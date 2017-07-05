Аптека с грядки. Часть первая: укроп

Я не сильно ошибусь, если предположу, что укроп, петрушку и подобные им растения-”приправы” выращивают на 99% дачных участков России, а те, у кого нет заветных соток, наслаждаются ароматными всходами в плошках на подоконнике. Ценят их в основном за вкус и аромат, но эти же растения за время “дружбы” с человеком подтвердили наличие стольких лечебных свойств, что заслужили почетное место среди снадобий народной медицины. Обо всем — по порядку.

Откуда он пришел?

Он настолько прижился на нашей кухне, что в его “отечественном” происхождении не возникает никаких сомнений. А вот и нет. Родина укропа — Азия, откуда он и распространился по всем континентам. На сегодняшний день он растет почти везде, как культивируемое и сорное растение, и не теряет привлекательности уже многие тысячелетия.

Еще в Древнем Египте отмечались его вкусовые качества, и укроп повсеместно использовался для создания кулинарных шедевров того времени. Там же были открыты целебные свойства растения: древнеегипетские медики прописывали своим усталым пациентам укропный отвар, как тонизирующее средство, прекрасно сказывающееся на иммунитете. Античные греки и римляне видели в этой травке возможность признаться в нежных чувствах, и выражали их посредством украшения любимых венками из душистого растения. Вдобавок к этому римские легионеры перед боем старались обязательно съесть хотя бы пару веточек укропа — это “гарантировало” победу в сражении. Если смотреть в масштабах истории на судьбу Римской империи, то, скорее всего, укроп у них однажды закончился.

Начиная с античного времени, укроп ценился не столько за вкус и аромат, сколько за лечебные свойства. В этом были уверены и в Средние века, и даже в Новом времени. О пользе укропа говорил Авиценна. В XVII-XVIII веках американцы давали малышам по несколько веточек — считалось, что укроп не позволит детям уснуть во время длительной церковной службы.

На Руси укроп появился примерно в X веке, и с тех пор, завоевав нежную привязанность гурманов и знахарей, продолжает использоваться как в качестве пряного растения, так и в других отраслях. Есть интересная версия происхождения названия: оно могло появиться благодаря глаголу “окропить”. Растение добавляли в пищу не только свежими пучками, но и в виде сока, которым “окропляли” пищу перед подачей на стол, для придания ей особого аромата. Кстати, хозяйкам на заметку: при термической обработке укроп теряет множество полезных свойств, поэтому лучше добавлять его в уже готовое блюдо.

Медицина и укроп

Вот говорят — вкусно и полезно. По поводу вкуса спорить не буду — лично у меня укроп прижился гораздо прочнее петрушки и прочих пряностей, но кому-то он совсем не по нраву. Переубеждать не буду, просто приведу несколько фактов именно о пользе растения.

Укроп нормализует обмен веществ в организме. Именно поэтому медики рекомендуют его, как неотъемлемую составляющую диетического питания. Показания различны: здесь и ожирение, и болезни почек, печени и желчного пузыря, и гастриты, и даже метеоризм. Использовать нужно именно зелень, — для соцветий есть другое применение.

Улучшает работу пищеварительной системы. Это возможно благодаря содержанию в укропе витаминов С, В2, В6, РР, витамина А, и множества минеральных веществ, среди которых калий, железо, магний, кальций и фосфор. Все перечисленное благотворно влияет на работу сердца, тонизирует организм, и успокаивает нервы.

Из семян был получен препарат “Анетин” — спазмолитик, предупреждающий стенокардию и стабилизирующий кровяное давление. Ценители народной медицины давно прознали об этом свойстве, а сейчас укропный настой прописывают страдающим от гипертонии. Он же используется в качестве мочегонного и желчегонного средства.

Настоем укропных семян промывают ранки, накладывают компрессы с ним, ускоряя заживление. Однако, как и у любого лекарственного средства, у укропа имеются свои противопоказания. Использовать его в качестве приправы, или принимать препараты на его основе не рекомендуется гипотоникам — это может привести к резкому понижению давления.

Широкое применение укропу нашлось в косметологии и парфюмерии. Экстракты, для приготовления которых используется зелень, и эфирное масло, которым богаты его семена, используются в создании зубных паст, одеколонов и некоторых кремов. Среди народных рецептов числится и “косметический”: примочки с теплым укропным настоем снимают покраснение и воспаление глаз.

Отдельно хочу отметить, что не стоит путать укроп, который растет у вас на огороде, с “аптечным укропом” — фенхелем. Знаменитая укропная водичка, которой снимают колики у младенцев, готовится именно из фенхеля.

Если внимательно рассмотреть все, что растет на огороде, то окажется, что на грядках — целая аптека. В природе есть все, что нужно для хорошего самочувствия, нужно только немного присмотреться.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru