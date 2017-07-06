О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий

...именно тайные общества и масоны не исключение. Хочу ...напомнить, что основная символика масонов – «Лучезарная Дельта»[равносторонний ... мира и согласия в Астане, Казахстан. «И что?», – спросите ...всем заправляют жидо-еврейские масоны, которые собственно и ...