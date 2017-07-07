Аптека с грядки. Часть вторая: петрушка

Petroselinum — “растущая на скалах”. По названию и не догадаешься, что речь идет о привычной петрушке, правда, дикой. Но именно от нее произошла та, что растет сегодня на наших грядках. Интересна этимология слова: греки называли ее каменным сельдереем, а немцы, впоследствии позаимствовавшие привязанность к растению, взяли из названия только часть, обозначающую камень. Позднее “онемеченное” слово сцапали поляки, и там оно превратилось в привычную петрушку.

“Сага о петрушке”

Считается, что петрушка родом из стран Средиземноморья — до сих пор дикорастущие виды можно найти на тенистых участках в горах. В Африке “дикарей” обнаружить не удалось, но одни из первых сведений о растении дошли до наших дней из Древнего Египта. Там бытовало поверье, что нежные листики выросли из капель крови одного из убитых верховных богов. Египтяне чтили его память, устраивая шествия, непременным участником которых была и петрушка — из нее плели венки, которыми участники поминального празднества украшали свои головы. Благодаря этому петрушка постепенно стала символизировать скорбь, и превратилась в главное украшение в дни поминания усопших. Точно так же к растению относились и античные греки: там и вовсе считалось дурной приметой встретить человека с корзиной ароматных листьев. Благодаря такому отношению у петрушки сформировалась определенная “репутация”, и в пищу ее старались не употреблять.

Суеверия пережили сотни лет. Только к IX веку петрушка появилась на огородах, и то — в порядке исключения. Но люди поразмыслили, и решили — раз листья приносят беду, то есть еще корни, на которые подобное “утверждение” не распространяется, и быстро переключились на сочные корнеплоды. Только спустя несколько веков гурманы вновь обратили внимание на листья, и петрушку начали культивировать именно ради них.

На Руси примерно с XI века петрушка была известна под названиями “свербига”, “свербигуз”, “пестрец”, “петросилова трава”. Ее использовали только в качестве лекарственного растения, сок которого применялся для лечения укусов насекомых, и для избавления от веснушек. Кстати, последний рецепт сохранился и до наших дней — я вас с ним познакомлю.

Целебные свойства петрушки

С давних пор растение ценится, как прекрасное средство против воспалений. В “Прохладном вертограде”, лечебнике XVII века, петрушка указана как ранозаживляющее и мочегонное средство, способное бороться с первыми признаками цинги, укрепляющее зубы и десна. Сфера применения уже тогда была весьма обширна: петрушку рекомендовали при болезнях почек и печени, при ухудшении зрения, а также для улучшения работы ЖКТ. В XIX веке молотые семена петрушки применяли при малярии, вместо хинина.

Сейчас петрушка тоже популярна среди ценителей народной медицины. В большинстве рецептов используются семена и корни, причем последние — именно от корневой петрушки, так как тонкие корешки листового растения не годятся для приготовления препаратов.

Семена петрушки используются для улучшения аппетита, способны оказать “первую помощь” при метеоризме, действуют, как отличное мочегонное средство и приводят в норму менструальный цикл. Водный настой употребляется внутрь для борьбы с коликами и судорогами, для уменьшения отеков и избавления от кишечных спазмов. Если истолочь семена в керамической ступке, и втереть получившуюся кашицу в кожу головы, то можно постепенно избавиться от облысения. Этот же рецепт используют и при появлении головных вшей.

Из листьев петрушки делают “нашлепки” на места укуса ос, пчел, и подобных им насекомых, чтобы снять воспалительный процесс и избавиться от боли. Корни — отличное косметическое средство. Если регулярно умываться их отваром, то можно избавиться от загара, а “концентрированный” отвар, разбавленный парой ложек лимонного сока, поможет убрать надоедливые веснушки и пигментные пятна. Для достижения нужного эффекта нужно протирать этой смесью лицо каждое утро и вечер.

Что еще может петрушка? Она способна выводить соли из организма, улучшает работу щитовидки и коры надпочечников, укрепляет кровеносные сосуды и снижает потливость.

Витамины группы В, а также А, Е, С, К, РР, минералы — фосфор, фтор, калий и магний, железо, цинк, марганец, йод и многие другие: все это есть в петрушке, причем во всем растении, включая корень, стебель, листья и семена. Витамина С в нем содержится столько, что 50 г петрушки способны обеспечить вас его дневной нормой.

Содержание фолиевой кислоты — 38 мкг/100 г. Для справки: фолиевая кислота — необходимый для развития кровеносной системы, формирования и поддержания иммунитета на должном уровне витамин. Петрушка полезна больным сахарным диабетом, так как приводит уровень сахара в норму. А желающим отбелить зубы, и вообще привести в порядок ротовую полость, рекомендуется ежедневно жевать зелень петрушки: это и обеззаразит, и освежит дыхание, и осветлит эмаль.

Употребление и противопоказания

Наиболее полного эффекта при употреблении петрушки можно достичь, если использовать ее в свежем виде. Она не так теряет свои полезные свойства при термической обработке, как укроп, но все же лучше использовать ее в уже готовом блюде, или хотя бы на последней стадии его приготовления.

Что касается противопоказаний, то их совсем немного, но ни в коем случае нельзя их игнорировать, чтобы не достичь противоположного эффекта:

индивидуальная непереносимость;

нефрит, острый цистит, подагра;

период грудного вскармливания;

беременность.

Последнее связано с тем, что петрушка повышает тонус гладкой мускулатуры матки, поэтому лучше воздержаться от пряной зелени и корня в этот период. Если же удержаться невозможно, то лучше проконсультироваться с ведущим врачом.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru