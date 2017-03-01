Тибет. Экспедиция

В соцсети у меня состоялся такой разговор в лс:

- Дмитрий, возьмите меня с собой, пожалуйста, давно мечтаю в Тибет, когда узнала, где Николай Носков черпал вдохновение для своих песен, где место силы Шамбала...

- Да, Тибет — это мечта), но ради нее надо серьезно потрудиться.

- В смысле как? Денег заработать на поездку разве что, потому что духовную работу я с ней знакома и проделываю.

- Если вы хотите просто в Тибет, то этого достаточно. Но мы ходим к стенам Шамбалы (ее местоположение Николай Рерих довольно точно указал, и мы нашли это место). А туда нужна совсем другая подготовка и другие требования.

- Я хочу именно туда и с вами. Как к вам в Тибет присоединиться?

И я решил, что надо написать об этом подробно, чтобы всех отправлять к этому объяснению. Куда мы ходим, зачем мы туда ходим, и, если вы хотите с нами, что для этого нужно.

Начну с истории вообще – как в моей жизни появился Тибет.



Я интересовался буддизмом Тибета уже довольно давно. Книги, которые меня сподвигли на размышления: «Основы буддизма» Н. Рокотова, «Письма Махатм», «Криптограммы Востока», «Дхаммапада», «Тайная Доктрина» - все были прочитаны мною в 90-е годы и оставили неизгладимое впечатление. Точнее, я захотел так жить. Во мне было стойкое ощущение: если мной не займутся, то ничего путного и не выйдет. Надо чтобы кто-то сделал из меня не меня, как говорил Панда По. Поехать в Тибет и начти там Учителя – была моя заветная мечта. Тогда же мне повстречался рассказа Людмилы Шапошниковой о венгерском ученом Чома де Кёреше, который в середине 19 века пробрался в Тибет, там нашёл (или его нашли) тибетского Учителя, который имел связь с Шамбалой, и у этого Учителя Чома научился тибетскому языку, а после изучал тибетскую науку. Этот пример воодушевил меня: ведь если у кого-то это получилось, значит и для меня это тоже возможно!

Но на дворе был 1998 год, кризис, безденежье. И оставалось только мечтать. Как претворять мечты было не ясно. И вот в декабре 1999 года на святочные гадания я пошёл к моей давней знакомой. Она была учительницей рисования в школе, художницей, я дружил с её дочкой (вместе ходили на ушу), и главное: она хорошо гадала. Духи ей не врали. Всё что нагадает – исполнялось в точности. Святки (накануне Крещенских купаний) – это такое время, когда гадать разрешается даже суровыми православными канонами. И вот мы приступили. Было очень интересно. На наше гадание пришёл дух – он назвал себя буддистом и уточнил, что он не умерший, а живой буддист и находится тут с миссией – пригласить меня в Тибет. На мои возражения, что денег нет он просто сказал: «Денег я тебе дам». Он назвал дату – 12 сентября и место – город Шигацзе.

Я ходил несколько дней под впечатлением. Верилось и не верилось. Неужели такое может быть со мной? В итоге быт засосал, и я только изредка вспоминал это гадание как надежду. И вот летом мне каким-то чудом подвернулся контракт на хорошую сумму. Я выполнил его к середине августа и у меня на руках оказалась огромная по тем временам сумма – 5000 долларов. Мне было понятно, что эти деньги просто с неба упали. Я помнил слова буддиста о том, что он даст мне денег. И ни капельки не сомневался, что это он послал мне удачу. Я быстро заказал загранпаспорт. Получив его, купил билет в Непал на первый самолет, самый ближайший. Прилетев в Катманду, нашел агентство, которое мне устроило место в машине до Шигацзе на ближайший рейс. И к обеду 12 сентября (как и предсказал буддист), я оказался на месте. Меня высадили у гостиницы. Машина уехала, я остался. Что делать дальше? Никто не встречает.

Первые дни я гулял по городу надеясь, что кто-то выйдет ко мне на встречу и скажет: «Ты приехал, хорошо, пойдём учиться». Но ничего не происходило.

Я читал, что вокруг Шигацзе было немало монастырей Тантры, то есть изучающих учение на совсем другом уровне. Мне стало интересно побродить по окрестностям. Я стал ходить в окружающие горы. Не сразу, но постепенно эти однодневные вылазки привели к тому, что я нашел интересное место: я сидел отдыхал, и вдруг прилетел орёл и сел напротив меня метрах в 10-ти. И стал наблюдать за мной. Я за ним. Это была большая птица, очень большая. Как огромный индюк. Минут через 10-15 мы с птицей поняли, что хватит играть в гляделки: я решил идти дальше и птица тоже полетела по своим делам. Но этот момент запал мне в душу и на следующий день я решил прийти на тоже место и там уже попытаться что-то понять о жизни.

Следующий день прошел быстро: с утра путешествие в монастырь Таши-Лум-По. Рынок (покупка фруктов в дорогу). Обед. И на гору.

Уже солнце село, а я всё сидел и смотрел на облака. Они были удивительные и меняли свою форму, напоминая то людей, то неземных чудищ.

Спустилась ночь. Город окрасился фонарями. Шумели бензогенераторы, ездили машины. Затем город затих, а я всё ждал. Чего? Наверное, уже не чего-то конкретного. Перемен.

Город смолк и погас. Пора домой. Так долго я еще не засиживался.

И только начав движение, я обнаружил, что фонарик мигнул пару раз и перестал работать. Ок, луны нет, но звезды освещают скалу, на которой я провел вечер. И я пошел в свете звезд рассматривая дорогу. Пройдя несколько шагов, я вдруг услышал чётко и громко голос, обращавшийся ко мне на чистом русском языке (как если бы человек стоял метрах в пяти от меня): «Дмитрий, ты выбрал опасную дорогу!». Голос принадлежал человеку лет 35, довольно молодой мелодичный голос, спокойный и уверенный, но не слишком. У меня в голове пронеслась мысль: «Я выбрал в жизни не тот путь? Я иду не туда? Куда мне идти?». В следующую секунду моя нога попала в пустоту. Оказалось, что я подошёл к расщелине, которую не заметил из-за плохой освещенности, и моя нога провалилась уже было туда, но так как я немного повернулся в ту сторону откуда слышал голос, нога не ушла полностью и я смог удержаться на скале, не получив повреждений.

В следующую секунду во мне произошла огромная перемена. Я вдруг увидел себя глазами разума того, кто это сказал. Я понял его целиком, кто он, откуда, как ко мне относится, каким видит меня и как меня понимает. Как будто бы кто-то вдохнул в меня это знание. Вернее, это он и вдохнул, такой у него метод знакомиться. Так я стал его учеником.

В последующие дни мы несколько раз общались, а затем пришло время мне покидать Тибет. Я был на седьмом небе от счастья, оно струилось во мне, и не хотелось его лишаться. Но всё-таки Учитель четко сказал: тебе пора.

Затем было несколько лет строительства семьи и бизнеса. Но всё это привело к одному: всё прах и тлен и только та встреча с Учителем имеет смысл. В 2007 году я начал поиски единомышленников, мы создали школу, довольно быстро в нее набралось около ста учеников и набор был закрыт. Годы трудов, я вкладывался в людей душой, они росли. Мы ходили в горы, делали проекты, путешествовали, поддерживали друзей с Донбасса, когда начался конфликт. И вот три года назад Учитель прислал мне приглашение вновь посетить Тибет. Мы начали искать возможность, ведь Тибет — это не так уж и просто. В итоге нашли тибетское агентство, которое согласилось помогать нам в наших усилиях. В июне 2015 года я и еще трое ребят отправились в экспедицию в то место куда указывало приглашение. Это место Николай Рерих называл потаенной страной мудрецов, Шамбалой. И довольно точно описал его местоположение в своих дневниках.

Мы добрались на место в микроавтобусе поздно вечером. До указанного места надо было идти пару дней. Заночевали, а утром пошли в направлении цели. Пройдя пару часов, мы нашли гнездо йети (и видели их издалека, наблюдающими за нами). Это уже было удивительно. На следующий день ветер подул с севера (куда мы и шли) и принес удивительно сильный и мощный аромат цветов, лилий. Мы шли прямо навстречу запаху и уже под вечер остановились у небольшого ручья, на склоне горы, на высоте 5300 м. Дальше нам идти было нельзя: прямо по курсу стояли два смерча и преграждали нам дорогу как стражи.

Мы поставили палатки. Вечером, когда уже стемнело и мы легли спать, появился мой Учитель. Мы пообщались некоторое время, а затем он сказал, что завтра нам нужно возвращаться обратно. Я огорчился, хотелось же чего-то больше, обучения и т.д. Но он был неумолим. Я заснул. А в три ночи началась гроза. Снежная. Над нами нависло облако грозовое и молнии лупили в радиусе километра вокруг по несколько штук в минуту. И сыпал снег без остановки. Мы были внутри грозового облака на высоте 5300 м, и это фактически грозит смертью. Было реально страшно.

Мы не хотели уходить, у нас был еще один день в запасе для трекинга. В 9 утра среди грохота молний решили сделать воду, а оказалось, что горелка сломалась и не работает. И вот, когда в 10 утра (через семь часов после начала грозы) мы решили, что всё-таки уходим, гроза тут же прекратилась. Она шла 7 часов, не останавливаясь и никуда не уходя. Понятно, что таким образом нас оттуда выпроваживали. Я это так подробно рассказываю, чтобы показать, что у мудрецов Шамбалы свои методы общения с людьми, довольно брутальные методы, надо сказать. Когда мы уже уходили, Учитель вложил в каждого из нас мысль (прям внушил ее, всем одинаковую) о том, как нам нужно готовиться на следующий год, чтобы эта история с выдворением не повторилась. Уже сев в машину, мы стали обсуждать это – и пришли к единому мнению. Все поняли его мысль одинаково. И решили, что на следующий год обязательно пойдем, ведь теперь мы знаем, как и к чему готовиться.

Мне совершенно ясно, что те люди, кто решал пойти туда же без должной подготовки, в лучшем случае будут изгнаны как мы в первый раз. А в худшем просто погибнут, и китайские власти перестанут выдавать разрешения на посещение этой области. То есть путь туда закроют всем. Поэтому выход один: если кто-то хочет попасть к стенам Шамбалы, должен готовиться так, как это делали мы перед вторым походом (который состоялся летом 2016 года) – и нас не прогнали, а дали дойти до места и вернуться обратно без происшествий.

Итак, теперь главный вопрос – зачем туда идти? Зачем появляться у стен Шамбалы? Разве на планете нет других мест, которые стоит посетить? На эти вопросы, наверное, каждый сам должен себе ответить. Но мы поняли, что неправильный ответ на эти вопросы приводит к тому, что человека туда просто не пустят, как нас в первой нашей экспедиции. Смерчи на пути, йети, грозовое облако, всё что угодно. В горах на такой высоте может убить даже обычный бронхит за пару дней.

Поэтому главный элемент психологической подготовки состоит в том, чтобы найти правильный ответ – тот, который будет пропуском в потаённую страну.

Нужно пристально изучить историю самой Шамбалы, чтобы понять, кто в нее попадал и зачем. И как отвечал на эти вопросы, и что было после.

Список литературы:

Самохина «Шамбала — это не миф»

Рерих Н.К. «Шамбала сияющая»

Рудзитис «Братство Грааля»

Стульгинскас «7 Великих тайн космоса»

«Письма Махатм»

Что лично я вынес для себя из этих книг (с корректировкой понимания после 1 экспедиции, когда нас выгнали грозовым облаком за неправильное отношение).

1. Шамбала — это учебное заведение куда надо приходить учиться. Староверы ходили в Шамбалу учиться и называли это место Беловодьем. Будда и Христос приходили в это место учиться и там обретали Знание и способности.

2. Чтобы приняли в ученики, нужно сдать экзамены до того, как туда пойдёшь. И требования тут довольно простые. Один из мудрецов Шамбалы так описал их: «Когда древние основатели ваших философских школ приходили на Восток за Учением наших предшественников, они не подавали никаких требований, они являли только одну единственную искреннюю самоотверженную жажду истины. Если теперь кто-либо стремится основать новые школы науки и философии, то восторжествует та же самая схема – если стремящиеся будут иметь в себе элементы успеха».

3. Вера без дел мертва есть. А потому предъявляется требование к кандидатам в ученики (а других там видеть не хотят, любопытным или паломникам там не рады, вспомните – молнии, йети, смерчи и всё такое) это дела для распространения Истины. До того, как туда идти, нужно уже доказать, что ты начал это делать. Потому что судят о том, будешь ты это делать дальше или нет и не по словам и заверениям, а по делам. Для меня такое служение – это создание школы и обучение на бесплатных курсах всех желающих. Так же и сотрудники наши – это те, кто дерзают пойти к стенам Шамбалы. Таким образом они зарабатывают разрешение на посещение священного места.

4. Команда. В экспедицию идет команда людей. Эта команда формируется зимой, готовится весной. Для успешного результата требуется, чтобы команда была сплочена, чтобы между участниками было бы настоящее единство. Никаких распрей и склок. Все заточены на результат. Единодушие и сотрудничество. Такой коллектив не просто создать. Но если в коллективе не будет синергии, то такая команда не будет допущена к стенам Шамбалы. Западный мир полон индивидуалистов. И они сразу же в проигрыше.

Для себя я прекрасно понимаю: мне не интересно вести к стенам Шамбалы толпы людей. Было время, когда староверы ходили в Беловодье сотнями, но принимали там единицами. Много позванных, но мало принятых. Я не могу запретить людям стремиться в Шамбалу (Беловодье). И не могу не помочь тем, кто нуждается в помощи. Но я не буду делать пустую работу, приводя неготовых людей и пожиная плоды своего легкомыслия в грозовом облаке среди молний. Одного такого урока мне хватило.

Более того, если в группу достойных такого похода людей попадет хотя бы один недостойный человек, вся группа не пройдет. Поэтому отбор очень жесткий. С волшебниками не поспоришь. И либо ты соответствуешь, или нет. В наших силах – готовиться и стараться соответствовать.

Так же для такой экспедиции нужна отменная физическая форма. Экспедиция проходит на высоте 5000 на протяжении примерно 10 дней. Переходы по 15 км через день может выдержать только физически подготовленный человек. К этому тоже надо готовиться.

В итоге. Летом 17 года в экспедицию пойдут около 40 человек. Эти люди готовятся как могут, но готовы ли они – увидим по результатам. Посмотрим, чего достигнут.

Всем же кто желает оказаться у стен Шамбалы – ответьте на один единственный вопрос: «Как сделать так, чтобы вам там были рады?».

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/310735.html

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