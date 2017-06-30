Обжигающий кадр памяти. Лариса Шеслер

Каждый из нас, кто жил рядом с умирающим от тяжелой болезни близким, знает то обжигающее чувство, которое охватывает, когда вдруг на глаза попадается фото с этим веселым и здоровым человеком.

Вот он, с горящими глазами и радостной улыбкой, смотрит на тебя из далекого прошлого, и этот внезапный контраст с нынешним умирающим делается невыносимым.

Такое же чувство я испытала, когда прочитала о том, как в Первомайске Николаевской области извлекли капсулу с посланием комсомольцев 1967 года потомкам в 2017 году.

Какой искренний и простодушный пафос в этих привычных тогда фразах и оборотах!

«…Стоит у прекрасного Буга сказочный город, шумят свои песни могучие дубы юбилейного парка имени 50-летия Октября, заложенного нашими руками.

Комсомольцы 2017! Вслушайтесь в шум листьев, и он перенесет вас в прошедший век и поведает легенду о юном племени 60-х.

Мы, поколение комсомольцев 60-х годов не представляли себе жизнь без борьбы и творческой работы во имя торжества коммунизма, который стал для вас действительностью.

Мы гордились свои краем с его необозримыми степями, колосившимися нивами, лесами новостроек и стремились сделать все, чтобы будущее его было прекрасным…»

Но не просто светлая зависть к простым и понятным целям, мирной жизни и выражению юношеского оптимизма охватывает нас.

Какой-то жестокой иронией звучат их слова мечты о светлом будущем, которое стало нашим настоящим.

«…Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей. Вы не скандировали: «Позор агрессорам Израиля», вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступной войны во Вьетнаме, читать в газетах о провокациях против революционной Кубы. Как далеко от вас эти, современные нам, события… Давно уже не находят озорные мальчишки гильзы от патронов, заржавевшие затворы ружей, невзорвавшиеся мины. Племя юных 2017! Мы уверены: ты оправдало доверие героических предшественников своих, ты создало действительно новый мир… …Шумит золотая пшеница на бескрайних полях, цветет построенный тобой Комсомольск не только на Земле, но и на Венере, и на Марсе…»

* * *

Все эти строки были не просто продуктом наивных детских мечтаний. Первомайск 60-х был типичным городком, на небольшой территории которого строились и развивались новые производства и предприятия.

Рядом располагалась сверхсекретная воинская часть, в глубоких шахтах стояли ракеты частей РВСН, мимо этого города строили так называемую бетонку, о которой упоминается в письме, — бетонную трассу Полтава-Кишинев, по которой планировалось перевозить эти ракеты.

В небольшом по населению городе (менее ста тысяч человек) в 60-годы был построен флагман советского оборудования по орошению, известный комбинат «Фрегат». Здесь же в городе работали крупнейший комбинат по производству молочных консервов, огромный сахарный завод, крупнейший на Украине мясокомбинат. Рядом с Первомайском находятся красивейшие речные пороги Мегеи. Живописные берега Южного Буга и теплый климат юга Украины превращали Первомайск в замечательное место для жизни, работы и отдыха.

Оптимизм этого письма был продиктован и бурными изменениями в благоустройстве города. Прошло немногим более двадцати лет после тяжелейшей войны, а в городе не было и следа боев и разрушений.

Заводы возводили новые микрорайоны, закладывались парки, строились дома культуры и пионерские лагеря.

Естественно, молодежи 60-х казалось, что эта траектория развития должна привести их город к небывалому процветанию через пятьдесят лет.

* * *

И тем уродливее и беспощадней выглядят плоды так называемой независимости Украины, плоды распада великой и могучей республики СССР, а потом и страны.

Раве могли они, юные и счастливые, предвкушавшие город Комсомольск-на-Марсе, предвидеть ленту новостей Первомайска образца 2017 года: «Полиция Украины жестко сносила людей»; «Из-за “муток” нардепа Корнацкого пожилые люди не могут получить субсидию»; «Новая вспышка африканской чумы в Украине, с. Кримка Первомайский р-н Николаевская обл.»; «Бунт против полицейских-убийц в Кривом Озере»…

Как и многие украинские городки, сегодня Первомайск покрыт развалинами бывших промышленных предприятий.

Ржавые останки на месте сахарного завода, еле теплится жизнь на территории мощнейшего когда-то «Фрегата», уничтожен мясокомбинат, разорен молокозавод.

Но, конечно, больнее всего читать послание 1967 года об уверенности в нашем мирном будущем [нашем настоящем]. Уже не мальчишки находят старые гильзы на полях, а отвоевавшие воины АТО несут гранаты и патроны в дома Первомайска…

«В Первомайске воин АТО угрожал взорвать гранатой семью…»; «В Первомайске нашли тайник с гранатами».

И это только малая часть той угрозы, которую разносят по Украине «воины света и добра», которые обстреливали мирные города Донбасса.

* * *

После извлечения этого удивительного в своей беспощадности письма администрация Первомайска заложила аналогичную капсулу для поколения, которому предстоит жить в 2067 году.

Если Украина будет двигаться по траектории, по которой она летит в пропасть с 1991 года, будущим поколениям нужно будет обучаться навыкам выживания в гетто Гватемалы и трущобах Гаити. Обезлюдевшая Руина, по которой бродят банды уголовников и отморозков, — такое будущее создает нашим потомкам нынешняя власть.

И будет ли кому открыть заветную капсулу в 2067 году?

Лариса Шеслер, «Одна Родина»

Источник: news-front.info