Минэкономразвития: Россия теряет рост ВВП из-за демографии

Минэкономразвития заявило, что падение ВВП обусловлено низкой производительностью труда. Для того чтобы к 2020 году темпы роста экономики превысили 3%, необходимо увеличить численность трудоспособного населения. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Минэкономразвития провело исследование и оценило потери ВВП от сокращения трудоспособного населения на 1 млн человек ежегодно в 0,4–0,5 п.п. По мнению ведомства, решить проблему поможет привлечение в Россию иностранной силы.

Эксперты не полностью согласны с утверждением Минэкономразвития. Они придерживаются мнения, что в современных демографических условиях России необходим приток не только мигрантов, и привлечение к труду инвалидов и домохозяек.

Сокращение производительности труда отмечается не только в России, но и во многих зарубежных странах, таких как США, Япония. Сохранить ВВП на должном уровне им удается благодаря привлечению иностранной рабочей силы.

http://iz.ru/node/615095