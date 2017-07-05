Минэкономразвития: Россия теряет рост ВВП из-за демографии
03:59. 5 июля 2017 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Минэкономразвития заявило, что падение ВВП обусловлено низкой производительностью труда. Для того чтобы к 2020 году темпы роста экономики превысили 3%, необходимо увеличить численность трудоспособного населения. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Минэкономразвития провело исследование и оценило потери ВВП от сокращения трудоспособного населения на 1 млн человек ежегодно в 0,4–0,5 п.п. По мнению ведомства, решить проблему поможет привлечение в Россию иностранной силы.
Эксперты не полностью согласны с утверждением Минэкономразвития. Они придерживаются мнения, что в современных демографических условиях России необходим приток не только мигрантов, и привлечение к труду инвалидов и домохозяек.
Сокращение производительности труда отмечается не только в России, но и во многих зарубежных странах, таких как США, Япония. Сохранить ВВП на должном уровне им удается благодаря привлечению иностранной рабочей силы.
http://iz.ru/node/615095
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Я ничего не имею против олега:-)
Вопрос к статье
Азиаты наши, средняя азия, ни когда не были производительными работниками, они по натуре лентяи. Их только по нашим сми рекламируют, как работников. На сборе хлопка, они обычно говорили, что приедет калинка малинка и всё сделает.
Их способности быть кочевниками, сиди на лошади и пой
- эй, дорога, а на ней трава, а рядом мой баран
Очень удобная песня, что вижу, то и пою