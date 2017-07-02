Главная » Мировоззрение, Экономика

Большинство граждан России предпочли бы жить в условиях плановой экономики

14:05. 2 июля 2017 Просмотров - 76 3 коммент. Опубликовал:

1

Здание Госплана СССР (сейчас - Государственная дума РФ) [Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна]
 
Более 52% граждан России предпочли бы жить в условиях плановой экономики. Об этом свидетельствует исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ и Института социологии РАН, сообщает 30 июня газета «Ведомости».
 
Издание сообщает, что опубликованные результаты социологического исследования свидетельствуют о возрастающем уровне доверия граждан России к экономике с государственным планированием. При этом около 40% респондентов, участвовавших в исследовании, не доверили бы частной компании даже вывоз мусора. Отмечается, что число сторонников рыночной модели экономики сократилось за последние четыре года почти на треть, с 36% до 26%.
 
Более 80% респондентов считают, что государство не должно отдавать функцию регулятора продуктовых цен рынку, т.е. высказались за государственное регулирование цен на продукты питания. При этом почти две трети граждан России считают, что услуги по оказанию медицинской помощи и лечению должны быть только государственными.
 
Как сообщают исследователи, также более половины респондентов высказали мнение, что государство должно «обеспечивать работой, строить дороги, школы, детские сады, поликлиники и выполнять другие функции, затрагивающие интересы граждан».
 
Крупный частный бизнес ассоциируется большинством с «доходами избранных от продажи природных — а значит, народных — ресурсов». В свою очередь к малому и среднему бизнесу доверительно относятся еще меньше опрошенных, поскольку чаще сталкиваются с ним и видят больше недостатков.
 
В материалах опроса отмечается, что такие результаты получены вследствие общей неудовлетворенности большинства граждан России своим материальным положением: «Чем меньше респонденты удовлетворены своим материальным положением и жизнью в целом, чем ниже их положение на шкале материального благосостояния, тем выше ностальгия по советскому прошлому».
 
Напомним, что споры про эффективность государственной плановой экономики по сравнению с рыночной экономикой продолжаются и в настоящее время. Так, по оценке известного эрудита Анатолия Вассермана, сегодняшние возможности вычислительной техники позволяют осуществлять плановое управление экономикой, которое сравнимо по качеству с рыночным. И если информационные технологии будут развиваться теми же темпами, то уже в ближайшие годы плановое управление сможет в несколько раз превзойти рыночное по всем параметрам.
 

 

http://rossaprimavera.ru/news/...
Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
... детей, чьи родители предпочли, чтобы они учились на... сообщество, складывающиеся вокруг России, второй государственный русский ...темпы падения уровня жизни большинства граждан весьма скоро могут ...таки стоит однажды попробовать жить по-человечески? Авгиевы...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...и управленческих кругах России, причём большинство экспертов высказываются против... народа собственность и жить в роскоши, у...&C° предпочли бы, чтобы Президент-патриот России ходил бы...ЦБ получается странная картина – граждане России, избиратели, народ, выбрав...
Илья Бронский: «Кац опять предлагает сдаться»
...российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, ... требований. Ребята в большинстве своем невостребованы в Европе... которым было еще жить и жить, совсем недавно, в...предпочли умереть, но не потерять чести! Это, во многом, благодаря им Россия...
Еврейский фашизм. О целях библейского проекта и планах уничтожения Руси. Часть 5
... в сопредельной с Россией Польше, - спровоцировать Россию на захват Польши,...с другой – уже избранный большинством граждан Президентом РФ В.В. ... Около 60% еврейской молодёжи предпочло бы «сильное руководство» верховенству.... Растить детей и жить в ладу с Богом...
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
...и доверие со стороны большинства граждан и поддержку той политики,... — Индия. С ней Россию связывают традиционно дружественные отношения, ... своим привычкам – они предпочли неторопливые разговоры с соседями ...где же ещё могла жить молдаванская аристократка? Не в...
Доклад Карта этнорелигиозных угроз: Поволожье и Северный Кавказ (Видео+)
... националисты в своем большинстве были лояльны региональной ...«джихада». Нежелание исламистов жить по «ментовским» законам ... турок и других) предпочло записаться кабардинцами. Радикализация ...существующих условиях. Предпочтения граждан России явно склоняются к ...

3 коммент.»

  • 3387 3069
    Вячеслав 2 июля 2017 в 15:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Просто сказка… Выходит, что большинство – экстремисты, желающие сместить власть. А ещё парадоксальнее то, что эти “экстремисты” через год изберут пРЕЗИДЕНТА, который, в обнимку с лицами библейской национальности, продолжит разграбление и уничтожение нашей страны…

    Ответить
    • 13189 10997
      Олег Козлов Вячеслав 2 июля 2017 в 15:31 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ну да. Так и есть. Большинство не рады власти, но меньшинство пойдёт и выберет кого надо. Ведь недовольное большинство пойдёт на дачи, природу, стадионы, попить пива, посмотреть кино и т.д. Важных дел найдётся не мало у каждого, кто не пойдёт на выборы. А остальные выберут за тех, кто не придёт

      Ответить
  • 1071 745
    Андрей 2 июля 2017 в 15:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Большинство россиян проедпочитают, чтобы в стране вообще имелась экономика, причем своя.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>