свободным, равным, живым человекам и суверенам, гражданам учреждаемого Нового Суверенного, Справедливого Государства»,

4) «Принимаете ли Вы Новую Конституцию, (для чего опубликовать ее проект не ранее чем за 30 дней до голосования) нового независимого, суверенного, унитарного государства, построенного на принципах всеобщего равенства и приоритете справедливости над законами, Государства под названием Росия?/ Россия? / Ра-сия? /Русь?/СССР?/Асия?/Тартария?/Гиперборея? – полного продолжателя прав СССР/РСФСР и Российской Империи»? (название страны, тоже желательно определить на референдуме)

5) «Создаете ли Вы своей высшей волей и правом, как свободный живой Человек, Суверен, Высший Трибунал Справедливости на Земле, для расследования преступлений и деяний против народов Российской Империи\СССР\РСФСР с 15 марта 1917 года , по настоящий момент , который будет действовать без каких либо иммунитетов, сроков давности, суверенитетов, отсрочек, договоров, статусов и любых иных иммунитетов предоставленных ранее кем либо и кому либо, жившему и живущему на планете Земля. Согласны ли Вы, что Высшая Справедливость должна восторжествовать?

А еще необходимо принять новые: гимн, герб и флаг без цветов и символов власти «бриттов» и «мировой закулисы» в виде орлов и прочего мистическо – кабалистического мусора.

Все необходимые шаги должны начинаться немедленно с установления фактического контроля за экономикой и финансами нынешней РФ, что возможно только в случае формирования в каждом субъекте РФ (на основании Указа Президента РФ и Постановления Правительства РФ) отделения, созданного с нуля, имеющего единый общий баланс – Государственного Банка Проектного Финансирования (ГБПФ)(отделения в каждом регионе). Что в свою очередь возможно только в случае отправки Правительства РФ в отставку и принятии В.Путиным на себя функций Председателя Правительства РФ. Для формирования ГБПФ необходимо слияние всех банков с Гос. участием, (их 30 -50 штук!) для чего и нужен и роспуск Правительства и Принятия В.Путиным на себя функций Премьера. (За одно, не плохо бы инициировать укрупнение российских регионов, сократив их количество до 28-38 Краев, и что бы население каждого было не менее 5 млн. чел., так как еще 200 лет назад, при Наполеоне Бонапарте и не однократно позднее, учеными было доказано, что государством можно эффективно управлять, если в нем не более 40 регионов или административных субъектов! И любой регион и\или административный субъект, с населением менее 5 млн. чел., – обречены на стагнацию!) Только сделав это, можно думать об реальных действиях в контроле экономики и финансов страны, и реальных результатах на пути учреждении нового государства. Без этого – хаос и катастрофа всем нам – гарантированы! Только тогда можно делать заявления и другие важные шаги – национализация ЦБ, Рубля и т.д. Параллельно нужно начинать внешнеполитические действия – инициировать на основе уже сложившихся в мире региональных клиринговых союзов создание Новой Мировой Финансовой Системы на основе Глобального Клирингового Союза! С последующей поэтапной ликвидацией резервных валют и всяких иных инструментов «закулисы» для управления миром – ФРС, БМР, МВФ, ВТО и т.д. Нужно строить новый Мир на единой основе, на понимании того, что Человек – основа всего, ведь только он есть производитель и потребитель чего либо! А значит каждый Человек – есть Творец Сущего и неотделимая часть Бога! Не ждите Спасителя или Мессию! Каждый должен осознать себя Спасителем и Творцом Бытия! А новая мировая экономика должна быть построена на принципах: полного государственного суверенитета каждого государства, государственном регулировании экономики и финансов, государственных, суверенных деньгах у всех стран мира с единой и совершенно новой эмиссионной основой – ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ и отказом от ССУДНОГО ПРОЦЕНТА – в любом виде!

Все элементы этой системы уже есть, осталось их только собрать в единое целое и тогда Россия сможет, и должна править миром! Разумно и Справедливо направлять! Как настоящий старший брат, как всегда это делала!

P / S

Пора «включить голову!» «Не может быть», «да ладно», «все это бред», «СССРа не будет, никто не допустит», «это фигня», «не лезь туда», «уважаемые люди говорят», «мне сказала сама Елизавета!» или «Ротшильд\Киссинджер\Трамп\Обама\Лазар\Натаньяху\Меркель», – подумайте, ведь это их любимый способ «развести лохов!» Они так правят миром тысячу лет! Когда придет время, – будут не разговоры, а предъявление документов, статусов и сроков! Давайте отбросим эмоции, – только логика, юридические нормы, документы и факты. Сами вдумайтесь: Если выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, плавает, как утка и летает как утка, то что это по вашему? Они нам все это «предъявят» и не сомневайтесь! Есть большая опасность, что «агенты завета» в очередной раз обманут В.Путина и он не пойдет на реализацию, безусловно, грандиозных планов строительства Новой Мировой Финансовой Системы (Глобального Клирингового Союза Суверенных Государств Мира) и Новой, Суверенной России. Тогда, к сожалению, печальный конец для него и свободной России – гарантирован, и даты уже определены. «Бриты» уже развязали внутри-элитный конфликт в России, он будет только нарастать, ведь РФ уже не нужна, – запущен фейковый проект СССР 2.0 и несколько таких же фейковых «патриотическо-монархических»: https://cont.ws/post/454864 https://cont.ws/post/456647 http://www.mk.ru/politics/2016/12/15/monarkhiya-budushhee-rossii.html http://www.imperiyanews.ru/details/0fe20860-acb1-e611-9416-2e815323a23f . Еще, учтем негативные факторы: наличие «либерастов» и псевдо-патриотов с их лозунгом: «снесем режим Путина – до 5 ноября 2017 г!» (интересно, им сказали почему выбрана эта дата?), плюс «отмороженные» «хунтята» в Украине, «неожиданная» победа Трампа в США, ожидаемая реформа ФРС, «100 шагов» Назарбаева, – превратившие Казахстан в британскую колонию, включение «Юаня» в корзину валют МВФ, ожидаемый раздел мира на валютные зоны, последнее решение по Международному Уголовному Суду в отношении ответственности России за военную агрессию в Украине, – все это лишь подтверждает вышеизложенные факты и доводы. И суды в Европе по делу ЮКОСА, разные «кризисы», «сепаратисты-террористы» – все из «той же оперы» – отвлекать внимание всех нас от создания суверенной страны и той сверхзадачи, что они решают – сделать нас рабами путем ловких манипуляций с бумагами, правами и датами! Знайте, «само не рассосется»! Надо действовать! Если ничего не делать, то с 15 марта 2017 года, можно начинать тренироваться целовать туфлю Королеве\Императрице\Царице России – Елизавете II (или Чарльзу? Вильяму? Гари? Майклу? Или кому?), потому, что с 31 декабря 2022 года тем, кто доживет, а таких будет не много, – «целование туфли» будет обязательно! http://kolokolrussia.ru/konspirologiya/golubaya-mechta-vindzorov—rossiyskiy-prestol

И за одно, надо начинать кое-кому «сухари сушить» в Гаагу!

Оставьте пустые мечты и ложные ценности, не тратьте свои жизни попусту, – истинные цели и ценности, всегда не материальны, материальны только некоторые инструменты в их достижении, включая власть, богатство и деньги! Пора взять себя и все Человечество как глину и как Великий Гончар, с любовью, – создать прекрасный сосуд, обжечь его огнем Истинной Веры и наполнить прекрасным содержанием, – Человечностью, Верой, Надеждой, Любовью, Добротой, Милосердием, Справедливостью, и осознанной Ответственностью! И еще, помните – Душа бессмертна , а значит, наша ответственность вечна и бесконечна! , потому напугайте себя сами! И берите по максимуму, поверьте – не ошибетесь!