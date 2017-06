Остап Петрикович Маск: Полное разоблачение разработок “гения тысячелетия”

Ruslan V. Karmanov (Advanced Training)

Если её отнять, то он начинает судорожно искать новую точку опоры, веруя во что-то другое.Этот естественный механизм давно заметили крупные корпорации и теперь монетизация веры – основной способ стимуляции маркетинга и сбыта.Дело несложное – высмеиванием-враньём убираются традиционные конкуренты в рясах, которые что-то там пищали про духовность, развитие, пользу труда и тому подобное, и подсовывается что-то блестящее, понятное, простое и прикольное. Сразу переносящее самооценку “на уровень выше”. Просто надо верить, что этот уровень есть. Что если раньше бухал водку, а теперь ннннакатываешь вискачок 12ти летний – то это развитие. А если раньше была японская машина, а теперь европейская – то новый уровень. “Я встречаюсь с мужчинами, которые могут позволить себе BMW” – пишут на сайтах знакомств; и что такого в плохо замаскированном ценнике, если типовой “мужчина, который может позволить себе BMW”, для этого её себе и “позволил”?До блеска (запатентованного и сертифицированного) эту тему в потреб.секторе довёл Стив Джобс. Не, конечно, всё это было и до него – но довести до секты “Выйдет новый товар компании Х и я его куплю любой ценой, потому что я достоин, потому что это будет новый уровень жизни, господи какое же счастье обладать мечтой” миллионы людей – всё ж надо уметь. Годами “вот новый телефон – это новый уровень в жизни, вот-вот изменится”. Что с 1го на 2й, что с 3го на 4й, что с 6го на 6S. Вот-вот изменится, да.Вложить в цену товара несколько сотен долларов за “Вы покупаете сопричастность к гениальности, к роскоши, часть нашей души, которую мы с дрожью вкладываем в каждый штрих” и тому подобное – выгодно, как выгодна любая торговля воздухом. Энди Таккер продавал “невзрывающийся песок” для керосиновых ламп – что ж, развитие не стоит на месте, теперь продают ощущение сопричастности к невзрывающемуся песку, а из-за горизонта появляется кредитование рисков снижения сбыта ощущения сопричастности, а также страхование этого кредитования.Одним из эксплуатирующих подобную тему является известный шоумен Илон Петрикович Мавроди, в оригинале “Маск”.Вокруг его шоу-программ образовалась достаточно плотная секта верующих, которые малограмотны технически (сейчас таких называют техногиками – т.е. теми, кто интересуется, но не в теме), но активны в части рекламы и пиара. У них есть некий фиксированный перечень постулатов – типа “всё, что делает Маск – успешно и хайтехово” – которые не обсуждаются критически, т.е. вот вообще – поэтому данную секту в последнее время принято показательно чморить. Это несложно, потому что они глупые.Учитывая то, что память сейчас у людей стала совсем краткой, я заметил, что все фантазии членов данного кружка крутятся вокруг нескольких ключевых тем – что ж, можно свести всё это в одну статью. Показательную – про то, как выгодно имитировать хайтех.Меня часто обвиняют, что я пишу необъёмные совершенно по масштабу тексты – ОК, в этот раз всё будет относительно компактно и скупо на эпитеты.Краткая суть: “Один из удачных проектов Маска – то, что он в одиночку создал PayPal”.Факты, однако, куда как прозаичнее.Компания PayPal создана в декабре 1998, и называлась она тогда Confinity. Изначально компания планировала писать софт для наладонников. Основатели – наш соотечественник, советский еврей Max Levchin, а также Peter Thiel, Luke Nosek и Ken Howery.PayPal же был придуман внутри Confinity в 1999м как сервис для быстрого перевода денег. Под эту задумку были взяты деньги у инвестора, BlueRun Ventures.После появления толстого инвестора и по его совету начинается покупка аналогичных стартапов (стандартный ход). И один из таких стартапов – убыточный на тот момент X.com, который хочет быть онлайн-банком. В X.com вложено 10 миллионов баксов, но он сидит в убытках, бизнес не идёт. Там работает И.Маск. Маск приходит в Confinity, рисует ослепительные перспективы, и его стартап покупают в числе пачки других, а его ставят заниматься рекламой-маркетингом.Ещё раз – покупают оптом. Эта методика известна – так, например, работает фирма Cisco, которая за год делает до 500 поглощений – т.е. рынок просто зачищается от потенциальных конкурентов, плюс скупаются на корню перспективные наработки. Да, дорого – но что-нибудь да выстрелит – а если так произойдёт, то успешное срочно переименуют в Cisco. Чтобы потом люди восхищались “сколько у них наработок и изобретений”. У них – деньги.Итак, фирму Маска покупают оптом вместе с другой мелочью, а его ставят не на техническую, а рекламную позицию. Сейчас, знаете, есть такая штука – евангелизация технологий – когда технарь подменяется шоуменом (есть, конечно, исключения, но они вымрут естественным путём, т.е. за шоу платят больше, чем за технологии) – вот, тогда такой термин не был раскручен, но суть та же.По итогам технологии от X.com в пейпале не используются, но долю Маск имеет. Сам же бренд X.com быстро заминают, потому что после опросов выясняется, что пользователи его не с банком ассоциируют, а с порноресурсом.И после, когда PayPal поднимается и раскручивается, его уже покупает задорого (полтора миллиарда) eBay. И вот после всего этого долю в PayPal Маск продаёт. За большие деньги – ну так бум доткомов начала нулевых и всё такое.А теперь сравните это с “Илон Маск в одиночку создал с нуля PayPal, вот это да, что значит – гений, изобретатель, технарь”.Перейдём от недавней, но уже истории, к современности.От плотности мифов тут в глазах рябит – всё “уникальное, высокотехнологичное, американское, продвинутое, сверхуспешное” и так далее. Всё, безусловно, придумал и разработал лично Маск.Реальность проще.Фирма Tesla Motors основана в 2003 году двумя людьми – Martin Eberhard и Marc Tarpenning. Они и придумали концепцию “электрический спорткар”. Никакого Маска рядом не было. Маск появился позже, как один из представителей инвесторов. Продукт в этот момент был уже разработан.За 13 лет (!!!) эволюции Tesla выпустила несколько моделей, различающихся дизайном и салоном. Техническая часть не меняется, своих разработок Тесла не ведёт. В качестве батареек используются китайские элементы 18650, на которых бегает весь китайский электротранспорт – от скутеров до автобусов. Это стандартные элементы на 3.7В, визуально похожие на пальчиковые батарейки. Из них набираются батареи с нужными параметрами – например, у скутеров это блоки по 12 вольт и 12 или 20 ампер-часов (например, такие ). Тесла покупает их оптом у Panasonic, а он размещает заказ в Китае. Своего производства что у Теслы, что у Панасоника – нет. Никаких “специальных секретных батарейных модулей” тоже нет, у Теслы нет патентов, связанных с техническими решениями в части батарейного модуля. Контроллер у батарейного блока разработан в Шеньчжене – и, кстати, по мотивам такого же у китайских электроавтобусов. По сути, Тесла просто покупает то, что придумали и внедрили у себя китайцы, поэтому в части технологий Тесла вечно догоняющая – у неё будут в новой модели те батарейки, которые в скутере за 1200 юаней у китайского продавца лапши уже полгода как работают.Моторы для Теслы также делаются в Китае – отдельно ротор, отдельно статор, Тесла просто ставит на них свой лейбл (см. http://www.cens.com/cens/html/en/news/n ews_inner_43640.html , “Fukuta Elec. & Mach. Co., Ltd. is the only Taiwanese supplier of the motor on the Model S featuring high-conductivity die-cast copper rotor for higher efficiency, lower power consumption, compact size and lighter weight”). Это “сложное” действие выгодно – оно позволяет “честно” поставить местом производства США, и ввозить моторы по тарифам для комплектующих, а не для готовых изделий (другие пошлины). Часто, кстати, используемая схема при имитации локального производства – упомянутая выше американская фирма на букву C так в Зеленограде “локализовывала” производство защищённых маршрутизаторов – ввозила маршрутизаторы как комплектующие, а на “месте производства” вставляла в них модуль с поддержкой российской криптографии, и всё сразу волшебным образом превращалось в “локализованное производство российских маршрутизаторов”.За почти полтора десятка лет Тесла понаделала кучу патентов, но все они, если посмотреть, связаны с дизайнерскими или оформительскими решениями. Т.е. рассказы про “двигают науку, вон какая капитализация, всё за счёт уникальных технологий” по факту описывают многочисленные патенты “форма крыла” и “цвет пластика у выдвижной ручки”. С этим связана комичная история – в 2014м году, в целях раскрутки и пиара, Маск заявил о том, что “дарит миру все уникальные технологии Теслы”. Креативный класс пустил слезу и оставил тысячи комментариев “господи как он велик он наш бог какое счастье жить на одной планете с таким уникальным гением миня аж трисёт до дрожи”, и на этом всё закончилось.Ожидалось, видимо, что “ну раз опубликовали такие уникальные патенты, то вот сейчас вал аналогов Тесл начнётся”, потому что предполагалось, что это как раз некие Уникальные Технические Патенты – а ничего не произошло, потому что патенты эти, по сути, после публикации дали любому возможность сделать такой же багажник, как у Теслы, или такую же обивку в салоне. В части техники Тесла как была догоняющей, так и осталась – запатентовать китайский движок она не может, свой разработать – тоже. Такой вот “технологический прорыв”, да, и “если у них патенты оцениваются в миллиарды, то это значит что они гении”. Это значит лишь то, что некий аудитор прикинул, сколько денег может в теории недополучить фирма, если вдруг из-за появления конкурентов сбыт упадёт, например, до нуля. Получилась огромная (и чисто теоретическая) сумма, эту сумму прикрепили к патенту “дверная ручка с кнопкой прикольной формы”, и если кто-то захочет купить этот патент – то он должен заплатить такую вот сумму. Просто никто не хочет, смысла-то нет никакого. Поэтому сумма есть, патент есть, а вот что к технологичности, что к продвинутости – никак не относится, вообще нет связи – что в 1 миллиард ручку эту оценить, что в 100 миллиардов.Перейдём к вопросам экологичности.Экологичность сейчас – это такая штука, которая позволяет продать ненужную вещь не просто дорого, а очень дорого. В варианте с Теслой это ещё и повод получать дотации – притом сразу с двух сторон, и на электричество для зарядок, и на машины. Говоря проще, покупая литр бензина в странах, где есть программа спонсирования электрокаров, вы платите за зарядку чужой Теслы.Первый миф про экологичность Теслы – что её зарядка бесплатна, потому что “на крышах зарядных станций солнечные батареи и поэтому можно просто заряжать машины этой же энергией”. У Маска вообще пункт “приляпать на любой рекламный ролик нового чудесного изобретения, существующего только в виде 3D-модели, солнечные батареи.Будучи приглашённым в местную гонконгскую Теслу на презентацию Model 3 и тест-драйв, я уточнил данный момент в деталях. Всё оказалось просто.Суперчарджер, который сверхбыстро заряжает батарейку, кушает 120 киловатт. Таких суперчарджеров по 4 штуки на зарядке. Это полмегаватта. Солнечных батарей, чтобы обеспечить круглосуточную возможность отдавать такую мощность (равно как и батарей, которые можно зарядить, а потом от них запитать суперчарджеры, от которых зарядить машины) просто нет, да и можно прикинуть, какую площадь они бы занимали. Зарядки Теслы подключены к обычной городской сети и платят приличные деньги за потребляемое электричество. Схема “заряжаем свои батарейки а потом от них машины” на зарядках не используется, так как невыгодна (!!! – привет “настенной батарейке Тесла”, про которую далее) – стоимость солнечных батарей плюс аккумуляторов плюс износ плюс обслуживание плюс потери на зарядке-разрядке делают это “экологичное солнечное электричество” невыгодным даже для самой Теслы.Бесплатная зарядка же есть с кучей оговорок, которые делают её не бесплатной вообще. Она есть у топовой Model S, которая стоит больше 100К долларов, при этом надо, чтобы машина была на полном официальном сервисном обслуживании (с некислой ценой за нормочас), чтобы ни разу не была в аварии (т.е. поцарапался – всё), и ещё оплачивается хранение и транспортировка батареи. Классика жанра, в общем. Если сесть и посчитать цену машины плюс ТО, то выйдет, что расходы на “бесплатно подзаряжаемую” будут выше, чем у обычных машин.Можно заряжаться и без суперчарджера, от розетки. Зарядка просит 400V при 32 амперах. Учитывая, что в обычной квартире на входе дай бог 32А автомат стоит, а проводка вообще под 16-25 заточена, заряжаться от “обычной” розетки на 220V просто не выйдет – это будет сверхдолго. Подразумевается, что такая зарядка будет в коттедже, где будет отдельный щиток для этой цели, ну или специальная зарядка на парковке у дома (опять же за деньги). Никакой особой экологичностью тут и не пахнет в итоге.Второй миф про экологичность Теслы – это то, что электрокары снижают выбросы CO2. Нет, выбросы лишь увеличиваются. Разрушение этого мифа крайне опасно для Теслы – во-первых в исследовании по ссылке оказывается, что потребление мощности в рекламе сильно занижается (почти в 2 раза), во-вторых из-за того, что на создание нужного электричества тратится много топлива, теряется смысл “зелёных” дотаций – а без них и так убыточная Тесла будет совсем плохо себя чувствовать. Поэтому идёт массовая кампания “ой да ерунда всё это какая разница главное что не дымит”. То, что рядом при этом дымит в 3 раза сильнее ТЭС – умалчивается.По итогам под маркой Тесла имеем круто распиаренную китайскую электромашину, дорогую в обслуживании.Схема монетизации – “электрический транспорт – это вау-эксклюзив для успешных и неординарных людей, отсюда наценка в сотни процентов за бренд и имидж”. Эксклюзивность, а не инклюзивность, приводит к тому, что априори более дешёвый электротранспорт (в нём банально меньше узлов и компонентов) превращается в фетиш и престижную штучку. Никакого развития, никаких технических прорывов нет – фирме 13 лет, за это время ничего, кроме редизайна, не сделано. Провал 2014го года с “открытием миру уникальных технологий” наглядно показал, что за роскошной дверью Буратино ждал пыльный пустой чулан.Финансовая сторона вопроса ещё более уныла – несмотря на гос.дотации, несмотря на льготы на электричество для зарядок, несмотря на дотации покупателям машин, Тесла убыточна и работает в минус, тратя деньги инвесторов. Маску не удалось ни совершить технологический прорыв, ни создать финансово состоятельное предприятие.Перейдём к батарейкам.Настенная батарейка, которая “экономит”, а то и “генерит” электричество – пожалуй, самый лучший детектор “техногиков”-гуманитариев. Я до её появления всё думал – вот для кого этот спам рассылают, типа “экономайзер электричества! просто воткни в прикуриватель!”? Оказывается, типовой потребитель такой чуши – тот самый “продвинутый техногик, фанатик новых технологий”, не осиливший школьную физику.В мае 2015го, чуть более года назад, Маск провёл презентацию настенной батарейки. Суть его идеи была проста – на стену вешается здоровый бесперебойник, через который запитывается весь дом. К бесперебойнику добавляются генерирующие мощности – или ветряк, или солнечные батареи. Они его постоянно подзаряжают, а он хитро следит за абонентами, и когда надо – подпитывается от общей сети, когда нет – копит. Может даже продавать электричество назад в общую сеть. В принципе т.е. может, да. Может покупать электричество, когда оно подешевле, например ночью.Презентация произвела фурор у жадных инфантильных пожилых детей из офисных кубиклов. Столько “Ну вот теперь Газпрому капец” не было даже тогда, когда ему реально мог бы быть капец.Что же по факту?Вся задумка с настенной батарейкой – это попытка дополнительной монетизации отработавших батарей. То есть в батарейном модуле Теслы куча элементов 18650 – они по разному вырабатывают свой ресурс – поэтому имеет смысл как-то разукомплектовывать эти блоки и куда-то девать батарейки, к примеру, половинной ёмкости (которые потеряли после 2500 циклов свои 20%, а потом ещё 20%, например). Так как Тесла батарейки не производит, то это единственная возможность откуда-то взять много и дешевых “почти работающих” элементов 18650 – ёмкости которых для машины уже не очень, а для настенной батарейки – ОК.В рекламе рассказывалось про то, что будет производиться два варианта батарейки Powerwall – на 7 киловатт-часов и на 10. Ценой в 3 и 3.5 тысячи долларов США. Также использовалась картинка “Красивая Тесла красиво заряжается от настенной батарейки, всё такое белое и технологичное” – впрочем, как зарядить машину, у которой у аккумулятора 85 киловатт-часов от батарейки, в которой 7 или 10 – загадка, которая не дождалась своего исследователя.Батарейка обещала отдавать 2 киловатта постоянно и до 3 в пике.Для иллюстрации выгоды демонстрировались, понятное дело, таблички вида “Вот сколько стоит самое дорогое электричество, а вот сколько самое дешёвое ночью, вы только представьте…” и прочая мишура, которую век назад описали Ильф и Петров в бессмертном “Граждане Нью-Васюков ничего не будут тратить! Они будут по-лу-чать!”.Что ж, сразу же после анонса (в котором было обещано начать поставки уже через несколько месяцев), изучив технические характеристики, было выяснено следующее – вся декларируемая схема и финансовая составляющая банально выдумана. Разберём, почему.Указанные технические параметры – что ёмкость, что – особенно! – отдаваемая мощность, не дают никакой возможности эксплуатировать батарейку так, как указано в рекламе. В самом деле, если предположить, что в квартире живёт хипстер с ноутбуком, то такой мощности вполне хватит на ноутбук, модем, лампочку и можно будет включать микроволновку. Но в квартире батарейку вешать смысла нет, т.к. негде поставить генерирующую мощность, поэтому целевая аудитория – это обладатели коттеджей. А там сразу же другой список потребителей – это всякие насосы для воды, камеры слежения, внешнее и внутреннее освещение, бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита, куча мелочи типа чайника, которая, однако, кушает-то по 1.5-2 киловатта), а также кондиционеры, возможно тёплый пол и обогреватели, ну и развлекательная часть из компьютеров-телевизоров-аудиосистем. Всё это по сумме в 2 киловатта никак не влезет, и в пиковые-разовые 3 – тоже.Если же вешать несколько батарей, то это линейно увеличивает стоимость, а также возникают другие вопросы.Например, вопрос безопасности – как литиевые батареи прекрасно горят-детонируют при повреждении, вы можете увидеть на ютубе – и прикинуть, как грохнет блок батарей метрового размера (для детонации достаточно разгерметизации – т.е. например с другой стороны стены кто-то будет неосторожно сверлить). Следовательно, батарею надо поместить в безопасное помещение, с хорошей вентиляцией (т.е. плюс кондиционер, плюс расходы). Далее, на её монтаж нужно разрешение собственника (в ипотечном доме, к примеру, такое опасное оборудование размещать не каждый согласится – а кто согласится, тот увеличит стоимость страховки, чтобы покрыть новый потенциальный риск).Сам по себе монтаж, кстати, отдельная тема – по сути надо переделать всю сеть дома, чтобы все розетки и фиксированных потребителей завести на батарею (или батарейный блок), а также добавить защиту (УЗО те же) и смонтировать новую схему с двумя вводами (от общей сети и от генерирующей мощности). Эту операцию, судя по информации на сайте Теслы, должны были делать некие партнёры – как понятно, в результате цена всего этого от 3 тысяч долларов уходит очень далеко.Также совершенно не учитывались потери на инверторе – для многих верующих в Маска было откровением, что в розетке-то ток переменный, а в батарейке – нет – и что нужно специальное устройство, которое будет делать это преобразование. И что у этого устройства свой КПД – и не особо хороший (вы можете для примера посмотреть блоки питания для компьютеров – там за блок питания с КПД 80+ или 90+ надо будет заплатить в разы больше, чем за обычный). И у батарейки есть КПД – то есть на каждой зарядке-разрядке от общей сети идёт двойная потеря – на преобразование тока и на зарядку-разрядку батареи с не-100%м КПД. И всё это греется, и это надо охлаждать – и на это тоже расход мощности.Добивает всё интересная ситуация с гарантией – на батарейку идёт гарантия 10 лет, но именно на батарейку как устройство, а не на батарейные модули. То есть реальный ресурс в плане количества циклов зарядки-разрядки не указывается, и от прямых вопросов про это Tesla уклоняется. Это и понятно – ведь внутри батареи б/у модули 18650 из автомобиля, их реальный ресурс в циклах непонятен, и сами эти батареи под гарантию не подпадают. Логичная схема – вы, когда покупаете, например, телевизор, ведь вместе с ним получаете пульт – но никто ж не говорит, что замена батареек в пульте во время действия гарантии на телевизор – бесплатна.Ну и, конечно же, генерирующая мощность с нужными параметрами – тоже стоит и денег, и нуждается в обслуживании, и грамотном монтаже. Чтобы нормально запитать такую батарейку надо будет иметь внушительную площадь солнечных батарей или ветряк с лопастями метра по 4 минимум – и всё это нуждается в месте на участке (такой ветряк на дом поставить из-за вибрации будет проблематично), и опять платить, платить, платить. Всё по заветам духовного отца И.Маска – тов.Мавроди – лох должен платить.Итог всего этого прост – если заявленные технические характеристики верны, то эксплуатировать такое можно только в загородном доме, притом надо будет несколько батарей, в отдельном помещении, надо будет заказать переделку всей электросети дома, плюс установку-монтаж ветряка или солнечных паналей, плюс инвертор (и всё это должно проводиться сертифицированными и авторизованными дилерами, и оборудование – тот же инвертор – должен быть совместим с Powerwall), и в результате суммарное потребление, в общем-то, только вырастет – ведь в сети появится новая нагрузка в виде батареи, которая будет разряжаться-заряжаться с не100%м КПД, а, следовательно, тратить.Общая сумма мероприятия будет не 3 тысячи долларов, а где-то раз в 10 больше, плюс появится плата за поддержку (замена элементов батареи, обслуживание ветряка). Окупить всё это на разнице в копейки на дневном-ночном киловатте возможно за такое время, которое делает бессмысленным всё мероприятие – ну либо надо усилить потребление электричества, чтобы ускорить окупаемость, но ускорится и износ батареи – про который производитель тактично умалчивает, хотя это интереснейший пункт. Представьте, допустим, что включается чайник (обычный, 2 киловатта).Батарея переключается в режим “срочно отдаём по максимуму”. Чайник вскипает и выключается – батарея переключается обратно в “фоново подзаряжаемся”. Теперь микроволновка – и опять такая ситуация, на минуту резкое потребление, а потом – обратно. Циклы заряд-разряд туда-сюда, ресурс тикает. А ещё и вопросы безопасности – такую штуку в многоквартирном доме не смонтируешь без согласия соседей (кто ж захочет, чтобы с другой стороны стены была такая бомба?), а в частном – без увеличения стоимости страховки.Когда всё это было опубликовано (я сделал развёрнутый постинг примерно с таким же текстом), в качестве комментариев были лишь слёзы “Маск гений, у него всё получится – жаль, что я не могу сдать деньги на эту батарею в этой стране, впрочем благодаря Маску через полгода никакого Газпрома и рашки не будет, тогда такие батареи нам будут дарить улыбающиеся американские солдаты”. Это и логично – сказать-то нечего по существу. Более того, никак не удавалось привести пример сценария, в котором эта мегабатарея окупается. То есть если, например, мы предполагаем, что это большой дом с участком – “там легко поместятся на крыше солнечные батареи, плюс там всегда солнце”, то в этом явно экваториальном или тропическом месте появится крупная статья затрат на кондиционирование, т.е. чем больше дом, тем больше затраты на электричество для обслуживающих его систем. Если дом мелкий – там такое потребление, что на разнице в цене за киловатт окупаться надо будет век.Далее начались интересности.Лохи наперегонки побежали заказывать, гордясь “вот я скоро приобщусь к элитарному электричеству… в батарейку входит такое вот обычное электричество, а выходит такое вот престижное, с закруглёнными уголками, для успешных людей, которые этого достойны”. Маск собрал бабла и первым делом почему-то поменял технические параметры батареек – сообщив, что версии на 7 и 10 киловатт будут с разным количеством циклов зарядки, в частности “у младшей модели будет около 500 циклов”.Что такое около 500 циклов? Это значит, что переделав всю систему электроснабжения в доме, вы через полгода будете вынуждены покупать новую батарею. А то и меньше. 500 циклов – это самые дешёвые китайские 18650е, которые не LiFePo4, а обычные LiFe, их на скутере (у которого 1-2 цикла в день, т.е. на нём ездишь куда-то разово и ставишь на ночь на зарядку, всё просто) убить можно за полгода штатной эксплуатации.Народ удивился, но продолжил ждать. Ведь вот-вот батарейку на стену можно будет повесить и она тебе будет деньги приносить – так в рекламе.Прошли “несколько месяцев” после мая 2015.Наступил 2016й.Тишина.В 2016м году репортёр, используя дрон для видеосъёмки, делает панораму фабрики, на которой должны были “производиться” батарейки Powerwall. Результат удручает – то, что должно было производить “через несколько месяцев после мая 2015, а деньги можно сдавать уже сейчас”, ещё даже не полностью обзавелось крышей.Освоены дотации государства и деньги инвесторов – но ни оборудования в цехах, ни даже законченной “коробки”. Равно как и почему-то нет вездесущих и глядящих с каждой презентации Илона Маска солнечных батарей. И вообще всё как-то выглядит безжизненно. И это февраль 2016го, да.На фоне этого начинаются другие интересные вопросы: Study: A Tesla Powerwall pays for itself after nearly 40 years.Выясняется, что в некоем сценарии “обычного потребления” вся экономия от батарейки, обслуживающей весь дом, составит около 53 центов США в сутки.Как понятно, многотысячные затраты в таких раскладах не окупить никогда – одна только батарейка будет 3.5 тысяч, а рекомендованный и сертифицированный инвертор SE7600A-USS от SolarEdge’s StorEdge будет стоить ещё 3.5 тысячи долларов.Даже если предположить что вся переделка электросети бесплатна, монтаж бесплатен, солнечные батареи и ветряк бесплатны, то по 53 цента окупать 7 тысяч долларов можно примерно 14 тысяч дней – ну, если нулевой износ, не падает эффективность батареи, ничего не ломается, охлаждение батареи берётся из космоса, потери мощности на конвертации нулевые, а так-то и поболее. И это – если разница между дневным и ночным тарифом – в почти 5 раз. А если меньше…Этот идиотизм “наша система экономит деньги и электричество – поэтому давайте для примера, чтобы подчеркнуть возможную экономию, увеличим объём потребления электричества, тогда мы будем больше экономить”, кстати, абсолютно привычен на уровне рефлексов у типового потребителя – ему уже объяснили, что чем больше тратишь по карте, тем больше скидка, и он уже к этому привык – так что не смейтесь, это уже не идиотизм, это уже бытовуха.Ситуация накаляется, люди спрашивают “Ну и где наша батарейка?”, и тут Энди Таккер берёт билет на поезд, снимает котелок, достаёт из саквояжа парик, переодевается, и… но у нас не О.Генри, у нас 2016й год, и всё ещё круче.Маск заявляет, что батареи Powerwall ослепительно удачны настолько, что все раскуплены – что ж, тем, кто сдавал деньги на первую версию, надо просто дождаться второй, которая будет в августе! Вам повезло, друзья!Народ начинает тихо офигевать. Народ смотрит на фотки непостроенного завода, на котором в прошлом году им должны были произвести батареи. Народ интересуется, а кто из заказавших получил? Народ задумывается, как так получается, что все записались в очередь, и всё как-то незаметно прошло мимо. Народ интересуется, а как так всё это вышло, если сертифицированных партнёров по установке Powerwall, чтобы с историей успешных инсталляций, не найти. Народ ищет в Интернете отзывы использовавших Powerwall – ну прикиньте, нету их, отзывов. Как так-то? Всё это отметается со смехом “Увидите, всё будет ещё класснее, мы динамичная компания!”.Тесла, в общем, заявляет, что была поставлена некая партия Powerwall, неким секретным испытателям, которые изумились от гениальности и мудрости решения, но так тихо изумились, что ни-че-го, тишина, и ждите новую версию.В письме акционерам же Тесла прокалывается, что было поставлено “около 2500” Powerwall, притом – вы офигеете! – поставлены они другой компании Илона Маска, SolarCity, для пилотного проекта в Калифорнии, на 500 домов, финансируемого из бюджета штата.То есть производства батарей нет, оно физически ещё не создано. Все сроки профуканы. Видимо, заявленные технические параметры достигнуть не удаётся. Делается следующий шаг – батареи заказываются на стороне (возможно, в Китае), вручную собираются в виде небольшой партии в США и одна компания Маска продаёт их другой компании Маска – с нулевой утечкой наружу информации о фактических характеристиках и данных об эксплуатации. Всё это в рамках освоения гос.средств богатого штата Калифорния, т.е. коммерческая сторона вопроса, всякая там окупаемость и прочее – отсутствует как класс, даже цена контракта неизвестна. И результат – “да, мы успешно сделали батареи, мы победили, у нас всё хорошо, ждите вторую версию”. И таки вы скажете, что Маск плохой шоумен? Ой вей.На данный момент с момента анонса и “через несколько месяцев мы изменим мир” прошло более года. Ситуация не изменилась – завод “вот-вот построится”, батареи записавшимся и сдавшим деньги “вот-вот” начнут поставлять. Двое моих знакомых, проживающих в Калифорнии, и заказавшие себе Powerwall, на день этой публикации получили от Tesla только письмо с рекламой второй версии батареи.Да, и ещё – от изначальных двух версий, на 7 и 10 киловатт-часов, осталась одна – поменьше. Десятикиловаттную батарейку с сайта тихо удалили, а батарейка на 7 стала батарейкой на 6,4. Такие действия, как понятно, ещё больше воодушевили внёсших предоплату больше года назад клиентов.Такой вот успешный успех по перепродаже б/у китайских элементов 18650 в красивом корпусе и с обязательной оплатой абонентского обслуживания от сертифицированных партнёров, да. Очередной прорыв, всё такое технологичное, такое успешное, первым в списке достоинств батареи идёт “Beautifully Functional” – ну, вы поняли – а какие закруглённые уголочки и патентованный дизайн, ммм…Поехали дальше. На столе – суп из семи…Журнал “Юный Техник” опередил своё время (я ещё помню был такой польский “Горизонты техники для детей” – эх, времена, времена) настолько, что копированием идей из него можно обеспечить себе безбедное существование.Одна из таких идей – что-то типа увеличенной в масштабе пневмопочты, только вместо капсулы с письмом – поезд с людьми, а вместо давления воздуха – электромагниты.(…)

