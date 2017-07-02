Тибет. Экспедиция 2017. Шамбала

На днях вернулась первая в этом году экспедиция в Тибет к Стенам Шамбалы.

По воле судьбы я не смог быть с ними. Вся нагрузка и ответственность за первую экспедицию легла на моего давнего друга Славу. Он классный горный гид и очень чуткий человек. Я всячески сопровождал, пытался передать свой опыт, показать что и как вижу. Он не только смог провести людей и сделать горный минимум - чтобы все выжили, но и достойно подвёл группу к новым открытиям и прорывам. Славе респект! Побольше бы таких воинов в наших рядах.

По уже старой традиции мы будем публиковать дневники участников экспедиций по дням.

Зачем мы ходим в Тибет - здесь.

Дневники экспедиции прошлого года – тут.

Дневники участников

Арина. О днях перед стартом



Последние дни была в дороге и у родственников в Архангельской области.

Занималась семейным делами и одновременно была не там. Каждый день я ходила в горах на плоскогорье наяву. Иду по улице или делаю какую работу по дому - сознание было уже не тут, оно было там - на Тангла.

В сознание по каплям просачивались эти картины гор и атмосфера совсем другая.

Сначала это казалось навязчивым видением. Но когда созвонились с Полиной и пообщались, то я поняла, что эти видения настоящие и они связаны с Тангла.

И еще в один из дней внутри прорвалась некая плотина, которая сковывала меня, и я много месяцев не могла ее преодолеть. Называется неверие.

Я поверила!! И стало все по-другому, совсем по-другому. Вроде бы внешне ничего не поменялась. Как говорится, руки ноги те же. Но ощущения, устремления, отношение к сердцу и понимание огней в ней - это все изменилось!

Появилась устремленность. Не моя, она идет изнутри и с каждым днем набирает обороты.

Пришла радость, которая разжигается все больше и больше.

И еще пришло ощущение дома... Что идешь не куда то, ты идешь Домой. Этот момент, как произошло, хочется описать подробнее.

Уже не первый день чувствую взгляд на себе, ощущение не готовности и не годности. Фигово. Но ведь если есть это ощущение, значит есть и другое - каким должен быть!! И когда я это подумала, то стала искать это другое. И вот что получилось: строгий взгляд вошел внутрь, коснулся сердца, и я почувствовала тут же изменения внутри. Наблюдала как в сердце что-то меняется.

И через какое-то время изнутри пришло ощущение, что идем мы не куда-то, а Домой. И это теплое чувство, полное священного трепета и предстояния сейчас внутри и хочется его сохранить.

День 1

Арина

Ух! Началось!!

Весь день в дороге. Сначала в поезде, потом электрички-маршрутки-попутки. И вот я на месте, откуда мы стартуем. В доме Раевского. Родные лица кругом) и Дмитрий тоже здесь. Он прилетел из Непала вместе с Аней и привез много-много шишек деодара!! Пол рюкзака)

Ходила-бродила по дому, не понимая, что еще несколько часов пройдет - и мы поедем уже на Эльбрус. На автомате перебрала вещи в рюкзаке. Посеяла маску(((( обидно, но не страшно.

Внутри ощущение появилось, что мы непросто едем в Тибет, но мы идем домой, твердо занимает своё место в сердце.

Много разговариваем с Дмитрием о нашем маршруте, о подготовке.

Я переживаю за Марину Викторовну. Она не едет с нами на Эльбрус и на Тангла идет без акклиматизации. И вот что с этим делать - хоть стой хоть падай, не знает никто. Как это скажется на ней и на группе как следствие. Дмитрий сказал, что это моя ноша. Странно, но я и правду о ней уже неделю где-то думаю.

И еще он раза три или четыре сравнивал меня с Андреем (моим мужем). Что-то это точно значит)

Не знаю, что именно он делал в своей группе, но у меня проснулись навыки и чуйка гида: я постоянно мониторю психику каждого участника, смотрю на Дашу (на руководителя), стараюсь понять, чего она от нас ждет.

Дмитрий вчера много говорил о том, чтобы мы не умерли. Что мы должны сделать для того, чтобы вернуться живыми. Я хорошо понимаю, что мы все профаны в этой области. И команда у нас довольно странная))

Про команду:

Олю Б. я чувствую, что пришел ее срок. И если она сейчас не сделает рывка, то не понятно, когда будет еще такая возможность. И еще, что ее душа не одну жизнь шла к этой поездке.

Стараюсь понять Рината.

Но, что удивительно, так это что отношения другие к каждому в машине, на которой мы сейчас мчим, висят в пространстве. Возможно, Андрей, Наташа и Даша создают ту самую среду, которая нужна.

Внутри интересные ощущения.

Я готовлюсь выживать, если честно. Причем группой: заранее готовлюсь к самому худшему и придумываю, что мы будем делать и как поступать. Кого где и как эвакуировать, кого как спасать.

Дай бог, что бы знания первой медицинской нам не пригодились.

Еще стала ощущать связь со всеми, с каждым. И нет ощущения, что ты идешь один. И даже это не чувство команды, а именно всей нашей большой команды.

Мне интересно, мы сможем вот так искренне говорить с каждым, как я сейчас пишу в телеграме?)

Полина

Попробую немного описать, что происходит)

Внутри у каждого разворачивается борьба, настоящее сражение. Все, что казалось до этого сражением разбивается о скалы невежества... Такая суровость охватывает со всех сторон, что даже еще здесь в равнине трудно дышать. И вообще, словно и не было никогда во мне стержня и только сейчас может быть он сможет зародиться, если будет вверение внутреннему человеку, если он ученик будет во главе. Такая сумасшедше сложная задача! Сообщение с Махатмами! И только ученик знает ценность этой цели, этой мечте из вечности.

Смирение, тысячу раз смирение. Словно только сейчас начинается что-то отдаленно похожее на практику. Каждый из нас может!

Влад

Перед выездом на Эльбрус, нам 1 группе внесли адекватную ясность, неготовности идти и практически никакой синхронизации. Это очень помогает в понимании того на сколько мы готовы. Послушали наставления Дмитрия и в путь, это уже была ночь около 12.

До того, как уехать мы гуляли с Полиной и общались на тему экспедиции. Дерзновенность и подвиг так мне этот день запомнился, огонь так мощно устремлял, что казалось, все возможно даже не возможное и от этого становилось так хорошо и радостно. Вообще в такие минуты приходит ощущение законности всего происходящего и яркого устремления в нужном и правильном направлении твоего предназначения.

День 2

Арина

Еще едем в бусе до Ростова.

Пришло такое ощущение к каждому участнику нашей группы, отношение из сердца нежности и она укутывает каждого.

Это чувство родилось, пока вспоминала что же снилось ночью. Пришло ощущение взгляда на Небо и глаза тех людей, с которыми мы в Него смотрели. И вот их отношение ко мне сейчас проливается из сердца на других. Это красиво. В этом много нежности и любви, заботы и совсем не земной, не нашими мерками и пониманиями. Но как это выразить по отношению к людям, которые тут и могут просто не заметить такого отношения? Разговорами и помощью физической. Через земное проявлять это другое отношение.

Это будет непросто, потому что личность тут же выкаблучивается и начинает требовать что-то для себя. Непросто ей объяснить, чтобы она не вмешивалась в этот процесс.

Влад

Мы доехали до Ростова. Это было длинное и жаркое по погоде путешествие, особенно когда на переднем сидении.)) доехали примерно за 14-15 часов. Поспать не получилось

Уже в Ростове ребята очень душевно нас приняли. Смотрю в будущее и чётко вижу, как будет не просто. это тяжело принять, адекватность трудности пути, честно говоря. И в этот же момент сразу видно на сколько твоя устремленность, дерзновенность, может противостоять всем трудностям, даже будущем. Смирение, то чего не хватает для новой ступени, прям чувствую это блоком в себе. Осознать ещё не значит пройти.

Это здорово, когда тебя ждут!!!

И, неожиданно встретились с одним из стажеров - будущих кураторов Ириной.

Яркая солнечная девушка, посидели, пообщались.

Кто-то из ребят успел съездить в «Декатлон» и докупить снаряжение.

Оля Б.

Мы едем!

Вчера почти в 12 ночи выехали из Москвы и сегодня приехали в Ростов только около 15 ч.

Перед отъездом Учитель собрал нас и рассказал про трудности предстоящей экспедиции. Меня это не напугало, а как-то наоборот даже воодушевило. Хотя чисто теоритически есть шанс, что эта экспедиция может стать последней в жизни каждого из нас и это не нужно недооценивать.

Но весь фокус в том, что это не важно! Ведь жить без Шамбалы вообще не имеет никакого смысла.

Вечером поехали ночевать к Тане. Она нас ждала с обеда, а у нас получилось до неё доехать только около 11 вечера. До этого времени ремонтировали бусик - у нас там что-то с дворниками случилось.

Уснула около часа, а в 5 утра уже подъём. Еле встала. Всё же 4,5 часа сна за два дня как-то маловато будет...

В бусике спать не получается, только вырубаться на несколько минут и всё.

День 3

Арина

Ростов-на-Дону, у Тани. Время 00:35

Трудный день. Мы снова в дороге и закончится сия прелесть только завтра. Радует, что осталось немного)

Весь день в машине. Чувства двоякие, в основном шатает маятником: то яркие приступы любви к окружающим, ощущение нарождения команды, ощущение каждого по-другому, в новом качестве, если так можно сказать. Это с одной стороны. С другой: вялость, тормознутость, непонимание того, что происходит порой даже вокруг. Спасают поставленные задачи. Когда четко знаешь, что нужно делать: берешь и делаешь.

Сегодня утро началось с того, что Даша написала в общий чат, что и она с нами не идет. Вот тут я почувствовала себя, всех нас, камикадзе-смертниками. И... Мы едем дальше)))

У второй группы тоже разные приключения, не менее интересные и неожиданные.

Новость от Даши явно подействовало положительно - градус трезвости повысился. И мы стали собираться внутренне в кучку. Это хорошо.

Я хочу расспросить Дашу о многих подробностях нашего перемещения, платы за проживание, питание в Лхасе и т.д.

В общем, орг моменты хочу забрать. А то приедем - и уедем ни с чем.

Проснулись утром в Ростове на Дону, пообедали в Благовещенске под Анапой у ребят на базе, сейчас едем в сторону Кавказа. Ура, ура!!!!

Правда, обещают дожди, сумасшедший ветер и много других радостей природы. Но, надеюсь, нас это не остановит. Благо, туристической сноровки хватает. Почти все в горах бывают каждый год и половина группы - гиды.

Это обнадеживает, если честно. Потому что кто в горах не был - не знает поведения своей психики. А кто еще и людей водит - тот умеет справляться и со своей психикой, и с психикой других людей.

Другой вопрос, что мы не такие уж хорошие ученики, как ребята со второй группы. Поэтому вопрос с психикой довольно сомнительный в данном случае.

Дорога всех подвымотала. Чувствуется, что перемещения даются непросто.

В Анапе было здорово!

Очень радостно видеть знакомые и уже родные лица детишек и их родителей.

И море... Глоток соленого воздуха - это вкусно) море - оно лечит, помогает освободить голову от лишних мыслей и солнышко подсвечивает то, что важного есть в тебе.

Сегодня поняла, что значит 'упасть до уровня своей подготовки'. Мы еще, якобы, не начинали готовиться.

Но это не так.

Во-первых, 2/3 группы сейчас находится вместе, тесно друг с другом соприкасаясь, причем вместе с Дашей, Андреем и Наташей. Они - инструкторы и подготовке нужного огня, нужного звучания, состояния.

Уже молчу про предыдущие месяцы трудов.

Не могу сказать, что мы сидели сложа руки. Готовились ВСЕ. Вопрос: как и насколько эффективно.

Но сейчас не об этом.

Сейчас о том, что уровень подготовки стал очевидным. По нулям)))

Влад

Быстро добрались до Анапы. К обеду уже там.

Новости: их все больше и больше, Дмитрий не идёт с нами Даша тоже.

Радостно было видеть ребят анапских. Переконтовали вещи, оставил городские вещи забрал снарягу.

Почему-то, когда я вижу снарягу, мне становится очень хорошо, чувство гор, а именно дома в горах окутывает теплом все моё внутреннее естество.

Очень много размышляю пока едем, о Шамбале, проигрываю разные ситуации в голове, о том, как будет, к чему готовится, и как это будет у других. Самое интересное, что ощущение неимоверной силы не покидает. Кажется, что могу просто все.

Сейчас пока пишу пришла мысль, что эту силушку можно направить на сражение с самим собой и помощи другим. Каждое препятствие или трудность ожидающая впереди только ещё больше возжигает, чувство подвига и устремленность причем, начинаю чувствовать, как все мощно меняется внутри. Ощущение, будто супер человеком становлюсь. Посмотрим, что будет дальше. Ну так много озарений и мыслей ещё за такое короткое время на тему Шамбалу у меня не было.

Оля Б.

Дорога. Выехали примерно в 7.30.

Утром, когда приехали к Серёже нас ждало очередное потрясение - Даше не дают пермиты и мы едем без неё!

В результате у нас в Тибете будет группа из 12 человек и среди них нет ни одного, кто там уже до этого был.

Едем. Весь день мысли то и дело возвращаются к сложившейся ситуации. Ведь не случайно всё складывается именно таким образом.

Периодически мысли возвращаются к тому какой меня хочет видеть Небо.

Ещё одна бессонная ночь в бусике. Как-то пыталась лечь поудобнее, но всё равно даже после сна в 15 минут начинает болеть шея.

Заезжали к ребятам в Анапу. Познакомилась с Леной сестрой Ани, которая была в моей группе на 4м потоке.

Чувствовалось как ребята нас ждали, как готовились нас встречать.

Брала с собой солнечную батарею для того чтобы заряжать телефон, но окончательно убедилась, что она не работает и придётся мне обходиться как-то без неё. Поэтому постаралась зарядить телефон по максимуму, чтобы хватило как можно на дольше.

Ездили на море. Было довольно прохладно поэтому мысли о том, чтобы искупаться даже не возникало. Хотя ребята купались. По привычке собирала ракушки на берегу.

Испытывали дрон. Заодно поснимали нас на море.

Прощались с Анапой очень тепло.

Ночью на заправке, когда выходила из машины, то видела Юпитер. И к нему было какое-то особое чувство.

Света

В первый раз иду осознанно в горы. До этого было много походов, на Белуху, на Эльбрус и еще раз на Белуху. Но такое чувство, что все было как в тумане.

В этот же раз все по – другому, осознанно. Чтобы не делала, дух гор присутствовал всегда рядом, он менял и помогал пройти самые тяжелые ситуации в жизни. Это как с тобой рядом, всегда находятся любящая мудрая мать или отец, который принимает и ведет мудро по пути правды и истины, в край удивительной красоты.

Буквально за два дня сдаем успешно экзамены с дочерью и 17 июня ближе к вечеру уезжаем с друзьями на Эльбрус для акклиматизации, а потом Тибет.

На сердце живет одна единственная мысль «едем домой»

Слава

Команда заскочила за собранными харчами и снаряжением. Скатались к морю, пообедали, задули свечки на торте в честь моего дня рождения и в путь. Мне завтра догонять общественным транспортом. Бус не мал, рюкзаки включая мой и снаряжение вошло все, но не резиновый все же)

Закат.

Волшебное небо, расцвеченное облаками. Белые, розовые, красные.

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Тибет. Экспедиция 2017. Шамбала. Группа 1. День 4

Тибет. Экспедиция 2017. Шамбала. Группа 1. День 5