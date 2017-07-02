Послание комсомольцев 67 года достали на Украине, заложив обращение к молодежи 2067 (ФОТО, ВИДЕО)

25 июня в День молодежи в Первомайске Николаевской области извлекли капсулу с посланием, заложенную комсомольцами в далеком 1967 году.

Такие капсулы есть в сотнях городов бывшего СССР и кому из нас в детстве или юности не хотелось узнать, что же там? И вот в Первомайске, каким-то чудом избежавшем декоммунизационного переименования, эту мечту осуществили.

В капсуле первомайцы обнаружили собственно послание, значки и тексты песен.

Мы приводим текст послания полностью:

«ОБРАЩЕНИЕ юношей и девушек Первомайской городской комсомольской организации юбилейного 1967 года к молодежи 2017 года

Стоит у прекрасного Буга сказочный город, шумят свою песню могучие дубы юбилейного парка им. 50-летия Октября, заложенного нашими руками. Комсомольцы — 2017! Вслушайтесь в шум листвы, и она перенесет вас в прошедший век и поведает легенду о юном племени шестидесятых.

Мы, поколение комсомольцев 60-х годов, не представляли себе жизни без борьбы и творческой работы во имя торжества коммунизма, который стал для вас действительностью.

Мы гордились своим краем с его необозримыми степями, колосящимися нивами, лесами новостроек и старались сделать все, чтобы будущее его было прекрасным. Мы, как и вы, наши потомки, всегда были первыми, были всегда там, где трудно. Зоя… Матросов… Герои-Искровцы… Их имена бессмертны, как бессмертен Комсомол. Целина… Космос — вот героические этапы пути наших современников.

Сегодня, накануне празднования 50-летия нашего государства, протягиваем вам в ХXI век наши дружеские руки и с гордостью сообщаем: социалистическое соревнование под девизом „Тебе, родная партия, наш труд, наши сердца!“ прошло отлично. 25 комсомольско-молодежных бригад города боролись за звание бригады имени 50-летия Советской власти.

Работницы швейной фабрики, труженики завода им. 25 Октября, знаете ли вы, что именно ваши предшественники из бригады № 13 цеха № 4 швейной фабрики под руководством Лидии Дьяченко и Герасименко Галины с 9-го участка имени Героя Советского Союза Парфентия Гречаного завода им. 25 Октября, признаны победителями в юбилейном соревновании.

Для вас история: девиз работниц швейной фабрики, коллектив которой вот уже пять лет удерживает переходящее Красное знамя городской комсомольской организации „Все 420 минут — производству!“; музейным экспонатом стал дизельный двигатель новой конструкции мощностью 600 лошадиных сил, созданный комсомольцами завода им. 25 Октября.

Знакомо ли вам звание „Ударник коммунистического труда“? Оно в наши годы присваивалось лучшим из лучших, и каждый третий комсомолец промышленных предприятий города добился этого почетного звания.

Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин? Мы, наследники Корчагина, достойно несли корчагинскую вахту труда, взяв шефство над строительством автотрассы Полтава — Кишинев.

Храните ли вы Книги Почета с именами победителей юбилейного соревнования молодых рабочих: швеи-машинистки Веры Бондарь, аппаратчицы молочно-консервного комбината Ирины Катулы, токаря Голованя Владимира, рабочего Сахарного завода Середы Анатолия, лаборантки Горпищекомбината Кузьменко Галины?

Мы с честью пронесли знамя великого Ленина, основателя нашего государства, эстафету отцов и дедов своих, их знамена, овеянные славой труда и борьбы, и надеемся, что и следы наших земляков останутся в добрых делах, которые никогда не стареют.

Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей. Вы не скандировали: „Позор агрессорам Израиля!“, вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступной войны во Вьетнаме, читать в газетах о провокациях против революционной Кубы.

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Как далеко от вас эти, современные нам, события!

Давно уже не находят озорные мальчишки гильзы от патронов, заржавевшие затворы ружей. Только в суровом молчании, как и мы в 1967 году, стоите вы у обелисков погибшим, только так же трепетно, как и полвека назад, замирает сердце, когда ступаете по земле легендарной Крымки.

Племя юных — 2017! Мы уверены: ты оправдало доверие героических предшественников своих, ты создало действительно новый мир.

Шумит золотая пшеница на бескрайних полях, цветет построенный тобой Комсомольск не только на земле, но и на Венере, и на Марсе.

Жители нового мира, продолжатели традиций Великого Октября, высоко поднявшие знамя революции, знамя великого Ленина, сегодня, накануне дня рождения нашей страны, мы зажигаем еще одну звездочку, которая будет ярко светить в созвездии замечательных дел нашей столетней Родины.

Письмо-обращение в XXI век, принятое на митинге молодежи, посвященном 50-летию Октября, по поручению Первомайской городской комсомольской организации замуровали:

ГОЛОВАНЬ ВЛАДИМИР — лучший токарь в юбилейном году,

СЕРЕДА АНАТОЛИЙ — рабочий Сахарного завода,

КУЗЬМЕНКО ГАЛИНА — лаборант Горпищекомбината,

БОЙКО ТАТЬЯНА — учащаяся 10 класса СШ № II».

В ту же стену заложили новое послание и остаётся только надеяться на то, что те, кто достанет его в 2067 году, порадуется, что всё это осталось в далеком прошлом. Надеяться на то, что через 50 лет другие ценности будут господствовать на Украине, а историческому периоду, начавшемуся в 2013 году, будет дана объективная оценка и это послание станет просто напоминанием о майданном мороке.

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