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Мальцев бежал из России

15:17. 4 июля 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:


Оппозиционер Мальцев состоявший в Парнасе, бежал из России по причине заведенного на него дела об экстремизме.
По сообщениям прессы, Мальцев собирался бежать в Молдавию через Украину, но даже на Украину его не пустили. Сейчас видимо секретными тропами движется на Кишинев.
Персонаж был весьма своеобразным (жизнь его изрядно помотала – был в "Единой России" и кандидатом от КПРФ) и даже среди своих коллег по либеральному лагерю, считался ультраправым и практически фашистом, хотя то, что такой персонаж как Мальцев всерьез конкурировал с гуру "борьбы за свободу и демократию", достаточно наглядно отражает качество отечественной либеральной общественности, где планка качества прямо скажем не очень высока, если можно за счет Ютуб-канала занять место между Касьяновым и Зубовым (тоже весьма мерзотный персонаж).
Тем не менее, Мальцев продолжал оставаться в этой тусовке несмотря на критику, так как либералы так и не отказались от планов создать некий альянс либералов с националистами, что они пытаются проделать еще с 2011 году, когда Каспаров ходил на националистические собрания. Поэтому на радикальный национализм, ксенофобию и поиски жидомасонского заговора, по словам коллег Мальцева. просто закрывали глаза, так как Парнасу был необходим националистический электорат, которые они рассчитывали завлечь в сети демократии с помощью Мальцева.

Почему так происходит вполне понятно – пример Украины показывает, что соединение криповых городских либералов с националистическим элементом (желательно, с отрядами крепких молодых людей) и интересами крупного капитала (который все это профинансирует), вполне действенный инструмент по захвату власти, особенно если есть существенная международная поддержка и пособничество изнутри действующих силовых структур. В данном случае, у либеральной оппозиции пока не складывается – националисты скорее воротят от нее нос (что было заметно еще в 2011 году на Болотной и Сахарова) и даже Мальцев не сильно помог тому же Парнасу, вследствие хотя бы позиции данных деятелей по Крыму. Разумеется, есть нацдемы выступающие с откровенно капитулянтской программой, но они ныне исключительно маргинальны даже в националистическом сегменте.

Мальцев, если добежит туда, куда собирался, скорее всего всплывет где-нибудь на сборищах в Варшаве или Вильнюсе, там он будет смотреться более чем органично, если конечно организаторы не посчитают, что он уже отыгранная карта.
Если что, Мальцев считает, что осенью режим падет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Мальцев, оппозиция
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Один комментарий»

  • 14917 6839
    Ursus 4 июля 2017 в 18:50 Ссылка Пометить
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    Вот же забавные клоуны путанные. А Ленин по их мнению тоже “бежал” в Разлив? Это давно пора было сделать Вячеславу. С упырями по их правилам не поиграешь – надолго закроют и сгноят.

    Насчет даты. Не знаю как это работает, но всё что озвучивает Мальцев сбывается. Ченеллинг это или предвидение, не понятно. Он как волхв.
    Вчера он озвучил вынос Асада и его приют ВВ в РФ, счет – недели. Недолго ждать, посмотрим.

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