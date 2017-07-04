Railton Mobil Special — сухопутная ракета

Автомобиль, больше похожий на корабль пришельцев, создавался для одной цели. От него требовалось развить скорость, о какой не мечтал ни один конструктор или гонщик. Так появился уникальный Railton Mobil Special.

Рэйлтон и Кобб

Рейд Рэйлтон был помешан на скорости. Ему хотелось первым создать самый быстрый автомобиль в истории человечества. Хотя он был как корабельным, так и автомобильным конструктором, именно работа с машинами принесла ему известность. А именно — Railton Mobil Special.

Рэйлтон грезил побить все возможные и невозможные скоростные рекорды. Но для этого суперавтомобиля мало. Нужен еще опытный гонщик, подписавшийся бы на смертельно опасную авантюру. И такой человек нашелся. Его имя Джон Кобб. Кобб на протяжении всех 1930-х ковал себе репутацию самого смелого гонщика, готового пойти на все, чтобы побить очередной рекорд.

Творение Рэйлтона не зря считается фантастическим и неортодоксальным. В этом автомобиле — в обтекаемом алюминиевом корпусе — нет ни одной детали, которые могли бы считаться традиционными.

Railton Mobil Special комплектовался сразу двумя силовыми агрегатами, причем не абы какими, а авиационными. Это были наддувные моторы W12 Napier Lion 1928 года, которые активно применялись в самолетостроении. Их конфигурация — W12 — подразумевала, что в каждом из трех рядов находится по 4 цилиндра.

Каждый из силовых агрегатов весил более 500 килограммов, а их суммарная мощность составляла 3 тысячи лошадиных сил. Конструктор, скорее всего, «пошаманил» над моторами, чтобы добиться такого впечатляющего «выхлопа». Сделано это было для того, чтобы автомобиль в своем первом — и, возможно, последнем — заезде сумел показать максимум возможностей.

Ноу-хау

Понятно, что перед Рэйлтоном возникла проблема компоновки моторов. Если бы он их объединил традиционным способом, то банально не смог бы подобрать необходимую трансмиссию. Поскольку справиться с такой мощью в те времена не могла ни одна коробка передач. Поэтому конструктор решился на хитрость. Вместо одной трансмиссии, он задействовал две, на каждый из моторов. Любопытно вот еще что: изобретатель сделал так, что передний агрегат отвечал за задние колеса, а задний, соответственно, за передние.

Рэйлтон знал, что одно из самых слабых мест в любых машинах, претендующих на скоростные рекорды, — это пневматические колеса. Дело в том, что крутящий момент мог, как говорится, легко и непринужденно расправиться с тонкой резиной. Ставить толстые колеса — тоже не вариант. Поэтому конструктор пошел еще на одну хитрость. Он сумел уменьшить нагрузку от создаваемой тяги, равномерно распределив ее на 4 колеса. Заодно отпала проблема синхронизации силовых агрегатов. Собственно, поэтому-то моторы и работали с разными мостами. В общем, Railton Mobil Special получил пусть и не традиционный, но все же полноценный полный привод.

Рэйлтону необходимо было сделать так, чтобы в кузове спрятались все «железяки», но он остался эталоном аэродинамики. И конструктор справился с поставленной задачей. Он изогнул раму в виде букву «S», что позволило получить рекордно низкое лобовое сопротивление. Но пришлось, конечно, кое-чем пожертвовать. Например, отказаться от охлаждаемых воздухом радиаторов. Плюс, соответственно, от воздухозаборников и вентиляторов. Их Рэйлтон заменил на… наглухо запаянные емкости со льдом. Именно они отвечали за систему охлаждения. Причем не только мотора, но барабанных тормозов.

Рекорд рекордов

15 сентября 1938 года Кобб за рулем Railton Mobil Special установил рекорд на суше. Он сумел разогнаться до 595 км/ч. Но это был не предел. Гонщик чувствовал, что автомобиль способен на большее. Однако новому заезду помешала Вторая мировая война — Кобб отправился на фронт в качестве пилота королевских ВВС.

Когда с фашистами было покончено и гонщик вернулся домой, он вновь загорелся идеей заезда. Ведь песня Railton Mobil Special не была еще спета.

Автомобиль отреставрировали. И 14 сентября 1947 года Кобб попытался побить свой собственный рекорд. Ему это удалось — к вечеру того же дня гонщик сумел разогнаться до 604 км/ч. А спустя всего два дня Кобб сумел выжать из Railton Mobil Special 634 км/ч. Этот рекорд, по гоночным меркам держался очень долго — 16 лет. И это тоже, свое рода, рекорд.