Ленд-лиз: объемы поставок и значение для СССР
Начать стоит с «расшифровки» самого термина «ленд-лиз», хотя для этого достаточно заглянуть в англо-русский словарь. Итак, lend — «давать взаймы», lease – «сдавать в аренду». Именно на таких условиях США в годы Второй мировой войны передавали союзникам по Антигитлеровской коалиции военную технику, оружие, боеприпасы, снаряжение, стратегическое сырье, продовольствие, различные товары и услуги. Об этих условиях еще придется вспомнить в конце статьи.
Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 г, и разрешил президенту предоставлять вышеуказанные виды странам, чья «оборона против агрессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов». Расчет понятный: защитить себя руками других и максимально сохранить свои силы.
Поставки по ленд-лизу в 1939-45 гг. получали 42 страны, расходы США по ним составили свыше 46 млрд. долл. (13% всех военных расходов страны за Вторую мировую войну). Главный объем поставок (около 60%) пришелся на Британскую империю; на этом фоне доля СССР, на чью долю пала основная тяжесть войны, более чем показательна: чуть выше 1/3 от поставок Великобритании. Наибольшая часть остальных поставок пришлась на Францию и Китай.
Еще в Атлантической хартии, подписанной Рузвельтом и Черчиллем в августе 1941, говорилось о стремлении «снабдить СССР максимальным количеством тех материалов, в которых он более всего нуждается». Хотя соглашение с СССР о поставках Соединенные Штаты официально подписали 11.07.42, действие «Закона о ленд-лизе» указом президента было распространено на СССР 07.11.41 (явно «к празднику»). Еще раньше, 01.10.41 в Москве было подписано соглашение Англии, США и СССР о взаимных поставках на срок до 30.06.42. Впоследствии такие соглашения (их назвали «Протоколами») продлевались ежегодно.
Но опять-таки еще раньше, 31.08.41 в Архангельск пришел первый караван под условным названием «Дервиш», а более или менее планомерные поставки по ленд-лизу начались с ноября 1941. Поначалу главным способом доставки были морские конвои, прибывавшие в Архангельск, Мурманск и Молотовск (ныне Северодвинск). Всего по этому маршруту, в составе 78 конвоев (42 – в СССР, 36 – обратно), проследовало 1530 транспортов. Действиями подводных лодок и авиации фашистской Германии 85 транспортов (в том числе 11 советских судов) были потоплены, а 41 транспорт вынужден был возвратиться на исходную базу.
В нашей стране высоко ценят и чтят мужественный подвиг моряков Британии и других союзных стран, участвовавших в проводке и охране конвоев Северным путем.
ЗНАЧЕНИЕ ЛЕНД-ЛИЗА ДЛЯ СССР
Для Советского Союза, сражавшегося с исключительно сильным агрессором, были важны прежде всего поставки боевой техники, оружия и боеприпасов, особенно учитывая их огромные потери в 1941 г. Считается, что по этой номенклатуре СССР получил: 18300 самолетов, 11900 танков, 13000 зенитных и противотанковых орудий, 427000 автомашин, большое количество боеприпасов, взрывчатки и пороха. (Однако приведенные цифры могут значительно разниться в различных источниках.)
Но не всегда мы получали именно то, в чем особенно нуждались, и в оговоренные сроки (кроме неизбежных боевых потерь, тому были и другие причины). Так, в самый тяжелый для нас период (октябрь — декабрь 1941) в СССР было недопоставлено: самолетов — 131, танков – 513, танкеток – 270 и еще целый ряд грузов. За период с октября 1941 по конец июня 1942 (сроки 1-го Протокола) США выполнили свои обязательства по: бомбардировщикам — менее чем на 30%, истребителям — на 31%, средним танкам — на 32%, легким танкам – на 37%, грузовикам – на 19,4% (16502 вместо 85 000)
ПОСТАВКИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ
Советский ас А.И. Покрышкин около своего истребителя “Аэрокобра”
Этот вид поставок, безусловно, имел первоочередное значение. Самолеты по ленд-лизу шли в основном из США, хотя определенная часть (и немалая) поступила также из Великобритании. Указанные в таблице цифры могут не совпадать с другими источниками, но они весьма наглядно иллюстрируют динамику и номенклатуру поставок авиатехники.
По своим летно-техническим характеристикам «ленд-лизовские» самолеты были далеко не равнозначны. Так. американский истребитель «Киттихок» и английский «Харрикейн», как отмечал в докладной Советскому Правительству Нарком авиапрома СССР А.И. Шахурин в сентябре 1941, «не являются новейшими образцами американской и английской техники»; в самом деле, они существенно уступали немецким истребителям по скорости и вооружению. «Харри-кейн», к тому же, имел ненадежный двигатель: из-за его отказа в бою погиб известный летчик-североморец, дважды Герой Советского Союза Б.Ф. Сафонов. Этот истребитель советские летчики откровенно назвали «летаюшим гробом».
Американский истребитель «Аэрокобра», на котором воевал трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин, практически не уступал немецким Me-109 и ФВ-190 по скорости и имел мощное вооружение (37-мм авиапушку и 4 пулемета 12,7 мм), которые, по свидетельству Покрышкина, «разносили немецкие самолеты вдребезги». Но из-за просчетов в конструкции «Аэрокобра», при сложных эволюциях в ходе боя, часто срывалась в трудновыводимый «плоский» штопор, происходила деформация фюзеляжа «Аэрокобр”. Конечно, такой ас, как Покрышкин, блестяще справлялся с капризным самолетом, но среди рядовых летчиков было немало аварий и катастроф.
Советское правительство вынуждено было предъявить фирме-производителю («Белл») претензию, но та ее отвергла. Только когда в США был командирован наш летчик-испытатель А.Кочетков, который над аэродромом фирмы и на глазах ее руководства продемонстрировал деформацию фюзеляжа «Аэрокобры» в районе хвостового оперения (сам он сумел выброситься с парашютом), фирме пришлось переработать конструкцию своей машины. Улучшенная модель истребителя, получившая маркировку П-63 «Кингкобра» стала поступать на завершающем этапе войны, в 1944-45, когда наша промышленность серийно производила отличные истребители Як-3, Ла-5, Ла-7, по раду характеристик превосходившие американские.
Сравнение характеристик показывает, что американские машины по основным показателям не уступали однотипным немецким: бомбардировщики же имели и важное преимущество – бомбовые прицелы ночного видения, чего не было у немецких Ю-88 и Хе-111. Да и оборонительное вооружение американских бомбардировшиков составляли пулеметы калибра 12,7 мм (у немецких – 7,92), и количество их было большим.
Боевое применение и техническая эксплуатация американской и английской авиатехники, разумеется, доставили немало забот, но наши техники сравнительно быстро научились не только готовить «иностранцев» к боевым вылетам, но и ремонтировать их. Более того, на части английских самолетов советские специалисты сумели заменить их довольно слабые пулеметы калибра 7,71 мм на более мощное отечественное вооружение.
Говоря об авиации, нельзя не упомянуть и об обеспечении горючим. Как известно, дефицит авиационного бензина был острой проблемой наших ВВС еще в мирное время, сдерживая интенсивность боевой подготовки в строевых частях и обучения в летных училищах. В годы войны СССР получил по ленд-лизу 630 тыс. т авиабензина из США, а из Великобритании и Канады – еще более 570 тыс. Общее же количество поставленных нам бензинов светлых фракций составило 2586 тыс. т – 51 % отечественного производства этих сортов в период 1941 – 1945. Таким образом, приходится согласиться с утверждением историка Б. Соколова, что без импортных поставок горючего советская авиация не смогла бы действовать эффективно в операциях Великой Отечественной войны. Беспрецедентной была сложность перегона самолетов из США «своим ходом» в Советский Союз. Особенно протяженной – 14000 км) была авиатрасса АЛСИБ (Аляска-Сибирь), проложенная в 1942 г. от Фербенкса (США) до Красноярска и дальше. Необжитые просторы Крайнего Севера и таежной Сибири, морозы до 60 и даже 70 градусов, непредсказуемая погода с неожиданными туманами и снежными зарядами делали АЛСИБ труднейшей трассой перегона. Здесь действовала перегоночная авиадивизия советских ВВС, и, наверное, не один наш летчик сложил свою молодую голову не в бою с асами «люфтваффе», а на трассе АЛСИБА, но его подвиг так же славен, как и фронтовой. По этой авиатрассе прошли 43% всех самолетов, полученных от США.
Уже в октябре 1942 под Сталинград по АЛСИБу была перегнана первая группа американских бомбардировщиков А-20 «Бостон». Самолеты, изготовленные в США, не выдерживали жестоких сибирских морозов — лопались резиновые изделия. Советское правительство срочно предоставило американцам рецептуру морозостойкой резины — только это спасло ситуацию…
С организацией доставки грузов морем через Южную Атлантику в район Персидского залива и созданием там сборочных авиамастерских, самолеты стали перегонять с аэродромов Ирана и Ирака на Северный Кавказ. Южная авиатрасса также была непростой: горный рельеф, невыносимая жара, песчаные бури. По ней был переправлен 31% самолетов, полученных от США.
В целом нужно признать, что поставки авиатехники по ленд-лизу в СССР, несомненно, сыграли положительную роль в активизации боевых действий советских ВВС. Стоит также учесть, что хотя в среднем иностранные самолеты составили не более 15% отечественного их производства, по отдельным типам машин этот процент был существенно выше: по фронтовым бомбардировщикам — 20%, по фронтовым истребителям — от 16 до 23%, а по самолетам морской авиации – 29% (особенно моряки отмечали < ![CDATA[
БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА
По значению для боевых действий, по количеству и уровню машин, танки, безусловно, занимали второе место в ленд-лизовских поставках. Речь идет именно о танках, поскольку поставки САУ были не очень значительны. И снова приходится отметить, что соответствующие цифры колеблются в разных источниках весьма существенно.
«Советская Военная Энциклопедия» приводит следующие данные по танкам (шт.): США – около 7000; Великобритания – 4292; Канада – 1188; итого – 12480.
Словарь-справочник «Великая Отечественная война 1941 — 45» дает итоговое количество полученных по ленд-лизу танков – 10800 шт.
Новейшее издание «Россия и СССР в войнах и конфликтах XX века» (М, 2001) дает цифру 11900 танков, так же как и последнее издание «Великая Отечественная война 1941-45» (М, 1999).
Итак, число танков по ленд-лизу составило около 12% общего количества танков и САУ, поступивших в Красную армию в ходе войны (109,1 тыс. шт.). Далее, при рассмотрении боевых характеристик ленд-лизовских танков, у некоторых, для краткости, опущены численность экипажа и количество пулеметов.
АНГЛИЙСКИЕ ТАНКИ
Они составили большую часть первых партий бронетанковой техники по ленд-лизу (вместе с американскими танками серии М3 двух разновидностей). Это были боевые машины, предназначенные для сопровождения пехоты.
«Валентайн» Mk 111
Считался пехотным, массой 16,5 —18 т; бронирование — 60 мм, орудие 40 мм (на части танков -57 мм), скорость 32 – 40 км/ч (разные двигатели). На фронтах зарекомендовал себя положительно: имея низкий силуэт, обладал неплохой надежностью, сравнительной простотой устройства и обслуживания. Правда, нашим ремонтникам приходилось наваривать на траки «Валентайнов» «шпоры» для повышения проходимости (чай, не Европа). Поставлено их было из Англии – 2400 шт., из Канады – 1400 (по другим данным – 1180).
«Матильда» Мк IIА
По классу являлся средним танком массой 25 т, с хорошим бронированием (80 мм), но слабым орудием калибра 40 мм; скорость – не более 25 км/ч. Недостатки — возможность потери подвижности в случае замерзания грязи, попавшей в закрытую ходовую часть, что недопустимо в боевых условиях. Всего было поставлено «Матильд» в Советский Союз 1084 шт.
«Черчилль» Мк III
Хотя и считался пехотным, по массе (40-45 т) относился к классу тяжелых. Он имел явно неудовлетворительную компоновку — гусеничный обвод охватывал корпус, что резко ухудшало обзор механику-водителю в бою. При сильном бронировании (борт — 95 мм, лоб корпуса – до 150) не имел мощного вооружения (орудия ставились и основном 40 — 57 мм, лишь у части машин — 75 мм). Низкая скорость (20-25 км/ч), плохая маневренность, ограниченный обзор снижали эффект сильного бронирования, хотя советские танкисты и отмечали неплохую боевую живучесть «Черчиллей». Поставлено их было 150 шт. (по другим данным – 310 шт.). Двигатели на «Валентайнах» и «Матильдах» ставились дизельные, на «Черчиллях – карбюраторные.
АМЕРИКАНСКИЕ ТАНКИ
Индексом М3 почему-то обозначались сразу два американских танка: легкий М3 — «генерал Стюарт» и средний М3 — «генерал Ли», он же «генерал Грант» (в обиходе — «Ли/Грант»).
МЗ «Стюарт»
Масса – 12,7 т, бронирование 38—45 мм, скорость — 48 км/ч, вооружение — пушка калибра 37 мм, двигатель карбюраторный. При неплохом для легкого танка бронировании и быстроходности приходится отметкть пониженную маневренность из-за особенностей трансмиссии и плохую проходимость вследствие недостаточного сцепления гусениц с грунтом. Поставлено в СССР – 1600 шт.
М3 «Ли/Грант»
Масса – 27,5 т, бронирование – 57 мм, скорость — 31 км/ч, вооружение: пушка калибра 75 мм в спонсоне корпуса и 37-мм пушка в башне, 4 пулемета. Компоновка танка (высокий силуэт) и расположение вооружения были крайне неудачными. Громоздкость конструкции и размещение оружия в трех ярусах (что вынудило довести экипаж до 7 человек) делали «Гранта» довольно легкой добычей артиллерии противника. Авиационный бензиновый двигатель усугублял положение экипажа. У нас его называли «братская могила на семерых». Тем не менее в конце 1941 — начале 1942 их было поставлено 1400 штук; в тот тяжелейший период, когда Сталин лично распределял танки поштучно, и «Гранты» были хоть какой-то помощью. С 1943 г. Советский Союз от них отказался.
Наиболее эффективным (и, соответственно, популярным) американским танком периода 1942 — 1945 гг. явился средний танк М4 «Шерман». По объему производства в годы войны (всего в США их было выпушено 49324) он занимает второе место после нашего Т-34. Выпускался в нескольких модификациях (от М4 до М4А6) с разными двигателями, как дизельным, так и карбюраторными, включая спаренные моторы н даже блоки из 5 двигателей. Нам по ленд-лизу поставлялись в основном «Шсрмамы» М4А2 с двумя дизелями по 210 л.с, имевшие разное пушечное вооружение: 1990 танков – с 75-мм орудием, оказавшимся недостаточно эффективным, и 2673 – с пушкой калибра 76,2 мм, способной поражать на дальностях до 500 м броню толщиной 100 мм.
«Шерман» М4А2
Масса — 32 т, бронирование: лоб корпуса — 76 мм, лоб башни – 100 мм, борт — 58 мм, скорость — 45 км/ч, орудие — указано выше. 2 пулемета калибра 7,62 мм и зенитный 12,7 мм; экипаж — 5 человек (как и у нашего модернизированного Т-34-85).
Характерной особенностью «Шермана» была съемная (на болтах) литая передняя (нижняя) часть корпуса, служившая крышкой трансмиссионного отсека. Важное преимущество давал прибор стабилизации пушки в вертикальной плоскости для более точной стрельбы на ходу (на советских танках введен лишь в начале 1950-х – наТ-54А). Электрогидравлический механизм поворота башни был продублирован для наводчика и командира. Крупнокалиберный зенитный пулемет позволял бороться с низколетяшими самолетами противника (подобный пулемет появился на советском тяжелом танке ИС-2 лишь в 1944 г.
Разведчики на английской танкетке “Брен-карриер”
Для своего времени «Шерман» обладал достаточной подвижностью, удовлетворительным вооружением и бронированием. Недостатками машины являлись: плохая устойчивость на кренах, недостаточная надежность силовой установки (что было преимуществом нашего Т-34) и сравнительно слабая проходимость по скользяшим и мерзлым грунтам, пока в ходе войны американцы не заменили гусеницы «Шерманов» на более широкие, со шпорами-грунтозацепами. Тем не менее, в целом это была, по отзывам танкистов, вполне надежная боевая машина, простая в устройстве и обслуживании, весьма ремонтопригодная, так как в ней максимально использовались автомобильные агрегаты и узлы, хорошо освоенные американской промышленностью. Вместе с прославленными «тридцатьчетверками», хотя и несколько уступая им по отдельным характеристикам, американские «Шерманы» с советскими экипажами активно участвовали во всех крупнейших операциях Красной армии в 1943 – 1945 гг., дойдя до побережья Балтики, до Дуная, Вислы, Шпрее и Эльбы.
К сфере ленд-лизовской бронетехники нужно отнести также 5000 американских бронетранспортеров (полугусеничных и колесных), которые использовались в Красном армии, в том числе, и в качестве носителей различного вооружения, особенно зенитного для ПВО стрелковых подразделений (своих БТР в годы Отечественной войны в СССР не выпускалось, делались лишь разведывательные броневики БА-64К)
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Поставляемая в СССР автотехника по количеству превышала всю боевую не в разы, а на целый порядок: всего было получено 477785 автомашин пятидесяти моделей, изготовленных 26 автомобильными фирмами США, Англии и Каналы.
В общем числе автомобилей было поставлено 152 тысячи грузовиков «Студебеккер» марки US 6×4 и US 6×6, а также 50501 командирских автомобилей («джипов») моделей «Виллис» МР и «Форд» GPW; обязательно нужно упомянуть и мощные вездеходы «Додж-3/4» грузоподъемностью 3/4 т (откуда и цифра в маркировке). Эти модели были настоящими армейскими, наиболее приспособленными к фронтовой эксплуатации (как известно, у нас до начала 1950-х армейских автомобилей не производилось, в РККА использовались обычные народнохозяйственные автомашины ГАЗ-АА и ЗИС-5).
Грузовик “Студебеккер”
Поставки автомобилей по ленд-лизу, превысившие более чем в 1,5 раза собственное их производство в СССР в годы войны (265 тыс. шт.), безусловно, имели решающее значение для резкого повышения мобильности Красной армии в ходе масштабных операций 1943-1945 гг. Ведь за 1941-1942 гг. РККА лишилась 225 тыс. автомобилей, которых и в мирное время недоставало наполовину.
Американские «Студебеккеры», с прочными металлическими кузовами, имевшими откидные скамьи и съемные брезентовые тенты, были одинаково пригодны для перевозки личного состава, и различных грузов. Обладая скоростными качествами на шоссе и высокой проходимостью на бездорожье, «Студебеккеры» US 6×6 хорошо работали и тягачами для различных артсистем.
Когда начались поставки «студебеккеров», только на их вездеходном шасси стали монтироваться «катюши» БМ-13-Н, а с 1944 г. – БМ-31-12 для тяжелых реактивных снарядов М31. Нельзя не упомянуть и автопокрышки, коих было поставлено 3606 тыс. — более 30% отечественного шинного производства. К этому нужно добавить и 103 тыс. т натурального каучука из «закромов» Британской империи, и снова вспомнить поставки бензина светлых фракций, который добавляли в наш, «родной» (что требовали моторы «Студебеккеров»).
ПРОЧАЯ ТЕХНИКА, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Поставки из США железнодорожного подвижного состава и рельсов во многом помогли разрешить наши транспортные проблемы в годы войны. Было поставлено почти 1900 паровозов (сами мы построили в 1942 – 1945 гг. 92 (!) паровоза) и 66 дизель-электровозов, а также 11 075 вагонов (при собственном выпуске 1087). Поставки рельсов (если считать лишь рельсы широкой колеи) составили более 80% их отечественного производства в этот период — металл был нужен для оборонных целей. Учитывая чрезвычайно напряженную работу железнодорожного транспорта СССР в 1941 – 1945 гг., значение данных поставок трудно переоценить.
Что касается средств связи, то из США было поставлено 35800 радиостанций, 5839 приемников и 348 локаторов, 422000 телефонных аппаратов и около миллиона километров полевого телефонного кабеля, что в основном и удовлетворило потребности Красной армии в период войны.
Определенное значение для обеспечения СССР продовольствием (конечно, в первую очередь – действующей армии) имели также поставки ряда высококалорийных продуктов (всего – 4,3 млн т). В частности, поставки сахара составили 42% его собственного производства в те годы, а мясных консервов – 108%. Пусть наши солдаты и прозвали американскую тушенку насмешливо «второй фронт», но ели с удовольствием (хотя своя говяжья была все-таки вкуснее!). Для экипирования бойцов весьма не лишними стали 15 млн. пар обуви и 69 млн. кв.м шерстяных тканей.
В работе советской оборонной промышленности в те годы поставки сырья, материалов и оборудования по ленд-лизу тоже значили немало — ведь в 1941 г. в оккупированных районах остались крупные производственные мощности по выплавке чугуна, стали, алюминия, производству взрывчатых веществ и порохов. Поэтому поставка из США 328 тыс. т алюминия (что превысило его собственное производство), поставки меди (80% от своей выплавки) и 822 тыс. т химпродуктов имели, конечно же, большое значение» как и поставки стального листа (наши «полуторки» и «трехтонки» делали в войну с деревянными кабинами именно из-за дефицита листовой стали) и артиллерийского пороха (использовался как добавка к отечественным). Ощутимое влияние на повышение технического уровня отечественного машиностроения оказали поставки высокопроизводительного оборудования: 38000 станков из США и 6500 из Великобритании еще долго работали и после войны.
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОРУДИЯ
Автоматическая зенитная пушка “Бофорс”
Наименьшими по количеству из ленд-лизовских поставок оказались классические виды вооружения — артиллерия и стрелковое оружие. Считается, что доля артиллерийских орудий (по разным данным — 8000, 9800 или 13000 шт.) составила всего 1,8% от числа произведенных в СССР, но если учесть, что большинство их было зенитными пушками, то их доля в аналогичном отечественном производстве за время войны (38000) поднимется до четверти. Зенитки из США поставлялись двух типов: 40-мм автоматические пушки «Бофорс» (шведской конструкции) и 37-мм автоматические «Кольт-Браунинг» (собственно американские). Наиболее эффективными были «Бофорсы» – они имели гидроприводы и наводились поэтому всей батареей одновременно при помощи ПУ АЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем); но эти орудия (в комплексе) были весьма сложны и дороги в производстве, что было под силу лишь развитой промышленности США.
ПОСТАВКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
В части стрелкового оружия поставки были просто мизерными (151700 единиц, что составило где-то 0,8% от нашего производства) и не играли никакой роли в вооружении РККА.
Среди образцов, поставлявшихся в СССР: американский пистолет «Кольт» M1911А1, пистолеты-пулеметы «Томпсон» и «Рейзинг», а также пулеметы «Браунинг»: станковый M1919А4 и крупнокалиберный М2 НВ; английский ручной пулемет «Брэн», противотанковые ружья «Бойс» и «Пиат» (на английских танках ставились также пулеметы «Беза» — английская модификация чехословацкого ZB-53).
На фронтах образцы ленд-лизовского стрелкового оружия встречались весьма редко и не пользовались особой популярностью. Американские «Томпсоны» и «Рейзинги» наши солдаты стремились побыстрее заменить на привычные ППШ-41. ПТР «Бойс» оказались явно слабее отечественных ПТРД и ПТРС – они могли бороться лишь с немецкими бронетранспортерами и легкими танками (об эффективности ПТР «Пиат» в частях РККА сведений не нашлось).
Наиболее эффективными в своем классе были, конечно, американские «Браунинги»: M1919A4 ставились на американские же БТРы, а крупнокалиберные М2 НВ в основном применялись в составе зенитных установок, счетверенных (4 пулемета М2 НВ) и строенных (37-мм зенитная пушка «Кольт-Браунинг» и два М2 НВ). Эти установки, смонтированные на ленд-лизовских бронетранспортерах, были весьма эффективными средствами ПВО стрелковых подразделений; испольювались они и для зенитной обороны некоторых объектов.
Военно-морской номенклатуры ленд-лизовских поставок касаться не будем, хотя по объемам это были крупные количества: всего СССР получил 596 кораблей и судов (не считая поступивших после войны трофейных кораблей). Всего по океанским маршрутам было поставлено 17,5 млн. т ленд-лизовских грузов, из коих утрачено от действий гитлеровских подлодок и авиации 1,3 млн. т; число погибших при этом героев-моряков многих стран насчитывает не одну тысячу человек. Поставки распределились по следующим путям подвоза: Дальний Восток — 47,1%, Персидский залив — 23,8%, Северная Россия — 22,7%, Черное море – 3,9%, По Севморпути) – 2,5%.
ИТОГИ И ОЦЕНКИ ЛЕНД-ЛИЗА
Долгое время советские историки указывали лишь на то, что поставки по ленд-лизу составили всего 4% от продукции отечественной промышленности и сельского хозяйства в годы войны. Правда, из представленных выше данных видно, что во многих случаях важно учитывать и конкретную номенклатуру образцов техники, их качественные показатели, своевременность доставки на фронт, их значимость и т.п.
В счет погашения поставок по ленд-лизу США получили от союзных стран различных товаров и услуг на 7,3 млрд. долларов. СССР, в частности, отправил 300 тыс. т хромовой и 32 тыс. т марганцевой руды, а кроме того, платину, золото, пушнину и другие товары на общую сумму 2,2 млн. долл. Также СССР предоставил американцам ряд услуг, в частности, открыл свои северные порты, взял на себя частичное обеспечение войск союзников в Иране.
21.08.45 Соединенные Штаты Америки прекратили поставки по ленд-лизу в СССР. Советское правительство обратилось к США с просьбой продолжить часть поставок на условиях предоставления СССР кредита, но получило отказ. Наступала новая эпоха… Если большинству других стран долги по поставкам были списаны, то с Советским Союзом переговоры по этим вопросам велись в 1947 – 1948, 1951 – 1952 и в 1960 г.
Общая сумма ленд-лизовских поставок в СССР оценивается в 11,3 млрд. долл. При этом, согласно закона о ленд-лизе, оплате подлежат только товары и техника, сохранившиеся после окончания боевых действий. Таковые американцы оценили в 2,6 млрд. долл, правда через год сократили эту сумму вдвое. Таким образом, первоначально США требовали компенсаций в сумме 1,3 млрд. долл., уплачиваемых в течение 30 лет с начислением 2,3% годовых. Но Сталин отверг и эти требования, сказав, «СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью». Дело в том, что многие образцы техники, поставлявшиеся в СССР, сразу же после войны оказались морально устаревшими и практически никакой боевой ценности уже не представляли. То есть, американская помощь союзникам в некотором роде оказалась «спихиванием» ненужной самим американцам и морально устаревающей техники, за которую, тем не менее, следовало рассчитаться, как за что-то полезное.
Чтобы понять, что Сталин имел виду, говоря об «оплате кровью», следует процитировать выдержку из статьи профессора Канзасского университета Уилсона: «То, что Америка пережила во время войны, в корне отличается от испытаний, выпавших на долю её главных союзников. Только американцы могли назвать Вторую мировую войну «хорошей войной», поскольку она помогла значительно повысить жизненный уровень и потребовала от подавляющего большинства населения слишком мало жертв…» И Сталин не собирался отнимать ресурсы у своей и так разоренной войной страны, чтобы отдать их потенциальному противнику по Третьей мировой.
Переговоры о погашении долгов по ленд-лизу возобновились в 1972 г., и 18.10.72 было подписано соглашение о выплате Советским Союзом 722 млн. долл., до 01.07.01. Было выплачено 48 млн. долл., однако после ввода американцами дискриминационной «поправки Джексона – Веника» СССР приостановил дальнейшие выплаты по ленд-лизу.
В 1990 г. на новых переговорах между президентами СССР и США был согласован окончательный срок погашения долга – 2030 г. Однако уже через год СССР распался, а долг был «переоформлен» на Россию. К 2003 г. он составлял около 100 млн. долл США. С учетом инфляции США вряд ли получат за свои поставки более 1% от их первоначальной стоимости.
(Материал подготовлен для сайта «Войны XX века» © < ![CDATA[
Факт
В 1945 г. американцы не имели бомбардировщиков, способных нести атомные бомбы. Для этих целей было переоборудовано 15 тяжелых бомбардировщиков B-29, при этом с них пришлось < ![CDATA[
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Источник: www.kramola.info
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Цифры по документам, но что на самом деле было поставлено. Если один корабль вёз винтовки, а другой затворы. По пути корабль с затворами тонул, прибывшие винтовки оказались не боеспособными. Война выиграна с помощью русской техники и оружия.
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Техника поставлялась по принципу “на боже , что нам не гоже”.
Покрышкин , чуть ли не единственный пилот , который приспособился к “Аэрокобре” . Американские лётчики не любили этот самолёт и летать на нём не умели , часто разбивались , поэтому и поставляли его в СССР. Танки “Шерман” — такое же ***** ! И далее по списку. И тушёнкой , якобы , закормили , поставив несколько тысяч тонн . Цифра , кажется , большая . А если размазать эту тушёнку на всех , то получается 2,5 (два с половиной) грамма на человека !