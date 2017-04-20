Кабинет создателей кризиса

Полный текст выступления Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова по отчету правительства в Государственной Думе 19 апреля 2017 года.

19 апреля правительство отчиталось перед Государственной Думой о результатах своей работы в 2016 году. Серьезный, ответственный отчет правительства предполагает не только перечисление принятых им постановлений, проведенных мероприятий и внесенных в парламент законов. Он предполагает всестороннюю оценку ситуации в стране и внятное обозначение стратегии дальнейшего развития, на которую кабинет министров намерен опираться. Но мы, как и прежде, не дождались от правительства действительно серьезного и честного отчета.

В прогнозах — рост, в реальности — падение

По своему обыкновению, правительство до последнего момента держало содержание отчета в тайне, не публиковало его заранее и не предоставило его депутатам для предварительного ознакомления. Такой небрежный подход к столь важной процедуре говорит и о неуважении к депутатскому корпусу, и о безответственности, и о непрофессионализме кабинета министров. Его безответственность и непрофессионализм в полной мере отражаются и на состоянии российской экономики, не позволяют ей выбраться из кризиса.

Если бы правительство честно отчиталось перед депутатами, ему бы пришлось признать, что в российской экономике и социальной сфере наблюдаются колоссальные проблемы, которые долгие годы не решаются, а лишь усугубляются благодаря политике нынешнего кабинета.

Экономика страны падает уже больше трех лет подряд. За это время российский ВВП, даже по официальным данным, сократился минимум на 8%. В результате государственный бюджет теряет триллионы рублей, промышленность и социальная сфера продолжают деградировать. В конце прошлого года правительство торжественно заявляло, что наметился рост ВВП на десятые доли процента. Но в нынешнем году и этот ничтожный рост вновь сменился сокращением. В феврале текущего года ВВП снизился на 1,5% в годовом выражении.

Правительство, как всегда откладывая рост экономики на будущее, продолжает заниматься гаданием на кофейной гуще, которое именует прогнозами. Минэкономразвития сначала пообещало рост экономики на 0,6% по итогам 2017 года. Но премьер-министр заявил, что годовой рост составит порядка 2%. И министерство подгоняет свой новый прогноз под эту цифру. Центробанк, в свою очередь, на днях скорректировал свой прогноз по росту ВВП в первом квартале текущего года в сторону уменьшения — до 0,5%. Но суть дела от этого жонглирования цифрами не меняется, экономика не становится более здоровой.

Кабинет министров рапортует об успехах сельскохозяйственной отрасли. Но при этом в России почти 60 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель не используются по назначению. Они перепрофилированы или попросту брошены и зарастают бурьяном. Ни в одной другой стране мира вы не встретите подобной расточительности, которую не назовешь иначе как преступной. Таков результат передачи земли в руки крупных собственников, которые и к российской земле, и к самой России относятся по-варварски. И КПРФ предупреждала, что введение частной собственности на землю неизбежно повлечет за собой такой результат.

Сырьевая зависимость России остается тотальной. В большинстве отраслей происходит сокращение производства. Согласно последним данным Всемирного банка, объем российского экспорта продукции обрабатывающих секторов составляет в денежном выражении не более 70 миллиардов долларов в год. Этот показатель у нас в 15−20 раз ниже, чем у наиболее развитых экономически стран мира. Даже Польша и Чехия превосходят нас по этому показателю. Это позор для такой огромной страны, как Россия. Позор для державы, обладающей столь мощным потенциалом, которому не позволяет реализоваться политика либералов-рыночников.

В итоге у нас такая структура экспорта и импорта, которая характерна только для слаборазвитых экономик. 70% импортируемых нашей страной товаров — это высокотехнологичная продукция промышленного сектора, которой в России производится все меньше. А 70% нашего экспорта составляют сырьевые продукты. Проводимый правительством курс попросту обрекает страну на роль сырьевого придатка высокоразвитых государств.

Кто душит российскую экономику

Правительство раз за разом обещает нам, что вот-вот начнется бурный процесс импортозамещения. Но на деле наблюдается обратный процесс — существенный рост импорта товаров из стран дальнего зарубежья. За первый квартал текущего года он вырос в годовом выражении больше чем на 23% - почти до 40 миллиардов долларов. В марте импорт вырос по сравнению с февралем нынешнего года более чем на 20%.

Наряду с зависимостью страны от экспорта нарастает и ее финансовая зависимость. Внешний долг России в первом квартале 2017 года увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 530 миллиардов долларов.

Снова начали таять российские золотовалютные резервы. По данным Центробанка, за одну лишь последнюю неделю марта они уменьшились на 1,1 миллиарда долларов. Сейчас золотовалютные резервы страны составляют порядка 380 миллиардов. И за последние 8 лет они сократились в общей сложности на 200 миллиардов долларов.

Правительство постоянно уповает на масштабные частные инвестиции в экономику. В том числе и на зарубежные. Нас убеждают, что именно они должны стать залогом роста отечественной экономики. Но это абсолютно безосновательные обещания. Этих инвестиций как не было, так и нет. И мы в очередной раз уверенно заявляем: таких инвестиций российская экономика не дождется и впредь. В нее не станут вкладываться ни иностранные благодетели, ни доморощенная олигархия, которая с подачи власти обогащается за счет российских ресурсов, ничего не отдавая стране. Подъем экономики возможен только в том случае, если она будет опираться на внутренние инвестиции, обеспеченные государством. Между тем, в сегодняшней России инвестиции составляют лишь 18% от ВВП — ничтожно мало. Это вдвое меньше, чем в РСФСР в 1990 году.

Недостаток инвестиций усугубляется кредитной политикой, которая полностью парализует национальную экономику, не позволяет ей развиваться, душит промышленность и малый бизнес. Ставка рефинансирования в России одна из самых высоких в мире. Она попросту запредельная по мировым меркам — 9,5%. В то время как ставка, установленная Федеральной резервной системой США и Банком Англии, составляет 0,5%. И выигрывают от такой политики, проводимой в России, только финансовые спекулянты. В 2016 году суммарная прибыль российского банковского сообщества составила 500 миллиардов рублей. А в реальном секторе экономики прибыль оказалась практически нулевой.

В банках осело и 90% средств, выделенных в 2016 году на реализацию антикризисной программы. Правительство продолжает поддерживать банкиров и ради этого ставит под удар всю страну, которую оно кормит одними лишь обещаниями и прогнозами.

Рост потребления — одно из важнейших условий экономического роста, на который невозможно рассчитывать, если потребление сокращается. За последние три года потребление российских домохозяйств сократилось на 15%. И продолжает падать. Утверждения правительства, будто инфляция чуть ли не сошла на нет, не могут изменить эту ситуацию. Согласно последним опросам социологических служб, российские граждане по-прежнему ставят на первое место проблему роста цен. Потому что оценивают реальную инфляцию, а не нарисованную официальной статистикой.

Нищета, о которой молчит правительство

Главная причина сокращения потребления — это массовое обнищание россиян. Их реальные доходы за последние три года снизились на 13%. По данным Росстата, около 43 миллионов жителей нашей страны имеют среднедушевой доход ниже 15 тысяч рублей в месяц. Это уже самая настоящая нищета, хотя власть официально признает нищими лишь около 20 миллионов россиян, ориентируясь на установленный ею же прожиточный минимум. Но этот минимум, по утверждению экспертов, занижен по крайней мере вдвое по сравнению с реальным.

В сельском хозяйстве и в легкой промышленности, в сфере образования и здравоохранения доля низкооплачиваемых работников составляет 90%. Порядка 20 миллионов российских трудящихся получают зарплату менее 10 тысяч рублей в месяц. А у четверти из них зарплата не превышает 8 тысяч рублей в месяц.

По оценкам экспертов Высшей школы экономики, доля россиян, у которых есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014−2016 годы на четверть. И составляет сегодня не более 30% населения.

Нужно говорить прямо: массовое обнищание — это самая настоящая социальная катастрофа, постигшая Россию. И эта катастрофа является прямым следствием политики рыночных фундаменталистов, которые задают тон в социально-экономическом блоке правительства. Но в отчете кабинета министров такая оценка ситуации, разумеется, не прозвучала.

Минэкономразвития в последнее время настойчиво предрекает рост доходов россиян. Но рост, который оно прогнозирует, как и обещанный им рост ВВП, находится в пределах статистической погрешности. По сути, о реальном росте доходов, как и о реальном росте экономики, речи не идет даже на уровне прогнозов. Символический рост благосостояния граждан действительно может быть достигнут. Но только на бумаге, только в официальных статистических отчетах. Этому может способствовать снижение официального прожиточного минимума, который недавно был опять понижен постановлением правительства. Но пока кабинет министров лакирует неприглядную реальность, манипулируя цифрами, социально-экономическое положение народа только ухудшается.

Настоящий рост благосостояния в нынешней ситуации наблюдается только у одной категории населения — у олигархов. За последний год капиталы российских долларовых миллиардеров и миллионеров увеличились в среднем на 10%. Россия превратилась в страну вопиющего социального неравенства. 90% национального богатства сосредоточены в руках 1% богатых и сверхбогатых. Согласно выводам Всероссийского центра уровня жизни, к «среднему классу» можно отнести лишь 5% россиян, к категории высокообеспеченных — лишь 2%.

При этом и власть, и крупные собственники, невзирая на массовое обнищание народа, все настойчивее залезают в его и без того пустеющие карманы. Задирают тарифы ЖКХ — одни только взносы на капремонт, выплаченные гражданами в 2016 году, составили в общей сложности 123 миллиарда рублей. А изношенность фондов при этом превышает в стране минимум 50%. В домах «хрущевской эпохи» проживают 40% россиян. Одновременно с этим «Газпром» намеревается существенно поднять тарифы на газ для населения. Игнорируя нарастающий массовый протест, который охватывает все больше регионов, власть настойчиво увеличивает размер денежного сбора за транспортировку грузов по российским дорогам, ужесточает денежную обдираловку под названием «Платон». На днях тариф «Платона» подскочил еще на 25%. И это обернется новыми издержками не только для грузоперевозчиков, но для всех граждан. Потому что удорожание транспортировки грузов неизменно скажется и на цене товаров.

Наследники Гайдара под тенью Кудрина

Политика правительства носит явно выраженный антисоциальный характер. Ничего не сделано для того, чтобы в стране заработали полноценные программы поддержки молодежи и молодой семьи. В сегодняшней России это наиболее уязвимые социально категории граждан. О каком демографическом подъеме можно всерьез говорить, если около 50% выпускников вузов, получив диплом, не могут найти работу по специальности, а 25% вообще не могут найти постоянную работу? Если среднестатистический россиянин, даже ни тратя ни копейки из того, что зарабатывает, может накопить средства на покупку самой скромной квартиры в лучшем случае за 15−20 лет.

Все более угрожающей становится политика кабинета министров и по отношению к пенсионерам. Правительственные либералы настойчиво проталкивают план повышения пенсионного возраста. А в последнее время даже высокопоставленные чиновники публично рассуждают о том, что российская пенсионная система может попросту рухнуть и государству придется отказаться от выплат гарантированных пенсий.

Важнейшие социальные институты на наших глазах подвергаются откровенному разрушению. Основным результатом затеянной правительством «оптимизации» в сфере здравоохранения становится сокращение числа медицинских учреждений и сокращение персонала. В обнародованном на днях исследовании Центра экономических и политических реформ говорится: за период с 2000 по 2015 год число российских больниц сократилось почти вдвое — с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. В сегодняшней России больниц осталось меньше, чем было в РСФСР в 1932 году. Число больничных коек на 100 тысяч человек сократилось за тот же период на 27,5%. Количество станций скорой помощи уменьшилось почти на 22%. Что это, если не планомерное создание предпосылок для масштабной национальной катастрофы? Что это, если не самый настоящий социальный геноцид против российских граждан?

По заключению Всемирной организации здравоохранения, государство не может считаться цивилизованным, если оно тратит на охрану здоровья граждан меньше 6% от ВВП. Но из российского бюджета на здравоохранение выделяется всего 3,6% от ВВП. Для сравнения, в Нидерландах этот показатель составляет 10% от ВВП, в Германии и во Франции — 9%, в США — более 8%.

Столь же плачевна и ситуация с финансированием образовательной сферы. На нее выделяется лишь 4,1% от ВВП. Мировой опыт показывает: ни одна из стран, выделявших на развитие образования менее 7% от ВВП, не смогла решить задачу модернизации экономики. Но для российского правительства такая задача, похоже, и не является актуальной. О модернизации оно в последнее время даже не упоминает.

Если бы отчет правительства был честным, в нем пришлось бы прямо заявить: реальная программа кабинета министров сводится к тому, чтобы неотступно следовать принципам рыночного фундаментализма, обрекающего Россию на деградацию. К тому, чтобы слепо выполнять установки Международного валютного фонда и продолжать действовать в интересах банкиров и олигархов. Помогать им и дальше обогащаться на фоне экономического кризиса и массового обнищания.

Политика либералов-рыночников доказывает свою полную несостоятельность. Но они не желают это признать, не желают ничего слышать о необходимости принципиальной корректировки проводимого курса. А руководство страны позволяет им и дальше действовать по разрушительным рецептам 90-х, по «заветам» Ельцина и Гайдара.

И сегодня за спиной нынешнего кабинета настойчиво маячит фигура одного из главных идеологов либерального экстремизма — бывшего министра финансов Кудрина, который прятал наши деньги в заокеанских банках, обслуживая зарубежную экономику. Именно он сейчас выступает в роли едва ли не главного советника правительства. И финансово-экономический блок возлагает большие надежды на программу развития российской экономики, которую Кудрин пишет чуть ли не на 20 лет вперед. Недавно, выступая на Апрельской конференции в Высшей школе экономики, он в очередной раз покритиковал правительство за отсутствие реальной программы. Но программы, способной вывести страну из кризиса, нет и у него. И такой программы у фундаменталистов-рыночников не может быть по определению. У них может быть только программа дальнейшего разрушения и деградации.

Перемены ради спасения

В ответ на очередной отчет правительства мы можем уверенно повторить то, на чем уже давно настаиваем: правительственная команда в ее нынешнем виде неспособна решить насущные проблемы, стоящие перед страной. Политика этой команды лишь усугубляет проблемы и ведет к дальнейшему углублению кризисных процессов. Поэтому мы настаиваем на том, что стране необходим другой кабинет министров, необходимо правительство народного доверия. И в первую очередь принципиальному кадровому обновлению должен быть подвергнут финансово-экономический блок правительства, роль которого становится все более опасной, попросту губительной для страны.

Основой для обновленного правительства может стать только программа, которую предлагает КПРФ — единственная полноценная антикризисная программа, учитывающая реальные задачи, стоящие перед страной в кризисных условиях. Единственная программа, учитывающая интересы абсолютного большинства граждан.

Мы настаиваем, что стране нужна новая индустриализация. Без нее невозможен индустриально-инновационный рывок, жизненно необходимый России. И реализовать эту задачу можно только при условии масштабных инвестиций в экономику и в социальную сферу.

Для того, чтобы казна получила средства для таких инвестиций, необходимы следующие меры:

— Национализация сырьевых отраслей промышленности и других стратегически важнейших отраслей, которые сегодня работают не на развитие страны, а на баснословное обогащение олигархии. Правительственные либералы не желают даже говорить об этом. Но мы убеждены, что сама жизнь все равно заставит реализовать эти требования усилиями принципиально обновленной правительственной команды.

— Принятие нового налогового законодательства. Введение прогрессивной шкалы налогов. То, что сегодня и у миллиардеров, и у нищих изымается одинаковый процент доходов, совершенно недопустимо. Как и то, что правительство позволяет кучке «избранных» складывать себе в карман доходы, получаемые благодаря природным и трудовым ресурсам России, вместо того, чтобы направить эти доходы в экономику и в социальную сферу. Правительство твердит о мифических инвестициях, но реальные инвестиции станут возможными только при условии принципиального перераспределения доходов и национальных богатств.

— Централизация банковской системы. Необходим Государственный банк, который будет таковым не только на словах, но и на деле. Будет работать не в интересах финансовых спекулянтов, а в интересах национальной экономики. Только при этом условии возможна и реализация принципиально иной кредитной политики, которая будет способствовать росту производства, подъему национальной промышленности.

— Принципиальное увеличение финансирования сельского хозяйства и тех социально важнейших отраслей, которые необходимо спасти от окончательного разрушения, — медицины, образования, прикладной науки, способной стать основой для технологического прорыва.

— Развитие по всей стране народных предприятий, которым будет предоставлена всесторонняя поддержка со стороны государства — в том числе и серьезные налоговые льготы. Примеры чрезвычайно успешной работы таких предприятий есть и сегодня. Правительство их упорно игнорирует. Но их необходимо распространить на всю Россию.

— Нужно вернуть право распоряжаться землей тем, кто на ней трудится. Это безоговорочное условие развития сельского хозяйства, продовольственной отрасли и экономики в целом. И единственное условие обеспечения продовольственной безопасности страны, которая теснейшим образом связана с национальной безопасностью в целом.

Нынешняя правительственная команда не в состоянии осуществить такую программу, не в состоянии принципиально скорректировать социально-экономический курс. И никакие отчеты правительства не могут это опровергнуть. Поэтому мы настаиваем: на смену этой команде должно прийти правительство народного доверия, правительство ответственных профессионалов и патриотов. Но одной лишь смены персоналий во власти недостаточно. Она будет иметь смысл только при условии смены социально-экономической системы.

Если названные требования не будут выполнены, если страна и дальше будет продолжать жить под диктовку либеральных фундаменталистов, это будет означать не просто сохранение сегодняшнего социально-экономического курса. Это будет означать окончательную катастрофу для России. Мы не имеем права допустить, чтобы такая катастрофа произошла. И мы отвечаем на очередной отчет кабинета министров требованием принципиальной смены курса и смены правительственной команды не в угоду политическим амбициям и желанию поменять власть. Мы выдвигаем эти требования ради спасения страны, условием которого, по нашему убеждению, может быть только воплощение в жизнь программы народно-патриотических сил.