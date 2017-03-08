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Как Восток помогал СССР в годы ВОВ

23:21. 8 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Как Восток помогал СССР в годы ВОВ

В годы Великой Отечественной многие страны и народы оказывали помощь СССР, даже будучи официально нейтральными в той войне.

Краткие сообщения об этом можно найти в советской прессе военного времени. Было несколько весьма лаконичных статей в малотиражных изданиях. Почему советская историография не жаловала эти факты? Во-первых, сказывалась начавшаяся в 1946-м холодная война, и те страны, что не стали открыто поддерживать СССР, считались нашим руководством своего рода «обозом» антисоветизма и впоследствии блока НАТО. Естественно, такая внешнеполитическая линия ограничивала возможности Москвы и ее союзников, но Сталин в тот период не признавал компромиссов. Правда, в начале апреля 1952 года почти 50 стран, в большинстве развивающиеся, участвовали в инициированном советским лидером первом международном экономическом совещании в Москве, решения которого – прежде всего о едином финансово-экономическом пространстве СССР и дружественных стран – стали, можно сказать, прообразом теперешней БРИКС. Но после 1953-го формированию антидолларового, антиимпериалистического блока Москва стала во все большей мере предпочитать «страны социалистической ориентации», где просоветские бюрократические режимы насаждались за редким исключением без учета политико-экономических реалий. А о решениях совещания 1952 года в Москве предпочли «забыть» вплоть распада СССР. В отличие от Пекина…

Во-вторых, советские пропагандисты во второй половине 40-х – середине 50-х пренебрегали развивающимися странами, считая их некой буферной зоной между Западом и Востоком. Потому их позиция в отношении СССР в годы Второй мировой либо замалчивалась, либо квалифицировалась как малозначительная. Хотя именно она способствовала созданию единого антиимпериалистического союза государств – задолго, подчеркнем, до создания НАТО и его региональных аналогов (СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮК, АНЗЮС). В Москве это поняли к 1952 году, но к тому времени враждебные военные альянсы уже, можно сказать, опоясывали СССР и его союзников. А в орбиту влияния этих блоков попали многие развивающиеся страны.

Как известно, СССР даже в годы Великой Отечественной оказывал всевозможную помощь Китаю, воевавшему с июля 1937-го. Но и тот старался не остаться в долгу. Так, в 1943 году по решению китайского руководства три партии электроэнергетического оборудования из США, предназначенного стране по ленд-лизу, были перенаправлены в Советский Союз. Как заявил генералиссимус Чан Кайши, в связи с огромными потребностями обороны и тыла СССР. Это, кстати, отмечено в мемуарах тогдашнего главы комитета США по ленд-лизу Эдварда Стетинниуса: «Третья программа ленд-лиза связана с генерацией электроэнергии для советских военных заводов в Зауралье и в опустошенных немцами районах, отвоеванных сегодня Красной армией. Эта программа началась с трех генераторов, изготовленных у нас для Китая, но китайцы разрешили в 1943 году передать их России».

Исландия в 1943-м отказалась примерно от половины объема поставок из США и Канады рыбьего жира, попросив включить этот объем в северные конвои в СССР. В Рейкьявике заявили, что этот продукт очень нужен СССР, в том числе Ленинграду, героически выдерживающему натиск нацистов. Помимо этого в СССР исландцы направляли рыболовные снасти, сельдь, скумбрию, треску, шерсть – в основном безвозмездно.

Кофе для фронта

Премьер и министр иностранных дел Ирака Нури Саид в том же году распорядился перевезти через соседний Иран в СССР до 60 процентов от общего числа судов речной военной флотилии, поставленной в страну из США. До 30 процентов объема пшеницы, ввезенной по той же программе в Ирак в начале 1944-го из Канады и Австралии, власти попросили переправить в СССР, где, по их заявлению, в связи с войной обострена проблема продовольственного снабжения (кстати, в том же году Багдад и Москва установили дипотношения, а в войну с Германией и Италией Ирак вступил еще в начале 1943-го).

Правители гималайских Непала, Сиккима и Бутана в 1942 году включили в ленд-лизовские поставки из Британской Индии в СССР до восьми тысяч тонн джута, четыре тысячи тонн цитрусовых, около 20 тонн шерсти (яков и овцебыков) и примерно 10 тонн целебных лекарственных трав. Причем власти этих стран выступили за необязательность оплаты этих товаров со стороны СССР. Такой же подход проявил король Афганистана М. Захир-шах, включив в ленд-лизовские поставки в 1943–1944 годах порядка 200 тонн хлопка, 100 тонн овощей и фруктов, почти 30 тонн шерсти (разных видов), 10 тонн каменного угля и около 20 тонн калийной соли. Крупные объемы схожей по ассортименту помощи предоставил Иран. 60 процентов его поставок были безвозмездными.

Нейтральное королевство Йемен в 1943–1944 годах включило в ленд-лизовскую программу для СССР до 25 тонн кофе мокко (Йемен – родина этого сорта), более 15 тонн рыбы,10 тонн разных видов шерсти и около 10 тонн хлопка. До 70 процентов поставок Йемен обозначил как безвозмездную помощь Советскому Союзу. Тогдашний глава Йемена имам Яхья заявил: «Мы помним, как СССР помог защитить нашу страну от иностранного (британско-саудовского, затем итальянского. – А.Б.) вторжения в конце 20-х годов (в 1928-м подписан советско-йеменский договор «О дружбе». – А.Б.). Поэтому в тяжелый для СССР период мы должны оказать ответную посильную помощь».

Поставки в СССР шли не только по ленд-лизу. В 1942–1944 годах их осуществляли Эфиопия, Либерия, Бразилия, входившие в антигитлеровскую коалицию. Нейтральная Швеция с 1943-го увеличивала экспорт (в основном через Иран) в СССР по ценам, на пять – десять процентов ниже мировых, с частичной отсрочкой встречных поставок или платежей. На переговорах со Сталиным 15 июня 1946 года Стаффан Седерблюм сказал: «Швеция знает, кому она обязана сохранением своих независимости и нейтралитета, – героической борьбе СССР с агрессорами и, конечно, героизму ленинградцев, подвергшихся жестоким испытаниям».

Разнообразная, почти целиком безвозмездная помощь Советскому Союзу от независимых Монголии и (до августа 1944-го) Тувы, по многим оценкам, по общей стоимости составляла почти 40 процентов ленд-лизовских поставок в СССР за те же 1942–1944 годы. Улан-Батор также оказывал посильную помощь Китаю, воевавшему с Японией с 1937 года, активно участвовал своими силами в разгроме Квантунской армии, в освобождении ряда районов Северного Китая.

Если исключить фрагментарные, малотиражные статьи и брошюры о помощи СССР со стороны Монголии, первые исследования и книги надлежащего уровня и тиража появились в СССР только в конце 60-х, а соответствующая история Тувы оставалась белым пятном до 2010–2011 годов.

Всем этим странам и народам вечная благодарность!

Источник: nnm.me

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