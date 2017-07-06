Зачем мы укрепляем экономику США?

Россия снова увеличила вложения в долговые бумаги США - на 5,1 млрд долл., следует из сообщения американского казначейства. Чем угрожает нашей стране такое «инвестирование»?

Ещё во втором полугодии 2016 г. вложения РФ в гос­облигации США сокращались. В июле 2016-го - на 2,7 млрд долл., в августе - на 700 млн, в сентябре - на 11 ­млрд, в октябре - на 1,9 млрд долл. Но уже с декабря Россия вновь начала наращивать американские «инвестиции» на 100 млн долл. в месяц. В марте же 2017 г. лишних денег в стране стало, видимо, так много, что в заокеанскую экономику мы вбухали 13,5 млрд долл. Хотя в списке держателей американских «фантиков» мы занимаем не первое, а 15-е место, общий объём наших денег, фактически замороженных в этих ценных бумагах с доходностью всего 1,5% годовых, составляет, по новым данным казначейства, 104,9 млрд долл. Для России сегодня эти деньги отнюдь не лишние. Вместо вложения их в чужую экономику можно было бы купить необходимое для нашей промышленности оборудование, к примеру.

Но дело не только в «денежном голоде», который сегодня испытывает наша экономика «благодаря» политике Центробанка и Минфина. Мы делаем вложения, которые будет очень трудно вывести: они под контролем властей враждебного государства. Когда в Японии случился взрыв на АЭС в Фукусиме, японцы захотели продать часть американских «казначеек», чтобы что-то приобрести для пострадавших. Однако власти США дали команду американскому депозитарию японцам бумаги не выдавать. А ведь Япония для них союзник. Разрешат ли нам это сделать без серьёзных потерь?

Кто же принял такое «замечательное» решение? Наш Центро­банк. Ни один юрист пока не обратил внимания на противоречивость наших законов, касающихся ЦБ: на основании одних он должен согласовывать свои действия с правительством, однако другие, в том числе 75-я статья Конституции РФ, устанавливают фактическую независимость ЦБ. Президент пытался исправить ситуацию ещё в начале 2000-х. Но самые важные поправки в закон о Центральном банке, восстанавливающие финансовый суверенитет России, тогда не прошли. Не отменена и статья о верховенстве международных законов, фактически устанавливающая зависимый статус нашей страны.

Надо бы полностью отказаться от гособязательств США, ведь противостояние с Америкой продолжается. Если оно перейдёт в острую фазу, то эти средства могут быть потеряны для России. Но вывод денег должен быть постепенным. Забирать сразу большие объ­ёмы из американских госбумаг опасно - могут последовать серьёзные контрмеры со стороны США.

http://www.aif.ru/politics/opinion/zachem_my_ukreplyaem_ekonomiku_ssha?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com