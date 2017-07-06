Как Тесла не победила автомехаников

Некоторые тут говорили, что с приходом электромобилей автосервисы будут не нужны. Мол и тормоза на них менять не надо будет, и ничего не надо будет делать.

Ага, щас. Сюрприз!

На Tesla с пробегом под сотню тысяч км все четыре суппорта закисли наглухо плюс тормозные диски сгнили — как я и предсказывал где-то в одном из старых постов в комментах. Один суппорт «Тесла механики» как-то реанимировали, так что заменили всего три, по $745 штучка. Плюс диски передние по $331 штука, задние по $290 штука, и загадочный «суппорт стояночного тормоза с колодками» за $1235. Вишенкой на тортике стал еще и верхний рычаг подвески за $261.

Весь ремонт сперва оценили в $8500, но один суппорт реанимировали да еще и за работу денег не взяли, добрые потому что. В итоге вышло совсем по-божески, всего-то $5824.75. Да-да — цена простой микролитражки.

В общем, граждане, налетай, покупай Теслы. Автомеханики одобряэ.

PS. Отдельно порадовал бред тесловладельцев про «Тесла механиков». Средний автодятел убежден, что механики Теслы они же совсем специальные люди, не такие, как механики Форда или BMW. Бессмысленно объяснять, что если кто-то о себе говорит «я механик Тесла», то он не механик вовсе, а пафосная обезьяна, натасканная на шаблонные операции.

PPS. Наивные юзеры верят, что Маск это некий мессия, который со своими теслами их обеспечит удобным и, главное, доступным автомобилем. Нет, не обеспечит. Маск такой же капиталист, как и все остальные (причем он не слишком-то успешен в плане получения прибылей, потому что глуповат), и он выжимает деньги из потребителя всё по тем же старым схемам — раздутые цены на запчасти и работу, ограниченный доступ к технической информации, специальные требования по инструменту и оборудованию и т.д.

Всё это не образуется в автосервисе из воздуха, а покупается сервисом за деньги, которые потом (или даже сперва) будут получены из клиента. Хотите, чтобы машина была доступной в эксплуатации — тогда убирайте всяческую проприетарность, патенты, лицензии, специнструмент и т.п. А уж будет она там бензиновая, дизельная или на электротяге, простая или сложная — это уже дело пятое. Маск мог хотя бы диагностику сделать так, чтобы любой USB шнурок с любого ноутбука или блютусного адаптера с телефона читал все блоки, да еще и сервисный мануал можно было бы вшить прямо в саму машину, ведь запросто же это сделать при той памяти, что уже в ней есть, чтобы даже интернета не нужно было.

И что, Маск это сделал? А фиг вам! И не сделает. Это не того склада человек, чтобы переживать за конечного юзера, и напрягаться, чтоб у того жизнь была подешевле и поприятнее.

Взято отсюда.

Оригинал : Ouch! First huge repair bill.

Про механиков : How Does A 2012 Tesla Model S Need An $8,500 Brake Job?

Источник: nnm.me