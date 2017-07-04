Мировая битва за редкоземельные металлы
Битва мировых гигантов за обладание редкоземельными металлами способна привести к мировой войне и новому миропорядку.
Запад и США имеют огромную историю и опыт вторжения в небольшие страны, которые не могут защитить себя, но избегают открытого военного конфликта с государствами, способными на ответный сокрушительный удар. Против таких стран применяются различные стратегии «мягкой силы», включающие в себя целый комплекс мероприятий в экономической, информационной, социальной и иных сферах.
Преследуя свои стратегические интересы, Запад использует долговременные методики, длящиеся иногда десятилетиями, и включающие в себя взращивание и воспитание с нуля новых элит, которые в будущем будут руководить цивилизационно изменившимся народом в интересах западных долговременных инвесторов.
Подобная агрессия не имеет целью получение сиюминутных выгод, она спланирована на десятилетия вперед исходя не только из современных, но и будущих стратегических потребностей западного общества.
Сейчас открыто происходят военные конфликты в основном вокруг стратегических энергетических ресурсов, транспортных коридоров и логистики. Запад уже давно не скрывает факт того, что где нефть и газ, а также маршруты их транспортировки до потребителя – там «демократические» бомбардировки, авианосцы, Томогавки и морские котики. В статье «Израиль хочет вытеснить Россию с газового рынка» я подробно рассматривал войну на Ближнем и Среднем Востоке через призму освоения громадных газовых месторождений и строительства газопроводов до конечных потребителей. Нефть и газ – это стратегические энергетические ресурсы, на которых сейчас держится не только вся западная экономика, но и цивилизация. Однако по мере развития научного прогресса и технологического рывка, у мировой экономики появляются иные стратегические приоритеты, требующие иного стратегического сырья. Это сырье – редкие и редкоземельные металлы.
С приходом нового президента США Дональда Трампа у многих сложилась иллюзия, что США займется своими внутренними проблемами и откажется от прежней практики военных агрессий. Однако Трамп практически сразу подтвердил неизменность прежней политики и даже наоборот, незаметно увеличил не только количество стран и регионов, подвергающихся американской военной угрозе, но и значительно поднял уровень противостояния до возможности развязывания мировой войны. А все потому, что в ближайшее время ожидается гигантский скачок в потребности западной экономики в редких и редкоземельных металлах, сулящий такие прибыли, которые не снились энергетическим компаниям.
Редкоземельные металлы применяются в современной электронной промышленности, компьютерной технике, источниках питания и батареях. Такие гигантские корпорации, как Tesla, Apple, Google, Toyota, BMW, General Motors, Nissan, Ford и другие задыхаются от дефицита этого стратегического сырья, месторождения которого в данный момент находятся еще вне их контроля.
В последнее время неоднократно происходил резкий скачок цен на эти стратегические металлы. К примеру, стоимость цинка в 2005 году увеличилась на 403%, урана в 2006 году – на 778%, молибдена в 2007 году – на 809%, серебра в 2010 году – на 443%. Еще больше взлетели цены на редкоземельные металлы. Начиная с 2008 года, их цена в среднем поднялась в 20 раз. Цена на самый дорогой редкоземельный металл, европий, используемый в экранах мониторов, медицинской визуализации, ядерной и оборонной промышленности увеличился с $403 за килограмм в 2009 году до $4,900 в 2011 году. Сейчас европий торгуется по цене около $1110, но в Китае его стоимость почти в 2 раза дешевле – $630/кг.
Эта тенденция касается и всех остальных редкоземельных металлов. Дело в том, что именно Китай владеет подавляющим количеством запасов редкоземельных стратегических металлов в мире и < ![CDATA[
Северная Корея
Обострение ситуации вокруг Северной Кореи началось в 2013 году и поразительным образом совпало с < ![CDATA[
Компанией SRE Minerals и правительством КНДР был подписан договор о создании совместного предприятия и постройки перерабатывающего завода на месторождении Jongju, расположенного примерно в 150 км к северо-западу от столицы Пхеньяна. Эта новость мгновенно обвалила взлетевший до небес в период 2008-2013 годов рынок редкоземельных металлов, но одновременно вызвала огромную озабоченность США в соблюдении прав человека в КНДР, ее ядерной и ракетной программах. Не представляющая никакой опасности своим соседям, практически < ![CDATA[
США ввели против КНДР < ![CDATA[
И Китай, и Россия уже предостерегли Трампа от военной авантюры в Северной Корее. Сейчас, если Трамп после стольких заявлений и реальных действий отступит, то может получить импичмент в собственной стране, который может привести к распаду США и гражданской войне, что устроит Россию и Китай, мирно и относительно безболезненно откалибрующих будущий миропорядок. Вашингтонский истеблишмент тоже понимает эти последствия и не отступит. Поэтому именно конфликт вокруг месторождений в Северной Корее может стать спусковым крючком к мировой войне.
Афганистан
Вот уже 15 лет, как США «уходят» из Афганистана. Забыты первоначальные причины ввода войск США и НАТО в эту страну и цели, которые они преследовали. Американские президенты неоднократно обещали и заявляли о выводе своего военного контингента, однако это все никак не происходит, что обходится бюджету США сотни миллиардов долларов и тысячи жизней американских солдат. Причем для оправдания собственной агрессии американская пропаганда применяет все более и более абсурдные поводы. Последнее ее изобретение – обвинения России в < ![CDATA[
Чем же вдруг так не угодили своим создателям и спонсорам талибы? Дело в том, что талибы сейчас контролируют территории месторождений полезных ископаемых, в числе которых стратегическое сырье – редкоземельные металлы. С 2006 года США с помощью воздушной разведки проводят магнитный, гравитационный и гиперспектральный мониторинг < ![CDATA[
За последние четыре года Геологическая служба США и TFBSO провели десятки исследований для подтверждения выводов воздушной разведки, в результате чего для горнодобывающих компаний были выпущены карты месторождений. Очень откровенно по поводу месторождений Афганистана высказался в августе 2010 года генерал армии Дэвид Петреус
«Афганистан благословлен наличием полезных ископаемых на триллионы триллионов долларов. Проблема в том, чтобы вы и только вы получили добывающие технологии, человеческий капитал, линии коммуникаций, чтобы вытащить их из страны вместе со всем остальным …»
Пока США решают эти проблемы исключительно военным путем, Китай, в очередной раз втянувший их в игру «хороший и плохой полицейский», тихо и незаметно договорился и с талибами, и с правительством, и получает контроль над этими месторождениями. Афганское правительство уже подписало 30-летний трехмиллиардный контракт с китайской металлургической группой МСС и Jiangxi Copper об аренде и эксплуатации медного месторождения Айнак. Право разрабатывать крупнейшее железорудное месторождение получила группа индийских государственных и частных компаний.
Пока США заняты «борьбой с терроризмом» в Афганистане, китайские и индийские компании достаточно успешно осваивают его полезные ископаемые, решая мирно проблемы с безопасностью. Китай на фоне США выглядит настоящим миротворцем и бизнесменом, что позволяет ему особо не церемониться ни с афганским правительством, ни даже с мировой общественностью. Месторождение Айнак в 40 километрах к юго-востоку от Кабула находится под древним 5000-летним буддийским городом. По < ![CDATA[
Пока США пытаются в очередной раз давить на Россию и тратят огромные деньги на борьбу с талибами, Китай с гораздо меньшими затратами осваивает богатства Афганистана, наблюдая конвульсии Дональда Трампа в очередной ловушке, из которой выбраться США практически смерти подобно.
Центральная Африка
Недавно < ![CDATA[
По официальной версии все эти силы борются с исламским терроризмом в регионе. Отчет изобилует сведениями об исламских террористических организациях, действующих в центральной Африке и тех угрозах, которые они представляют для мирных жителей и правительств стран региона. Однако в эту картину никак не вписываются сообщения о < ![CDATA[
Причина подобной ситуации, видимо, кроется в том, что в регионе, включающем в себя Конго, Демократическую республику Конго и Центрально-африканскую республику, обнаружили огромные месторождения кобальта, составляющие 64% от общих мировых запасов этого металла. Сейчас эти месторождения разрабатываются с помощью рабского, в том числе и детского, труда, а работники содержатся в нечеловеческих условиях. Газета «Вашингтон пост» сообщает, что дети работают в смертельных условиях, а владельцем предприятий по добыче кобальта является корпорация Apple. В каждом айфоне и айпаде находится частичка крови и пота детей, которые умирают в шахтах Центральной Африки. Традиционно, западные предприятия являются целью для исламских террористических группировок. Издание Sky News в ряду проблем с безопасностью в логистической цепочке транспортировки кобальта, которые доставляют исламские отряды, отмечает и разгул жестокого обращения с детьми, которые в основном являются христианами.
Поэтому неудивительно, что христианские отряды, традиционно воюющие с исламскими, стали нападать на правительственные войска, миротворцев ООН и скорее всего на американские силы специальных операций, обеспечивающие безопасность кобальтовых рудников и транспортные маршруты. Кроме того, за христианскими вооруженными отрядами в Центральной Африке традиционно стоит Южной Судан, а он – вотчина Китая и Израиля. Эти страны добывают там дешевую нефть и другое стратегическое сырье, а в сферу их интересов сейчас вторглись Apple и инвестиционная компания < ![CDATA[
Любой небольшой и бедной стране месторождения редкоземельных металлов вместо процветания и богатства несут нищету, голод и войну. И чем крупнее эти ресурсы, тем беспощаднее и кровопролитнее происходит их освоение заинтересованными странами. Сейчас в любом месте залегания этих металлов происходит столкновение мировых гигантов, грозящее перерасти в масштабную мировую войну. Победивший в этой сырьевой войне получает будущее доминирование в мировой экономике и геополитике, а проигравший теряет все. России, практически обеспеченной для собственных нужд своими месторождениями и ресурсами Казахстана настолько, что она практически безболезненно ушла с проблемного рынка Монголии, остается только наблюдать за битвой мировых гигантов, минимизируя для себя последствия возможных конфликтов, чтобы в будущем войти в новый отформатированный миропорядок сильной, уверенной и мощной державой.
Александр Никишин
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Источник: www.kramola.info