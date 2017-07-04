Конфуций о благородстве.
11:57. 4 июля 2017 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал: Михан
Благородный муж в своей жизни должен остерегаться трех вещей:
— в юности, когда жизненные силы обильны, остерегаться увлечения женщинами;
— в зрелости, когда жизненные силы могучи, остерегаться соперничества;
— в старости, когда жизненные силы скудны, остерегаться скупости.
Благородный муж думает о праведном пути и не думает о пропитании. Он может трудиться в поле — и быть голодным. Он может посвятить себя учению — и принимать щедрые награды. Но благородный муж беспокоится о праведном пути и не беспокоится о бедности.
Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.
Благородный муж знает о своем превосходстве, но избегает соперничества. Он ладит со всеми, но ни с кем не вступает в сговор.
Благородный муж безмятежен и свободен, а низкий человек разочарован и скорбен.
Достойный человек не идет по следам других людей. Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет, а все меряет справедливостью.
Благородный муж превыше всего почитает долг. Благородный муж, наделенный отвагой, но не ведающий долга, может стать мятежником. Низкий человек, наделенный отвагой, но не ведающий долга, может пуститься в разбой.
Благородный муж не стремится есть досыта и жить богато. Он поспешает в делах, но медлит в речах. Общаясь с людьми добродетельными, он исправляет себя. Вот о таком человеке можно сказать, что он предан учению.
Благородный муж встречает гнев и милость высших с равным достоинством.
Благородный муж помогает людям увидеть то, что есть в них доброго, и не учит людей видеть то, что есть в них дурного. А низкий человек поступает наоборот.
Благородный думает о должном. Низкий человек думает о том, что выгодно. Я вижу и запоминаю. Благородный живет в согласии со всеми, а низкий человек ищет себе подобных.