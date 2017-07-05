Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июля 2017

Армия Сирии атакует боевиков США, намереваясь выбросить их за границы страны (ВИДЕО)

Сирийские войска и их союзники готовы полностью изгнать боевиков США с иракской границы Сирийская Арабская Армия возобновила свое наступление вблизи погран. перехода Ат-Танф в минувшие выходные, стремясь выбить проамериканских боевиков «Новой сирийской армии» из страны. Армейцы завершили свой короткий перерыв, использованный ими с целью сосредоточения и распределения своих сил на нескольких фронтах. Подготовленный Россией 5-й Армейский Корпус САА атаковал поддерживаемых США боевиков в юго-восточной части провинции Хомс в воскресенье, нанеся урон силам противника. Видеокадры этой военной операции армейцев, «Хезболлы» и иракского ополчения «Хашд Аль-Шааби» были опубликованы несколькими СМИ. Напомним, что Вооруженные силы САР пытаются взять под свой контроль все южную границу и выбить НСА с территорий провинций Риф-Димашк, Хомс и Свейды. Сирийско-ливанско-иракские союзники обещают не останавливать своих атак на приграничных территориях до тех пор, пока террористы, поддерживаемые США, не будут полностью выбиты с этой территории. Такое заявление сделали сами командиры САА. «Мы имеем полное право взять под свой контроль переправу Ат-Танф, эта земля является сирийской и не должна быть оккупирована американцами», — заявил представитель командования. Несмотря на это, по всей видимости, коалиция США снова будет вмешиваться в продвижение правительственных войск в направлении Ат-Танфа. «Америка постарается остановить наше продвижение до переправы Ат-Танф, с целью не дать САА и ее союзникам приблизиться к иракской границе», — заключил офицер. Как сообщалась, коалиция неоднократно атаковала позиции сирийских войск в пограничном регионе. Тем американцы все больше раздражали российских военных, которые консультируют Вооруженные силы САР в юго-восточном Хомсе и Дамаске, пишут арабские СМИ. Читайте также: Танки Т-90 и Ми-28 ВКС России прорывают оборону ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)

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Один день из жизни русских миротворцев в Сирии (ФОТО)

4 июля Центром по примирению враждующих сторон авиабазы Хмеймим была проведена гуманитарная акция, в ходе ее, страдающему от лишений военного времени, гражданскому населению Сирийской Арабской республики была оказана помощь. Следует отметить, что Сирийское государство, борющееся с многочисленным и многоликим противником, поддерживаемым международной коалицией во главе с США, что совершенно естественно, не успевает и не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы восстанавливать нормальную жизнь в разрушенных войной районах. Потому в деле оказания поддержки населению, Москва подставила плечо Дамаску. Российские военнослужащие, совместно с представителями службы безопасности Сирийской республики, направили гуманитарную колонну в населенный пункт Хадийя провинции Хомс. В поселке была развернута площадка по выдаче нуждающимся жителям продовольственных наборов. Всего населению было роздано более 5000 килограммов еды, это около одной тысячи продуктовых наборов. Из-за резкой нехватки качественных продуктов питания и тяжелейших антисанитарных условий многие жители пострадавших от действий боевиков селений страдают хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Зная об этом в частности, и с целью оказания иной медицинской помощи, Центр примирения при организации каждой такой гуманитарной акции развертывает и пункты оказания медицинской помощи населению, не стала исключением и эта. В местной школе были оборудованы два медицинских кабинета, в них российские врачи осмотрели несколько сотен обратившихся за помощью сирийских граждан. И хотя для множества специалистов за несколько месяцев такая работа могла бы превратиться в рутину, но искренние улыбки юных пациентов и их родителей, а также благодарность, которую сложно не передать даже при таком языковом барьере, вызвали сильнейшие эмоции и у молодых эскулапов и у ветеранов медицинской службы. Говоря об эмоциональной составляющей таких гуманитарных акций, отдельно следует обратить внимание читателя, на то, что маршрут, по которому движется колонна, далеко не самый безопасный. Не смотря на то, что территория эта очищена от незаконных вооруженных формирований, от действий диверсионно-разведывательных групп и попросту бандитов по-прежнему никто не застрахован. Потому и сотрудники центра примирения, и врачи, и бойцы охранения прибывают на место оказания помощи в довольно напряженном состоянии. Но следует им только начать работать на месте, как бесхитростная ребятня искренняя в своей радости от приезда русских защитников, женщины разных возрастов и умудренные сединами старики со слезами на смуглых лицах обступают со всех сторон людей в бронежилетах. И вдруг, от визга детишек и многоголосого приветливого хора на незнакомом языке, на суровых и напряженных лицах бойцов, еще полчаса назад в любой момент готовых вступить в бой на марше, проступают скупые, но искренние улыбки. Поверьте, видеть такое — дорогого стоит. Читайте также: Спецоперация в Сирии: Под охраной «Тигров» и БПЛА российская военная колонна прошла под носом у террористов (ФОТО, ВИДЕО)

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Российские офицеры помогли сирийским боевикам сложить оружие без кровопролития — репортаж РВ (ФОТО)

Российские военные помогают боевикам складывать оружие и возвращаться к мирной жизни. Об этом в репортаже «Русской Весны». 03 июля 2017 г. при содействии офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон вблизи границы провинций Хама и Идлиб состоялась сдача в плен группы боевиков группировки «Хайят Тахрир-Аш-Шам». По их словам, они устали воевать на стороне бандформирований, поэтому сложили оружие и хотят вернуться домой. Как уже сообщала «Русская Весна», этим сирийским гражданам правительство гарантирует, что после выполнения всех необходимых процессуальных действий им будет предоставлена амнистия. Такая практика возвращения к мирной жизни членов незаконных вооруженных формирований хорошо отработана, и сирийские власти прикладывают максимум усилий для возвращения своих сограждан из террористической неволи. Напомним, что в июне таким же образом, по этому же каналу в свои дома вернулись еще 20 мужчин. «Многие воюющие против Вооруженных сил САР сирийцы вынуждены брать в руки оружие, их заставляет делать это страх перед тем, что террористы могут убить их, а самое главное — их семьи», — рассказал «РВ» один из участников этой миротворческой операции. Сирийцев, которые хотят оставить войну в прошлом, очень много, и пусть они знают, что есть другой путь, что в конце концов у них все получится и они смогут жить свободно в мирной стране. Читайте также: Смертоносная карусель: Ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35 опустошают ряды ИГИЛ* на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО) *запрещенная в РФ террористическая организация

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Российские «вертушки» уничтожают позиции террористов на востоке Хомса

Правительственные войска продолжают наступление в восточных районах Хомса и южных районах Дейр-эз-Зора с целью разблокировать, находящийся в 3-х летней осаде город, а также взять под контроль нефтегазовые поля.

Значительную роль в успешном продвижении сирийских военных играют ударные вертолеты ВКС РФ Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 обновленный «Крокодил».

Правительственные войска, при поддержке ВКС РФ, сделали значительный шаг вперед, заняв несколько важных участков в окрестностях газовых полей Аль-Хэйль. Подразделения 5-го армейского корпуса и «Хезболлы» овладели опорными пунктами противника, расположенными к северу от насосной станции Т-3, а также пробились к району Таль-Аль-Рамамен.

На этом направлении под контроль сирийских военных перешли господствующие высоты, лежащие в 8 км к западу от месторождения Аль-Хэйль. При этом российские «вертушки» также внесли ощутимый вклад в проведение данной операции, уничтожив огневые точки террористов, мешающие продвижению проправительственных сил.

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В ООН осудили теракт в Дамаске

Секретариат ООН осуждает теракт в Дамаске, жертвами которого стали 18 человек. Об этом говорится в заявлении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Мы осуждаем террористические атаки в сирийской столице, Дамаске. Мы возмущены полным пренебрежением человеческими жизнями, которое продемонстрировали виновные», —заявил он.

Подчёркивается, что «стоящие за нападением должны быть привлечены к ответственности».

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В Сирии предложили разместить российскую военную полицию

В буферных зонах безопасности в Сирии предусматривается присутствие российской военной полиции, сообщил журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Вопрос о границах зон деэскалации и контроле над ними обсуждается на пятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который начался во вторник и продлится два дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты — Россия, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели — США и Иордания.

«Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского Министерства обороны, тем не менее, в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но, опять же, этот вопрос до конца еще не согласован», — отметил Лаврентьев.

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США и ИГИЛ по-своему отреагировали на успехи Асада на фронте

Фронты Сирии полны важных новостей. Правительственные войска быстро и четко уничтожили крупную группировку ИГИЛ* на юго-востоке Алеппо. На этом фоне джихадисты усилили террор против гражданских, а США – пропагандистское давление на Дамаск. Отдельной строкой идет ликвидация одного из главарей ИГИЛ – весьма примечательной личности родом из Косово.

Еще в пятницу части сирийской армии и Сил национальной обороны начали наступление по сходящимся направлениям вдоль трассы Саламия – Ракка и блокировали группировку ИГИЛ* неподалеку от города Ханашер. При этом правительственные силы не остановились для перегруппировки, как это часто бывало ранее, а почти сразу начали операцию по уничтожению образовавшегося «котла» при поддержке танков, артиллерии и авиации.

В воскресенье САА давили позиции исламистов одновременно с северо-запада (нагорье Шбит) и северо-востока (нагорье Маскана). Неким новшеством можно посчитать активное использование бульдозеров, которые сразу же после продвижения первой линии принимались строить временные окопы для отражения возможных контратак.

К утру понедельника правительственные войска заняли все нагорье Шбит и более 15 населенных пунктов в северной части «котла». После этого часть джихадистов стала прорываться через трассу Саламия – Ракка в направлении Дейр-эз-Зора. Некоторые из них были уничтожены, некоторые осуществили задуманное. В любом случае, к вечеру группировка ИГИЛ возле Ханашера прекратила свое существование.

Параллельно в центре Дамаска разворачивался триллер с погонями и взрывами. Силы безопасности идентифицировали три автомобиля, в которых передвигались террористы-смертники. По итогам погони они, как выражается сирийская госбезопасность, «были уничтожены дистанционно». Третий смертник доехал до площади Тахрир между районами Баб ас-Салам и аль-Куссур, где и подорвался. Погибли 20 человек, в основном случайные прохожие.

Рост террористической активности джихадистов был прогнозируем с учетом нового раунда переговоров по межсирийскому урегулированию и в Астане, и в Женеве. Сирийское правительство уже подтвердило свою готовность участвовать в оном, но оппозиция все еще торгуется. Дестабилизация общей атмосферы, например в Дамаске через теракты, – привычный для них шаг в рамках повышения собственной значимости.

В понедельник с разницей в полтора часа пришли взаимоисключающие заявления о том, кто может возглавить делегацию асадоборцев в Астане. Сперва со ссылкой на арабские источники было категорично заявлено, что прежний компромиссный руководитель делегации – Мухаммед Аллуш – вообще отказывается приезжать в столицу Казахстана. Но после представитель казахстанского МИДа столь же категорично заявил, что Аллуш не только приедет, но и возглавит делегацию оппозиции. Это всего лишь один из примеров постоянных конфликтов внутри оппозиционной делегации.

Примерно из этой же оперы и активизация информационного давления на Дамаск и Москву через хрестоматийную тему химического оружия. Нет уже никакого смысла повторять аргументы против, тем более что заявления Вашингтона по этому поводу носят в основном умозрительный характер. Нужно понимать только то, что курдо-американское продвижение в Ракке затормозилось, а в преддверии Астаны и Женевы переключить внимание на некую «химическую угрозу» с пропагандистской точки зрения вполне оправданно.

Кстати, американские морские пехотинцы из 11-го экспедиционного подразделения выложили в интернет видео, на котором обстреливают Ракку из буксируемых гаубиц. При этом машины расположены в стационарных укрытиях, следовательно, ведут огонь через корректировщика, а не прямой наводкой. Во что они там в такой ситуации могут попасть – одному Богу известно. Но потери среди мирного населения признает даже Пентагон.

К середине того же дня сирийское командование объявило об одностороннем прекращении огня на Южном фронте (провинции Кунейтра, Дераа и Сувейда), то есть именно там, где теоретически возможно прямое столкновение с проамериканскими силами (типичный пример – ряд участков границы с Иорданией). Кроме того, данное направление сильно волнует Израиль – самого влиятельного лоббиста в нынешнем американском правительстве.

Это внутреннее перемирие укладывается в рамки переговоров в Астане и никак не скажется на ситуации у Пальмиры и Ракки. При этом боевые действия неподалеку от Дамаска – в районе Джобар – также никто отменять не будет.

В то же время на другой части фронта – в провинции Идлиб – элитной бригадой «Тигры» при участии российского спецназа был уничтожен один из молодых лидеров ИГИЛ – Абу Абдулла аль-Косова, названный при рождении в городке Качаник Лавдримом Мухаджери. Настоящие имя и фамилия свидетельствуют и об уме родителей (как бы албанское Lavdrimi – это от английского love dream), и об этническом происхождении. Фамилию Мухаджери в Косово носят потомки черкесов, покинувшие Северный Кавказ после его покорения Россией в рамках так называемого мухаджирства – массового и санкционированного императорской властью переселения в Турцию тех черкесских племен, которые не приняли русского царя. Турки использовали черкесов-мухаджиров в качестве «пограничной стражи» в проблемных регионах. Их расселяли преимущественно в Палестине, на Голанских высотах, на территории современных Иордании и Сирии, а также в Косово.

В Иордании черкесы до сих пор составляют костяк королевской гвардии, в Сирии храбро защищали Голанские высоты и даже в Израиле пользуются правом службы в армии. В Косово же они разделились на две неравные части. Большая часть осталась в душе черкесами, при первом же удобном поводе (нападение НАТО на Югославию) попросилась на историческую родину и силами российского МЧС была переселена в Адыгею и в Краснодарский край, где живет до сих пор. А вот городок Качаник на границе с Македонией подвергся сильной исламизации и албанизации. Тамошние Мухаджери уже давно считают себя албанцами и «более правильными мусульманами», чем многие другие.

Один Качаник дал примерно 3,5 тысячи добровольцев в ряды ИГИЛ, из которых Лавдрим выделялся особой бесноватостью. Известность он получил после обнародования ролика, где этот «волонтер» отрезает голову сирийскому ребенку. Есть данные, что он добровольно вызывался на казни христиан, шиитов и алавитов.

Мухаджери окончил только среднюю школу, но успешно выступал с харизматичными театрализованными проповедями не только в Косово, но и среди арабов. Говорил он при этом по-английски. Особую пикантность ситуации придает то, что этот людоед долго служил на американской военной базе Бондстил в Косово, куда попал как раз благодаря хорошему уровню английского. Он не имел никакой военной подготовки, в Бондстил работал именно переводчиком, но в ИГИЛ считался специалистом, потому как знал организацию и привычки американцев изнутри.

Сами албанцы подтверждают смерть Лавдрима, и первый из свидетелей – его родной брат Байрам Мухаджери. Он разместил на своей странице в «Фейсбуке» такой текст: «Салам аллейкум братья должен сообщить вам что мой брат Лавдрими стал шахидом иншалла. Аминь». Несколько косовских СМИ спешно выпустили репортажи о том, «каким он парнем был», но официальные власти благоразумно предпочитают дистанцироваться и от албанских боевиков в ИГИЛ, и от ситуации в Качанике в частности. Тем более что в адрес властей Косово уже поступали упреки ввиду того, что они не могут контролировать «поток из Качаника». Ранее в Сирии были уничтожены косовский имам ИГИЛ Ридван Хакифи и еще около пятидесяти косоваров, воевавших на стороне джихадистов.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Евгений Крутиков, ВЗГЛЯД

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Границы зон деэскалации в Сирии почти определены

Линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации в Сирии почти определены, заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

«Практически уже по второй, третьей зоне эти линии соприкосновения границ уже определены», — сказал он журналистам. «Есть еще вопрос у нас по Идлибу, и есть кое-какие резервации еще по южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем выйти на какое-то компромиссное решение по этим вопросам», — добавил Лаврентьев.

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Боевики сутки прячутся под землёй: ВКС России ровняют с землей позиции ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

Несколько дней ВКС России охотятся на террористов ИГИЛ на востоке Сирии. Третий день российские военные самолеты ежедневно наносят множество авиаударов по позициям боевиков в окрестностях города Дейр эз-Зор. Мощные авианалеты начались в воскресенье вечером в районах Хувиках и Аль-Каннамат, а также у н. п. Аль-Хуссиниях и Аль-Сальхиях сельской местности Дейр эз-Зора, они привели к уничтожению нескольких транспортных средств и лквидации десятков террористов. По мнению сирийцев, бомбардировки стали чем-то вроде возмездия за уничтоженный накануне террористами транспортный вертолет Ми-8 ВВС САР. Винтокрылая машина была подбита противотанковой ракетой при посадке и упала недалеко от больницы Аль-Асад в западном районе Дейр эз-Зора. С понедельника боевикам пришлось прятаться в поземных укрытиях почти сутки, пока российские боевые самолеты продолжали наносить мощные авиаудары по позициям ИГИЛ* вокруг провинциальной столицы. Во вторник Воздушно-космические силы РФ работали по скоплениям джихадистов в районах Панорама и Аль-Хавиках, а также у города Сухнэ и у ферм Аль-Муриях. Когда Сирийская Арабская Армия активизировала свои наземные атаки против «игиловцев» в Восточной и Центральной Сирии, Российские ВКС увеличили свою боевую активность в этих регионах страны, чтобы помочь правительственным силам в борьбе против общего главного врага. Читайте также: Смертоносная карусель: Ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35 опустошают ряды ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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