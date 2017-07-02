Большинство граждан России предпочли бы жить в условиях плановой экономики

Здание Госплана СССР (сейчас - Государственная дума РФ) [Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна]

Более 52% граждан России предпочли бы жить в условиях плановой экономики. Об этом свидетельствует исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ и Института социологии РАН, сообщает 30 июня газета «Ведомости».

Издание сообщает, что опубликованные результаты социологического исследования свидетельствуют о возрастающем уровне доверия граждан России к экономике с государственным планированием. При этом около 40% респондентов, участвовавших в исследовании, не доверили бы частной компании даже вывоз мусора. Отмечается, что число сторонников рыночной модели экономики сократилось за последние четыре года почти на треть, с 36% до 26%.

Более 80% респондентов считают, что государство не должно отдавать функцию регулятора продуктовых цен рынку, т.е. высказались за государственное регулирование цен на продукты питания. При этом почти две трети граждан России считают, что услуги по оказанию медицинской помощи и лечению должны быть только государственными.

Как сообщают исследователи, также более половины респондентов высказали мнение, что государство должно «обеспечивать работой, строить дороги, школы, детские сады, поликлиники и выполнять другие функции, затрагивающие интересы граждан».

Крупный частный бизнес ассоциируется большинством с «доходами избранных от продажи природных — а значит, народных — ресурсов». В свою очередь к малому и среднему бизнесу доверительно относятся еще меньше опрошенных, поскольку чаще сталкиваются с ним и видят больше недостатков.

В материалах опроса отмечается, что такие результаты получены вследствие общей неудовлетворенности большинства граждан России своим материальным положением: «Чем меньше респонденты удовлетворены своим материальным положением и жизнью в целом, чем ниже их положение на шкале материального благосостояния, тем выше ностальгия по советскому прошлому».

Напомним, что споры про эффективность государственной плановой экономики по сравнению с рыночной экономикой продолжаются и в настоящее время. Так, по оценке известного эрудита Анатолия Вассермана, сегодняшние возможности вычислительной техники позволяют осуществлять плановое управление экономикой, которое сравнимо по качеству с рыночным. И если информационные технологии будут развиваться теми же темпами, то уже в ближайшие годы плановое управление сможет в несколько раз превзойти рыночное по всем параметрам.

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