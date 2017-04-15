Противокорабельная ракета «Циркон» разогналась до восьми скоростей звука

Гиперзвуковая ракета «Циркон» в ходе испытаний достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Ракета предназначена для поражения кораблей, ею будут оснащены подводные лодки нового поколения.

В России проведены испытания новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". По данным источника, результаты превзошли все ожидания — ракета достигла восьми скоростей звука. При этом ранее представители Пентагона заявляли, что возможно достижение лишь 7 скоростей звука.

«В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов», — Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

При этом источник не уточнил, когда и с какой платформы был проведен запуск.

По его словам, ракеты «Циркон» могут запускаться с тех же пусковых установок, которые используются для ракет «Калибр» и «Оникс».

Испытания ракеты «Циркон» морского базирования начались в марте 2016 года. «Гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже в металле, и начались их испытания с наземного стартового комплекса», — заявил тогда высокопоставленный представитель оборонного комплекса. По его словам, скорость ракеты должна была составлять около 5-6 скоростей звука.

Этот же источник пояснил, что ракетами «Циркон» будут вооружены новейшие российские многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения класса «Хаски», а также единственный находящийся в строю российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

В сентябре 2016 года глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что гиперзвуковое оружие может появиться в России «в начале следующего десятилетия». По его словам, «сделать с нуля гиперзвуковое оружие было бы просто невозможно», но при этом «технологии достигли необходимого уровня». Ключевой момент, по словам Обносова, заключался в том, что никто не знал, как будет влиять на работу ракеты скорости в 8–10 Махов. «При таких условиях у поверхности ракеты образуется плазма, температурные режимы запредельны», — сказал он.

Полеты «трёхмаховых» летательных аппаратов сопровождались бешенным нагревом конструкции. Температура кромок воздухозаборников и передней кромки крыла достигала 580-605 К, а остальной части обшивки 470-500 К. О последствиях такого нагрева свидетельствует тот факт, что уже при температуре 370 К размягчается органическое стекло, используемое при остеклении кабин, и начинает закипать топливо.

При 400 К уменьшается прочность дюралюминия, при 500 К происходит химическое разложение рабочей жидкости в гидросистеме и разрушение уплотнений. При 800 К теряют необходимые механические свойства титановые сплавы. При температурах свыше 900 К плавятся алюминий и магний, теряет свойства жаропрочная сталь.

Полеты проводились в стратосфере на высоте 20 000 метров в сильно разряженном воздухе. Достижение скорости 3М на меньших высотах не представлялось возможным — температура обшивки достигла бы четырехзначных значений.

За последующие полвека был предложен целый ряд мер по борьбе с обжигающей яростью атмосферного нагрева. Бериллиевые сплавы и новые абляционные материалы, композиты на основе волокон бора и углерода, плазменное напыление тугоплавких покрытий…

Несмотря на достигнутые успехи, тепловой барьер по прежнему остается серьезным препятствием на пути к гиперзвуку. Препятствием обязательным, но не единственным.

Сверхзвуковой режим полета чрезвычайно затратен с точки зрения потребной тяги и расхода топлива. И уровень сложности данной проблемы стремительно нарастает с уменьшением высоты полета.

Циркон (3M22) — перспективная российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (8 Мах) скорость полета как по сравнению с другими российскими ПКР, так и с ПКР стоящими на вооружении других стран. На начало 2017 года в мире практически не существует зенитных ракет, способных сбивать гиперзвуковые цели. Планируется заменить данной ракетой тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит». Циркон также будет дополнять новейшие российские ПКР П-800 «Оникс», Калибр (3М54), Х-35 «Уран».

Приблизительные ТТХ:

дальность 350—500 км.

длина 8—10 м.

скорость ~8 Махов

наведение: ИНС+АРЛГЛС

Возможные носители:

ТАРКР «Адмирал Нахимов»

ТАРКР «Петр Великий» (в ходе модернизации 2019—2022 годов)

атомные эсминцы проекта 23560 «Лидер»

АПЛ проекта 885М «Ясень-М»

АПЛ пятого поколения «Хаски» (модификация для уничтожения авианосных ударных групп)

ЗМ22 «Циркон» — ракета, о которой так много говорят, но никто даже не видел её очертаний.

Учитывая совместную разработку российско-индийских крылатых ракет семейства «Brahmos» Циркон скорее всего будет схож с разрабатываемой ракетой BrahMos-II, макет которой был впервые представлен на AERO India в 2013 году.

По открытым данным ранее сообщалось, что скорость "Циркона" составляет 4-6 Махов. Однако эксперты отмечают, что обычно реальные характеристики новейших разработок умышленно занижаются.

Летящая на границе сверхзвука и гиперзвука огненная стрела, способная поражать морские цели на дальностях 500 и более километров. Чьи габаритные размеры не превышают установленных ограничений при размещении в ячейках УКСК.

Появление сверхзвуковой противокорабельной ракеты, способной развивать в полете скорость 4,5+М — следующий логичный шаг в совершенствовании ракетного оружия. Любопытно, что схожие по характеристикам ракеты уже лет 30 находятся на вооружении ведущих флотов мира. Достаточно одного индекса, чтобы понять о чем идет речь.

Зенитная ракета 48Н6Е2 в составе морской зенитной системы С-300ФМ «Форт»:

Длина и диаметр корпуса — стандартные для всех ЗУР семейства С-300.

Длина = 7,5 м, диаметр ракеты со сложенными крыльями = 0,519 м.

Стартовая масса 1,9 тонны.

Боевая часть — осколочно-фугасная весом 180 кг.

Расчетная дальность поражения ВЦ — до 200 км.

Скорость — до 2100 м/с (ШЕСТЬ скоростей звука).

Насколько оправданно сравнение зенитных ракет с ПКР?

Концептуальных различий не так уж много. Зенитная 48Н6Е2 и перспективный “Циркон” являются управляемыми реактивными снарядами со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Морякам прекрасно известно о скрытых возможностях корабельных ЗРК. Еще полвека назад, в ходе первых стрельб зенитными ракетами, было сделано очевидное открытие: на дальности прямой видимости первыми пойдут в ход ЗУРы. Они имеют меньшую массу боевой части, но время их реакции меньше по сравнению с ПКР в 5-10 раз! Указанная тактика повсеместно применялась в “стычках” на море. Янки повредили “Стандартом” иранский фрегат (1988). Российские моряки с помощью “Осы” расправились с грузинскими катерами.

Суть заключается в том, что если обычная ЗУР с отключенным неконтактным взрывателем может быть использована против кораблей, то почему бы создать на её базе специальное средство для поражения надводных целей? Преимуществом станет высокая скорость полета, на рубеже гиперзвука.

Основным недостатком — высотный профиль полета, делающий ракету уязвимой при прорыве ПВО противника.

Принятие на вооружение ожидается в 2018 году.

Источник: nnm.me