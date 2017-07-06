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О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий

09:08. 6 июля 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:



В Комитете по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества высказались о масонских ложах в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как отмечено в официальном ответе на запрос, Комитет не располагает сведениями о масонах в Казахстане. “Из открытых источников известно, что масонство – движение, появившееся в 1717 году в виде тайного сообщества. Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии, на древние конституции вольных каменщиков, их регламенты, статуты и уложения. Масонство берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI – начале XVII века, предположительно от строительных товариществ каменщиков. (…) Сведениями о деятельности масонов в Казахстане не располагаем“, – говорится в ответе Комитета. Между тем появилась информация об открытии в Казахстане уже четвертой масонской ложи, на этот раз в Астане. Информация об этом была опубликована на сайте казахстанских масонов.



Да, совсем недавно масонская ложа была открыта в Астане. Открытие происходило под эгидой Великой ложи Казахстана. Новая ложа носит название “Байтерек”, и ей присвоен четвертый номер“, – рассказал корреспонденту представитель организации Сергей Кравченко.



Он отметил, что первая масонская ложа открылась в Казахстане в 2015 году. “Количество членов ордена постепенно увеличивается, и очень много идет запросов из Астаны, и в связи с этим появилась необходимость открыть в Астане ложу“, – проинформировал Сергей Кравченко.



На вопрос о том, чем же занимаются столичные члены ордена каменщиков, он пояснил, что ложа представляет собой клуб по интересам. “В каждом развитом обществе, в каждой стране, когда уровень культурного развития достигает пика или находится на восхождении, появляются интеллигентные люди, которые хотят чего-то большего в своем личностном развитии, и отсюда возникает необходимость возникновения масонских лож“, – ответил Кравченко. Он рассказал о некоторых условиях для вступления в ложу казахстанских масонов. По его словам, помимо обязательного наличия казахстанского гражданства или вида на жительство, этот человек должен быть финансово состоятелен. По словам Сергея Кравченко, сейчас в Астане насчитывается чуть более 30 членов – это бизнесмены и интеллигенция. “Люди среднего уровня – люди, которые занимаются наукой, бизнесом. Мы принимаем людей, которые финансово независимы, что бы он не думал, как заработать деньги для себя и для своей семьи, а занимался самосовершенствованием. Мы очень строго соблюдаем законодательство. Любая масонская ложа – это самые преданные граждане своей республики. Мы поддерживаем текущее правительство, мы поддерживаем законы государства, потому что наши братья писали эти законы в самом начале, когда создавалось законодательное право“, – рассказал Кравченко.

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhs….-321236

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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Один комментарий»

  • 3634 2614
    марина 6 июля 2017 в 10:37 Ссылка Пометить
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    Дебилы ,финансово успешные,личного развития захотели,уж лучше братки солнцевские ,так эти точно Родину не сдают.Вот старый хитрый троеженец Назарбаев,ну прямо в бая заделался,а чтобы тупые стали тупее он еще и латиницу в срочном порядке велел,чтобы уж никогда и имени Пушкина не прочли.

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