Ленд-лиз: объемы поставок и значение для СССР

Начать стоит с «расшифров­ки» самого термина «ленд-лиз», хотя для этого достаточно за­глянуть в англо-русский словарь. Итак, lend — «давать взаймы», lease – «сдавать в аренду». Имен­но на таких условиях США в годы Второй мировой войны передава­ли союзникам по Антигитлеров­ской коалиции военную технику, оружие, боеприпасы, снаряжение, стратегическое сырье, продоволь­ствие, различные товары и услуги. Об этих условиях еще придется вспомнить в конце статьи.

Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 г, и разрешил президенту предостав­лять вышеуказанные виды странам, чья «оборона против агрессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов». Расчет понят­ный: защитить себя руками других и максимально сохранить свои силы.

Поставки по ленд-лизу в 1939-45 гг. получали 42 страны, расходы США по ним составили свыше 46 млрд. долл. (13% всех во­енных расходов страны за Вторую мировую войну). Главный объем поставок (около 60%) пришелся на Британскую империю; на этом фоне доля СССР, на чью долю па­ла основная тяжесть войны, более чем показательна: чуть выше 1/3 от поставок Великобритании. Наибольшая часть остальных по­ставок пришлась на Францию и Китай.

Еще в Атлантической хартии, подписанной Рузвельтом и Чер­чиллем в августе 1941, говорилось о стремлении «снабдить СССР ма­ксимальным количеством тех ма­териалов, в которых он более все­го нуждается». Хотя соглашение с СССР о поставках Соединенные Штаты официально подписали 11.07.42, действие «Закона о ленд-лизе» указом президента было рас­пространено на СССР 07.11.41 (яв­но «к празднику»). Еще раньше, 01.10.41 в Москве было подписано соглашение Англии, США и СССР о взаимных поставках на срок до 30.06.42. Впоследствии такие сог­лашения (их назвали «Протокола­ми») продлевались ежегодно.

Но опять-таки еще раньше, 31.08.41 в Архангельск пришел пер­вый караван под условным назва­нием «Дервиш», а более или менее планомерные поставки по ленд-лизу начались с ноября 1941. По­началу главным способом доставки были морские конвои, прибывав­шие в Архангельск, Мурманск и Молотовск (ныне Северодвинск). Всего по этому маршруту, в составе 78 конвоев (42 – в СССР, 36 – обратно), проследовало 1530 транс­портов. Действиями подводных ло­док и авиации фашистской Герма­нии 85 транспортов (в том числе 11 советских судов) были потоплены, а 41 транспорт вынужден был воз­вратиться на исходную базу.

В нашей стране высоко ценят и чтят мужественный подвиг мо­ряков Британии и других союзных стран, участвовавших в про­водке и охране конвоев Северным путем.

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕНД-ЛИЗА ДЛЯ СССР

Для Советского Союза, сражав­шегося с исключительно сильным агрессором, были важны прежде всего поставки боевой техники, оружия и боеприпасов, особенно учитывая их огромные потери в 1941 г. Считается, что по этой но­менклатуре СССР получил: 18300 самолетов, 11900 танков, 13000 зенитных и противотанковых ору­дий, 427000 автомашин, большое количество боеприпасов, взрыв­чатки и пороха. (Однако приведенные цифры могут значительно раз­ниться в различных источниках.)

Но не всегда мы получали имен­но то, в чем особенно нуждались, и в оговоренные сроки (кроме не­избежных боевых потерь, тому бы­ли и другие причины). Так, в са­мый тяжелый для нас период (октябрь — декабрь 1941) в СССР было недопоставлено: самолетов — 131, танков – 513, танкеток – 270 и еще целый ряд грузов. За пе­риод с октября 1941 по конец июня 1942 (сроки 1-го Протокола) США выполнили свои обязатель­ства по: бомбардировщикам — ме­нее чем на 30%, истребителям — на 31%, средним танкам — на 32%, легким танкам – на 37%, грузови­кам – на 19,4% (16502 вместо 85 000)

ПОСТАВКИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ

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Советский ас А.И. Покрышкин около своего истребителя “Аэрокобра”

Этот вид поставок, безусловно, имел первоочередное значение. Самолеты по ленд-лизу шли в ос­новном из США, хотя определен­ная часть (и немалая) поступила также из Великобритании. Ука­занные в таблице цифры могут не совпадать с другими источниками, но они весьма наглядно иллюст­рируют динамику и номенклатуру поставок авиатехники.

По своим летно-техническим характеристикам «ленд-лизовские» самолеты были далеко не равнозначны. Так. американский истребитель «Киттихок» и английский «Харрикейн», как отмечал в докладной Советскому Правительству Нар­ком авиапрома СССР А.И. Шахурин в сентябре 1941, «не являют­ся новейшими образцами амери­канской и английской техники»; в самом деле, они существенно ус­тупали немецким истребителям по скорости и вооружению. «Харри-кейн», к тому же, имел ненадеж­ный двигатель: из-за его отказа в бою погиб известный летчик-се­вероморец, дважды Герой Совет­ского Союза Б.Ф. Сафонов. Этот истребитель советские летчики откровенно назвали «летаюшим гробом».

Американский истреби­тель «Аэрокобра», на котором вое­вал трижды Герой Советского Со­юза А. И. Покрышкин, практиче­ски не уступал немецким Me-109 и ФВ-190 по скорости и имел мощное вооружение (37-мм авиа­пушку и 4 пулемета 12,7 мм), которые, по свидетельству Покрышкина, «разносили немецкие само­леты вдребезги». Но из-за просчетов в конструкции «Аэро­кобра», при сложных эволюциях в ходе боя, часто срывалась в трудновыводимый «плоский» штопор, происходила деформация фюзеляжа «Аэрокобр”. Конечно, такой ас, как Покрышкин, блестяще справлялся с капризным самолетом, но среди рядовых летчиков было немало аварий и катастроф.

Советское правительство вынуждено было предъявить фирме-производите­лю («Белл») претензию, но та ее отвергла. Только когда в США был командирован наш летчик-испы­татель А.Кочетков, который над аэродромом фирмы и на глазах ее руководства продемонстрировал деформацию фюзеляжа «Аэрокобры» в районе хвостового оперения (сам он сумел выброситься с парашютом), фирме пришлось переработать конструкцию своей машины. Улучшенная модель истребителя, получившая марки­ровку П-63 «Кингкобра» стала по­ступать на завершающем этапе войны, в 1944-45, когда наша про­мышленность серийно производи­ла отличные истребители Як-3, Ла-5, Ла-7, по раду характеристик превосходившие американские.

Сравнение характеристик пока­зывает, что американские машины по основным показателям не усту­пали однотипным немецким: бом­бардировщики же имели и важное преимущество – бомбовые прице­лы ночного видения, чего не бы­ло у немецких Ю-88 и Хе-111. Да и оборонительное вооружение американских бомбардировшиков составляли пулеметы калибра 12,7 мм (у немецких – 7,92), и количе­ство их было большим.

Боевое применение и техниче­ская эксплуатация американской и английской авиатехники, разумеет­ся, доставили немало забот, но на­ши техники сравнительно быстро научились не только готовить «ино­странцев» к боевым вылетам, но и ремонтировать их. Более того, на части английских самолетов совет­ские специалисты сумели заменить их довольно слабые пулеметы кали­бра 7,71 мм на более мощное оте­чественное вооружение.

Говоря об авиации, нельзя не упо­мянуть и об обеспечении горючим. Как известно, дефицит авиацион­ного бензина был острой пробле­мой наших ВВС еще в мирное вре­мя, сдерживая интенсивность бое­вой подготовки в строевых частях и обучения в летных училищах. В го­ды войны СССР получил по ленд-лизу 630 тыс. т авиабензина из США, а из Великобритании и Ка­нады – еще более 570 тыс. Общее же количество поставленных нам бензинов светлых фракций соста­вило 2586 тыс. т – 51 % отечествен­ного производства этих сортов в пе­риод 1941 – 1945. Таким образом, приходится согласиться с утверждением историка Б. Соколова, что без импортных поставок горючего со­ветская авиация не смогла бы дей­ствовать эффективно в операциях Великой Отечественной войны. Беспрецедентной была слож­ность перегона са­молетов из США «своим ходом» в Со­ветский Союз. Осо­бенно протяженной – 14000 км) была авиатрасса АЛСИБ (Аляска-Сибирь), проложенная в 1942 г. от Фербенкса (США) до Красноярска и дальше. Необжитые просторы Крайнего Севера и таежной Сибири, морозы до 60 и даже 70 граду­сов, непредсказуемая погода с неожиданными туманами и снежными зарядами делали АЛСИБ труд­нейшей трассой перегона. Здесь дейст­вовала перегоночная авиадивизия советских ВВС, и, на­верное, не один наш летчик сложил свою молодую голову не в бою с асами «люфтваффе», а на трассе АЛСИБА, но его подвиг так же сла­вен, как и фронтовой. По этой авиатрассе прошли 43% всех само­летов, полученных от США.

Уже в октябре 1942 под Сталин­град по АЛСИБу была перегнана первая группа американских бом­бардировщиков А-20 «Бостон». Са­молеты, изготовленные в США, не выдерживали жестоких сибирских морозов — лопались резиновые из­делия. Советское правительство срочно предоставило американцам рецептуру морозостойкой резины — только это спасло ситуацию…

С организацией доставки грузов морем через Южную Атлантику в район Персидского залива и соз­данием там сборочных авиамас­терских, самолеты стали перегонять с аэродромов Ирана и Ирака на Северный Кавказ. Южная авиатрасса также была непростой: горный рельеф, невыносимая жа­ра, песчаные бури. По ней был переправлен 31% самолетов, полученных от США.

В целом нужно признать, что поставки авиатехники по ленд-ли­зу в СССР, несомненно, сыграли положительную роль в активиза­ции боевых действий советских ВВС. Стоит также учесть, что хо­тя в среднем иностранные самоле­ты составили не более 15% отече­ственного их производства, по от­дельным типам машин этот процент был существенно выше: по фронтовым бомбардировщи­кам — 20%, по фронтовым истребителям — от 16 до 23%, а по са­молетам морской авиации – 29% (особенно моряки отмечали < ![CDATA[ ]]> лета­ющую лодку «Каталина»< ![CDATA[]]>), что вы­глядит весьма весомо.

БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА

По значению для боевых дейст­вий, по количеству и уровню ма­шин, танки, безусловно, занимали второе место в ленд-лизовских по­ставках. Речь идет именно о танках, поскольку поставки САУ бы­ли не очень значительны. И снова приходится отметить, что соответ­ствующие цифры колеблются в разных источниках весьма суще­ственно.

«Советская Военная Энцикло­педия» при­водит следующие данные по тан­кам (шт.): США – около 7000; Ве­ликобритания – 4292; Канада – 1188; итого – 12480.

Словарь-справочник «Великая Отечественная война 1941 — 45» дает итоговое количе­ство полученных по ленд-лизу тан­ков – 10800 шт.

Новейшее издание «Россия и СССР в войнах и конфликтах XX века» (М, 2001) дает цифру 11900 танков, так же как и послед­нее издание «Великая Отечествен­ная война 1941-45» (М, 1999).

Итак, число танков по ленд-ли­зу составило около 12% общего ко­личества танков и САУ, поступив­ших в Красную армию в ходе вой­ны (109,1 тыс. шт.). Далее, при рассмотрении боевых характеристик ленд-лизовских танков, у некоторых, для кратко­сти, опущены численность экипа­жа и количество пулеметов.

АНГЛИЙСКИЕ ТАНКИ

Они составили большую часть первых партий бронетанковой техники по ленд-лизу (вместе с американскими танками серии М3 двух разновид­ностей). Это были боевые маши­ны, предназначенные для сопро­вождения пехоты.

«Валентайн» Mk 111

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Считался пехотным, массой 16,5 —18 т; бронирование — 60 мм, орудие 40 мм (на части танков -57 мм), скорость 32 – 40 км/ч (разные двигатели). На фронтах зарекомендовал себя положитель­но: имея низкий силуэт, обладал неплохой надежностью, сравни­тельной простотой устройства и обслуживания. Правда, нашим ремонтникам приходилось нава­ривать на траки «Валентайнов» «шпоры» для повышения прохо­димости (чай, не Европа). Поста­влено их было из Англии – 2400 шт., из Канады – 1400 (по другим данным – 1180).

«Матильда» Мк IIА

По классу являлся средним тан­ком массой 25 т, с хорошим бро­нированием (80 мм), но слабым орудием калибра 40 мм; ско­рость – не более 25 км/ч. Недо­статки — возможность потери подвижности в случае замерзания грязи, попав­шей в закрытую ходовую часть, что недопустимо в боевых услови­ях. Всего было поставлено «Ма­тильд» в Советский Союз 1084 шт.

«Черчилль» Мк III

Хотя и считался пехотным, по массе (40-45 т) относился к классу тяжелых. Он имел явно неудовле­творительную компоновку — гусе­ничный обвод охватывал корпус, что резко ухудшало обзор механи­ку-водителю в бою. При сильном бронировании (борт — 95 мм, лоб корпуса – до 150) не имел мощно­го вооружения (орудия ставились и основном 40 — 57 мм, лишь у ча­сти машин — 75 мм). Низкая ско­рость (20-25 км/ч), плохая маневренность, ограниченный обзор снижали эффект сильного брони­рования, хотя советские танкисты и отмечали неплохую боевую жи­вучесть «Черчиллей». Поставлено их было 150 шт. (по другим данным – 310 шт.). Двигатели на «Валентайнах» и «Матильдах» ставились дизельные, на «Черчиллях – карбюраторные.

АМЕРИКАНСКИЕ ТАНКИ

Ин­дексом М3 почему-то обознача­лись сразу два американских тан­ка: легкий М3 — «генерал Стюарт» и средний М3 — «генерал Ли», он же «генерал Грант» (в обиходе — «Ли/Грант»).

МЗ «Стюарт»

Масса – 12,7 т, бронирование 38—45 мм, скорость — 48 км/ч, вооружение — пушка калибра 37 мм, двигатель карбюраторный. При неплохом для легкого танка бронировании и быстроходности приходится отметкть пониженную маневренность из-за особенно­стей трансмиссии и плохую прохо­димость вследствие недостаточно­го сцепления гусениц с грунтом. Поставлено в СССР – 1600 шт.

М3 «Ли/Грант»

Масса – 27,5 т, бронирование – 57 мм, скорость — 31 км/ч, воору­жение: пушка калибра 75 мм в спонсоне корпуса и 37-мм пушка в башне, 4 пулемета. Компоновка танка (высокий силуэт) и располо­жение вооружения были крайне неудачными. Громоздкость конст­рукции и размещение оружия в трех ярусах (что вынудило дове­сти экипаж до 7 человек) делали «Гранта» довольно легкой добычей артиллерии противника. Авиационный бензиновый двигатель усу­гублял положение экипажа. У нас его называли «братская могила на семерых». Тем не менее в конце 1941 — начале 1942 их было поставлено 1400 штук; в тот тяжелей­ший период, когда Сталин лично распределял танки поштучно, и «Гранты» были хоть какой-то по­мощью. С 1943 г. Советский Союз от них отказался.

Наиболее эффективным (и, со­ответственно, популярным) аме­риканским танком периода 1942 — 1945 гг. явился средний танк М4 «Шерман». По объему производ­ства в годы войны (всего в США их было выпушено 49324) он за­нимает второе место после наше­го Т-34. Выпускался в нескольких модификациях (от М4 до М4А6) с разными двигателями, как дизель­ным, так и карбюраторными, включая спаренные моторы н да­же блоки из 5 двигателей. Нам по ленд-лизу поставлялись в основ­ном «Шсрмамы» М4А2 с двумя ди­зелями по 210 л.с, имевшие раз­ное пушечное вооружение: 1990 танков – с 75-мм орудием, оказав­шимся недостаточно эффектив­ным, и 2673 – с пушкой калибра 76,2 мм, способной поражать на дальностях до 500 м броню толщи­ной 100 мм.

«Шерман» М4А2

Масса — 32 т, бронирование: лоб корпуса — 76 мм, лоб башни – 100 мм, борт — 58 мм, скорость — 45 км/ч, орудие — указано выше. 2 пулемета калибра 7,62 мм и зе­нитный 12,7 мм; экипаж — 5 че­ловек (как и у нашего модернизи­рованного Т-34-85).

Характерной особенностью «Шермана» была съемная (на бол­тах) литая передняя (нижняя) часть корпуса, служившая крышкой трансмиссионного отсека. Важное преимущество давал при­бор стабилизации пушки в верти­кальной плоскости для более точ­ной стрельбы на ходу (на совет­ских танках введен лишь в начале 1950-х – наТ-54А). Электрогидра­влический механизм поворота башни был продублирован для на­водчика и командира. Крупнока­либерный зенитный пулемет поз­волял бороться с низколетяшими самолетами противника (подоб­ный пулемет появился на совет­ском тяжелом танке ИС-2 лишь в 1944 г.

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Разведчики на английской танкетке “Брен-карриер”

Для своего времени «Шерман» обладал достаточной подвиж­ностью, удовлетворительным во­оружением и бронированием. Не­достатками машины являлись: плохая устойчивость на кренах, недостаточная надежность сило­вой установки (что было преиму­ществом нашего Т-34) и сравнительно слабая проходимость по скользяшим и мерзлым грунтам, пока в ходе войны американцы не заменили гусеницы «Шерманов» на более широкие, со шпорами-грунтозацепами. Тем не менее, в целом это была, по отзывам тан­кистов, вполне надежная боевая машина, простая в устройстве и обслуживании, весьма ремонто­пригодная, так как в ней макси­мально использовались автомо­бильные агрегаты и узлы, хорошо освоенные американской про­мышленностью. Вместе с просла­вленными «тридцатьчетверками», хотя и несколько уступая им по отдельным характеристикам, американские «Шерманы» с совет­скими экипажами активно участвовали во всех крупнейших опера­циях Красной армии в 1943 – 1945 гг., дойдя до побережья Бал­тики, до Дуная, Вислы, Шпрее и Эльбы.

К сфере ленд-лизовской броне­техники нужно отнести также 5000 американских бронетранспорте­ров (полугусеничных и колесных), которые использовались в Крас­ном армии, в том числе, и в каче­стве носителей различного воору­жения, особенно зенитного для ПВО стрелковых подразделений (своих БТР в годы Отечественной войны в СССР не выпускалось, делались лишь разведывательные броневики БА-64К)

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Поставляемая в СССР автотехника по количеству превышала всю боевую не в разы, а на целый порядок: всего было получено 477785 автомашин пятидесяти моделей, изготовленных 26 авто­мобильными фирмами США, Ан­глии и Каналы.

В общем числе автомобилей бы­ло поставлено 152 тысячи грузо­виков «Студебеккер» марки US 6×4 и US 6×6, а также 50501 ко­мандирских автомобилей («джи­пов») моделей «Виллис» МР и «Форд» GPW; обязательно нужно упомянуть и мощные вездехо­ды «Додж-3/4» грузоподъемно­стью 3/4 т (откуда и цифра в мар­кировке). Эти модели были настоящими армейскими, наиболее приспособленными к фронтовой эксплуатации (как известно, у нас до начала 1950-х армейских автомобилей не производилось, в РККА использовались обычные народнохозяйственные автомашины ГАЗ-АА и ЗИС-5).

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Грузовик “Студебеккер”

Поставки автомобилей по ленд-лизу, превысившие более чем в 1,5 раза собственное их производство в СССР в годы войны (265 тыс. шт.), безусловно, имели решаю­щее значение для резкого повы­шения мобильности Красной ар­мии в ходе масштабных операций 1943-1945 гг. Ведь за 1941-1942 гг. РККА лишилась 225 тыс. автомо­билей, которых и в мирное время недоставало наполовину.

Американские «Студебеккеры», с прочными металлическими кузовами, имевшими откидные ска­мьи и съемные брезентовые тенты, были одинаково пригодны для перевозки личного состава, и различных грузов. Обладая скоро­стными качествами на шоссе и высокой проходимостью на бездо­рожье, «Студебеккеры» US 6×6 хорошо работали и тягачами для различных артсистем.

Когда начались поставки «студе­беккеров», только на их вездеход­ном шасси стали монтироваться «катюши» БМ-13-Н, а с 1944 г. – БМ-31-12 для тяжелых реактив­ных снарядов М31. Нельзя не упомянуть и автопо­крышки, коих было поставлено 3606 тыс. — более 30% отечест­венного шинного производства. К этому нужно добавить и 103 тыс. т натурального каучука из «закромов» Британской империи, и снова вспомнить поставки бензина свет­лых фракций, который добавляли в наш, «родной» (что требовали мо­торы «Студебеккеров»).

ПРОЧАЯ ТЕХНИКА, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Поставки из США железнодо­рожного подвижного состава и рельсов во многом помогли разре­шить наши транспортные пробле­мы в годы войны. Было поставле­но почти 1900 паровозов (сами мы построили в 1942 – 1945 гг. 92 (!) паровоза) и 66 дизель-электровозов, а также 11 075 вагонов (при собственном выпуске 1087). Пос­тавки рельсов (если считать лишь рельсы широкой колеи) составили более 80% их отечественного производства в этот период — металл был нужен для оборонных целей. Учитывая чрезвычайно напряжен­ную работу железнодорожного транспорта СССР в 1941 – 1945 гг., значение данных поставок трудно переоценить.

Что касается средств связи, то из США было поставлено 35800 ра­диостанций, 5839 приемников и 348 локаторов, 422000 телефон­ных аппаратов и около миллиона километров полевого телефонно­го кабеля, что в основном и удов­летворило потребности Красной армии в период войны.

Определенное значение для обеспечения СССР продовольст­вием (конечно, в первую очередь – действующей армии) имели также поставки ряда высококалорий­ных продуктов (всего – 4,3 млн т). В частности, поставки сахара со­ставили 42% его собственного производства в те годы, а мясных консервов – 108%. Пусть наши солдаты и прозвали американ­скую тушенку насмешливо «второй фронт», но ели с удовольствием (хотя своя говяжья была все-таки вкуснее!). Для экипирования бой­цов весьма не лишними стали 15 млн. пар обуви и 69 млн. кв.м шерстяных тканей.

В работе советской оборонной промышленности в те годы по­ставки сырья, материалов и обо­рудования по ленд-лизу тоже зна­чили немало — ведь в 1941 г. в оккупированных районах остались крупные производственные мощ­ности по выплавке чугуна, стали, алюминия, производству взрывча­тых веществ и порохов. Поэтому поставка из США 328 тыс. т алю­миния (что превысило его собст­венное производство), поставки меди (80% от своей выплавки) и 822 тыс. т химпродуктов имели, конечно же, большое значение» как и поставки стального листа (наши «полуторки» и «трехтонки» делали в войну с деревянными ка­бинами именно из-за дефицита листовой стали) и артиллерийского пороха (использовался как до­бавка к отечественным). Ощутимое влияние на повышение техни­ческого уровня отечественного машиностроения оказали постав­ки высокопроизводительного обо­рудования: 38000 станков из США и 6500 из Великобритании еще долго работали и после войны.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОРУДИЯ

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Автоматическая зенитная пушка “Бофорс”

Наименьшими по количеству из ленд-лизовских поставок оказа­лись классические виды вооруже­ния — артиллерия и стрелковое оружие. Считается, что доля артиллерийских орудий (по разным данным — 8000, 9800 или 13000 шт.) соста­вила всего 1,8% от числа произве­денных в СССР, но если учесть, что большинство их было зенитными пушками, то их доля в ана­логичном отечественном произ­водстве за время войны (38000) поднимется до четверти. Зенитки из США поставлялись двух типов: 40-мм автоматические пушки «Бофорс» (шведской конструк­ции) и 37-мм автоматические «Кольт-Браунинг» (собственно американские). Наиболее эффек­тивными были «Бофорсы» – они имели гидроприводы и наводи­лись поэтому всей батареей одно­временно при помощи ПУ АЗО (прибор управления артиллерий­ским зенитным огнем); но эти орудия (в комплексе) были весьма сложны и дороги в производстве, что было под силу лишь развитой промышленности США.

ПОСТАВКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

В части стрелкового оружия по­ставки были просто мизерными (151700 единиц, что составило где-то 0,8% от нашего производст­ва) и не играли никакой роли в вооружении РККА.

Среди образцов, поставлявшихся в СССР: американский пистолет «Кольт» M1911А1, пистолеты-пулеметы «Томпсон» и «Рейзинг», а также пулеметы «Браунинг»: станковый M1919А4 и крупнокалиберный М2 НВ; английский ручной пулемет «Брэн», противотанковые ружья «Бойс» и «Пиат» (на английских танках ставились также пулеметы «Беза» — английская модификация чехословацкого ZB-53).

На фронтах образцы ленд-лизовского стрелкового оружия встречались весьма редко и не пользовались особой популярно­стью. Американские «Томпсоны» и «Рейзинги» наши солдаты стре­мились побыстрее заменить на привычные ППШ-41. ПТР «Бойс» оказались явно слабее отечественных ПТРД и ПТРС – они могли бороться лишь с немецкими бронетранспортерами и легкими тан­ками (об эффективности ПТР «Пиат» в частях РККА сведений не нашлось).

Наиболее эффективными в своем классе были, конечно, американ­ские «Браунинги»: M1919A4 стави­лись на американские же БТРы, а крупнокалиберные М2 НВ в ос­новном применялись в составе зе­нитных установок, счетверенных (4 пулемета М2 НВ) и строенных (37-мм зенитная пушка «Кольт-Брау­нинг» и два М2 НВ). Эти установ­ки, смонтированные на ленд-лизовских бронетранспортерах, были весьма эффективными средствами ПВО стрелковых подразделений; испольювались они и для зенит­ной обороны некоторых объектов.

Военно-морской номенклатуры ленд-лизовских поставок касаться не будем, хотя по объемам это бы­ли крупные количества: всего СССР получил 596 кораблей и су­дов (не считая поступивших после войны трофейных кораблей). Всего по океанским маршрутам было поставлено 17,5 млн. т ленд-лизовских грузов, из коих утраче­но от действий гитлеровских под­лодок и авиации 1,3 млн. т; число погибших при этом героев-моря­ков многих стран насчитывает не одну тысячу человек. Поставки распределились по следующим путям подвоза: Дальний Восток — 47,1%, Персидский залив — 23,8%, Северная Россия — 22,7%, Черное море – 3,9%, По Севморпути) – 2,5%.

ИТОГИ И ОЦЕНКИ ЛЕНД-ЛИЗА

Долгое время советские исто­рики указывали лишь на то, что поставки по ленд-лизу состави­ли всего 4% от продукции оте­чественной промышленности и сельского хозяйства в годы войны. Правда, из представленных выше данных видно, что во мно­гих случаях важно учитывать и кон­кретную номенкла­туру образцов тех­ники, их качествен­ные показатели, своевременность доставки на фронт, их значимость и т.п.

В счет погашения поставок по ленд-лизу США получи­ли от союзных стран различных товаров и услуг на 7,3 млрд. долларов. СССР, в част­ности, отправил 300 тыс. т хромо­вой и 32 тыс. т марганцевой руды, а кроме того, платину, золото, пушнину и другие товары на об­щую сумму 2,2 млн. долл. Также СССР предоставил американцам ряд услуг, в частности, открыл свои северные порты, взял на себя частичное обеспечение войск союзников в Иране.

21.08.45 Соединенные Штаты Америки прекратили поставки по ленд-лизу в СССР. Советское пра­вительство обратилось к США с просьбой продолжить часть по­ставок на условиях предоставле­ния СССР кредита, но получило отказ. Наступала новая эпоха… Если большинству других стран долги по поставкам были списа­ны, то с Советским Союзом пере­говоры по этим вопросам велись в 1947 – 1948, 1951 – 1952 и в 1960 г.

Общая сумма ленд-лизовских поставок в СССР оценивается в 11,3 млрд. долл. При этом, согласно закона о ленд-лизе, оплате подлежат только товары и техника, сохранившиеся после окончания боевых действий. Таковые американцы оценили в 2,6 млрд. долл, правда через год сократили эту сумму вдвое. Таким образом, первоначально США тре­бовали компенсаций в сумме 1,3 млрд. долл., уплачиваемых в течение 30 лет с начислением 2,3% годовых. Но Сталин отверг и эти требования, сказав, «СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью». Дело в том, что многие образцы техники, поставлявшиеся в СССР, сразу же после войны оказались морально устаревшими и практически никакой боевой ценности уже не представляли. То есть, американская помощь союзникам в некотором роде оказалась «спихиванием» ненужной самим американцам и морально устаревающей техники, за которую, тем не менее, следовало рассчитаться, как за что-то полезное.

Чтобы понять, что Сталин имел виду, говоря об «оплате кровью», следует процитировать выдержку из статьи профессора Канзасского университета Уилсона: «То, что Америка пережила во время войны, в корне отличается от испытаний, выпавших на долю её главных союзников. Только американцы могли назвать Вторую мировую войну «хорошей войной», поскольку она помогла значительно повысить жизненный уровень и потребовала от подавляющего большинства населения слишком мало жертв…» И Сталин не собирался отнимать ресурсы у своей и так разоренной войной страны, чтобы отдать их потенциальному противнику по Третьей мировой.

Переговоры о погашении долгов по ленд-лизу во­зобновились в 1972 г., и 18.10.72 было под­писано соглашение о выплате Со­ветским Союзом 722 млн. долл., до 01.07.01. Было выплачено 48 млн. долл., однако после ввода американцами дискриминационной «поправки Джексона – Веника» СССР приостановил дальнейшие выплаты по ленд-лизу.

В 1990 г. на новых переговорах между президентами СССР и США был согласован окончательный срок погашения долга – 2030 г. Однако уже через год СССР распался, а долг был «переоформлен» на Россию. К 2003 г. он составлял около 100 млн. долл США. С учетом инфляции США вряд ли получат за свои поставки более 1% от их первоначальной стоимости.

(Материал подготовлен для сайта «Войны XX века» © < ![CDATA[ ]]> http://war20.ru< ![CDATA[]]> по статье Н. Аксенова, журнал «Оружие». При копировании статьи, пожалуйста, не забудьте поставить ссылку на страницу-первоисточник сайта «Войны XX века»)

Факт

В 1945 г. американцы не имели бомбардировщиков, способных нести атомные бомбы. Для этих целей было переоборудовано 15 тяжелых бомбардировщиков B-29, при этом с них пришлось < ![CDATA[ ]]> снять все бронирование и оборонительное вооружение…< ![CDATA[]]>