Мировая битва за редкоземельные металлы

Битва мировых гигантов за обладание редкоземельными металлами способна привести к мировой войне и новому миропорядку.

Запад и США имеют огромную историю и опыт вторжения в небольшие страны, которые не могут защитить себя, но избегают открытого военного конфликта с государствами, способными на ответный сокрушительный удар. Против таких стран применяются различные стратегии «мягкой силы», включающие в себя целый комплекс мероприятий в экономической, информационной, социальной и иных сферах.

Преследуя свои стратегические интересы, Запад использует долговременные методики, длящиеся иногда десятилетиями, и включающие в себя взращивание и воспитание с нуля новых элит, которые в будущем будут руководить цивилизационно изменившимся народом в интересах западных долговременных инвесторов.

Подобная агрессия не имеет целью получение сиюминутных выгод, она спланирована на десятилетия вперед исходя не только из современных, но и будущих стратегических потребностей западного общества.

Сейчас открыто происходят военные конфликты в основном вокруг стратегических энергетических ресурсов, транспортных коридоров и логистики. Запад уже давно не скрывает факт того, что где нефть и газ, а также маршруты их транспортировки до потребителя – там «демократические» бомбардировки, авианосцы, Томогавки и морские котики. В статье «Израиль хочет вытеснить Россию с газового рынка» я подробно рассматривал войну на Ближнем и Среднем Востоке через призму освоения громадных газовых месторождений и строительства газопроводов до конечных потребителей. Нефть и газ – это стратегические энергетические ресурсы, на которых сейчас держится не только вся западная экономика, но и цивилизация. Однако по мере развития научного прогресса и технологического рывка, у мировой экономики появляются иные стратегические приоритеты, требующие иного стратегического сырья. Это сырье – редкие и редкоземельные металлы.

С приходом нового президента США Дональда Трампа у многих сложилась иллюзия, что США займется своими внутренними проблемами и откажется от прежней практики военных агрессий. Однако Трамп практически сразу подтвердил неизменность прежней политики и даже наоборот, незаметно увеличил не только количество стран и регионов, подвергающихся американской военной угрозе, но и значительно поднял уровень противостояния до возможности развязывания мировой войны. А все потому, что в ближайшее время ожидается гигантский скачок в потребности западной экономики в редких и редкоземельных металлах, сулящий такие прибыли, которые не снились энергетическим компаниям.

Редкоземельные металлы применяются в современной электронной промышленности, компьютерной технике, источниках питания и батареях. Такие гигантские корпорации, как Tesla, Apple, Google, Toyota, BMW, General Motors, Nissan, Ford и другие задыхаются от дефицита этого стратегического сырья, месторождения которого в данный момент находятся еще вне их контроля.

В последнее время неоднократно происходил резкий скачок цен на эти стратегические металлы. К примеру, стоимость цинка в 2005 году увеличилась на 403%, урана в 2006 году – на 778%, молибдена в 2007 году – на 809%, серебра в 2010 году – на 443%. Еще больше взлетели цены на редкоземельные металлы. Начиная с 2008 года, их цена в среднем поднялась в 20 раз. Цена на самый дорогой редкоземельный металл, европий, используемый в экранах мониторов, медицинской визуализации, ядерной и оборонной промышленности увеличился с $403 за килограмм в 2009 году до $4,900 в 2011 году. Сейчас европий торгуется по цене около $1110, но в Китае его стоимость почти в 2 раза дешевле – $630/кг.

Эта тенденция касается и всех остальных редкоземельных металлов. Дело в том, что именно Китай владеет подавляющим количеством запасов редкоземельных стратегических металлов в мире и < ![CDATA[ ]]> держит мировую монополию по их производству< ![CDATA[]]>, что сводит все усилия Трампа к переводу из этой страны всех заводов, производящих электронику, в США к нулю. Китай может ответить на военную агрессию сокрушительным ответным ударом, а это не входит в планы Трампа. Говоря по-русски: «И хочется, и колется, и мама не велит».Против Китая Трампу приходится довольствоваться военными провокациями, демонстрациями силы и информационной войной. Поэтому США сейчас плодят на первый взгляд нелогичные ненужные военные конфликты вокруг стран, которые владеют крупными месторождениями стратегических металлов – Северной Кореей, Афганистаном и странами центральной Африки. Одним из основных элементов прикрытия агрессии США является информационная составляющая и пропаганда. Она не отличается разнообразием и состоит из объявления правительств стран-жертв ужасными диктатурами, которые уничтожают собственный народ, обвинений в терроризме и их поддержке в виде поставок оружия со стороны России.

Северная Корея

Обострение ситуации вокруг Северной Кореи началось в 2013 году и поразительным образом совпало с < ![CDATA[ ]]> объявлением< ![CDATA[]]> оффшорной компанией SRE Minerals, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, об открытии в Северной Корее крупнейшего в мире месторождения редкоземельных металлов общим потенциалом 5 млрд. тонн, включающего 216,2 млн тонн редкоземельных оксидов, в том числе легких, таких как лантан, церий и празеодим, в также бритолит и связанные редкоземельные минералы. Примерно 2.66% от этого количества составляют более ценные тяжелые редкоземельные элементы. Эти запасы < ![CDATA[ ]]> более чем вдвое превышают нынешний глобальный ресурс< ![CDATA[]]> оксидов РЗМ, который составляет по данным Геологической службы США менее 110 млн. тонн. Стоимость этих активов потенциально составляет триллионы долларов.

Компанией SRE Minerals и правительством КНДР был подписан договор о создании совместного предприятия и постройки перерабатывающего завода на месторождении Jongju, расположенного примерно в 150 км к северо-западу от столицы Пхеньяна. Эта новость мгновенно обвалила взлетевший до небес в период 2008-2013 годов рынок редкоземельных металлов, но одновременно вызвала огромную озабоченность США в соблюдении прав человека в КНДР, ее ядерной и ракетной программах. Не представляющая никакой опасности своим соседям, практически < ![CDATA[ ]]> нищая и голодная< ![CDATA[]]>, изолированная и < ![CDATA[ ]]> технологически отсталая< ![CDATA[]]> стана внезапно превратилась в монстра, угрожающего не только своим соседям, но всей планете.

США ввели против КНДР < ![CDATA[ ]]> агрессивные и постоянно ужесточающиеся санкции< ![CDATA[]]>, которые поставили страну < ![CDATA[ ]]> на грань гуманитарной катастрофы< ![CDATA[]]>. В 2013 году США отрезали Северную Корею от мировой финансовой системы, а в марте 2016 года < ![CDATA[ ]]> запретили ее экспорт золота, ванадия, титана и редкоземельных металлов (!!!)< ![CDATA[]]>. Начатые < ![CDATA[ ]]> при Обаме постоянные учения и провокации< ![CDATA[]]>, поставившие Северную Корее в перекрестье ядерного прицела, при Трампе < ![CDATA[ ]]> только увеличились< ![CDATA[]]>. Естественно, Китай не намерен уступать США в такой стратегической сфере, как контроль над редкоземельными металлами. Одновременно Китаю не выгодна война у себя под боком. Поэтому он даже пошел на некоторые уступки США, прекратив экспорт из КНДР каменного угля, надеясь компенсировать его поставками из Монголии. Но это ситуацию не изменило, поэтому ради своих стратегических экономических интересов Китай не позволит Трампу получить контроль над месторождением Jongju, что жизненно необходимо США. Полумеры и компромиссы тут невозможны, поэтому масштабный военный конфликт между мировыми лидерами сейчас ограничен только решимостью Дональда Трампа.

И Китай, и Россия уже предостерегли Трампа от военной авантюры в Северной Корее. Сейчас, если Трамп после стольких заявлений и реальных действий отступит, то может получить импичмент в собственной стране, который может привести к распаду США и гражданской войне, что устроит Россию и Китай, мирно и относительно безболезненно откалибрующих будущий миропорядок. Вашингтонский истеблишмент тоже понимает эти последствия и не отступит. Поэтому именно конфликт вокруг месторождений в Северной Корее может стать спусковым крючком к мировой войне.

Афганистан

Вот уже 15 лет, как США «уходят» из Афганистана. Забыты первоначальные причины ввода войск США и НАТО в эту страну и цели, которые они преследовали. Американские президенты неоднократно обещали и заявляли о выводе своего военного контингента, однако это все никак не происходит, что обходится бюджету США сотни миллиардов долларов и тысячи жизней американских солдат. Причем для оправдания собственной агрессии американская пропаганда применяет все более и более абсурдные поводы. Последнее ее изобретение – обвинения России в < ![CDATA[ ]]> поддержке талибов, финансировании и в поставках им оружия< ![CDATA[]]>. Это является основанием для ввода в Афганистан < ![CDATA[ ]]> дополнительных воинских контингентов< ![CDATA[]]> и усиления военных действий.

Чем же вдруг так не угодили своим создателям и спонсорам талибы? Дело в том, что талибы сейчас контролируют территории месторождений полезных ископаемых, в числе которых стратегическое сырье – редкоземельные металлы. С 2006 года США с помощью воздушной разведки проводят магнитный, гравитационный и гиперспектральный мониторинг < ![CDATA[ ]]> месторождений полезных ископаемых в Афганистане< ![CDATA[]]>. Воздушная разведка установила, что месторождения могут содержать 60 миллионов тонн меди, 2,2 миллиарда тонн железной руды, 1,4 миллиона тонн редкоземельных элементов, таких как лантан, церий и неодим, а также залежи алюминия, золота, серебра, цинка, ртути и лития. Например, только одно карбонатитовое месторождение Ханнешин в афганской провинции Гильменд оценивается в $89 млрд, вместе с редкоземельными элементами. Общая оценка месторождений, проведенная афганским правительством, показывает фантастическую сумму в 3 триллиона долларов.

За последние четыре года Геологическая служба США и TFBSO провели десятки исследований для подтверждения выводов воздушной разведки, в результате чего для горнодобывающих компаний были выпущены карты месторождений. Очень откровенно по поводу месторождений Афганистана высказался в августе 2010 года генерал армии Дэвид Петреус

«Афганистан благословлен наличием полезных ископаемых на триллионы триллионов долларов. Проблема в том, чтобы вы и только вы получили добывающие технологии, человеческий капитал, линии коммуникаций, чтобы вытащить их из страны вместе со всем остальным …»

Пока США решают эти проблемы исключительно военным путем, Китай, в очередной раз втянувший их в игру «хороший и плохой полицейский», тихо и незаметно договорился и с талибами, и с правительством, и получает контроль над этими месторождениями. Афганское правительство уже подписало 30-летний трехмиллиардный контракт с китайской металлургической группой МСС и Jiangxi Copper об аренде и эксплуатации медного месторождения Айнак. Право разрабатывать крупнейшее железорудное месторождение получила группа индийских государственных и частных компаний.

Пока США заняты «борьбой с терроризмом» в Афганистане, китайские и индийские компании достаточно успешно осваивают его полезные ископаемые, решая мирно проблемы с безопасностью. Китай на фоне США выглядит настоящим миротворцем и бизнесменом, что позволяет ему особо не церемониться ни с афганским правительством, ни даже с мировой общественностью. Месторождение Айнак в 40 километрах к юго-востоку от Кабула находится под древним 5000-летним буддийским городом. По < ![CDATA[ ]]> данным издания South China Morning Post< ![CDATA[]]>, Китай планирует уничтожить город, чтобы получить доступ к месторождению. Китай планирует снести множество исторических памятников, расселить дюжину деревень и расчистить территорию для горных работ. Однако это не встречает никакого сопротивления ни со стороны афганского правительства, ни со стороны талибов, которые по утверждению CNBC заявили, что не будут препятствовать Китаю в освоении месторождения.

Пока США пытаются в очередной раз давить на Россию и тратят огромные деньги на борьбу с талибами, Китай с гораздо меньшими затратами осваивает богатства Афганистана, наблюдая конвульсии Дональда Трампа в очередной ловушке, из которой выбраться США практически смерти подобно.

Центральная Африка

Недавно < ![CDATA[ ]]> опубликованные изданием ViceNews< ![CDATA[]]> эксклюзивные документы американского центра стратегического планирования SOCAFRICA свидетельствуют об еще одной теневой и практически неизвестной войне, которую США ведут в Африке. Сейчас американский воинский контингент на этом континенте – самый быстрорастущий в мире. Причем он состоит в основном из элитных подразделений. Их численность в Африке возросла с 1% от всех развернутых за рубежом в 2006 году до более, чем 17% в 2016 году. По данным американского командования специальных операций сейчас в Африке действует наибольший в мире контингент сил специальных операций – 1700 бойцов, что позволяет США вести одновременно до 100 миссий. Данные этого отчета косвенно подтверждает и африканское командование США U.S. Africa Command (AFRICOM).

По официальной версии все эти силы борются с исламским терроризмом в регионе. Отчет изобилует сведениями об исламских террористических организациях, действующих в центральной Африке и тех угрозах, которые они представляют для мирных жителей и правительств стран региона. Однако в эту картину никак не вписываются сообщения о < ![CDATA[ ]]> боевых столкновениях с христианскими вооруженными отрядами< ![CDATA[]]>, которыми подвергаются и исламские террористические отряды, и правительственные войска и даже миротворцы ООН. Западная пропагандистская машина в растерянности, под каким соусом подавать эту информацию, и подавать ли ее вообще. Сначала в западных медиа было полное молчания, затем начали появляться < ![CDATA[ ]]> отдельные сообщения< ![CDATA[]]>, причем упор в них делался на террористический характер уже христианских отрядов, описывались акты зверств, вандализма и гибели множества людей.

Причина подобной ситуации, видимо, кроется в том, что в регионе, включающем в себя Конго, Демократическую республику Конго и Центрально-африканскую республику, обнаружили огромные месторождения кобальта, составляющие 64% от общих мировых запасов этого металла. Сейчас эти месторождения разрабатываются с помощью рабского, в том числе и детского, труда, а работники содержатся в нечеловеческих условиях. Газета «Вашингтон пост» сообщает, что дети работают в смертельных условиях, а владельцем предприятий по добыче кобальта является корпорация Apple. В каждом айфоне и айпаде находится частичка крови и пота детей, которые умирают в шахтах Центральной Африки. Традиционно, западные предприятия являются целью для исламских террористических группировок. Издание Sky News в ряду проблем с безопасностью в логистической цепочке транспортировки кобальта, которые доставляют исламские отряды, отмечает и разгул жестокого обращения с детьми, которые в основном являются христианами.

Поэтому неудивительно, что христианские отряды, традиционно воюющие с исламскими, стали нападать на правительственные войска, миротворцев ООН и скорее всего на американские силы специальных операций, обеспечивающие безопасность кобальтовых рудников и транспортные маршруты. Кроме того, за христианскими вооруженными отрядами в Центральной Африке традиционно стоит Южной Судан, а он – вотчина Китая и Израиля. Эти страны добывают там дешевую нефть и другое стратегическое сырье, а в сферу их интересов сейчас вторглись Apple и инвестиционная компания < ![CDATA[ ]]> First Cobalt< ![CDATA[]]>, которая с помощью < ![CDATA[ ]]> рекламных статей< ![CDATA[]]> в американских и канадских СМИ формирует инвестиционный портфель для освоения кобальтовых рудников Центральной Африки.

Любой небольшой и бедной стране месторождения редкоземельных металлов вместо процветания и богатства несут нищету, голод и войну. И чем крупнее эти ресурсы, тем беспощаднее и кровопролитнее происходит их освоение заинтересованными странами. Сейчас в любом месте залегания этих металлов происходит столкновение мировых гигантов, грозящее перерасти в масштабную мировую войну. Победивший в этой сырьевой войне получает будущее доминирование в мировой экономике и геополитике, а проигравший теряет все. России, практически обеспеченной для собственных нужд своими месторождениями и ресурсами Казахстана настолько, что она практически безболезненно ушла с проблемного рынка Монголии, остается только наблюдать за битвой мировых гигантов, минимизируя для себя последствия возможных конфликтов, чтобы в будущем войти в новый отформатированный миропорядок сильной, уверенной и мощной державой.

Александр Никишин