Конфуций о благородстве.

Благородный муж в своей жизни должен остерегаться трех вещей:

— в юности, когда жизненные силы обильны, остерегаться увлечения женщинами;

— в зрелости, когда жизненные силы могучи, остерегаться соперничества;

— в старости, когда жизненные силы скудны, остерегаться скупости.

Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

Благородный муж думает о праведном пути и не думает о пропитании. Он может трудиться в поле — и быть голодным. Он может посвятить себя учению — и принимать щедрые награды. Но благородный муж беспокоится о праведном пути и не беспокоится о бедности.

Благородный муж знает о своем превосходстве, но избегает соперничества. Он ладит со всеми, но ни с кем не вступает в сговор.

Благородный муж безмятежен и свободен, а низкий человек разочарован и скорбен.

Достойный человек не идет по следам других людей. Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет, а все меряет справедливостью.

Благородный муж превыше всего почитает долг. Благородный муж, наделенный отвагой, но не ведающий долга, может стать мятежником. Низкий человек, наделенный отвагой, но не ведающий долга, может пуститься в разбой.

Благородный муж не стремится есть досыта и жить богато. Он поспешает в делах, но медлит в речах. Общаясь с людьми добродетельными, он исправляет себя. Вот о таком человеке можно сказать, что он предан учению.

Благородный муж встречает гнев и милость высших с равным достоинством.