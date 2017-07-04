Мальцев бежал из России

Оппозиционер Мальцев состоявший в Парнасе, бежал из России по причине заведенного на него дела об экстремизме.По сообщениям прессы, Мальцев собирался бежать в Молдавию через Украину, но даже на Украину его не пустили. Сейчас видимо секретными тропами движется на Кишинев.Персонаж был весьма своеобразным (жизнь его изрядно помотала – был в "Единой России" и кандидатом от КПРФ) и даже среди своих коллег по либеральному лагерю, считался ультраправым и практически фашистом, хотя то, что такой персонаж как Мальцев всерьез конкурировал с гуру "борьбы за свободу и демократию", достаточно наглядно отражает качество отечественной либеральной общественности, где планка качества прямо скажем не очень высока, если можно за счет Ютуб-канала занять место между Касьяновым и Зубовым (тоже весьма мерзотный персонаж).Тем не менее, Мальцев продолжал оставаться в этой тусовке несмотря на критику, так как либералы так и не отказались от планов создать некий альянс либералов с националистами, что они пытаются проделать еще с 2011 году, когда Каспаров ходил на националистические собрания. Поэтому на радикальный национализм, ксенофобию и поиски жидомасонского заговора, по словам коллег Мальцева. просто закрывали глаза, так как Парнасу был необходим националистический электорат, которые они рассчитывали завлечь в сети демократии с помощью Мальцева.Почему так происходит вполне понятно – пример Украины показывает, что соединение криповых городских либералов с националистическим элементом (желательно, с отрядами крепких молодых людей) и интересами крупного капитала (который все это профинансирует), вполне действенный инструмент по захвату власти, особенно если есть существенная международная поддержка и пособничество изнутри действующих силовых структур. В данном случае, у либеральной оппозиции пока не складывается – националисты скорее воротят от нее нос (что было заметно еще в 2011 году на Болотной и Сахарова) и даже Мальцев не сильно помог тому же Парнасу, вследствие хотя бы позиции данных деятелей по Крыму. Разумеется, есть нацдемы выступающие с откровенно капитулянтской программой, но они ныне исключительно маргинальны даже в националистическом сегменте.Мальцев, если добежит туда, куда собирался, скорее всего всплывет где-нибудь на сборищах в Варшаве или Вильнюсе, там он будет смотреться более чем органично, если конечно организаторы не посчитают, что он уже отыгранная карта.Если что, Мальцев считает, что осенью режим падет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com